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Python опередил Java по числу проектов на GitHub

08.11.2019 07:36

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2019 год. Наиболее интересным изменением стало перемещение языка Python на второе место в рейтинге популярности языков программирования, используемых на GitHub. Язык Java сместился на третье место. Лидером по прежнему остаётся JavaScript. PHP сохранил свою позицию на четвёртом место. Язык C++ был сдвинут с пятого места языком C#, а язык Си с восьмого места сценариями Shell. Наибольшая динамика роста числа участников наблюдается для языков Dart и Rust.

Другие тенденции:

  • Аудитория GitHub возросла на 10 млн пользователей и достигла 41 млн (в прошлом году было 31 млн, позапрошлом - 24 млн).
  • За год было создано 44 млн новых репозиториев, а число первых репозиториев, создаваемых новыми разработчиками увеличилось на 44%. 1.3 млн новых разработчиков приняли участие в разработке и передали свои изменения открытым проектам.
  • Число представленных на GitHub организаций увеличилось с 2.1 до 2.9 млн.
  • За год было совершено 87 млн pull-запросов и закрыто 20 млн уведомлений о проблемах.
  • В США находится около 20% разработчиков, представленных на GitHub. Из других стран с большим отрывом лидирует Китай, на втором месте Индия, на третьем Германия. Россия на 8 месте, а Украина на 15.
  • Более 3.6 млн репозиториев связаны зависимостями с 50 топовыми открытыми проектами. Например, миллионы зависимостей имеют такие проекты, как rails, jest и axios. Среднее число зависимостей для одного репозитория составляет 203. Наибольшее число зависимостей отмечено для NPM-пакетов (3.5 млн), RubyGems (737 тыс.), Maven (167 тыс), NuGet (94 тыс.) и pip (78 тыс.).
  • Репозиторием с самым большим числом участников остаётся Visual Studio Code, развиваемый компанией Microsoft. Далее следуют azure-docs (14 тыс.) и Flutter (13 тыс.). При оценки числа разработчиков зависимостей, наиболее заметный рост отмечен для TensorFlow, число разработчиков зависимых проектов для которого увеличилось с 2238 до 25166.
  • Рейтинг наиболее быстро развивающихся репозиториев возглавляют AspNetCore, flutter, vsts-docs, istio, amplify-js, charts и Proton.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-11-06...)
  2. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  3. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2017 год
  4. OpenNews: JavaScript, Font-Awesome и Microsoft лидируют в статистике GitHub
  5. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2012 год
  6. OpenNews: Оценка типичных проблем с безопасностью для различных языков программирования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним (1), 08:37, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Забавно, как программисты корчат из себя избранных и до фига продвинутых, а самые популярные проекты на гитхабе такое же гугно как и "самая популярная" музыка и "самая популярная" еда.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:47, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слабенький троллинг
     
  • 2.5, Илья (??), 08:47, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пишите дальше свои "избранные и дофига продвинутые" проекты на вашем любимом языке. Никто же не мешает
     
  • 2.14, Anonymoustus (ok), 09:09, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Именно. А самый яркий пример этого позорного явления — гугловый магазин приложений: миллионы бесполезных уродливых программ, которые никому не нужны.
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:23, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В топ вылезают на самом деле монорепы, когда все плагины или модули в одной куче, и приходится делать пулреквесты вместо банального создания собственного репозитория.

    Definitely Typed - показательный пример.

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 11:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Definitely Typed - это адский ад! Особенно в плане назначения версий пакетов и вообще. Почитайте https://salsa.debian.org/js-team/typescript-types/blob/master/debian/README.De
     
  • 2.51, ogmy (ok), 11:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tensorflow видимо говно и React тоже и даже torvalds/linux с oh-my-zsh говно ...
    Можно спросить а что тогда по вашему не говно ?
    И чем вам так не угодили программисты ?

    И раз репозиторий Linux говно что вы делаете на ресурсе посвященному Linux ? ))

     
  • 2.55, имя_ (?), 11:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты об awesome-<blabla>? ИМХО, это полезнейшие ссылки, особенно когда ты только въезжаешь в тему и тебе надо понять как делают другие.
     
  • 2.80, NaN (?), 12:38, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >до фига

    А что, уже опять каникулы?

     

  • 1.2, Аноним (-), 08:46, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Питончик всё под себя подминает, сначала продакшн, теперь всё остальное. Не люблю плохих языков, люблю самые лучшие, а их у меня три - си, питончик, ассемблер. Всех благ Гвидо ван Россуму и его коллегам.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 08:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Питон подмял под себя гитхаб, который является местом, где массово начинают новички.

     
     
  • 3.36, Qasta (ok), 10:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это точно. Особенно с учётом того, что сейчас из всех утюгов идёт реклама курсов "Как стать крутым питонистом за неделю". И в программах этих курсов внезапно(тм) надо создать репозиторий на гитхабе и туда залить свой проект :))). 43999863 млн новых программ
    [code]print("Game Over")[/code].

