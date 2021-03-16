Выпуск распределённой системы управления исходными текстами Git 2.31

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|2.3, Аноним (2), 13:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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согласен 105, по итогу имеем перегруженный ненужными фичами комбайн
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|3.4, Qwerty (??), 13:52, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как хорошо, что у нас есть ноунеймы, которые с лёгкостью решают, что нужно, а что ненужно для огромного международного проекта.
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|4.5, Аноним (5), 13:53, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Как хорошо, что у нас есть некто Qwerty, который так ехидно это подмечает.
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|5.9, Аноним (9), 14:07, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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рождалась в спорах истина, распределялись интересы
:)))))))))
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|7.47, Аноним (-), 15:41, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и кто-то менял обувь
Кто-то все-таки выполнил угрозу нассать в ботинок?
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|3.33, Урри (ok), 15:05, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это, к сожалению, неизбежный жизненный цикл многих продуктов, авторы которых не могут остановиться на достигнутом и сказать "хватит".
Помните неро? Какая была сначала шикарная записывалка дисков и в какой гobнокомбайн она превратилась? А помните acdsee? Какая была быстрая и обалденная просматривалка картинок и какой жoпoкoмbайн получился?
Так вот, все эти комбайны умирают. Боюсь, именно этот гит постигнет та же участь. Но, уверен, появятся более легковесные и удобные альтернативные реализации.
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|5.63, Аноним (63), 16:31, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закон виндузински, когда софт проектируется под потребности хомячков.
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|2.62, Аноним (63), 16:30, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используйте подмножество из add/commit/checkout/reset/push/pull. Это реально. Мне на работе этого хватает. Даже remote очень изредка. Кодовые базы огромные.
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|1.6, Аноним (6), 13:58, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я с помощью сабжа пару раз ломал репозиторий. Обиделся и пересел на fossil. Благо он в git-mirror умеет если что. Прост как палка.
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|2.7, Леголас (ok), 14:01, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я с помощью сабжа пару раз ломал репозиторий
Проблема, конечно же, в Git?
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|4.19, Аноним (6), 14:31, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ставка сыграна. Еще subrepo при определенных условиях ломает репо так, что его не удается клонировать. Но по моему это уже пофиксили.
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|2.25, Аноним (25), 14:51, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я один раз молотком по пальцу ударил. После этого забиваю гвозди исключительно камнем.
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|2.14, Аноним (14), 14:19, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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дядя ты наверное koi8-r до сих пор юзаешь?
забудь svn как страшный сон. их даже сравнивать нельзя настолько по всему функционалу git лучше
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|3.21, Аноним (21), 14:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>дядя ты наверное koi8-r до сих пор юзаешь?
А что тут такого? В отличие от, оно в 1 байт/символ влезает...
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|4.28, Аноним (14), 14:53, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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влезает, но utf8 каким бы он не был - это то что стоит у всех. а значит взаимодействовать со всеми ты будешь через зад обрезая например информацию чтобы запихнуть в 1 байт/символ
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|5.69, Аноним (-), 17:09, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все конечно круто но тут приходит такой чел со своей windows-1251. Однобайтовые прекрасны, но только на локалхосте, к сожалению.
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|3.36, Урри (ok), 15:12, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше - это более сладкое, чем зеленое?
SVN - централизованная система; умер сервер - умерли репозитарии. GIT - децентрализованная; умер сервер, - ой, а нету тут сервера, работаем спокойно дальше.
Для примера на днях заказчики просили залить им код в приватный форк одной репы, который забыли обновить. Ну я парой команд подключил оригинальную репу новым ремутом к своему форку этого форка, проребейзил, проверил, потестил. И как только они свой форк обновили тут же, нажав одну кнопку, сделал пул-реквест не тратя время на новую подготовку (разве что корректно заполнил пулреквест месседж).
С сабвершеном я бы, как раньше, ждал лишний день пока все на сервере сделают. Потом мержился на новый мастер, потом еще раз, после того как все отревьювят... Не, ну его. Сабвершен был лучше цэвээса, но его время ушло.
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|2.54, Аноним (-), 16:15, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Но зачем? Если есть svn
Svn без сервака не операбелен чуть более чем полностью.
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|3.66, пох. (?), 16:42, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это ты с гитом попутал, неуч.
