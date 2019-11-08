Python опередил Java по числу проектов на GitHub

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2019 год. Наиболее интересным изменением стало перемещение языка Python на второе место в рейтинге популярности языков программирования, используемых на GitHub. Язык Java сместился на третье место. Лидером по прежнему остаётся JavaScript. PHP сохранил свою позицию на четвёртом место. Язык C++ был сдвинут с пятого места языком C#, а язык Си с восьмого места сценариями Shell. Наибольшая динамика роста числа участников наблюдается для языков Dart и Rust. Другие тенденции: Аудитория GitHub возросла на 10 млн пользователей и достигла 41 млн (в прошлом году было 31 млн, позапрошлом - 24 млн).

За год было создано 44 млн новых репозиториев, а число первых репозиториев, создаваемых новыми разработчиками увеличилось на 44%. 1.3 млн новых разработчиков приняли участие в разработке и передали свои изменения открытым проектам.

Число представленных на GitHub организаций увеличилось с 2.1 до 2.9 млн.

За год было совершено 87 млн pull-запросов и закрыто 20 млн уведомлений о проблемах.

В США находится около 20% разработчиков, представленных на GitHub. Из других стран с большим отрывом лидирует Китай, на втором месте Индия, на третьем Германия. Россия на 8 месте, а Украина на 15.

Более 3.6 млн репозиториев связаны зависимостями с 50 топовыми открытыми проектами. Например, миллионы зависимостей имеют такие проекты, как rails, jest и axios. Среднее число зависимостей для одного репозитория составляет 203. Наибольшее число зависимостей отмечено для NPM-пакетов (3.5 млн), RubyGems (737 тыс.), Maven (167 тыс), NuGet (94 тыс.) и pip (78 тыс.).

Репозиторием с самым большим числом участников остаётся Visual Studio Code, развиваемый компанией Microsoft. Далее следуют azure-docs (14 тыс.) и Flutter (13 тыс.). При оценки числа разработчиков зависимостей, наиболее заметный рост отмечен для TensorFlow, число разработчиков зависимых проектов для которого увеличилось с 2238 до 25166.

Рейтинг наиболее быстро развивающихся репозиториев возглавляют AspNetCore, flutter, vsts-docs, istio, amplify-js, charts и Proton.



