The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения

29.03.2021 18:46

Разработчики проекта PHP предупредили о компрометации Git-репозитория проекта и обнаружении двух вредоносных коммитов, добавленных 28 марта в репозиторий php-src от имени Расмуса Лердорфа, основателя PHP, и Никиты Попова, одного из ключевых разработчиков PHP.

Так как нет уверенности в надёжности сервера, на котором был размещён Git-репозиторий, разработчики решили, что поддержание своими силами Git-инфраструктуры создаёт дополнительные риски безопасности и перенесли эталонный репозиторий на платформу GitHub, которую предлагается использовать в качестве первичной. Все изменения отныне следует отправлять на GitHub, а не на git.php.net, в том числе при разработке теперь можно использовать web-интерфейс GitHub.

В первом вредоносном коммите под видом исправления опечатки в файле ext/zlib/zlib.c было внесено изменение, запускающее PHP-код, переданный в HTTP-заголовке User Agent, если содержимое начинается со слова "zerodium". После того как разработчики заметили вредоносное изменение и отменили его, в репозитории появился второй коммит, который отменял действие разработчиков PHP в возвращал вредоносное изменение.

В добавленном коде присутствует строка "REMOVETHIS: sold to zerodium, mid 2017", которая может намекать, что с 2017 года в коде находится другое, качественно закамуфлированное, вредоносное изменение, или неисправленная уязвимость, проданная компании Zerodium, занимающейся скупкой 0-day уязвимостей (компания Zerodium ответила, что не покупала сведения об уязвимости в PHP).

В настоящее время пока нет детальной информации об инциденте, предполагается лишь, что изменения были добавлены в результате взлома сервера git.php.net, а не компрометации отдельных учётных записи разработчиков. Начался анализ репозитория на наличие других вредоносных изменений помимо выявленных проблем. К рецензированию приглашаются все желающие, при обнаружении подозрительных изменений следует отправить информацию на security@php.net.

Что касается перехода на GitHub, то для получения доступа на запись к новому репозиторию участникам разработки необходимо войти в состав организации PHP. Тем, кто не включён в число разработчиков PHP на GitHub, следует связаться с Никитой Поповым по email nikic@php.net. Для добавления обязательным требованием является включение двухфакторной аутентификации. После получения надлежащих прав для смены репозитория достаточно выполнить команду "git remote set-url origin git@github.com:php/php-src.git". Дополнительно рассматривается вопрос о переходе к обязательному заверению коммитов цифровой подписью разработчика. Также предлагается запретить прямое добавление изменений, не прошедших предварительного рецензирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://news-web.php.net/php.i...)
  2. OpenNews: Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера
  3. OpenNews: Подтверждён факт взлома инфраструктуры проекта PHP
  4. OpenNews: Проект PHP сообщил о взломе и утечке базы паролей с Wiki-сервера
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  6. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54858-php
Ключевые слова: php, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 18:53, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >перенесли эталонный репозиторий на платформу GitHub

    Микрософт: Нет, разумеется мы не имеем никакого отношения к этому публично нами осуждаемому взлому, в результате которого ещё один очень важный инфраструктурный проект перешел на полностью контролируемый нами GitHub.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:04, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Никита Попов в Микросовте работает?

    JetBrains, который помог совершить один из самых больших взломов (сейчас за него готовят нехилые санкции) - это подразделение Микрозофт?

    Касперский, который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей - входят в состав Майкрософт?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 19:12, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > JetBrains, который помог совершить один из самых больших взломов (сейчас за него готовят нехилые санкции)

    Чего, блин?

    Там teamcity торчал голым задом в интернет с паролем типа admin 123.
    В этом, конечно, виноват jetbrains.

     
     
  • 4.14, Аноним (5), 19:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ну так и девки ходили задом вертели, провоцировали
    /Чекатило/

    И Касперский говорит: "Само вышло!!!! Нечаянно!!! Это не мы!".

     
     
  • 5.19, Аноним (10), 19:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же само? В документации там явно указано, что подозрительные файлы могут быть отправлены на сервера Касперского для дополнительного анализа. Ровно этим же занимается ЛЮБОЙ антивирус.

    То, что к серверам Касперского могут иметь доступ российские спецслужбы - это другой разговор. Но тут точно так же, как и к серверам Microsoft могут иметь доступ американские спецслужбы.

     
     
  • 6.54, Аноним (-), 20:51, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Антивирус Касперского по факту шпионская программа гебни. А ты говоришь могут иметь доступ. Ну чо, отите иметь на своём компьютере товарища майора?
     