    А так да, мегарост и всё такое.

    P.S. На самом деле python очень хорош для решения многих задач, но отслеживать качество и количество решений с его использованием через звёзды на гитхабе надо с большой осторожностью.

     
  • 2.45, QuAzI (ok), 11:02, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь бы ему ещё подмять мобилки, подтянуть десктопную графику и топить за перфоманс и цены бы ему не было
     
  • 2.46, проходил (?), 11:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы ещё к вашему списку добавил ещё и pascal
     
  • 2.70, Аноним (70), 11:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а их у меня три - си, питончик, ассемблер

    Ассемблер лучший? Это 100%-я привязка к аппаратной архитектуре.

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 12:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, цифра завышена The flat assembler g abbreviated to fasmg is a new ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.79, Аноним (79), 12:37, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    раз у тебя "питончик" считается лучшим, то с пониманием у тебя проблемы - есть яп и получше
     

  • 1.10, Аноним (4), 08:52, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Последствия массового обучения программированию на питоне будут катастрофическими.
     
     
  • 2.15, Anonymoustus (ok), 09:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Уже.
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Умрет вслед за Паскалем?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 11:25, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну напортить-то они успели.
     
  • 2.38, proninyaroslav (ok), 10:31, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж куда лучше, чем обучение JS.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:03, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    1) напоминаю, что гитхаб считает, что проект написан на пихоне, если в репозитории есть хотя бы один пихоновский файл. То есть если в типичный dotfiles-репозиторий (а для гитхаба dotfile-конфиги написаны на неизвестном языке) добавить хелло-ворлд на пихоне, то вся репа считается Целым Проектом На Пихоне™, а не персональной хранилкой дотфайлов.

    2) пихон берет количеством. Типичный проект на пихоне пишется за пару часов и вываливается на гитхаб в виде одного десятистрочника. Ява берет качеством, за типичным ява-проектом кропотливый труд целой команды. Но для гитхаба оба проекта равнозначны, ведь он считает количества реп. Потому ровно одному проекту torvalds/linux соответствует ровно один xxx/npm-leftpad, для гитхаба это значит, что если бы были только две эти репы, то весь мир пишет на 50% на си, а на 50% на жс.

     
     
  • 2.18, имя (ok), 09:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Ява берет качеством

    Джависты и рады б были брать количеством, но денег нет на терабайт оперативки для IDE, генерирующих фабрики java.lang.NullPointerException-ов.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 09:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати жиза, у меня видимо талант сваливать любые поделия в NullPointerException на пустом месте.
     
     
  • 4.62, Эффективный менеджер (?), 11:42, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебя осенило сияние таланта создателей Java.
     
  • 2.19, UniqueContributor (?), 09:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С чего ты все это взял? Из головы?

    "Top 10 primary languages over time, ranked by number of unique contributors to public and private repositories tagged with the appropriate primary language."

     
  • 2.20, виндотролль (ok), 09:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обратного никто не утверждает. Приведена статистика, а выводы оставлены на совести читатетелей.

    И да, 100% поддержу на счет качества.

     

  • 1.16, Аноним (16), 09:18, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сейчас бы в 2019м верить мелкософтной мерилке
     
     
  • 2.43, Johnny (??), 10:54, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну так мелкософтная мерилка это вторая мерилка после авторитетного TIOBE INDEX. Всё остальное субъективщина и вскрики кукаретиков вилами по воде.

    Кстати общий стат TIOBE INDEX - топ3 как и всегда: Java, C, Python.

    https://www.tiobe.com/tiobe-index/

    Да, уважаемые перловики, я знаю вам грустно, но что поделать, такова судьба. У TIOBE Python уже три раза занимал годовой Hall of Fame. Приколько.

     

  • 1.21, Аноним (21), 09:22, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Виновный явно Майкрософт.
     
  • 1.25, Онаним (?), 09:39, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Между "числу" и "проектов" пропущено слово "ненужных".
     
  • 1.28, Блокнот.exe (?), 09:55, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говно опередило шоколад по числу, и что?
     
     
  • 2.30, ыы (?), 09:59, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество, как учит нас диамат- неизбежно переходит в качество...
    ВСЕ будут в говне :)
     
     
  • 3.34, пох. (?), 10:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что значит "будут"? Уже. По самую маковку.

    А ты думал, это шоколад?

