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Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP

07.04.2021 09:46

Опубликованы первые результаты разбора инцидента, связанного с выявлением в Git-репозитории проекта PHP двух вредоносных коммитов с бэкдором, активируемым при передаче запроса со специально оформленным заголовком User Agent. В ходе изучения следов деятельности атакующих был сделан вывод, что непосредственно сервер git.php.net, на котором был размещён git-репозиторий не был взломан, но была скомпрометирована база данных с учётными записями разработчиков проекта.

Не исключается, что злоумышленники смогли загрузить базу пользователей, хранившуюся в СУБД на сервере master.php.net. Содержимое master.php.net уже перенесено на новый сервер main.php.net, установленный с нуля. Все пароли разработчиков, использовавшиеся для доступа к инфраструктуре php.net, были сброшены и инициирован процесс их смены через специальную форму восстановления пароля. Репозитории git.php.net и svn.php.net остаются доступны в режиме только для чтения (разработка перенесена на GitHub).

После обнаружения первого вредоносного коммита, совершённого через учётную запись Расмуса Лердорфа, основателя PHP, было сделано предположение, что взломан его аккаунт и Никита Попов, один из ключевых разработчиков PHP, откатил изменения и блокировал права коммита для проблемной учётной записи. Через какое-то время пришло осознание, что блокировка не имела смысла, так как без верификации коммитов по цифровой подписи, любой участник с доступом к репозиторию php-src мог внести изменение, подставив фиктивное имя автора.

Следом атакующие отправили вредоносный коммит от имени самого Никиты. Через анализ логов сервиса gitolite, применяемого для организации доступа к репозиториям, была предпринята попытка определения участника, который действительно внёс изменения. Несмотря на включённый учёт всех коммитов, для двух вредоносных изменений в логе не оказалось записей. Стало ясно, что имеет место компрометация инфраструктуры, так как коммиты добавлены напрямую, в обход подключения через gitolite.

Оперативно был отключён сервер git.php.net, а первичный репозиторий переведён на GitHub. Впопыхах было упущено из виду то, что для доступа к репозиторию кроме SSH с использованием gitolite имелся ещё один вход, позволяющий отправлять коммиты через HTTPS. В данном случае для взаимодействия с Git использовался бэкенд git-http-backend, а аутентификация выполнялась при помощи HTTP-сервера Apache2, который проверял полномочия через обращение к базе данных, размещённой в СУБД на сервере master.php.net. Допускался вход не только по ключам, но и по обычному паролю. Разбор логов http-сервера, подтвердил, что вредоносные изменения были добавлены через HTTPS.

При изучении логов было выявлено, что атакующие подключились не с первого раза, а вначале пытались подобрать имя учётной записи, но после определения вошли с первой попытки, т.е. они заранее знали пароли Расмуса и Никиты, но не знали их логины. Если атакующие смогли получить доступ к СУБД, то непонятно, почему они сразу не использовали указанный там корректный логин. Данная несостыковка пока не получила достоверного объяснения. Взлом master.php.net рассматривается как наиболее вероятный сценарий, так как на данном сервере был использован очень старый код и устаревшая ОС, которые давно не обновлялись и имели неисправленные уязвимости.

Из предпринятых действий отмечается переустановка окружения сервера master.php.net и перевод скриптов на новую версию PHP 8. Код для работы с СУБД переделан для использования параметризованных запросов, усложняющих подстановку SQL-кода. Для хранения хэшей паролей в БД задействован алгоритм bcrypt (ранее пароли хранились с использованием ненадёжного хэша MD5). Существующие пароли сброшены и предложено установить новый пароль через форму восстановления пароля. Так как доступ к репозиториям git.php.net и svn.php.net по HTTPS был привязан к хэшам MD5, решено оставить git.php.net и svn.php.net в режиме только для чтения, а также перенести все остающиеся на них репозитории расширений PECL на GitHub, по аналогии с основным репозиторием PHP.

