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Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода

25.04.2021 10:55

В Git выявлена критическая уязвимость (CVE-2021-29468), проявляющаяся только при сборке для окружения Cygwin (библиотека для эмуляции базового Linux API в Windows и набор типовых linux-программ для Windows). Уявзимость позволяет выполнить код злоумышленника при извлечении данных ("git checkout") из репозитория, подконтрольного атакующему. Проблема устранена в пакете git 2.31.1-2 для Cygwin. В основном проекте Git проблема пока не исправлена (маловероятно, что кто-то своими руками собирает git для Cygwin, а не использует готовый пакет).

Уязвимость вызвана обработкой окружения Cygwin как Unix-подобной системы, а не Windows, что приводит к отсутствию ограничений на использование символа '\' в пути, в то время как в Cygwin, как и в Windows, данный символ может использоваться для разделения каталогов. В итоге, через создание специально модифицированного репозитория, содержащего символические ссылки и файлы с символом обратного слэша, можно добиться перезаписи произвольных файлов при загрузке данного репозитория в Cygwin (в Git для Windows аналогичная уязвимость была исправлена в 2019 году). Получив возможность перезаписи файлов, атакующий может переопределить hook-вызовы в git и добиться выполнения произвольного кода в системе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.2.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  5. OpenNews: GitHub устранил уязвимость, приводившую к подмене сеанса пользователя
  6. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55027-cygwin
Ключевые слова: cygwin, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 11:16, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фу.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:20, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Спрашивается, зачем использовать cygwin, если есть православный GNU/Linux?
     
     
  • 2.3, proninyaroslav (ok), 11:22, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем использовать cygwin, если есть православный WSL
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:24, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше использовал для разработки, но сейчас перешёл на винду в VMWare. Перезагружаться уже не нужно, а в последней версии допилили графику до вменяемого состояния, DirectX 11 в виртуалке работает на ура.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:39, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WSL уже закопали. Сейчас WSL2, а оно есть виртуалка, в которой запускается почти GNU/Linux.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:27, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cygwin нужен чтобы получить юзабельное GNU/Windows окружение. Т.е. ConEmu+Msys2.
     
     
  • 3.6, IRASoldier_registered (ok), 11:35, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну что ты, как же ж так же ж, это ж Виндой пользоваться! Это ж позор страшный!
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 13:07, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну что ты, как же ж так же ж, это ж Виндой пользоваться! Это ж позор страшный!

    Причем, с сугубо местным, "понятийным" определением "пользования" - ну там, как обычно, считаются только "пассивы" или "забутявил винду в день пару раз - все еще не виндораз!".


     
  • 2.7, лолшто (?), 11:45, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое весло вручили, с тем и гребешь...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:49, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Знаешь, вращал я такие шараги на своём журнале.
     
     
  • 4.20, Dzen Python (ok), 13:20, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты главное цепь, к пулемету идущую, поправь, чтобы не звенела, бунар-р-р-ь.
    Потому, что как раз именно в шарагах админы не следят за лицензионностью установленного ПО на машинах (не важно, винда там или лянекс), а потом скачут на задней лапке перед заряженным ОБЭП. И подношения несут. Так что тут действительно, или работаешь на лицензионном "жричодали", или обосновываешь закупку себе отдельной лицензии на линукс (или мак в сборе, опечатанный) с наклеечкой и договором.
     

  • 1.9, Аноним (8), 11:50, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимость в Git для Cygwin

    Пусть этот цинвин поначалу хоть в вайне запустится!

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:21, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -#ifdef GIT_WINDOWS_NATIVE
    +#if defined GIT_WINDOWS_NATIVE || defined __CYGWIN__
    if (c == '\\')
    return 0;
    #endif


    Проблема решена, расходимся.
    Зачем вообще в Cygwin такие пути файлов?

     
     
  • 2.21, PHPoenX (ok), 13:49, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не "пути cygwin", а пути замечательной ntfs, где всё через пятую точку
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:23, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> что приводит к отсутствию ограничений на использование символа '\' в пути

    Линуксойды до сих пор считают себя единственной расой во вселенной? :D

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 12:45, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но у соседних расс: всеBSD, MacOS, '\' тоже означает экранирование следующего символа.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:57, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а нехрен было создателям вантуза выпендриваться и юзать какие-то бэкслеши в качестве разделителя. Я б на месте мейнтейнеров вообще забил бы на проблему — вантузоидам не привыкать торчать голой опой во все шесть сторон одновременно.
     

  • 1.13, пох. (?), 12:40, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Уявзимость позволяет выполнить код злоумышленника при извлечении
    > данных ("git checkout") из репозитория,

    чорд, я один не понимаю, где тут очередная "увизгвимость", достойная аж целых статей впопеннета?

    Мы разьве эти самые данные...которые вообще-то скорее всего тоже код - не собирались выполнять? Чиста на посмотреть чекаутили?

    А, "это другое", да...

     
     
  • 2.22, Вертел мастдайку на кожаной оси (?), 13:58, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, у вас на шинодшс одной дыренью больше или меньше - без разницы, всё равно всё дырявое. А на нормальных системах люди, представь себе, веб и мобильной разработкой занимаются - и код из репозиториев запускается в изолированной среде.
     

  • 1.15, Аноним (12), 12:48, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предполагаю, что в Git Msys2 это тоже уязвимость.
     
  • 1.16, acroobat (ok), 12:55, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ох уж эта максимальная (c) Шигорин
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:15, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужас!
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:07, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора в лицензии прописать, что запускать линукс на платных платформах можно только после открытия всех спецификаций API проприетарщины чтобы Wine тоже мог быть полноценным.
     
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