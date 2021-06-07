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Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.32

07.06.2021 11:10

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.32. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 617 изменений, подготовленных при участии 100 разработчиков, из которых 35 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В команду "git commit" добавлена опция "--trailer <key>[=<value>]", которая позволяет упростить прикрепление к коммиту собственной структурированной информации (trailer) в формате ключ/значение, которую можно затем обработать командой "interpret-trailers".
  • Вместо механизма GIT_CONFIG_NOSYSTEM, применяемого для предотвращения чтения из общего для всей системы файла конфигурации, предложено использовать механизм GIT_CONFIG_SYSTEM, позволяющий явно указать из какого файла следует загружать общесистемные настройки, а также параметр GIT_CONFIG_GLOBAL для переопределение привязанных к отдельным пользователям настроек в $HOME/.gitconfig. Присвоение переменной GIT_CONFIG_SYSTEM пустого значение меняет поведение на эквивалентное GIT_CONFIG_NOSYSTEM.
  • При использовании второй версии коммуникационного протокола Git при выполнении "git push" реализовано определение общего предка на принимающей стороне, что позволило довести эффективность работы "git push" до уровня "git fetch" и исключить загрузку объектов, в которых нет необходимости.
  • Добавлен простой IPC-интерфейс, позволяющий создавать сервисы, такие как fsmonitor.
  • Прекращена обработка файлов ".gitattributes", ".gitignore" и ".mailmap", если они являются символическими ссылками.
  • Для транспорта HTTP добавлена поддержка кэширования пароля, успешно использованного для разблокировки сертификата.
  • В команде "git stash show" реализована возможность отображения неотслеживаемой части хранилища временно убранных файлов.
  • Предложена более продвинутая стратегия переупаковки репозитория командой "git repack", позволяющая снизить потребление ресурсов при переупаковке.
  • В команде "git commit" реализован расширенный вариант опции "--fixup" (создание коммита для "rebase --autosquash") - "--fixup=(reword|amend):", предоставляющий выбор: изменять только сообщение в логе или сообщение и содержимое.
  • В команде "git send-email" учтена установка настройки core.hooksPath.
  • В "git format-patch -v<n>" разрешено использование счётчиков, не являющихся целым числом.
  • В "git clone" добавлена опция "--reject-shallow", позволяющая запретить клонирование из репозиториев в режиме shallow (без полной истории изменений).
  • В программе "gitweb" добавлен режим скрытия email, заменяющий похожие на email строки при выводе.
  • Изменена логика обработки команды "git apply --3way", которая теперь вначале пытается применить алгоритм трёхстороннего слияния и только в случае сбоя или возникновении конфликта откатывается на обычное применение патча (раньше было наоборот).
  • В команде "git apply" разрешено одновременное указание опций "--3way" и "--cached".
  • В Userdiff добавлены шаблоны для языка "Scheme".
  • В команду "git log" добавлена опция "--diff-merges=<style>" и настройка log.diffMerges для выбора режима по умолчанию.
  • В команды "git add" и "git rm" добавлена дополнительная защита от изменения данных в путях, находящихся вне области операции частичного клонирования (sparse checkout).
  • В команду "git rev-list" добавлена опция "--filter=object:type=<type>" для исключения определённого типа объектов из pack-файла, генерируемого командой pack-objects.
  • В "git pack-objects" запрещено указание отрицательных значений в опциях, принимающих числовые значения, таких как "--window" и "--depth".


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/6/6...)
  2. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления исходными текстами Git 2.31
  3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  4. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.30
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55288-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Рефрен (?), 11:52, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена обработка файлов ".gitignore" в случае, если они являются символическими ссылками.

    знаю я пару проектов...

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    На rust когда перепишут?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:02, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://initialcommit.com/blog/pijul-version-control-system
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 16:11, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название сайта под стать проектам на Rust ;)
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:01, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем нам этот Rust здался? А?
     
     
  • 3.42, YetAnotherOnanym (ok), 14:58, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В здешних краях бытует такой народный обычай - в обсуждении любого софта спрашивать, когда его перепишут на rust.
     
     
  • 4.43, Плюсовик (?), 15:01, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро комментарии в rust стиле будем писать)
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:00, 07/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:03, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.9, ыы (?), 12:04, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.11, Очевидноже (?), 12:07, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.12, Анонасер (?), 12:14, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 12:31, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 3.20, Жорш (?), 12:45, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:47, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:35, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.10, анончик (?), 12:05, 07/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:21, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственная нормальная система контроля версий.
     
