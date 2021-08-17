Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33

2.6 , Аноним ( - ), 01:27, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > 1. Когда на раст перепишут?

> 2. Когда опенбздюки перейдут на гит? Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.

> 3. Зачем вообще другие vsc нужны, если есть гит? И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты?

3.7 , Аноним ( 3 ), 01:36, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро. А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога.

>И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты? Затем. Мне нужны слуги и рабы.

4.8 , Аноним ( - ), 01:53, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.

> А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога. Да-да, очередная выстраданная через боль и слезы перемога л-чтых.

Вы там только не сильно отвлекайтесь и гузочку не опускайте, а то скоро корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет.

5.10 , Аноним ( 3 ), 03:04, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему у тебя фиксация на гузле? Попрошу свои сексуальные девиации держать при себе.

>корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет. Что плохого в расте, ты можешь пояснить, бзд-фанатик? Нам-то запилят, а вы как всегда объедки себе подберёте.



6.12 , Аноним ( 12 ), 03:18, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раст существует уже 11 лет, а на нем написано примерно 0 полезных программ. Так что практика показывает, что в расте плохого - весь раст.

7.13 , Аноним ( 3 ), 03:21, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >0 полезных программ Firefox последовательно переписывают на раст. librsvg переписали на раст, скоро ещё драйвера начнут переписывать.

2.11 , Аноним ( 3 ), 03:09, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vcs*

