Выпуск распределённой системы управления исходными текстами Git 2.31

2.23 , Аноним ( 23 ), 14:47, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > и что это значит? кратко:

- ты находишь хрень в коде и пишешь автору, который представитель меньшинств;

- автор тебя игнорит, ибо он художник, он так видит;

- ты возмущаешься ситуацией;

- тебя банят по кодексу поведения (наезд на представителя меньшинств). обратная ситуация:

- ты написал код;

- представитель меньшинств требует от тебя переписать код, ибо он художник, он так видит;

- ты объясняешь ему, что его предложения неразумны;

- тебя банят по кодексу поведения (отказ представителю меньшинств). ещё вариант из реальной жизни:

- ты говоришь, что придерживаешься гетеро-взглядов;

- тебя увольняют из компании как гомофоба.

3.31 , Аноним ( 18 ), 15:02, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да пофиг на гомиков и их трёп, как работа Git меняется? Врядли там есть ИИ который за "чернозадых" отправит весь твой проект в /dev/null и заодно напишет маляву в суд и твоему начальнику

4.40 , Урри ( ok ), 15:22, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Как как, непредсказуемо. В этом и есть проблема этих идиотских "социально-толерантных" кодкондактов. Это как рак легкого для печени - вроде печени на него наплевать, но в любой момент человек может отдать концы. Вместе со здоровой печенью. Вот представь себе - работаешь ты, все ок. Завтра сдавать важную работу, а тут у кого-то из "активистов" снова зачешутся тестикулы (или что там у них вместо) и в код примут изменение, которое не позволяет пушить ветку "master" (а заодно удалять все ветки, где есть слово white), ибо рабство и вообще, тараканы в голове от этого слова жутко бесятся. И ты в жопе. Вроде осталось просто кнопку нажать, а репа заказчиков не принимает, у них админ все оперативно обновил. И ты, вместо того, чтобы спокойно сдать работу и идти пинать буи за заслуженные печеньки, начинаешь разбираться - а почему, а зачем, а как теперь все правильно сделать так, чтобы история сохранилась, и тестировать снова по новой, ведь ветки поменялись, а у тебя десять тыщ строк кода, и вдруг где-то что-то неправильно поперемержилось... Скажешь не бывает такого? Бывает. Тут на днях игрушку какую-то за много-много миллионов зафейлили и другому подрядчику делать отдали потому что директоршей первого подрядчика назначили феминистку и та поувольняла всяческих уемразей, которые по совместительству оказались ключевыми специалистами.

Не, ну а че - если ты вдруг не оправдываешь гомосекс, то значит ты не умеешь дизайнить игры и писать правильный код.

5.44 , Аноним ( 18 ), 15:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ещё раз - как влияет code of conduct на поведение Git?

Он что, что-то не закоммитает выборочно или как-то иначе мержить будет?

Или это не про Git, а организационные вопросы в команде которая сейчас занимается его разработкой? Если последнее - то всем плевать, но хорошо бы чтобы из новости это было понятно

6.49 , Урри ( ok ), 15:56, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты читать не умеешь? Я же ответил на этот вопрос в своем комментарии, на который ты отвечаешь.

7.58 , Аноним ( - ), 16:21, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что поделать, хамам придется писать софт самостоятельно.

8.60 , пох. ( ? ), 16:28, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да вот проблема-то в том, что всем остальным придется пользоваться изуродованным... 7.73 , Аноним ( 73 ), 17:37, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перефразирую анона выше - если этот Code-of-conduct в какой-то момент удален из Git, вышеназванные сценарии уже не смогут случиться?

5.72 , Леголас ( ok ), 17:37, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут на днях игрушку какую-то за много-много миллионов зафейлили что за игрушка, не подскажете?

2.43 , myhand ( ok ), 15:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да принципиально ничего нового. Видишь CoC любой версии - не неси туда код. Ну а пользоваться - на страх и риск...

3.64 , пох. ( ? ), 16:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется, давно бы надо делать жестче - угораздило что-то поправить в кокнутом коде любой версии - ВЫЛОЖИ свой код, с копирайтом.

Чтобы sjwшнички потрахались, переписывая, и не забывай нажимать кнопку "пожаловаться", если три строки кода, делающие то же самое, не удалось написать абсолютно непохожими. И можешь отдельно завести себе фейковый акаунт альтернативно-одаренного-трапа-оно, с которого жаловаться каждый раз в каждый проект, который вместо этого позволит себе скопировать вместе с копирайтом - что этот код написан неправильным чуваком, и его никак нельзя принимать. 4.67 , myhand ( ok ), 16:45, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мне кажется, давно бы надо делать жестче - угораздило что-то поправить в

> кокнутом коде любой версии - ВЫЛОЖИ свой код, с копирайтом. Кстати, да. Даешь форки ради грамматических исправлений! > Чтобы sjwшнички потрахались, переписывая, и не забывай нажимать кнопку "пожаловаться",

> если три строки кода, делающие то же самое, не удалось написать абсолютно непохожими. Тут, опасаюсь, свою толпу аблакатов надо иметь. > И можешь отдельно завести себе фейковый акаунт альтернативно-одаренного-трапа-оно Это уже замнем. На таком пути можно и в самом деле спи*ораситься...