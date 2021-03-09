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Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода

09.03.2021 22:42

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.30.2, 2.17.6, 2.18.5, 2.19.6, 2.20.5, 2.21.4, 2.22.5, 2.23.4, 2.24.4, 2.25.5, 2.26.3, 2.27.1, 2.28.1 и 2.29.3, в которых устранена уязвимость (CVE-2021-21300), позволяющая организовать удалённое выполнение кода при клонировании репозитория злоумышленника с использованием команды "git clone". Уязвимости подвержены все выпуски Git, начиная с версии 2.15.

Проблема проявляется при использовании отложенных операций checkout, которые применяются в некоторых фильтрах очистки, например, настраиваемых в Git LFS. Эксплуатация уязвимости возможна только в файловых системах, не различающих регистр символов, но поддерживающих символические ссылки, таких как NTFS, HFS+ и APFS (т.е. на платформах Windows и macOS).

В качестве обходного пути защиты можно отключить в git обработку символических ссылок, выполнив "git config --global core.symlinks false", или отключить поддержку процессов-фильтров при помощи команды "git config --show-scope --get-regexp 'filter\..*\.process'". Также рекомендуется избегать клонирования непроверенных репозиториев.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-03-09...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  3. OpenNews: Обновление Git с устранением ещё одной уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимость в Git, приводящая к утечке учётных данных
  5. OpenNews: Обновление Git с устранением 8 уязвимостей
  6. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54730-git
Ключевые слова: git
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  • 1.1, Аноним (1), 22:56, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > только в файловых системах, не различающих регистр символов

    Вантузоиды должны страдать. Впрочем, зачем на вантузе гит - не ясно. В вантузе нужно играть в ворованный контр страйк и рисовать в крякнутом фотошопе.

     
     
  • 2.5, zzz (??), 23:36, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядро Linux для ФС Ext4 включена поддержка работы без учёта регистра символов

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50581

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Включается вручную индивидуально для каждого каталога, содержащего виндовую шнягу типа игр. Не вижу смысла включать сие безобразие для каталогов с гит-репозиториями.
     
     
  • 4.14, zzz (??), 23:54, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включающие вручную индивидуально лялегзоиды должны страдать (:
     
  • 2.8, Anonymousqwe (?), 23:42, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но баг в Git, а не в файловых системах. И так как Гит уже стандарт де-факто для SVC то приходится исправлять.
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:15, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так нтфс различает, это вроде макос не различает (у неё фс на редкость хреновая всегда была).
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:13, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вроде же NTFS сама по себе регистрозависимая, а вот нелепая надстройка над ней- нет
     
     
  • 2.20, commiethebeastie (ok), 01:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже FAT32 регистрозависимая. Есть же фокус, создаешь под линуксом две директории с одинаковым названием и в венде обе директории открывают какую-либо одну.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:46, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Недавно же клонирование уже фиксили... Сколько там ещё уязвимостей осталось?
     
     
  • 2.13, zzz (??), 23:53, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лялегз такой лялегз (:
     
     
  • 3.16, Annoynymous (ok), 00:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эксплуатация уязвимости возможна только в файловых системах, не различающих регистр символов, но поддерживающих символические ссылки, таких как NTFS, HFS+ и APFS (т.е. на платформах Windows и macOS).
     
     
  • 4.19, Anonymousqwe (?), 00:49, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но баг же не связан с файловой системой. А Гит пишут люди использующие Линукс
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:39, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Git 2.30.2, 2.17.6, 2.18.5, 2.19.6, 2.20.5, 2.21.4, 2.22.5, 2.23.4, 2.24.4, 2.25.5, 2.26.3, 2.27.1, 2.28.1 и 2.29.3

    Ставить все сразу.

     
  • 1.21, Аноним (21), 01:49, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора бы уже выкинуть гит на помойку и перейти на Pijul, который на расте.
     
     
  • 2.22, Аноним (3), 02:03, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да за такое и Pijulей можно получить
     

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