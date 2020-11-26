The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз языка программирования PHP 8.0

26.11.2020 15:07

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.0. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые улучшения в PHP 8.0:

  • Включение JIT-компилятора. PHP транслирует исходные тексты PHP-скриптов в промежуточное представление (байткод), которое затем выполняется в виртуальной машине Zend VM. JIT поможет дополнительно поднять производительность за счёт преобразования байткода в специфичный для текущей аппаратной платформы машинный код, который может напрямую исполняться процессором, минуя интерпретатор байткода в Zend VM.

    Выигрыш от использования JIT заметен при выполнении конструкций, для которых основное значение имеет производительность CPU, например, интенсивные математические вычисления или обработка в циклах данных, находящихся в оперативной памяти. В некоторых синтетических тестах применение JIT привело к повышению производительности в 2-3 раза. В отдельных вычислительных приложениях наблюдается рост производительности в 1.5–2 раза, но в типовых web-приложениях производительность не сильно отличается от PHP 7.4, так как узким местом является ввод/вывод.

  • Поддержка именованных аргументов функций, позволяющих передававать в функцию значения в привязке к именам, т.е. можно передавать аргументы в произвольном порядке и определять необязательные аргументы. Например, "array_fill(start_index: 0, num: 100, value: 50)".
  • При вызове методов разрешено применение оператора "?", который позволяет инициировать вызов только, если метод присутствует, что позволяет избежать лишних проверок на возврат значения "null". Например, "$dateAsString = $booking->getStartDate()?->asDateTimeString()";
  • Поддержка union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов (например "public function foo(Foo|Bar $input): int|float;").
  • Поддержка атрибутов (аннотаций), позволяющих привязать метаданные (например, сведения о типах) к классам без использования синтаксиса Docblock.
  • Поддержка выражений match, которые в отличие от switch могут возвращать значения, поддерживают комбинирование условий, используют строгое сравнение типов и не требуют указания "break". 
    
   $result = match($input) {
       0 => "hello",
       '1', '2', '3' => "world",
   };
  • Сокращённый синтаксис определения классов, позволяющий объединить определение конструктора и свойств.
  • Новый тип возвращаемых значений - static.
  • Новый тип - mixed, который может применяться для определения приёма функцией параметров с разными типами.
  • Выражение throw для обработки исключений.
  • WeakMap для создания объектов, которыми можно пожертвовать при сборке мусора (например, для хранения необязательных кэшей).
  • Возможность использования выражения "::class" для объектов (аналог вызова get_class()).
  • Возможность определения в блоке catch исключений, не привязанных к переменным.
  • Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.
  • Новый интерфейс Stringable для идентификации любых строковых типов или данных, которых можно преобразовать в строку (для которых доступен метод__toString()).
  • Новая функция str_contains(), упрощённый аналог strpos для определения вхождения подстроки, а также функции str_starts_with() и str_ends_with() для проверки совпадений в начале и конце строки.
  • Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки в случае деления на ноль.
  • Изменена логика соединения строк. Например, выражение 'echo "sum: " . $a + $b' ранее интерпретировалось как 'echo ("sum: " . $a) + $b', а в PHP 8 будет обработано как 'echo "sum: " . ($a + $b)'.
  • Ужесточена проверка арифметических и битовых операций, например, выражения "[] % [42]" и "$object + 4" будут приводить к ошибке.
  • Реализован стабильный алгоритм сортировки, в котором при разных запусках сохраняется порядок следования одинаковых значений.
  • Изменено поведение при сравнении строковых и числовых типов.

    Операция PHP 7.4 PHP 8.0
    0 == "0" TRUE TRUE
    0 == "0.0" TRUE TRUE
    0 == "foo" TRUE FALSE
    0 == "" TRUE FALSE
    42 == " 42" TRUE TRUE
    42 == "42foo" TRUE FALSE


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Доступен Composer 2.0.0, менеджер зависимостей для PHP
  3. OpenNews: Microsoft не станет заниматься поддержкой PHP 8.0 для Windows
  4. OpenNews: Выпуск Psalm 3.12, статического анализатора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0
  5. OpenNews: Выпуск Snuffleupagus 0.5.1, модуля для блокирования уязвимостей в PHP-приложениях
  6. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54151-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ни на йоту не знаю пхп, но искренне поздравляю всё пхп-подмножество опеннета.
     
