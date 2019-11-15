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GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО

15.11.2019 12:54

GitHub выступил с инициативой GitHub Security Lab, нацеленной на организацию совместной работы экспертов по безопасности из различных компаний и организаций для выявления уязвимостей и содействию по их устранению в коде открытых проектов.

Для подключения к инициативе приглашаются все заинтересованные компании и индивидуальные специалисты по компьютерной безопасности. За выявление уязвимости предусмотрена выплата вознаграждения размером до 3000 долларов, в зависимости от опасности проблемы и качества подготовки отчёта. Для отправки сведений о проблемах предлагается использовать инструментарий CodeQL, позволяющий сформировать шаблон уязвимого кода для выявления наличия подобной уязвимости в коде других проектов (CodeQL даёт возможность проводить сементический анализ кода и формировать запросы для поиска определённых конструкций).

К инициативе уже присоединились исследователи безопасности из компаний F5, Google, HackerOne, Intel, IOActive, J.P. Morgan, LinkedIn, Microsoft, Mozilla, NCC Group, Oracle, Trail of Bits, Uber и VMWare, которые за последние два года выявили и помогли исправить 105 уязвимостей в таких проектах, как Chromium, libssh2, ядре Linux, Memcached, UBoot, VLC, Apport, HHVM, Exiv2, FFmpeg, Fizz, libav, Ansible, npm, XNU, Ghostscript, Icecast, Apache Struts, strongSwan, Apache Ignite, rsyslog, Apache Geode и Hadoop.

Предложенный в GitHub жизненный цикл поддержания безопасности кода подразумевает, что участники GitHub Security Lab будут выявлять уязвимости, после этого информация о проблемах будет доводиться до мэйнтейнеров и разработчиков, которые будут вырабатывать исправления, согласовывать время разглашения сведений о проблеме и информировать зависимые проекты о необходимости установки версии с устранением уязвимости. В базе будут размещаться CodeQL-шаблоны, позволяющие недопустить повторное появление устранённых проблем в присутствующем на GitHub коде.

Через интерфейс GitHub теперь можно получить CVE-идентификатор для выявленной проблемы и подготовить отчёт, а GitHub уже сам разошлёт необходимые уведомления и организует их скоординированное исправление. Более того, после устранения проблемы GitHub автоматически отправит pull-запросы для обновления связанных с уязвимым проектом зависимостей.

GitHub также ввёл в стой каталог уязвимостей GitHub Advisory Database, в котором публикуются сведения о уязвимостях, затрагивающих проекты на GitHub, и информация для отслеживания подверженных проблемам пакетов и репозиториев. Упоминаемые в комментариях на GitHub CVE-идентификаторы автоматически теперь ссылаются на детальную информацию об уязвимости в представленной БД. Для автоматизации работы с БД предложен отдельный API.

Также сообщается об обновлении сервиса для защиты от попадания в публично доступные репозитории конфиденциальных данных, таких как токены аутентификации и ключи доступа. Во время коммита сканер проверяет типовые форматы ключей и токенов, используемые 20 облачными провадерами и сервисами, включая API Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud, Slack и Stripe. В случае выявления токена сервис-провайдеру направляется запрос для подтверждения утечки и отзыва скомпрометированных токенов. Со вчерашнего дня, помимо ранее поддерживаемых форматов, добавлена поддержка определения токенов GoCardless, HashiCorp, Postman и Tencent.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-11-14...)
  2. OpenNews: Python опередил Java по числу проектов на GitHub
  3. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  4. OpenNews: GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях
  5. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
  6. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 14:24, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже, на какое-то время это станет киллер-фичей ЖытХаба.
    (но всё равно на него не перееду)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:52, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда переедешь?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:06, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы с CVS не перезжали, неча и начинать
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 15:55, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже поздно переезжать скоро и проект закрывать.
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:35, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А куда переедешь?

    " Куда переехал, не помню.  Наверное был я  ^W^W не на мс-хабб. "

     

  • 1.23, Аноним (23), 17:17, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем Red Hat уже второй месяц активно рассылает письма "Don't be fooled. Free software can be expensive.".
     
     
  • 2.28, имя_ (?), 17:53, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что это значит?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:35, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и что это значит?

    ex- — наружу
    pensive — печальный

     

  • 1.31, n1rdeks (ok), 18:43, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это конец приватности. Кто не свалил...
     

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