  1. Главная ссылка к новости (https://externals.io/message/1...)
  2. OpenNews: В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения
  3. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.0
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  5. OpenNews: Подтверждён факт взлома инфраструктуры проекта PHP
  6. OpenNews: Проект PHP сообщил о взломе и утечке базы паролей с Wiki-сервера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54920-php
Ключевые слова: php, hack, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, имя_ (?), 10:36, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >master.php.net

    ого, как нетолерантно в сегодняшние времена!
    >main.php.net

    а нет, все в порядке

    лол

     
  • 1.2, имя_ (?), 10:42, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >После обнаружения первого вредоносного коммита, совершённого через учётную запись Расмуса Лердорфа, основателя PHP, было сделано предположение, что взломан его аккаунт и Никита Попов, один из ключевых разработчиков PHP, откатил изменения и блокировал права коммита для проблемной учётной записи.
    >Следом атакующие отправили вредоносный коммит от имени самого Никиты.

    Похоже, что взломщики следили за всеми действиями в прямом эфире. Представляю каково это было увидеть левый коммит от самого себя.

     
  • 1.3, тоже аноним (?), 10:43, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > было сделано предположение, что взломан его аккаунт и Никита Попов

    Никиту спасти удалось? Я переживаю.

     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 11:14, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если уж гнуть вашу линию, то это всего навсего предположение, и безопасность господина Попова, вполне возможно, вообще не была под вопросом
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:36, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже аноним имеет в виду, что перед "и Никита Попов" по правилам русской грамматики должна стоять запятая.
     
     
  • 4.11, Леголас (ok), 11:47, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она может там стоять, но необязательно — всё банально зависит от смысла
     
  • 3.13, Собака Попова (?), 11:50, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лампочка есть? А если найду?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:01, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пруфа нет, но примерно с месяц назад попадалась новость, что бекдор встроен в пхпшторм и шлет пароли кудато налево.
    Возможно, та же ситуация и в данном случае (уверен, что и Расмус Лердорф и Никита Попов используют шторм)
     
  • 1.5, Adolfik (?), 11:09, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    mein kampf PHP
     
  • 1.7, Вован (??), 11:19, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > впопыхах
     
  • 1.8, Онаним (?), 11:29, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот видите.
    А озаботились бы раньше BLM и прочим SJW - глядишь и master.php.net бы не взломали.
    Такие дела.
     
  • 1.9, Cradle (?), 11:33, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот это особенно понравилось "Код для работы с СУБД переделан для использования параметризованных запросов, усложняющих подстановку SQL-кода"

    выходит, все предыдущие 25 лет они там не параметризованные были?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:00, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    именно! а еще древная не обновляемая ОС, а еще MD5 в качестве хеша пароля (не удивлюсь если они даже без соли хранились).

    похапешники - одним словом)))

     
     
  • 3.16, Gemorroj (ok), 12:04, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай посмотрим на твой код 25 летней давности?
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:49, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Взлом master.php.net рассматривается как наиболее вероятный сценарий, так как для данного сервера было использовано неполиткорректное имя, возбуждающее криминальные элементы в среде SJW. В связи с этим решено сменить имя на main.
     
  • 1.14, Аноним (12), 11:51, 07/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для хранения хэшей паролей в БД задействован алгоритм bcrypt (ранее пароли хранились с использованием ненадёжного хэша MD5).

    Выпилить вообще парольную аутентификацию и вместо этого ввести аутентификацию по публичным ключам.

     
     
  • 2.17, бублички (?), 12:12, 07/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как это поможет при краже приватного ключа с твоего компьютера, где ты в любимой десяточке откроешь какой-то веб-сайтик в устаревшем Chrome/Firefox? как это поможет когда баклан вроде тебя прощёлкает где-то ноутбук-планшет-мобильник где был приватный ключ в незащищщённом виде (C:\Users\Vasjan\Desktop\private.key)?
     
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