Потому что в svn для этих целей как раз есть сервер, а у гита - бесполезный обрубок без хотя бы примитивной авторизации.
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|2.17, Аноним (14), 14:23, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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на cvs сидишь? я вот git юзаю с момента как он вышел - он сразу был до ума доведен
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|3.22, Аноним (21), 14:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>на cvs сидишь?
На svn. Но и cvs не брезгую, он зато проще чем этот ваш GIT.
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|4.34, Аноним (14), 15:07, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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git это просто. если тебе нужны аналоги каких то функций - тупо напиши пару скриптов которые сразу выполняют несколько команд git. у меня такое написано было сразу как вышел git и я с ним начал работать. все очень просто поверь мне.
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|5.37, Урри (ok), 15:14, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты один - да. Если вас несколько разрабов, то регулярно возникают сложности с корректным мержем, ребейзом, а ветка не такая, а не туда, а форсом проапдейтили, а блин не помню откуда все замержили...
У меркуриала с этим было существенно лучше. Но в реализации меркуриал оказался говном, потому и успешно помер.
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|6.39, Аноним (14), 15:17, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это не проблема git. просто договоритесь как вы работает и увольняйте кто делает push force
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|7.48, Урри (ok), 15:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я отвечал на "git это просто", а не "подскажите, чья проблема".
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|6.65, пох. (?), 16:41, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меркуриала с этим было существенно лучше. Но в реализации меркуриал оказался говном
кто мешает использовать? В реализации была мелкая проблема - рукожопики нишмагли в б-жественной дрисяточке (не той которая, а от де6иллиана) установить нимодный-запрещенный python2 ? Ну так пусть ставят настоящую б-жественную, венду - там все работает, в tortoise.
Но модные современные разработчики будут бастовать. А если привести их к порядку кнутом - то проще заставить пользоваться таки cvs или svn (если опять же ради дисяточке). Там еще тридцати трех болезней нету, а для чего нужна распределенная vcs в корпоративной среде - ученые до сих пор понять не могут.
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|4.55, Аноним (-), 16:17, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На svn. Но и cvs не брезгую, он зато проще чем этот ваш GIT.
Нихрена оно не проще для мелкого проекта.
Git: просто берем и делаем что хотели.
Svn/cvs: много прелести с установкой и настройкой каких там еще серверов, даже если мы не собирались ремотам это сервировать.
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|5.61, Аноним (21), 16:29, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Svn/cvs: много прелести с установкой и настройкой каких там еще серверов, даже если мы не собирались ремотам это сервировать.
svnadmin create /tmp/svn_hello_world
svn co file:///tmp/svn_hello_world
...
Слишком сложно для современных смузиманов?
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|1.18, Аноним (18), 14:29, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Кодекс поведения (Code-of-conduct), определяющий основные принципы разрешения конфликтных ситуаций между разработчиками, обновлён до версии 2.0 (ранее использовалась версия 1.4).
и что это значит?
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|2.23, Аноним (23), 14:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> и что это значит?
кратко:
- ты находишь хрень в коде и пишешь автору, который представитель меньшинств;
- автор тебя игнорит, ибо он художник, он так видит;
- ты возмущаешься ситуацией;
- тебя банят по кодексу поведения (наезд на представителя меньшинств).
обратная ситуация:
- ты написал код;
- представитель меньшинств требует от тебя переписать код, ибо он художник, он так видит;
- ты объясняешь ему, что его предложения неразумны;
- тебя банят по кодексу поведения (отказ представителю меньшинств).
ещё вариант из реальной жизни:
- ты говоришь, что придерживаешься гетеро-взглядов;
- тебя увольняют из компании как гомофоба.
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|3.31, Аноним (18), 15:02, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пофиг на гомиков и их трёп, как работа Git меняется? Врядли там есть ИИ который за "чернозадых" отправит весь твой проект в /dev/null и заодно напишет маляву в суд и твоему начальнику
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|4.40, Урри (ok), 15:22, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как как, непредсказуемо. В этом и есть проблема этих идиотских "социально-толерантных" кодкондактов. Это как рак легкого для печени - вроде печени на него наплевать, но в любой момент человек может отдать концы. Вместе со здоровой печенью.