     
  • 3.49, Аноним (49), 11:12, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > учит нас диамат

    одно из самых примитивных философских направлений в истории человеческой мысли
    сейчас (особенно в пост-совке) пожинаем плоды этого диамата и истмата, когда человек редуцирован до куска материи и ничем не отличается от комка грязи

    > ВСЕ будут в говне :)

     
     
  • 4.59, Ретроград (?), 11:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю, что анонимы с опеннета о философских направлениях знают только названия (и то не все), но постарайтесь хотя бы не выглядеть смешно в дискуссиях. Человек у них редуцируется в диамате... Маркс с Лениным сейчас в гробу перевернулись.

    А пожинаем мы сейчас плоды вполне себе идеалистических, буржуазных, капиталистических реформ.

     
     
  • 5.77, Аноним (76), 12:26, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не редуцируется, а редуцирован. Теми самыми, перевернувшимися.
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:12, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статистика, дающая нулевую информацию
     
     
  • 2.37, ыы (?), 10:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Информация, как учит нас старшйи брат - не существует без вопроса...
    Если у вас нет вопроса- у вас соответсвтенно нет информациии. Даже если вы по самое небалуйся завалены данными.
    Вот у вас конкретно - вопроса нет.
    А вот у меня - есть, поэтому  и информация в этом отчете для меня - есть.
    Просто проходите мимо :)
     

  • 1.42, Мама (?), 10:51, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мы не просто питонисты
    Супер-дата-сатанисты
    Треним сети, как штангисты
    Юные таланты! Да-да!
     
  • 1.47, проходил (?), 11:07, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    питон конечно как язык просто шикарен, сам бы с удовольствием на него перешёл, но в энтерпрайзе его считай что и нет - там правит бал богомерзкая джава =\
     
     
  • 2.50, abi (?), 11:14, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А котлин?
     
     
  • 3.73, Аноним (70), 12:01, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там таже мерзкая JVM.
     
     
  • 4.74, Аноним (70), 12:04, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для Питона есть биндинги к Qt (аж два), для Kotlin нет.
     
  • 2.66, Аноним (66), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    язык ужасен. слишком разросся, от былой простоты не осталось и следа. c++ от мира динамической типизации
     
     
  • 3.69, проходил (?), 11:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например? я вот в основном вижу прирастание либами, синтаксическим сахаром, ну и ок - корутины действительно новая концепция, но ведь ни кто не заставляет всё это применять
     

  • 1.53, анонимно (?), 11:22, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наверно считать по гитхабу ну не красиво. Всё же java много в кровавом, а они, понятное дело все на внутренних репозиториях сидят.

    А хотите загадку про Python?

    data = (1,2,3,[4,5])
    data[3] += [0,0]

    Получите исключение, а теперь загляните в data. Почему так?

     
     
  • 2.60, Анонист (?), 11:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что кортежи не изменяемы?
     
     
  • 3.61, анонимно (?), 11:41, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кортежи не изменяемые, а почему data изменилась?
     
     
  • 4.63, Анонист (?), 11:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Потому что картеж хранит ссылку на массив? Проверил в "лайв" режиме. И вправду изменяется.
     
  • 2.64, Эффективный менеджер (?), 11:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Доктор, когда я делаю вот  так, у меня вот тут болит
    - А вы не делайте так.
     
     
  • 3.68, анонимно (?), 11:50, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы точно доктор?)))
     
  • 2.65, Аноним (65), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что сначала к списку добавляется два элемента, потом элементу кортежа присваивается указатель на тот же список, отчего возникает эксепшон. Такой ботвы можно наестся от души если мешать изменяемые и неизменяемые типы данных.
     
  • 2.67, проходил (?), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с дата всё просто - объект list [4, 5] mutable и он вполне может поменяться, а вот потом зачем то идёт попытка обновить ссылку в 4ом элементе tuple и райзится ошибка - вероятно это сделано, чтоб подобное выражение отрабатывало и для immutable типов у которых += возвращает новый объект.. вот так всё отработает

    data = (1,2,3,[4,5])
    v = data[3]
    v += [0,0]
    print(data)

     

  • 1.75, проходил (?), 12:11, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот ещё нашёл в доке:
    > Notice that while evaluating an assignment,
    > the right-hand side is evaluated before the left-hand side.
     
  • 1.78, vitalif (ok), 12:30, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Е**ла гадюка жабу :)
     
  • 1.81, nelson (??), 12:44, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отчёт ни о чём. Количество хипстерских поделий на жабаскрипте - тот ещё "показатель". Практическая польза "софта", написанного на скриптовых язычках, стремится к нулю, ибо это одноразовый ненужный хлам. Питон - это вообще одно сплошное недоразумение, толкающее новоявленных "программистов" на написание "софта" на скриптовом языке. Зачем вообще этот пихон, если для написания небольших скриптов с головой хватает того же перла. К жабе тоже серьёзно относиться не получается - это С++ на виртуальной машине для неосиляторов оного.
    Из всего списка только С и С++ могут носить названия языков програмирования. Остальное - недоразумения для создания веб-поделий.
     

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