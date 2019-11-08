Python опередил Java по числу проектов на GitHub

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|1.1, Аноним (1), 08:37, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Забавно, как программисты корчат из себя избранных и до фига продвинутых, а самые популярные проекты на гитхабе такое же гугно как и "самая популярная" музыка и "самая популярная" еда.
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|2.5, Илья (??), 08:47, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пишите дальше свои "избранные и дофига продвинутые" проекты на вашем любимом языке. Никто же не мешает
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|2.14, Anonymoustus (ok), 09:09, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Именно. А самый яркий пример этого позорного явления — гугловый магазин приложений: миллионы бесполезных уродливых программ, которые никому не нужны.
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|2.22, Аноним (22), 09:23, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В топ вылезают на самом деле монорепы, когда все плагины или модули в одной куче, и приходится делать пулреквесты вместо банального создания собственного репозитория.
Definitely Typed - показательный пример.
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|2.51, ogmy (ok), 11:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Tensorflow видимо говно и React тоже и даже torvalds/linux с oh-my-zsh говно ...
Можно спросить а что тогда по вашему не говно ?
И чем вам так не угодили программисты ?
И раз репозиторий Linux говно что вы делаете на ресурсе посвященному Linux ? ))
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|2.55, имя_ (?), 11:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это ты об awesome-<blabla>? ИМХО, это полезнейшие ссылки, особенно когда ты только въезжаешь в тему и тебе надо понять как делают другие.
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|1.2, Аноним (-), 08:46, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Питончик всё под себя подминает, сначала продакшн, теперь всё остальное. Не люблю плохих языков, люблю самые лучшие, а их у меня три - си, питончик, ассемблер. Всех благ Гвидо ван Россуму и его коллегам.
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|2.8, Аноним (4), 08:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Питон подмял под себя гитхаб, который является местом, где массово начинают новички.
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|3.36, Qasta (ok), 10:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это точно. Особенно с учётом того, что сейчас из всех утюгов идёт реклама курсов "Как стать крутым питонистом за неделю". И в программах этих курсов внезапно(тм) надо создать репозиторий на гитхабе и туда залить свой проект :))). 43999863 млн новых программ
[code]print("Game Over")[/code].
А так да, мегарост и всё такое.
P.S. На самом деле python очень хорош для решения многих задач, но отслеживать качество и количество решений с его использованием через звёзды на гитхабе надо с большой осторожностью.
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|2.45, QuAzI (ok), 11:02, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь бы ему ещё подмять мобилки, подтянуть десктопную графику и топить за перфоманс и цены бы ему не было
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|2.70, Аноним (70), 11:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а их у меня три - си, питончик, ассемблер
Ассемблер лучший? Это 100%-я привязка к аппаратной архитектуре.
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|3.76, Аноним (76), 12:18, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во-первых, цифра завышена The flat assembler g abbreviated to fasmg is a new ... текст свёрнут, показать
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|4.79, Аноним (79), 12:37, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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раз у тебя "питончик" считается лучшим, то с пониманием у тебя проблемы - есть яп и получше
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|1.10, Аноним (4), 08:52, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Последствия массового обучения программированию на питоне будут катастрофическими.
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|1.13, Аноним (13), 09:03, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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1) напоминаю, что гитхаб считает, что проект написан на пихоне, если в репозитории есть хотя бы один пихоновский файл. То есть если в типичный dotfiles-репозиторий (а для гитхаба dotfile-конфиги написаны на неизвестном языке) добавить хелло-ворлд на пихоне, то вся репа считается Целым Проектом На Пихоне™, а не персональной хранилкой дотфайлов.
2) пихон берет количеством. Типичный проект на пихоне пишется за пару часов и вываливается на гитхаб в виде одного десятистрочника. Ява берет качеством, за типичным ява-проектом кропотливый труд целой команды. Но для гитхаба оба проекта равнозначны, ведь он считает количества реп. Потому ровно одному проекту torvalds/linux соответствует ровно один xxx/npm-leftpad, для гитхаба это значит, что если бы были только две эти репы, то весь мир пишет на 50% на си, а на 50% на жс.
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|2.18, имя (ok), 09:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ява берет качеством
Джависты и рады б были брать количеством, но денег нет на терабайт оперативки для IDE, генерирующих фабрики java.lang.NullPointerException-ов.
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|3.26, Аноним (26), 09:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати жиза, у меня видимо талант сваливать любые поделия в NullPointerException на пустом месте.
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|2.19, UniqueContributor (?), 09:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С чего ты все это взял? Из головы?
"Top 10 primary languages over time, ranked by number of unique contributors to public and private repositories tagged with the appropriate primary language."
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|2.20, виндотролль (ok), 09:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну обратного никто не утверждает. Приведена статистика, а выводы оставлены на совести читатетелей.
И да, 100% поддержу на счет качества.
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|2.43, Johnny (??), 10:54, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну так мелкософтная мерилка это вторая мерилка после авторитетного TIOBE INDEX. Всё остальное субъективщина и вскрики кукаретиков вилами по воде.
Кстати общий стат TIOBE INDEX - топ3 как и всегда: Java, C, Python.
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Да, уважаемые перловики, я знаю вам грустно, но что поделать, такова судьба. У TIOBE Python уже три раза занимал годовой Hall of Fame. Приколько.
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|2.30, ыы (?), 09:59, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Количество, как учит нас диамат- неизбежно переходит в качество...
ВСЕ будут в говне :)
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|3.34, пох. (?), 10:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что значит "будут"? Уже. По самую маковку.
А ты думал, это шоколад?
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|3.49, Аноним (49), 11:12, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> учит нас диамат
одно из самых примитивных философских направлений в истории человеческой мысли
сейчас (особенно в пост-совке) пожинаем плоды этого диамата и истмата, когда человек редуцирован до куска материи и ничем не отличается от комка грязи
> ВСЕ будут в говне :)
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|4.59, Ретроград (?), 11:39, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я понимаю, что анонимы с опеннета о философских направлениях знают только названия (и то не все), но постарайтесь хотя бы не выглядеть смешно в дискуссиях. Человек у них редуцируется в диамате... Маркс с Лениным сейчас в гробу перевернулись.
А пожинаем мы сейчас плоды вполне себе идеалистических, буржуазных, капиталистических реформ.
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|2.37, ыы (?), 10:20, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Информация, как учит нас старшйи брат - не существует без вопроса...
Если у вас нет вопроса- у вас соответсвтенно нет информациии. Даже если вы по самое небалуйся завалены данными.
Вот у вас конкретно - вопроса нет.
А вот у меня - есть, поэтому и информация в этом отчете для меня - есть.
Просто проходите мимо :)
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|1.42, Мама (?), 10:51, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мы не просто питонисты
Супер-дата-сатанисты
Треним сети, как штангисты
Юные таланты! Да-да!
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|1.47, проходил (?), 11:07, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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питон конечно как язык просто шикарен, сам бы с удовольствием на него перешёл, но в энтерпрайзе его считай что и нет - там правит бал богомерзкая джава =\
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|2.66, Аноним (66), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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язык ужасен. слишком разросся, от былой простоты не осталось и следа. c++ от мира динамической типизации
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|3.69, проходил (?), 11:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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например? я вот в основном вижу прирастание либами, синтаксическим сахаром, ну и ок - корутины действительно новая концепция, но ведь ни кто не заставляет всё это применять
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|1.53, анонимно (?), 11:22, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наверно считать по гитхабу ну не красиво. Всё же java много в кровавом, а они, понятное дело все на внутренних репозиториях сидят.
А хотите загадку про Python?
data = (1,2,3,[4,5])
data[3] += [0,0]
Получите исключение, а теперь загляните в data. Почему так?
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|4.63, Анонист (?), 11:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Потому что картеж хранит ссылку на массив? Проверил в "лайв" режиме. И вправду изменяется.
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|2.65, Аноним (65), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что сначала к списку добавляется два элемента, потом элементу кортежа присваивается указатель на тот же список, отчего возникает эксепшон. Такой ботвы можно наестся от души если мешать изменяемые и неизменяемые типы данных.
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|2.67, проходил (?), 11:49, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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с дата всё просто - объект list [4, 5] mutable и он вполне может поменяться, а вот потом зачем то идёт попытка обновить ссылку в 4ом элементе tuple и райзится ошибка - вероятно это сделано, чтоб подобное выражение отрабатывало и для immutable типов у которых += возвращает новый объект.. вот так всё отработает
data = (1,2,3,[4,5])
v = data[3]
v += [0,0]
print(data)
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|1.75, проходил (?), 12:11, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот ещё нашёл в доке:
> Notice that while evaluating an assignment,
> the right-hand side is evaluated before the left-hand side.
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|1.81, nelson (??), 12:44, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отчёт ни о чём. Количество хипстерских поделий на жабаскрипте - тот ещё "показатель". Практическая польза "софта", написанного на скриптовых язычках, стремится к нулю, ибо это одноразовый ненужный хлам. Питон - это вообще одно сплошное недоразумение, толкающее новоявленных "программистов" на написание "софта" на скриптовом языке. Зачем вообще этот пихон, если для написания небольших скриптов с головой хватает того же перла. К жабе тоже серьёзно относиться не получается - это С++ на виртуальной машине для неосиляторов оного.
Из всего списка только С и С++ могут носить названия языков програмирования. Остальное - недоразумения для создания веб-поделий.
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