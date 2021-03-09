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GitHub устранил уязвимость, приводившую к подмене сеанса пользователя

09.03.2021 09:53

GitHub сообщил о сбросе всех аутентифицированных сеансов к GitHub.com и необходимости подключиться к сервису вновь из-за выявления проблемы с безопасностью. Отмечается, что проблема проявляется очень редко и затрагивает лишь небольшое число сеансов, но потенциально представляет большую опасность, так как позволяет одному аутентифицированному пользователю получить доступ к сеансу другого пользователя.

Уязвимость вызвана состоянием гонки при обработке запросов бэкендом и приводит к маршрутизации сеанса пользователя в браузер другого пользователя, что позволяет получить полный доступ к чужой сессионной cookie. По приблизительной оценке неверное перенаправление затронуло около 0.001% от всех аутентифицированных сеансов на GitHub.com. Утверждается, что подобная переадресация возникала при случайном стечении обстоятельств, которые невозможно преднамеренно вызвать действиями злоумышленника. Вызывающие проблему изменения были внесены 8 февраля и исправлены 5 марта. 8 марта были добавлены дополнительные проверки с более общей защитой от подобного типа ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-03-08...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  4. OpenNews: Выявлена порция уязвимых SSH-ключей доступа к GitHub
  5. OpenNews: В GitHub устранена уязвимость, допускающая внедрение кода в любой репозиторий
  6. OpenNews: Через уязвимость в GitHub от имени Линуса Торвальдса создан фиктивный репозиторий linux-ng
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54723-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 10:02, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотел уже начать ныть что дырень и лохи, но подумал что всякое бывает чего уж там.
    Лишь бы не маскировали данным апдейтом очередные бэкдоры.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:10, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А я думал, чего у меня в последнее время периодически файерфокс баговал, когда я заходил на discourse с логином через гитхаб (файерфокс тупо пустую страницу показывал) и приходилось сбрасывать куки браузера.
     
     
  • 2.3, t28 (?), 10:15, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы попали в пресловутые "0.001% от всех аутентифицированных сеансов".
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 10:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я че-то сомневаюсь, что они раскрыли истинные проценты (кто себе будет репутацию руинить), потому что делать это мне приходилось раз 5
     
     
  • 4.7, Нанобот (ok), 12:37, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я думаю, истинные проценты никто не считал и число 0.001% взято с потолка
     
  • 3.8, shithub (?), 12:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы сбрасывали-то не 0001%, а все подряд ;-)

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:51, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С утра захожу на GitHub и вижу, что я не авторизован — подумал, что проблемы с хранилищем cookies в Chromium. Оказалось иначе.
     
  • 1.6, Иваня (?), 11:22, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То-то я думал, а что это у меня авторизация на GitHub слетела, а оно вон оно что. Молодцы, хвалю.
     
  • 1.9, Аноним (-), 13:11, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все эти вещи начали происходить после покупки ГитХаба Майкрософтом.

    Майкрософт - это деградация.

     
     
  • 2.10, Урри (ok), 13:23, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправление дыр - деградация? Аноним, ты в своем уме?
     
     
  • 3.11, Ilya Indigo (ok), 13:44, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вызывающие проблему изменения были внесены 8 февраля...
     
  • 2.12, Аноним (2), 14:05, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они купили гитхаб, чтоб выгнать всех разработчиков и заменить индусами?
     
     
  • 3.13, Аноним84701 (ok), 14:17, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они купили гитхаб, чтоб выгнать всех разработчиков и заменить индусами?

    С этим там успешно справлялись и сами, еще до покупки.
    Я уже и не помню когда та же менюшка выбора бранча/тега, работала не то что без ЖС (а были, были времена!), но хотя бы не требовала последней-предпоследней версии хромолисы.


     
     
  • 4.14, Аноним (2), 15:34, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему у вас не последняя версия хромолисы?
     
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