     
  • 7.55, Аноним (10), 21:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть, получается, в АНБ США были не в курсе, что это шпионская программа гебни? :-)
     
     
  • 8.61, пох. (?), 22:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ср-ный копчоный аутсорсер брал работу на дом, но в целом да, были не в курсе... текст свёрнут, показать
     
  • 3.16, Lex (??), 19:30, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей

    Да в общем-то не тырил. Это вполне не_скрываемый конторой функционал - отправка фрагментов подозрительных документов на анализ.

    В десяточке у виндового защитника, примеру, подобное включено по умолчанию с той лишь разницей, что Микрософт не несёт абсолютно никакой ответственности за какой-либо ущерб или неприятности, связанные с утечкой потенциально конфиденциальных данных

     
  • 3.20, vitalif (ok), 19:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароли бы лучше менять научились, санкции они готовят
     
  • 3.24, YetAnotherOnanym (ok), 19:43, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Касперский, который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей

    Емнип, суть инцидента состояла в том, что эвристический анализатор Касперского заподозрил ранее неизвестную малварь в свежескомпилированном бинарнике на компе программиста АНБ, который как раз занимался разработкой малвари, и отослал этот подозрительный файл в Лабораторию.

     
     
  • 4.33, Аноним (10), 19:56, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее у какого-нибудь подрядчика. Если прямо в офисах АНБ, то это какой-то позор, там каждый байт исходящего трафика должен быть под контролем, да и что там антивирус Касперского делал вне изолированной от сети песочницы, непонятно.
     
     
  • 5.43, YetAnotherOnanym (ok), 20:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, это, вроде бы, его личный ноут был, на котором он дома работал.
     
  • 3.62, Аноним (62), 22:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Касперского есть некоторые основания верить.

    Но JetBrains чем провинились? Это офигенная компания с офигенной репутацией.

     
  • 2.7, Аноним (7), 19:07, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    не шиза ли у вас часом, товарищ
     
  • 2.32, Аноним (32), 19:54, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на полностью контролируемый нами GitHub

    Что конкретно Microsoft там контролирует? Говна вместо мозгов положили при рождении? Или это Open Source головного мозга?

    Перенести проект с GitHub на свой хостинг - делов на полчаса при хорошем канале.

    // b.

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:53, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот это не очень хорошо. Страны, на которые действуют санкции, теперь не будут иметь доступа к репе.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Страны, на которые действуют санкции, теперь не будут иметь доступа к репе.

    И кто в этом виновать?

     
     
  • 3.8, инстина в последней инстанции (?), 19:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно же всякие iPony с фракталами. Один вечный неосилятор всё выпиливает, второй прото проржавел и всё портит и разваливает проекты впихивание ржавых технологий.
     
  • 2.9, Аноним (10), 19:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Санкции ограничивают продажу услуг, соответственно, относятся только к платным услугам гитхаба. Склонировать репозиторий и предлагать пул-реквесты с бесплатным аккаунтом никто не запрещает.
     
     
  • 3.52, Kuromi (ok), 20:41, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ПОКА не запрещает. Принять нужный закон - не проблема. Могут даже свои.
     
  • 2.41, Онаним (?), 20:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вдвойне хорошо.
    Что впрочем не отменяет того, что сам факт компрометации инфраструктуры - это очень плохо.
     

  • 1.3, Аноним (6), 19:00, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да что вы говорите, как так то?
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:04, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > поддержание своими силами Git-инфраструктуры создаёт дополнительные риски безопасности

    Логика ушла и не вернётся.

    Инфраструктура сама себе поддерживает, ага.

     
     
  • 2.63, йо ж (?), 22:25, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Инфраструктура сама себе поддерживает, ага.

    та всё как обычно: на php глобусе принято работать много, долго и тупо, а админы у них настолько суровы что... их нет.

     

  • 1.11, Вован (??), 19:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Также предлагается запретить прямое добавление изменений, не прошедших предварительного рецензирования.

    Лол. То есть до этого можно было?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прод тестинг деливери не слышал про такое? Да мейнтенеры даже и не понимают что там меняется от патча поэтому смотрят только по выходу.
     
     
  • 3.72, Аноним (72), 22:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузи девопсы. Вот так не осилили гит. Перешли в гитхаб, в надежде, что код сам себе ревью сделать и сам себя протестит.
     
  • 2.26, Аноним (10), 19:45, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ключевым разработчикам ядра - конечно.

    Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад тех, кто понимает, как работает zend engine, было всего три человека - Дмитрий Стогов, Никита Попов, и китаец с красивым именем Hui. Друг друга они и так ревьюили в своих приватных бранчах.

