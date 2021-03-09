GitHub устранил уязвимость, приводившую к подмене сеанса пользователя

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|1.1, КО (?), 10:02, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хотел уже начать ныть что дырень и лохи, но подумал что всякое бывает чего уж там.
Лишь бы не маскировали данным апдейтом очередные бэкдоры.
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|1.2, Аноним (2), 10:10, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А я думал, чего у меня в последнее время периодически файерфокс баговал, когда я заходил на discourse с логином через гитхаб (файерфокс тупо пустую страницу показывал) и приходилось сбрасывать куки браузера.
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|2.3, t28 (?), 10:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы попали в пресловутые "0.001% от всех аутентифицированных сеансов".
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|3.4, Аноним (2), 10:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я че-то сомневаюсь, что они раскрыли истинные проценты (кто себе будет репутацию руинить), потому что делать это мне приходилось раз 5
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|4.7, Нанобот (ok), 12:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я думаю, истинные проценты никто не считал и число 0.001% взято с потолка
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|1.5, Аноним (5), 10:51, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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С утра захожу на GitHub и вижу, что я не авторизован — подумал, что проблемы с хранилищем cookies в Chromium. Оказалось иначе.
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|1.6, Иваня (?), 11:22, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То-то я думал, а что это у меня авторизация на GitHub слетела, а оно вон оно что. Молодцы, хвалю.
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|1.9, Аноним (-), 13:11, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все эти вещи начали происходить после покупки ГитХаба Майкрософтом.
Майкрософт - это деградация.
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|2.12, Аноним (2), 14:05, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они купили гитхаб, чтоб выгнать всех разработчиков и заменить индусами?
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|3.13, Аноним84701 (ok), 14:17, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они купили гитхаб, чтоб выгнать всех разработчиков и заменить индусами?
С этим там успешно справлялись и сами, еще до покупки.
Я уже и не помню когда та же менюшка выбора бранча/тега, работала не то что без ЖС (а были, были времена!), но хотя бы не требовала последней-предпоследней версии хромолисы.
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