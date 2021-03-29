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Новая версия Cygwin 3.2.0, GNU-окружения для Windows

29.03.2021 22:52

После более года разработки компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.2.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Основные изменения:

  • Переработана поддержка псевдоконсоли, которая теперь активируется только при запуске приложений не из состава cygwin.
  • Добавлен новый C11 API для работы с потоками: call_once, cnd_broadcast, cnd_destroy, cnd_init, cnd_signal, cnd_timedwait, cnd_wait, mtx_destroy, mtx_init, mtx_lock, mtx_timedlock, mtx_trylock, mtx_unlock, thrd_create, thrd_current, thrd_detach, thrd_equal, thrd_exit, thrd_join, thrd_sleep, thrd_yield, tss_create, tss_delete, tss_get, tss_set.
  • В реализацию консоли добавлен новый поток для обработки клавиатурных комбинаций, таких как Ctrl-Z (VSUSP), Ctrl-\ (VQUIT), Ctrl-S (VSTOP), Ctrl-Q (VSTART), а также сигнала SIGWINCH. Ранее данные комбинации и SIGWINCH обрабатывались только во время вызова функций read() или select().
  • В функцию fchmodat() добавлена ограниченная поддержка флага AT_SYMLINK_NOFOLLOW.
  • Обеспечено распознание сокетов AF_UNIX, предоставляемых платформой Windows.
  • Ограничение на число дочерних процессов поднято c 256 до 5000 на 64-разрядных системах и до 1200 на 32-разрядных.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.1.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
  4. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
  5. OpenNews: SFU 3.5 в качестве альтернативы Cygwin
  6. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54860-cygwin
Ключевые слова: cygwin
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, terryfilch (ok), 23:11, 29/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    gitbash очень даже хорошо себя ведёт на windows если юзать cygwin, если нужно что-то по быстрому сделать по ssh/etc. GUIшные софтины есть, но родненький bash-like терминал очень даже ок.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:11, 29/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Классная штука. Хоть как-то смазывает этот зонд.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:15, 29/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Зачем это, когда есть WSL?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:26, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет назад wsl не было, очевидно же. А эта штука уже сто лет существует.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:30, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wsl это colinux, тут трансляция без линукса.
     

  • 1.6, Rev (?), 23:29, 29/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не понял, а его разве MingW не заменил?
     
  • 1.8, msgod (ok), 23:31, 29/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Лучше всл2 буду юзать.
     

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