     
  • 2.35, анон анонович анонов (?), 13:59, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    К сожалению, уже просто единственная...
     

  • 1.15, Жироватт (ok), 12:29, 07/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.17, Корпораст (?), 12:38, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.26, ыы (?), 13:04, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:43, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.32, Ordu (ok), 13:46, 07/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.22, Владимир (??), 12:54, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скажите, а чем это "Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов" - отличается от того же блокчейна? Разве что майнинга нет.
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 13:01, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ничем. Майнинг в следующем релизе будет
     
     
  • 3.27, Владимир (??), 13:04, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так GitCoin вроде уже есть? :)
     
  • 2.33, Michael Shigorin (ok), 13:50, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даты появления технологий на свет сравните -- может, захотите вопрос поправить. :)
     
     
  • 3.38, Владимир (??), 14:32, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я понимаю, что гит вышел раньше. Более того, я даже не отрицаю, что когда он это "имплементировал", криптовалют еще не существовало. Просто теперь вот все эти строки - можно было бы заменить на одно слово, и все бы все поняли.
     
     
  • 4.47, нона (?), 15:32, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово блокчейн означает, что штуку разрабатывают васяны, которые крипту видели только на курсах уборщиков, и вообще отстали от трендов, хайп давно уехал. Технологическая семантика уже лет 10 как размылась и оперировать ей бесполезно. Причем здесь Git?
     
  • 4.51, yet another anonymous (?), 16:13, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "блокчейн" --- это вообще ни о чём техническом, а маркетинговый буллшит. Вы что, хотите сказать что по этому слову вы понимаета математику этого? А там, кроме собственно математики, есть ещё слой аутентификации/проблем доверия, коорый чуть более чем полный пииииииииип.

    Т.е. "блокчейн" --- это "модно/молодёжно" и совершенно мутно "а что, собственно имели ввиду".

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:33, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> Прекращена обработка файлов ".gitattributes", ".gitignore" и ".mailmap", в случае, если они являются символическими ссылками.

    А вот это уже явное нарушение основ и принципов линукс систем. Смысл симлинков как раз в том чтобы прозрачно подменять собой файлы. А теперь мы видимо программы которые этот общесистемный механизм пытаются сломать. Понятно что это было сделано ради безопасности, но тут надо разбираться и или чинить конкретно гит или что-то делать глобально, потому что есть миллиадры приложений, которые не будут добавлять эту проверку при обработке своих конфигов.

     
  • 1.31, Какаянахренразница (ok), 13:41, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Едрить твою черепыжку! Считаю себя знатоком гита (умею "git rebase --abort"), но 90% опций/ключей из чейнджлога как будто впервые вижу.
     
     
  • 2.34, llolik (ok), 13:58, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так потому что эти 90% нужны в отдельных случаях для решения специфических задач. Поэтому достаточно просто знать, что оно где-то есть и посмотреть в man-е если оно вдруг потребуется.

    Для 90% повседневных "народных" задач нужно как раз всем хорошо знакомые add/commit/rebase(который, впрочем, тоже нифига не тривиален) и т.д.
     
  • 2.46, Массоны Рептилоиды (?), 15:24, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, вот: https://git-man-page-generator.lokaltog.net
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 15:59, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черт, я даже на пару секунд повелся.
     

  • 1.37, menangen (?), 14:23, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже Mercurial перепишут на Раст, чтобы отказаться от этой дурной переусложненной какахи?
     
  • 1.39, Аноним (39), 14:35, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Hg Mercurial хочу. И нормальный хостинг под него (Bitbucket, пока, пока) Гит, Шмит.
     
  • 1.40, Аноним (39), 14:57, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Hg вот нашёл: https://sr.ht, но он что-то тоже не очень.
    Короче сделайте там хостинг нормальный под него
     
  • 1.44, Аноним Хаскеллит (?), 15:20, 07/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слыхал, есть крутая VCS на Haskell darcs, в хаскелл мире её рекомендуют, аноны, что скажете на счёт неё?
     
     
  • 2.45, Аноним (39), 15:21, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз. И куда с ней? Только для себя если
     
  • 2.48, нона (?), 15:36, 07/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дэвид, перелогиньтесь.
     

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