Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода

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|1.2, Аноним (2), 11:20, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спрашивается, зачем использовать cygwin, если есть православный GNU/Linux?
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|3.4, Аноним (4), 11:24, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше использовал для разработки, но сейчас перешёл на винду в VMWare. Перезагружаться уже не нужно, а в последней версии допилили графику до вменяемого состояния, DirectX 11 в виртуалке работает на ура.
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|3.12, Аноним (12), 12:39, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WSL уже закопали. Сейчас WSL2, а оно есть виртуалка, в которой запускается почти GNU/Linux.
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|2.5, Аноним (5), 11:27, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cygwin нужен чтобы получить юзабельное GNU/Windows окружение. Т.е. ConEmu+Msys2.
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|4.18, Аноним (-), 13:07, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну что ты, как же ж так же ж, это ж Виндой пользоваться! Это ж позор страшный!
Причем, с сугубо местным, "понятийным" определением "пользования" - ну там, как обычно, считаются только "пассивы" или "забутявил винду в день пару раз - все еще не виндораз!".
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|4.20, Dzen Python (ok), 13:20, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты главное цепь, к пулемету идущую, поправь, чтобы не звенела, бунар-р-р-ь.
Потому, что как раз именно в шарагах админы не следят за лицензионностью установленного ПО на машинах (не важно, винда там или лянекс), а потом скачут на задней лапке перед заряженным ОБЭП. И подношения несут. Так что тут действительно, или работаешь на лицензионном "жричодали", или обосновываешь закупку себе отдельной лицензии на линукс (или мак в сборе, опечатанный) с наклеечкой и договором.
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|1.9, Аноним (8), 11:50, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Уязвимость в Git для Cygwin
Пусть этот цинвин поначалу хоть в вайне запустится!
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|1.10, Аноним (10), 12:21, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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-#ifdef GIT_WINDOWS_NATIVE
+#if defined GIT_WINDOWS_NATIVE || defined __CYGWIN__
if (c == '\\')
return 0;
#endif
Проблема решена, расходимся.
Зачем вообще в Cygwin такие пути файлов?
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|2.21, PHPoenX (ok), 13:49, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не "пути cygwin", а пути замечательной ntfs, где всё через пятую точку
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|1.11, Аноним (11), 12:23, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> что приводит к отсутствию ограничений на использование символа '\' в пути
Линуксойды до сих пор считают себя единственной расой во вселенной? :D
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|2.14, Аноним (12), 12:45, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но у соседних расс: всеBSD, MacOS, '\' тоже означает экранирование следующего символа.
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|2.17, Аноним (17), 12:57, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а нехрен было создателям вантуза выпендриваться и юзать какие-то бэкслеши в качестве разделителя. Я б на месте мейнтейнеров вообще забил бы на проблему — вантузоидам не привыкать торчать голой опой во все шесть сторон одновременно.
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|1.13, пох. (?), 12:40, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Уявзимость позволяет выполнить код злоумышленника при извлечении
> данных ("git checkout") из репозитория,
чорд, я один не понимаю, где тут очередная "увизгвимость", достойная аж целых статей впопеннета?
Мы разьве эти самые данные...которые вообще-то скорее всего тоже код - не собирались выполнять? Чиста на посмотреть чекаутили?
А, "это другое", да...
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|2.22, Вертел мастдайку на кожаной оси (?), 13:58, 25/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, у вас на шинодшс одной дыренью больше или меньше - без разницы, всё равно всё дырявое. А на нормальных системах люди, представь себе, веб и мобильной разработкой занимаются - и код из репозиториев запускается в изолированной среде.
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|1.23, Аноним (23), 15:07, 25/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пора в лицензии прописать, что запускать линукс на платных платформах можно только после открытия всех спецификаций API проприетарщины чтобы Wine тоже мог быть полноценным.
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