Вот представь себе - работаешь ты, все ок. Завтра сдавать важную работу, а тут у кого-то из "активистов" снова зачешутся тестикулы (или что там у них вместо) и в код примут изменение, которое не позволяет пушить ветку "master" (а заодно удалять все ветки, где есть слово white), ибо рабство и вообще, тараканы в голове от этого слова жутко бесятся.
И ты в жопе. Вроде осталось просто кнопку нажать, а репа заказчиков не принимает, у них админ все оперативно обновил. И ты, вместо того, чтобы спокойно сдать работу и идти пинать буи за заслуженные печеньки, начинаешь разбираться - а почему, а зачем, а как теперь все правильно сделать так, чтобы история сохранилась, и тестировать снова по новой, ведь ветки поменялись, а у тебя десять тыщ строк кода, и вдруг где-то что-то неправильно поперемержилось...
Скажешь не бывает такого? Бывает. Тут на днях игрушку какую-то за много-много миллионов зафейлили и другому подрядчику делать отдали потому что директоршей первого подрядчика назначили феминистку и та поувольняла всяческих уемразей, которые по совместительству оказались ключевыми специалистами.
Не, ну а че - если ты вдруг не оправдываешь гомосекс, то значит ты не умеешь дизайнить игры и писать правильный код.
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|5.44, Аноним (18), 15:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё раз - как влияет code of conduct на поведение Git?
Он что, что-то не закоммитает выборочно или как-то иначе мержить будет?
Или это не про Git, а организационные вопросы в команде которая сейчас занимается его разработкой? Если последнее - то всем плевать, но хорошо бы чтобы из новости это было понятно
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|6.49, Урри (ok), 15:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты читать не умеешь? Я же ответил на этот вопрос в своем комментарии, на который ты отвечаешь.
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|8.60, пох. (?), 16:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да вот проблема-то в том, что всем остальным придется пользоваться изуродованным... текст свёрнут, показать
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|7.73, Аноним (73), 17:37, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перефразирую анона выше - если этот Code-of-conduct в какой-то момент удален из Git, вышеназванные сценарии уже не смогут случиться?
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|5.72, Леголас (ok), 17:37, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут на днях игрушку какую-то за много-много миллионов зафейлили
что за игрушка, не подскажете?
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|2.43, myhand (ok), 15:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да принципиально ничего нового. Видишь CoC любой версии - не неси туда код. Ну а пользоваться - на страх и риск...
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|3.64, пох. (?), 16:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется, давно бы надо делать жестче - угораздило что-то поправить в кокнутом коде любой версии - ВЫЛОЖИ свой код, с копирайтом.
Чтобы sjwшнички потрахались, переписывая, и не забывай нажимать кнопку "пожаловаться", если три строки кода, делающие то же самое, не удалось написать абсолютно непохожими.
И можешь отдельно завести себе фейковый акаунт альтернативно-одаренного-трапа-оно, с которого жаловаться каждый раз в каждый проект, который вместо этого позволит себе скопировать вместе с копирайтом - что этот код написан неправильным чуваком, и его никак нельзя принимать.
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|4.67, myhand (ok), 16:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется, давно бы надо делать жестче - угораздило что-то поправить в
> кокнутом коде любой версии - ВЫЛОЖИ свой код, с копирайтом.
Кстати, да. Даешь форки ради грамматических исправлений!
> Чтобы sjwшнички потрахались, переписывая, и не забывай нажимать кнопку "пожаловаться",
> если три строки кода, делающие то же самое, не удалось написать абсолютно непохожими.
Тут, опасаюсь, свою толпу аблакатов надо иметь.
> И можешь отдельно завести себе фейковый акаунт альтернативно-одаренного-трапа-оно
Это уже замнем. На таком пути можно и в самом деле спи*ораситься...
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|1.20, Аноним (18), 14:31, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А как заставить git показать нужный файл из нужной версии но так, чтобы последние изменения в нём были выделены цветом (т.е. не патч, не diff, а актуальная версия но с выделением мест на которые нужно прям обратить отдельно внимание)?
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|2.24, Аноним (14), 14:49, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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изменения относительно чего? если у тебя есть древний коммит и ты хочешь понять что он менял сделай diff между коммитом перед древним коммитом и древним коммитом
git diff VERYOLD_COMMIT OLD_COMMIT your_file
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|3.27, Аноним (18), 14:51, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хочу видеть ВЕСЬ файл, но отдельно хочу понимать что "вот эта часть" менялась в последний раз. Это крайне удобно когда тебе нужно не только изменения посмотреть, но и на какие функции/свойства они ссылаются.
