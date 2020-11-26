Релиз языка программирования PHP 8.0

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|1.1, leibniz (ok), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ни на йоту не знаю пхп, но искренне поздравляю всё пхп-подмножество опеннета.
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|2.15, IdeaFix (ok), 19:00, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению уже. Столько сделано чтобы 5.6 нельзя было использовать, что... жаба гадюку, или гадюка жабу - уже без разницы.
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|1.3, A.Stahl (ok), 18:15, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вот он -- Питон и Баш в одном флаконе и с адекватным синтаксисом. То, чем почему-то не стал Перл. Лучшее что вообще происходило в интерпретируемом говноболоте.
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|1.7, Аноним (2), 18:19, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.
Больше граммар макак
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|2.12, leibniz (ok), 18:30, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Больше граммар макак
Вы про солидную часть комментаторов опеннета?
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|1.8, InuYasha (??), 18:19, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хотел пыхнуть, но поперхнулся - от обилия сахара прям тошно стало. :-|
(читать голосом Гинтоки) Эй, разрабоччеги! Если программисты подхватят диабет - что будете делать, аа? Настоящий самурай не остановится ни перед ?wtf:null, ни перед скобкой! Если вы такие крутые, то почему не приняли инициативу P++? Если есть время городить синтаксический сахар, не лучше ли потратить его на строгую типизацию, а??
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|1.11, КО (?), 18:28, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Jit показали.
Табличку с графиками показали.
Циферки показали.
Знать бы что это за циферки.
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|3.23, nomad__ (ok), 19:22, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не так то, что строка - это не число. Даже если эта строка состоит из этого числа. И ни разу это не интуитивно. Конвертни её в число и сравнивай на здоровье.
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|2.16, Аноним (16), 19:01, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да этот цирк с "==", "===", "!==" и т.п. давно пора было свернуть...
Нигде более не встречал подобного безумия...
и ЧСХ - кто-то ведь этим безумием пользовался...
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|2.18, Аноним (18), 19:13, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я после нескольких лет работы на Oracle SQL только недавно у джуниора увидел, что можно number в кавычки делать.
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|1.17, rvs2016 (ok), 19:04, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> а также несколько изменений, нарушающих совместимость
И нравится ж кому-то этот язык!
Ну в 98-м году я его использовал только потому, что у меня тогда ещё не было доступа к ваянию сайтов на перле. Но это было в 98-м году и только по указанной причине! Но не сейчас же! :-)
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|2.22, Аноним (-), 19:20, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так вон сверху там местный иксперт, не предъявивший ни разу примеров своего кода, поет оду этому архитектурному выкидышку
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|2.24, Аноним (24), 19:24, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут нравиться заказчики хотят подешевле вот и используют кучу сначала каких-то бесплатных решений вроде Joomla, а потом нанимают программиста для решения всех проблем.
А как вот малому бизнесу расти сразу нанимать Java команду из 5 человек что бы они пол года кушали бюджеты?
Отличное решение для компаний - букашек.
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|1.25, Аноним (24), 19:25, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите оно уже может самостоятельно работать или все еще необходимо встраивание в сервер приложений?
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