     
     
  • 3.64, йо ж (?), 22:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    итого, "Hui поймёт" - девиз всего их движке. =) думаю, многие согласятся, что подозревали нечто подобное. некоторые - аргументированно и давно.
     

  • 1.12, Аноним (13), 19:14, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну конечно у них стоял GitWeb 2.11.0 2016 года. Так это даже не последний патч который был 2.11.4.

    Что характерно это недоразумение еще и написано на С.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:39, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    переписывай на руст
     
     
  • 3.28, истина в последней инстанции (?), 19:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, и смело закапывай весь проект. Как известно раст не пережил ещё ни один проект.
     
  • 3.57, еманйам (?), 21:27, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на похапэ
     
  • 2.58, Аноним (-), 21:46, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно сколько минут продержался бы гитеа
     
  • 2.73, Аноним (73), 00:17, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GitWeb
    > написано на С

    Ты GitWeb с CGit, случаем, не перепутал?

     

  • 1.15, Аноним (15), 19:24, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >PHP
    >обнаружении двух вредоносных коммитов

    Они не ошиблись? Судя по счётчику на гитхабе, там 123393 вредоносных коммитов.

     
     
  • 2.18, Lex (??), 19:32, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по счетчику на опеннете у анонима 38+ тыс вредоносных комментов
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это почти на порядок меньше -- лучше выбирать меньшее зло.
     
     
  • 4.66, йо ж (?), 22:30, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и ноосферу не за$рали^W^W^W на сообщество меньше вреда.
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:30, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения

    Кто-то закоммитил туда интерпретатор языка PHP. Нанесён колоссальный вред всему IT сообществу. Десятки тысяч детей никогда не смогут нормально программировать после того, как увидели PHP. Бородатые сишники опеннета вместе с двумя анонимусами ЛОРа срочно готовятся к экспедиции в прошлое для того, чтобы не допустить этот инцидент и спасти человечество от страшного будущего.

     
  • 1.22, Аноним (22), 19:42, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux-way: нас похакали! Выводим сайты в off-line на целый месяц, проводим тщательный аудит всей инфраструктуры, разворачиваем её заново и выводим в онлайн, сотрудничаем с ФБР и в конце-концов ловим того хакера, от которого получаем ещё больше информации о взломе.

    PHP-way: нас похакали))) А х.з. как это случилось и где дырка))0 Я в админстве не особо силён) Короч го на GitHub я создал, официальная разработка теперь там будет, присоединяйтесь)))0

    Вот поэтому и PHP-помойка.

     
     
  • 2.31, Аноним (10), 19:53, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Zend давно уже, оказавшись на грани банкротства, продался Perforce и с тех пор вообще никак не участвует в разработке самого PHP, все держится на небольшом сообществе. Инфраструктура как была с тех времен, когда ей занимался Zend, так и осталась, у разработчиков на Си не очень получается заниматься системным администрированием.

    Учитывая ситуацию, вполне понятное решение.

     
  • 2.34, Аноним (32), 19:57, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > проводим тщательный аудит всей инфраструктуры, разворачиваем её заново и выводим в онлайн

    У вас есть на это несколько сотен тысяч баксов, не? Только языком чесать?

    > в конце-концов ловим того хакера, от которого получаем ещё больше информации о взломе.

    БОльшая часть взломов не раскрывается.

    > Короч го на GitHub я создал, официальная разработка теперь там будет, присоединяйтесь)))0

    Единственно правильное решение, когда нет ни ресурсов, ни времени, а работа стоит.

    > Вот поэтому и PHP-помойка.

    Это можно сказать про ваш комментарий и уровень интеллекта.

    // b.

     
  • 2.36, Аноним (-), 20:02, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www opennet ru opennews art shtml num 43915 https www opennet ru openn... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.23, еуые (?), 19:43, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А у них просмотра перед коммитом другим разработчиком нет? Если есть, то нужно же всего лишь исключить все коммиты которые прошли "review" оставшиеся и будут "плохими".
     
  • 1.25, Аноним (22), 19:45, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    PHP, Node.js -- два дырявых брата-акробата, которые подрабытывают клоунами смеша достопочтенную IT-публику. Как же хорошо, что OpenNET написан на истинном языке программирования!
     
     
  • 2.29, истина в последней инстанции (?), 19:49, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст забыл.
     
  • 2.42, Аноним (42), 20:14, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужто на Lisp?
     
     
  • 3.69, Аноним (27), 22:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужто на Lisp?

