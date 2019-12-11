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Обновление Git с устранением 8 уязвимостей

11.12.2019 09:54

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.24.1, 2.23.1, 2.22.2, 2.21.1, 2.20.2, 2.19.3, 2.18.2, 2.17.3, 2.16.6, 2.15.4 и 2.14.62.24.1, в которых устранены уязвимости, позволяющие атакующему переписать произвольные пути в файловой системе, организовать удалённый запуск кода или перезаписать файлы в каталоге ".git/". Большинство проблем выявлены сотрудниками Microsoft Security Response Center, пять из восьми уязвимостей специфичны для платформы Windows.

  • CVE-2019-1348 - потоковая команда "feature export-marks=path"позволяет записать метки в произвольные каталоги, что может использоваться для перезаписи произвольных путей в ФС при выполнении операции "git fast-import" с непроверенными входными данными.
  • CVE-2019-1350 - некорректное экранирование аргументов командной строки могло привести к удалённому выполнению кода атакующего при рекурсивном клонировании с использованием URL ssh://. В частности, некорректно обрабатывалось экранирование аргументов, оканчивающихся на обратный слеш (например, "test \"). В этом случае при обрамлении аргумента двойными кавычками, последняя кавычка оказывалась экранированной, что позволяло организовать подстановку своих опций в командной строке.
  • CVE-2019-1349 - при рекурсивном клонировании субмодулей ("clone --recurse-submodules") в окружении Windows при определённых условиях можно было инициировать использование одного git-каталога дважды (.git, git~1, git~2 и git~N в NTFS распознаётся как один каталог, но эта ситуация проверялась только для git~1), что могло применяться для организации записи в каталог ".git". Для организации выполнения своего кода атакующий, например, может подставить свой скрипт через обработчик post-checkout в файле .git/config.
  • CVE-2019-1351 - обработчик буквенных имён дисков в путях Windows при трансляции путей типа "C:\" был рассчитан только на замену однобуквенных латинских идентификаторов, но не учитывал возможность создания виртуальных дисков, назначаемых через "subst буква:путь". Такие пути обрабатывались не как абсолютные, а как относительные пути, что позволяло при клонировании вредоносного репозитория организовать запись в произвольный каталог за пределами рабочего дерева каталогов (например, при использовании цифр или unicode-символов в названии диска - "1:\what\the\hex.txt" или "ä:\tschibät.sch").
  • CVE-2019-1352 - при работе на платформе Windows применение альтернативных потоков данных в NTFS, создаваемых через добавление признака ":stream-name:stream-type" к имени файла, позволяло перезаписать файлы в каталоге ".git/" при клонировании вредоносного репозитория. Например, имя ".git::$INDEX_ALLOCATION" в NTFS обрабатывалось как корректная ссылка на каталог ".git".
  • CVE-2019-1353 - при использовании Git в окружении WSL (Windows Subsystem for Linux) при обращении к рабочему каталогу не применялась защита от манипуляции именами в NTFS (были возможны атаки через трансляцию имён FAT, например, к ".git" можно было обратиться через каталог "git~1").
  • CVE-2019-1354 - возможность записи в каталог ".git/" на платформе Windows при клонировании вредоносных репозиториев, содержащих файлы с обратным слешем в имени (например, "a\b"), который допустим в Unix/Linux, но воспринимается как часть пути в Windows.
  • CVE-2019-1387 - недостаточная проверка имён субмодулей могла использоваться для организации целевых атак, которые при рекурсивном клонировании потенциально могли привести к выполнению кода атакующего. Git не запрещал создавать каталог субмодуля в каталоге другого субмодуля, что в большинстве случаях лишь может привести к замешательству, но потенциально не исключает перезаписи содержимого другого модуля в процессе рекурсивного клонирования (например, каталоги субмодулей "hippo" и "hippo/hooks" размещаются как ".git/modules/hippo/" и ".git/modules/hippo/hooks/", а каталог hooks в hippo может отдельно использоваться для размещения запускаемых обработчиков.

Пользователям Windows рекомендуется срочно обновить версию Git, а до обновления воздержаться от клонирования непроверенных репозиториев. Если возможности срочно обновить версию Git пока нет, то для снижения риска атаки рекомендуется не запускать "git clone --recurse-submodules" и "git submodule update" с непроверенными репозиториями, не использовать "git fast-import" с непроверенными входными потоками и не клонировать репозитории в разделы на базе NTFS.

Для дополнительной защиты в новых выпусках также запрещено использование в .gitmodules конструкций в форме "submodule.{name}.update=!command". Для дистрибутивов проследить за выпуском обновлений пакетов можно на страницах Debian,Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-12-10...)
  2. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.24
  4. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  5. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:20, 11/12/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Писали бы на Расте, проблем и уязвимостей бы не было
     
     
  • 2, Аноним (1), 11:21, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как же Раст помгает экранировать символы и справляться с git~1
     
     
  • 4, Аноним (4), 11:31, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он же БЕЗОПАСНЫЙ. Значит всё по кайфу, братик. Всё обезопасит. Программисту думать не надо. А если не экранирует что-то, то получается, ты ставишь его главную фичу, безопасность, под сомнение? Тогда что, получается программисту всё же нужно следить за тем что он пишет? Значит у него нет преимуществ? Значит лучше использовать си, для максимального контроля?
     

  • 3, Аноним (3), 11:29, 11/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >некорректное экранирование аргументов командной строки

    Это не некорректное экранирование. Это грубейшие ошибки в проектировании - использовать для вызова своей программы CLI вместо разделения програмсы на библиотеку и CLI и внутри использования исключительно библиотеки.

     
  • 5, Аноним (3), 11:40, 11/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    >при работе на платформе Windows применение альтернативных потоков данных в NTFS, создаваемых через добавление признака ":stream-name:stream-type" к имени файла, позволяло перезаписать файлы в каталоге ".git/" при клонировании вредоносного репозитория. Например, имя ".git::$INDEX_ALLOCATION" в NTFS обрабатывалось как корректная ссылка на каталог ".git".

    А вот-это уже уязвимость (а может быть и бэкдор) винды: давать доступ к альтернативным потокам через символьное имя. По хорошему следовало бы
    1 сохранить старое API, но давать через него доступ только к обычным файлам.
    2 ввести новое API, где пути - это исключительно объекты.

     
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