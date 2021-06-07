Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.32

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|1.1, Рефрен (?), 11:52, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Прекращена обработка файлов ".gitignore" в случае, если они являются символическими ссылками.
знаю я пару проектов...
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|3.42, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В здешних краях бытует такой народный обычай - в обсуждении любого софта спрашивать, когда его перепишут на rust.
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|1.22, Владимир (??), 12:54, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите, а чем это "Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов" - отличается от того же блокчейна? Разве что майнинга нет.
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|3.38, Владимир (??), 14:32, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я понимаю, что гит вышел раньше. Более того, я даже не отрицаю, что когда он это "имплементировал", криптовалют еще не существовало. Просто теперь вот все эти строки - можно было бы заменить на одно слово, и все бы все поняли.
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|4.47, нона (?), 15:32, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово блокчейн означает, что штуку разрабатывают васяны, которые крипту видели только на курсах уборщиков, и вообще отстали от трендов, хайп давно уехал. Технологическая семантика уже лет 10 как размылась и оперировать ей бесполезно. Причем здесь Git?
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|4.51, yet another anonymous (?), 16:13, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово "блокчейн" --- это вообще ни о чём техническом, а маркетинговый буллшит. Вы что, хотите сказать что по этому слову вы понимаета математику этого? А там, кроме собственно математики, есть ещё слой аутентификации/проблем доверия, коорый чуть более чем полный пииииииииип.
Т.е. "блокчейн" --- это "модно/молодёжно" и совершенно мутно "а что, собственно имели ввиду".
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|1.29, Аноним (29), 13:33, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> Прекращена обработка файлов ".gitattributes", ".gitignore" и ".mailmap", в случае, если они являются символическими ссылками.
А вот это уже явное нарушение основ и принципов линукс систем. Смысл симлинков как раз в том чтобы прозрачно подменять собой файлы. А теперь мы видимо программы которые этот общесистемный механизм пытаются сломать. Понятно что это было сделано ради безопасности, но тут надо разбираться и или чинить конкретно гит или что-то делать глобально, потому что есть миллиадры приложений, которые не будут добавлять эту проверку при обработке своих конфигов.
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|1.31, Какаянахренразница (ok), 13:41, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Едрить твою черепыжку! Считаю себя знатоком гита (умею "git rebase --abort"), но 90% опций/ключей из чейнджлога как будто впервые вижу.
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|2.34, llolik (ok), 13:58, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так потому что эти 90% нужны в отдельных случаях для решения специфических задач. Поэтому достаточно просто знать, что оно где-то есть и посмотреть в man-е если оно вдруг потребуется.
Для 90% повседневных "народных" задач нужно как раз всем хорошо знакомые add/commit/rebase(который, впрочем, тоже нифига не тривиален) и т.д.
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|1.37, menangen (?), 14:23, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда уже Mercurial перепишут на Раст, чтобы отказаться от этой дурной переусложненной какахи?
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|1.39, Аноним (39), 14:35, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Hg Mercurial хочу. И нормальный хостинг под него (Bitbucket, пока, пока) Гит, Шмит.
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