    На лиспе хакерньюс, тут какая-то скриптошляпа. Но качество платформы не очень высокое, постоянно то крякозябры из-за koi8r, то код корёжит, то вообще какие-то [an error occurred while processing this directive] -- это не из-за языка, из-за экосистемы языка возможно.

     

  • 1.30, Аноним (30), 19:52, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения

    Это добавление исходников PHP.

     
  • 1.35, Аноним (35), 20:02, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть будем теперь знать, что чуть что можно смело будет пинять на микрософт.
     
  • 1.37, Онаним (?), 20:03, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Воу, воу, воу.
    Короче от сборки свежих версий пока лучше воздержаться.
    Увольте уже девляпсов, возьмите нормальных админов.
     
     
  • 2.45, пох. (?), 20:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные за деньги работают, к сожалению.
    А миллиардеры не хотят админить, хотя казалось бы - о еде могут уже и не думать.

    Скажи спасибо, что хоть сами разработчики еще нормальные и смогли вовремя заметить.

     

  • 1.38, YetAnotherOnanym (ok), 20:06, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пц... они расписались в своей неспособности содержать в порядке свои сервера и контролировать работу участников проекта.
     
     
  • 2.40, Онаним (?), 20:09, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К сожалению да.
     

  • 1.39, Ilya Indigo (ok), 20:06, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так как нет уверенности в надёжности сервера ... перенесли эталонный репозиторий на платформу GitHub.
    И что-то от этого изменилось?
    Вот на GitLab никак нельзя, нужно обязательно на M$ GitHub, где до сих пор нельзя по ключу ED25519 авторизироваться, но зато санкции для Крыма поддерживаются.
     
     
  • 2.46, Gemorroj (ok), 20:32, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гитлаб такая же говнина. так гитхаб хоть привычный/популярный.
     
     
  • 3.51, Ilya Indigo (ok), 20:39, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > гитлаб такая же говнина

    Что за чушь Вы вбрасываете?
    GitLab ограничивает крымчан?
    GitLab ограничивает использование ED25519 ключей?

    > гитхаб хоть привычный/популярный.

    А, у нас тут хипстер-неасилятор под портретом Ленина нарисовался, тогда понятно, вопросов больше не имею.

     
     
  • 4.59, Аноним (59), 21:47, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитлаб дропает продакшн-базу
     
     
  • 5.60, Ilya Indigo (ok), 21:49, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гитлаб дропает продакшн-базу

    Подробности и пруфы можно, или я должен Вам поверить на слово?

     
     
  • 6.65, Аноним (22), 22:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    google://opennet gitlab база данных
     
     
  • 7.68, Ilya Indigo (ok), 22:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45957
    Это? 1 единственный инцидент более чем 3-ёх летней давности?
     
  • 4.67, Аноним (22), 22:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GitLab, вообще-то сделан украинцами, у них даже тризуб на страничке "GitLab Hall of Fame" имеется. А когда на Россию и Китай наложили санкции, руководство GitLab'а поставило вопрос о найме сотрудников из этих "неблагонадёжных" стран. И основатель GitLab -- Дмитрий Запорожец не был против блокировки РФ вообще.
     
     
  • 5.71, Ilya Indigo (ok), 22:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не имею ничего против того, что он сделан Украинцами, скорее это огромный плюс!
    Я не знаю и не хочу знать про слухи о том кто там был против или за, но по факту
    1 GitLab полноценно работает в Крыму.
    2 GitLab авторизирует по ключу ED25519.
    3 GitLab можно в любой момент экспортировать и развернуть у себя локально (не проверял).
     

  • 1.44, Анонимы (?), 20:21, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    nikic@php.net мы тоже скомпрометировали.
     
  • 1.48, Kuromi (ok), 20:36, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только у меня возникает ощущение, что все эти "странные" взломы как раз для того и происходят, чтобы  разработчики убедившись в своей неспособности поддерживать инфраструктуру перешли на Гитхаб ВНЕЗАПНО принадлежащий компании, которая называла опенсорц вирусной чумой? Я понимаю, конечно, что резервные копии кода есть, но если завтра МС со словом "кек" просто снесет Гитхаб (напрочь) Опенсорц получит урон от которой будет оправляться годами.
     
     
  • 2.70, Аноним (27), 22:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ведь правда неспособны, кто-то решил напомнить. В данном случае этот кто-то решил сообщить о многолетнем бэкдоре.
     

  • 1.49, Ыноним (?), 20:37, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Абсолютно было предсказуемо, что они на гитхаб перелезут. Вот ведь в чем штука:

    $ grep -i php scum
        Rasmus Lerdorf (PHP Project Founder)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру