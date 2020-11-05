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Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows

05.11.2020 11:05

В Git LFS выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-27955), позволяющая удалённому злоумышленнику выполнить свой код в системе жертвы, при клонировании жертвой специально оформленного репозитория. Проблема проявляется только на платформе Windows и устранена в предложенном несколько часов назад обновлении git-lfs 2.12.1. На Unix системах уязвимость не проявляется.

Проблема вызвана тем, что на платформе Windows для запуска нового процесса git используется вызов ExecCommand(), но не указывается полный путь к исполняемому файлу git. Если полный путь не указан, то функция ExecCommand() проверяет наличие исполняемого файла в текущем каталоге. Так как запуск осуществляется в контексте текущего репозитория, атакующий может разместить в своём репозитории файлы git.bat, git.exe или git.cmd. После клонирования репозитория подставленные злоумышленником файлы будут выполнены вместо исполняемого файла git при выполнении операций с git-lfs.

Для проверки своих систем подготовлен рабочий эксплоит. Возможность эксплуатации уязвимости протестирована в пакете Git с дополнением git-lfs, а также в Git-клиентах Git for Windows, GitHub CLI, GitHub Desktop, SourceTree, Visual Studio Code, GitKraken и SmartGit, использующих Git LFS в конфигурации по умолчанию. Проблема также потенциально затрагивает интегрированные среды разработки Eclipse, fork, tig, GitExtensions, Magit, TortoiseGit, gmaster, GitAhead, Sublime Merge, Visual Studio, GitAtomic, Tower и git-cola.

Напомним, что дополнение Git LFS (Git Large File Storage) развивается компанией GitHub и позволяет использовать Git для отслеживания версий больших файлов, содержащих наборы данных, звук, видео и графику. В штатном Git-репозитории большие файлы заменяются на текстовые ссылки, указывающие на контент в отдельном внешнем репозитории, что позволяет избежать повторного копирования файлов при клонировании и извлечении репозитория. При выполнении операций checkout большие файлы не загружаются вместе с остальными данными, а синхронизируются с сервера и хранятся в единственной копии. Код распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Git, приводящая к утечке учётных данных
  3. OpenNews: Обновление Git с устранением 8 уязвимостей
  4. OpenNews: В Git устранена уязвимость, которая может привести к выполнению кода атакующего
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54029-git
Ключевые слова: git, lfs
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:14, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Эх. Ничему Microsoft история не учит. Потому что в Виндах в принципе ущербно сделан поиск библиотек и исполняемых файлов.

    Помнится, ещё давно в Office была уязвимость, когда открываешь лежащие на Samba-шаре доки, Office подтягивал все лежащие DLL'ки (при наличие на шаре) в первую очередь с шары, и уже потом смотрел в системные папки. Так можно было спокойно захватить контроль над любой машиной в сети.

     
     
  • 2.4, m.makhno (ok), 11:21, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или ещё один хак. В винде (на 7 точно делал) меняешь c:\windows\system32\sethc.exe на cmd.exe, жмёшь на стартовом экране входа несколько раз подряд клавишу Shift и наслаждаешься эксплуатацией командного интерпретатора с суперадминскими правами ;)
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:21, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вообще это забавно и подчёркивает то, что даже Microsoft не умеет писать софт под свою же ОС. Что говорить о других несчастных, которым приходится программировать под это чудо с кучей интересных технических решений.
     

  • 1.2, m.makhno (ok), 11:15, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не читаю астрологических прогнозов, но, видимо, был объявлен %промежуток времени% дыр в экосистеме GitHub.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время пиара, которое мы запомним ни как повальную блокировку и удаление неугодных репозиториев - а страдание нивинного мелкософта атакуемого злобными дырами.
     
  • 2.6, Qwerty (??), 11:22, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что, тема хайповая, всегда найдётся толпа любителей позлорадствовать.
     

  • 1.7, Иваня (?), 11:29, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Windows всегда была дыркой, совсем не удивительно, что уязвимости продолжают находить.
     
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