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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33

17.08.2021 23:20

После двух месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.33. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 649 изменений, подготовленных при участии 74 разработчиков, из которых 19 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В команду "git send-email" добавлена опция "--sendmail-cmd" и настройка "sendemail.sendmailCmd", при помощи которых можно определить команду для взаимодействия с SMTP-сервером при отправке писем.
  • Для команды "git rev-list" реализована опция "--no-commit-header", при указании которой не производится показ заголовка "commit <object-name>", что упрощает использование вывода в скриптах.
  • В шаблоне для userdiff реализована поддержка токена "record" для языка C#.
  • В команде "git worktree add --lock" реализована возможность вывода причины блокировки рабочего дерева.
  • В выводе, формируемом при помощи опции "git log --decorate", при которой помимо обычных данных из лога показываются связанные с ними имена веток, добавлено определение и загрузка только востребованных данных, чтобы не выполнять лишнюю работу.
  • Добавлена оптимизация, позволяющая ускорить выполнения операций на стороне сервера за счёт отбрасывания уже просмотренных коммитов для деревьев.
  • Бэкенд, обеспечивающий работу команды "diff -G/-S", переведён на использования движка регулярных выражений pcre2, при его наличии.
  • Проведена оптимизация команды "git send-email".
  • Продолжена работа по написанию реализации "git submodule" на языке Си.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/8/1...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.32
  3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  4. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления исходными текстами Git 2.31
  5. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55651-git
Ключевые слова: git
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  • 1.1, pashev.me (?), 23:29, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 00:52, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Молодцы.

    Остальное лишне

     

  • 1.3, Аноним (3), 01:06, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    1. Когда на раст перепишут?
    2. Когда опенбздюки перейдут на гит?
    3. Зачем вообще другие vsc нужны, если есть гит?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 01:27, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 1. Когда на раст перепишут?
    > 2. Когда опенбздюки перейдут на гит?

    Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.
    > 3. Зачем вообще другие vsc нужны, если есть гит?

    И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты?

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 01:36, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.

    А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога.
    >И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты?

    Затем. Мне нужны слуги и рабы.

     
     
  • 4.8, Аноним (-), 01:53, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.
    > А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога.

    Да-да, очередная выстраданная через боль и слезы перемога л-чтых.
    Вы там только не сильно отвлекайтесь и гузочку не опускайте, а то скоро корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет.

     
     
  • 5.10, Аноним (3), 03:04, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему у тебя фиксация на гузле? Попрошу свои сексуальные девиации держать при себе.
    >корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет.

    Что плохого в расте, ты можешь пояснить, бзд-фанатик? Нам-то запилят, а вы как всегда объедки себе подберёте.

     
     
  • 6.12, Аноним (12), 03:18, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст существует уже 11 лет, а на нем написано примерно 0 полезных программ. Так что практика показывает, что в расте плохого - весь раст.
     
     
  • 7.13, Аноним (3), 03:21, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >0 полезных программ

    Firefox последовательно переписывают на раст. librsvg переписали на раст, скоро ещё драйвера начнут переписывать.

     
  • 2.11, Аноним (3), 03:09, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vcs*
     

  • 1.9, Аноним (9), 02:47, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В шаблоне для userdiff реализована поддержка токена "record" для языка C#

    Реализована поддержка токена в никому ненужном (даже больше чем раст) языке

     

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