     
  • 2.10, мимокрокодиляяя (?), 18:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Охох залетело тебе чувак по самые не балуй
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Когда заменит PHP 5?
     
     
  • 2.5, hshhhhh (ok), 18:16, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пхп 5 уже несколько лет deprecated
     
  • 2.15, IdeaFix (ok), 19:00, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению уже. Столько сделано чтобы 5.6 нельзя было использовать, что... жаба гадюку, или гадюка жабу - уже без разницы.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот он -- Питон и Баш в одном флаконе и с адекватным синтаксисом. То, чем почему-то не стал Перл. Лучшее что вообще происходило в интерпретируемом говноболоте.
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 19:18, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ожидаемый уровень высказываний местного иксперта
     

  • 1.4, Аноним Анонимович Анонимов (?), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    12 лет уже применяю данный язык в своём труде. Лично для меня идеальный инструмент. Рад, что развивается!
     
  • 1.7, Аноним (2), 18:19, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.

    Больше граммар макак

     
     
  • 2.12, leibniz (ok), 18:30, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше граммар макак

    Вы про солидную часть комментаторов опеннета?

     

  • 1.8, InuYasha (??), 18:19, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хотел пыхнуть, но поперхнулся - от обилия сахара прям тошно стало. :-|
    (читать голосом Гинтоки) Эй, разрабоччеги! Если программисты подхватят диабет - что будете делать, аа? Настоящий самурай не остановится ни перед ?wtf:null, ни перед скобкой! Если вы такие крутые, то почему не приняли инициативу P++? Если есть время городить синтаксический сахар, не лучше ли потратить его на строгую типизацию, а??
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:21, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строгая типизация и пых это оксюморон.
     

  • 1.11, КО (?), 18:28, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Jit показали.
    Табличку с графиками показали.
    Циферки показали.
    Знать бы что это за циферки.
     
     
  • 2.21, Страшный аноним (?), 19:19, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как что? - Попугаи
     

  • 1.13, nomad__ (ok), 18:36, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Число равно строке? Они там обкурились что ли?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:48, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что не так? Очень интуитивно, всегда этим пользуюсь.
     
     
  • 3.23, nomad__ (ok), 19:22, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не так то, что строка - это не число. Даже если эта строка состоит из этого числа. И ни разу это не интуитивно. Конвертни её в число и сравнивай на здоровье.
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:01, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да этот цирк с "==", "===", "!==" и т.п. давно пора было свернуть...
    Нигде более не встречал подобного безумия...

    и ЧСХ - кто-то ведь этим безумием пользовался...

     
  • 2.18, Аноним (18), 19:13, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я после нескольких лет работы на Oracle SQL только недавно у джуниора увидел, что можно number в кавычки делать.
     

  • 1.17, rvs2016 (ok), 19:04, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > а также несколько изменений, нарушающих совместимость

    И нравится ж кому-то этот язык!
    Ну в 98-м году я его использовал только потому, что у меня тогда ещё не было доступа к ваянию сайтов на перле. Но это было в 98-м году и только по указанной причине! Но не сейчас же! :-)

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 19:20, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так вон сверху там местный иксперт, не предъявивший ни разу примеров своего кода, поет оду этому архитектурному выкидышку
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:24, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут нравиться заказчики хотят подешевле вот и используют кучу сначала каких-то бесплатных решений вроде Joomla, а потом нанимают программиста для решения всех проблем.

    А как вот малому бизнесу расти сразу нанимать Java команду из 5 человек что бы они пол года кушали бюджеты?

    Отличное решение для компаний - букашек.

     

  • 1.19, Rodegast (ok), 19:14, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно ещё живо?
     
  • 1.25, Аноним (24), 19:25, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите оно уже может самостоятельно работать или все еще необходимо встраивание в сервер приложений?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру