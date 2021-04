Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода

2.3 , proninyaroslav ( ok ), 11:22, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем использовать cygwin, если есть православный WSL

3.4 , Аноним ( 4 ), 11:24, 25/04/2021 Раньше использовал для разработки, но сейчас перешёл на винду в VMWare. Перезагружаться уже не нужно, а в последней версии допилили графику до вменяемого состояния, DirectX 11 в виртуалке работает на ура.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:39, 25/04/2021 WSL уже закопали. Сейчас WSL2, а оно есть виртуалка, в которой запускается почти GNU/Linux.

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:27, 25/04/2021 Cygwin нужен чтобы получить юзабельное GNU/Windows окружение. Т.е. ConEmu+Msys2.

3.6 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:35, 25/04/2021 Ну что ты, как же ж так же ж, это ж Виндой пользоваться! Это ж позор страшный!

4.18 , Аноним ( - ), 13:07, 25/04/2021 > Ну что ты, как же ж так же ж, это ж Виндой пользоваться! Это ж позор страшный! Причем, с сугубо местным, "понятийным" определением "пользования" - ну там, как обычно, считаются только "пассивы" или "забутявил винду в день пару раз - все еще не виндораз!".

2.7 , лолшто ( ? ), 11:45, 25/04/2021 Какое весло вручили, с тем и гребешь...

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:49, 25/04/2021 Знаешь, вращал я такие шараги на своём журнале.

4.20 , Dzen Python ( ok ), 13:20, 25/04/2021 Ты главное цепь, к пулемету идущую, поправь, чтобы не звенела, бунар-р-р-ь.

Потому, что как раз именно в шарагах админы не следят за лицензионностью установленного ПО на машинах (не важно, винда там или лянекс), а потом скачут на задней лапке перед заряженным ОБЭП. И подношения несут. Так что тут действительно, или работаешь на лицензионном "жричодали", или обосновываешь закупку себе отдельной лицензии на линукс (или мак в сборе, опечатанный) с наклеечкой и договором.