Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.32

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.32. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов. По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 617 изменений, подготовленных при участии 100 разработчиков, из которых 35 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества: В команду "git commit" добавлена опция "--trailer <key>[=<value>]", которая позволяет упростить прикрепление к коммиту собственной структурированной информации (trailer) в формате ключ/значение, которую можно затем обработать командой "interpret-trailers".

Вместо механизма GIT_CONFIG_NOSYSTEM, применяемого для предотвращения чтения из общего для всей системы файла конфигурации, предложено использовать механизм GIT_CONFIG_SYSTEM, позволяющий явно указать из какого файла следует загружать общесистемные настройки, а также параметр GIT_CONFIG_GLOBAL для переопределение привязанных к отдельным пользователям настроек в $HOME/.gitconfig. Присвоение переменной GIT_CONFIG_SYSTEM пустого значение меняет поведение на эквивалентное GIT_CONFIG_NOSYSTEM.

При использовании второй версии коммуникационного протокола Git при выполнении "git push" реализовано определение общего предка на принимающей стороне, что позволило довести эффективность работы "git push" до уровня "git fetch" и исключить загрузку объектов, в которых нет необходимости.

Добавлен простой IPC-интерфейс, позволяющий создавать сервисы, такие как fsmonitor.

Прекращена обработка файлов ".gitattributes", ".gitignore" и ".mailmap", если они являются символическими ссылками.

Для транспорта HTTP добавлена поддержка кэширования пароля, успешно использованного для разблокировки сертификата.

В команде "git stash show" реализована возможность отображения неотслеживаемой части хранилища временно убранных файлов.

Предложена более продвинутая стратегия переупаковки репозитория командой "git repack", позволяющая снизить потребление ресурсов при переупаковке.

В команде "git commit" реализован расширенный вариант опции "--fixup" (создание коммита для "rebase --autosquash") - "--fixup=(reword|amend): ", предоставляющий выбор: изменять только сообщение в логе или сообщение и содержимое. В команде "git send-email" учтена установка настройки core.hooksPath. В "git format-patch -v<n>" разрешено использование счётчиков, не являющихся целым числом. В "git clone" добавлена опция "--reject-shallow", позволяющая запретить клонирование из репозиториев в режиме shallow (без полной истории изменений). В программе "gitweb" добавлен режим скрытия email, заменяющий похожие на email строки при выводе. Изменена логика обработки команды "git apply --3way", которая теперь вначале пытается применить алгоритм трёхстороннего слияния и только в случае сбоя или возникновении конфликта откатывается на обычное применение патча (раньше было наоборот). В команде "git apply" разрешено одновременное указание опций "--3way" и "--cached". В Userdiff добавлены шаблоны для языка "Scheme". В команду "git log" добавлена опция "--diff-merges=<style>" и настройка log.diffMerges для выбора режима по умолчанию. В команды "git add" и "git rm" добавлена дополнительная защита от изменения данных в путях, находящихся вне области операции частичного клонирования (sparse checkout). В команду "git rev-list" добавлена опция "--filter=object:type=<type>" для исключения определённого типа объектов из pack-файла, генерируемого командой pack-objects. В "git pack-objects" запрещено указание отрицательных значений в опциях, принимающих числовые значения, таких как "--window" и "--depth".





