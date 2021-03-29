Новая версия Cygwin 3.2.0, GNU-окружения для Windows

После более года разработки компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.2.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы. Основные изменения: Переработана поддержка псевдоконсоли, которая теперь активируется только при запуске приложений не из состава cygwin.

Добавлен новый C11 API для работы с потоками: call_once, cnd_broadcast, cnd_destroy, cnd_init, cnd_signal, cnd_timedwait, cnd_wait, mtx_destroy, mtx_init, mtx_lock, mtx_timedlock, mtx_trylock, mtx_unlock, thrd_create, thrd_current, thrd_detach, thrd_equal, thrd_exit, thrd_join, thrd_sleep, thrd_yield, tss_create, tss_delete, tss_get, tss_set.

В реализацию консоли добавлен новый поток для обработки клавиатурных комбинаций, таких как Ctrl-Z (VSUSP), Ctrl-\ (VQUIT), Ctrl-S (VSTOP), Ctrl-Q (VSTART), а также сигнала SIGWINCH. Ранее данные комбинации и SIGWINCH обрабатывались только во время вызова функций read() или select().

В функцию fchmodat() добавлена ограниченная поддержка флага AT_SYMLINK_NOFOLLOW.

Обеспечено распознание сокетов AF_UNIX, предоставляемых платформой Windows.

Ограничение на число дочерних процессов поднято c 256 до 5000 на 64-разрядных системах и до 1200 на 32-разрядных.