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|4.41, Урри (ok), 15:24, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для этого есть тулзени всяческие. Например, meld умеет показывать красивые дифы - просто вызываешь его с одним аргументом именем файла и он сам диф показывает.
Вручную такое в консольке делать себе дороже.
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|5.45, Аноним (18), 15:29, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так идея в том чтобы не в ручную делать, а прям иметь из гита. А ещё лучше из tig, чтобы можно было прям ревью удобненько делать. Про консольку - вообще не проблема тащемто
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|6.51, Урри (ok), 16:01, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Вот я код пишу в вскоде, хотя мог бы писать его прямо в ви. Пусть гит делает работу гита, а для всего остального можно использовать специализированные удобные инструменты.
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|2.26, Аноним (26), 14:51, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на какие по твоему "нужно обратить внимание"? Как это вообще? Если хочешт дифф за одну ревизию, то git diff [commit]^ [commit].
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|3.29, Аноним (18), 14:57, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На изменявшиеся коммитом места нужно обратить внимание, ваш К.О.. При этом хорошо бы видеть весь файл, но вот эти просмотреть особенно пристально, потому что они могут привнести новых проблем
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|2.30, Аноним (30), 15:01, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В файле удалена функция. Ничего не добавлено.
Что подсвечивать?
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|3.32, Аноним (18), 15:04, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подсвечивать те места, откуда она ранее вызывалась, а теперь вызывается её замена. Код который не вызывается - не интересен. Интересен код который может привнести новые проблемы
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|4.38, Аноним (30), 15:17, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подчеркиваю "Ничего не добавлено."
Функция могла быть перемещена в другой файл, да и вообще в другую библиотеку (другой репозиторий).
В этом файле она не вызывалась.
В файле только удаления.
> Интересен код который может привнести новые проблемы
Попробуйте удалить любую строчку кода из файла.
Может ли это привнести новые проблемы?
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|5.46, Аноним (18), 15:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Удаления не интересны. Если что-то переехало в другой модуль, значит будут видны изменения в инклюдах или будет дописано имя модуля к вызываемому "чему-то".
>> Попробуйте удалить любую строчку кода из файла.
Это отстрелится сразу после коммита в CI/CD, даже если разраб был настолько туп, что коммитал код без тестирования, без попытки собрать, а писал его в блокноте, а не IDE
Плюс не подразумевается замена diff/patch этой фичей. Эта фича нужна чтобы быстро свичнуться если по коду патча не до конца понятно, что вообще в этом модуле происходит.
Пока выглядит как трёп из разряда "мне не нужно, значит и вы страдайте". Если не знаете как так сделать - проходите, проходите... таааблетки на блюхера...
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|6.57, пох. (?), 16:20, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удаления не интересны.
"Ваша история нам нах не нужна". От авторов новаяпапка(231) и разработчиков git.
>> Попробуйте удалить любую строчку кода из файла.
> Это отстрелится сразу после коммита в CI/CD,
тут главное - святая вера, что волшебная булшит-связка CI/CD является лекарством от всех болезней.
> Пока выглядит как трёп
пока выглядит как бред религиозного фанатика.
Каковыми большинство гитодр0черов и являются.
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|3.35, Аноним (30), 15:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если нужен очень специфический diff,
то git help difftool
Мне как-то было нужно чтобы не различал cp1251 и utf8, и чтоб регистр имел значение только в именах функцих, в остальном lowcase, uppercase должны были считатся одинаковыми. Был написан скрипт для нужных преобразований перед вызовом внешней diff.
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|2.59, пох. (?), 16:24, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут не то что гит, тут навороченные поделки гитшляпы и гитляпы на такое неспособны.
Казалось бы, тривиальщина - но нет, это у нас на уровне rcs 86го года изобретения.
А что вы хотели, с разработчиком не знающим зачем вообще нужны vcs?
P.S. угу, только что пришлось вот такое и разгребать методом пристального вглядывания. Поскольку одновременно видеть дифф и что там по краям выше захватываемого контекста нельзя никак и ничем, а контекст растягивать бесконечно тоже нельзя.
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|1.71, еманйам (?), 17:35, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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это всё хорошо. но.. когда его на rust перепишут? (потому что на go уже есть)
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