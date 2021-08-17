Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33

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|1.3, Аноним (3), 01:06, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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1. Когда на раст перепишут?
2. Когда опенбздюки перейдут на гит?
3. Зачем вообще другие vsc нужны, если есть гит?
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|2.6, Аноним (-), 01:27, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 1. Когда на раст перепишут?
> 2. Когда опенбздюки перейдут на гит?
Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.
> 3. Зачем вообще другие vsc нужны, если есть гит?
И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты?
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|3.7, Аноним (3), 01:36, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.
А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога.
>И зачем вообще нужны другие анонимы, если есть красивый, умный и скромный ты?
Затем. Мне нужны слуги и рабы.
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|4.8, Аноним (-), 01:53, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Очевидно, что не раньше чем лап4тым, через гордо оттопыренную гузочку, наконец уже внедрят этот самый раст по самое ядро.
> А бздюки останутся с небезопасным си? Вот это перемога.
Да-да, очередная выстраданная через боль и слезы перемога л-чтых.
Вы там только не сильно отвлекайтесь и гузочку не опускайте, а то скоро корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет.
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|5.10, Аноним (3), 03:04, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему у тебя фиксация на гузле? Попрошу свои сексуальные девиации держать при себе.
>корпоративные партнеры еще что-нибудь внедрить захотят - неудобно будет.
Что плохого в расте, ты можешь пояснить, бзд-фанатик? Нам-то запилят, а вы как всегда объедки себе подберёте.
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|6.12, Аноним (12), 03:18, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст существует уже 11 лет, а на нем написано примерно 0 полезных программ. Так что практика показывает, что в расте плохого - весь раст.
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|7.13, Аноним (3), 03:21, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>0 полезных программ
Firefox последовательно переписывают на раст. librsvg переписали на раст, скоро ещё драйвера начнут переписывать.
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|1.9, Аноним (9), 02:47, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В шаблоне для userdiff реализована поддержка токена "record" для языка C#
Реализована поддержка токена в никому ненужном (даже больше чем раст) языке
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