В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения

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|1.1, A.Stahl (ok), 18:53, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>перенесли эталонный репозиторий на платформу GitHub
Микрософт: Нет, разумеется мы не имеем никакого отношения к этому публично нами осуждаемому взлому, в результате которого ещё один очень важный инфраструктурный проект перешел на полностью контролируемый нами GitHub.
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|2.5, Аноним (5), 19:04, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Никита Попов в Микросовте работает?
JetBrains, который помог совершить один из самых больших взломов (сейчас за него готовят нехилые санкции) - это подразделение Микрозофт?
Касперский, который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей - входят в состав Майкрософт?
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|3.10, Аноним (10), 19:12, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> JetBrains, который помог совершить один из самых больших взломов (сейчас за него готовят нехилые санкции)
Чего, блин?
Там teamcity торчал голым задом в интернет с паролем типа admin 123.
В этом, конечно, виноват jetbrains.
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|4.14, Аноним (5), 19:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ну так и девки ходили задом вертели, провоцировали
/Чекатило/
И Касперский говорит: "Само вышло!!!! Нечаянно!!! Это не мы!".
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|5.19, Аноним (10), 19:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему же само? В документации там явно указано, что подозрительные файлы могут быть отправлены на сервера Касперского для дополнительного анализа. Ровно этим же занимается ЛЮБОЙ антивирус.
То, что к серверам Касперского могут иметь доступ российские спецслужбы - это другой разговор. Но тут точно так же, как и к серверам Microsoft могут иметь доступ американские спецслужбы.
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|6.54, Аноним (-), 20:51, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Антивирус Касперского по факту шпионская программа гебни. А ты говоришь могут иметь доступ. Ну чо, отите иметь на своём компьютере товарища майора?
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|7.55, Аноним (10), 21:16, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть, получается, в АНБ США были не в курсе, что это шпионская программа гебни? :-)
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|8.61, пох. (?), 22:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там ср-ный копчоный аутсорсер брал работу на дом, но в целом да, были не в курсе... текст свёрнут, показать
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|3.16, Lex (??), 19:30, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей
Да в общем-то не тырил. Это вполне не_скрываемый конторой функционал - отправка фрагментов подозрительных документов на анализ.
В десяточке у виндового защитника, примеру, подобное включено по умолчанию с той лишь разницей, что Микрософт не несёт абсолютно никакой ответственности за какой-либо ущерб или неприятности, связанные с утечкой потенциально конфиденциальных данных
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|3.24, YetAnotherOnanym (ok), 19:43, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Касперский, который тырил файлы западных спецслужб при помощи своих мелварей
Емнип, суть инцидента состояла в том, что эвристический анализатор Касперского заподозрил ранее неизвестную малварь в свежескомпилированном бинарнике на компе программиста АНБ, который как раз занимался разработкой малвари, и отослал этот подозрительный файл в Лабораторию.
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|4.33, Аноним (10), 19:56, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее у какого-нибудь подрядчика. Если прямо в офисах АНБ, то это какой-то позор, там каждый байт исходящего трафика должен быть под контролем, да и что там антивирус Касперского делал вне изолированной от сети песочницы, непонятно.
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|3.62, Аноним (62), 22:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про Касперского есть некоторые основания верить.
Но JetBrains чем провинились? Это офигенная компания с офигенной репутацией.
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|2.32, Аноним (32), 19:54, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на полностью контролируемый нами GitHub
Что конкретно Microsoft там контролирует? Говна вместо мозгов положили при рождении? Или это Open Source головного мозга?
Перенести проект с GitHub на свой хостинг - делов на полчаса при хорошем канале.
// b.
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|1.2, Аноним (2), 18:53, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А вот это не очень хорошо. Страны, на которые действуют санкции, теперь не будут иметь доступа к репе.
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|2.6, Аноним (6), 19:06, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Страны, на которые действуют санкции, теперь не будут иметь доступа к репе.
И кто в этом виновать?
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|3.8, инстина в последней инстанции (?), 19:08, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конечно же всякие iPony с фракталами. Один вечный неосилятор всё выпиливает, второй прото проржавел и всё портит и разваливает проекты впихивание ржавых технологий.
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|2.9, Аноним (10), 19:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Санкции ограничивают продажу услуг, соответственно, относятся только к платным услугам гитхаба. Склонировать репозиторий и предлагать пул-реквесты с бесплатным аккаунтом никто не запрещает.
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|3.52, Kuromi (ok), 20:41, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ПОКА не запрещает. Принять нужный закон - не проблема. Могут даже свои.
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|2.41, Онаним (?), 20:10, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вдвойне хорошо.
Что впрочем не отменяет того, что сам факт компрометации инфраструктуры - это очень плохо.
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|1.4, Аноним (4), 19:04, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> поддержание своими силами Git-инфраструктуры создаёт дополнительные риски безопасности
Логика ушла и не вернётся.
Инфраструктура сама себе поддерживает, ага.
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|2.63, йо ж (?), 22:25, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Инфраструктура сама себе поддерживает, ага.
та всё как обычно: на php глобусе принято работать много, долго и тупо, а админы у них настолько суровы что... их нет.
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|1.11, Вован (??), 19:12, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Также предлагается запретить прямое добавление изменений, не прошедших предварительного рецензирования.
Лол. То есть до этого можно было?
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|2.13, Аноним (13), 19:15, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прод тестинг деливери не слышал про такое? Да мейнтенеры даже и не понимают что там меняется от патча поэтому смотрят только по выходу.
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|3.72, Аноним (72), 22:52, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смузи девопсы. Вот так не осилили гит. Перешли в гитхаб, в надежде, что код сам себе ревью сделать и сам себя протестит.
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|2.26, Аноним (10), 19:45, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ключевым разработчикам ядра - конечно.
Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад тех, кто понимает, как работает zend engine, было всего три человека - Дмитрий Стогов, Никита Попов, и китаец с красивым именем Hui. Друг друга они и так ревьюили в своих приватных бранчах.
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|3.64, йо ж (?), 22:29, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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итого, "Hui поймёт" - девиз всего их движке. =) думаю, многие согласятся, что подозревали нечто подобное. некоторые - аргументированно и давно.
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|1.12, Аноним (13), 19:14, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну конечно у них стоял GitWeb 2.11.0 2016 года. Так это даже не последний патч который был 2.11.4.
Что характерно это недоразумение еще и написано на С.
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|2.73, Аноним (73), 00:17, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GitWeb
> написано на С
Ты GitWeb с CGit, случаем, не перепутал?
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|1.15, Аноним (15), 19:24, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>PHP
>обнаружении двух вредоносных коммитов
Они не ошиблись? Судя по счётчику на гитхабе, там 123393 вредоносных коммитов.
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|2.18, Lex (??), 19:32, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по счетчику на опеннете у анонима 38+ тыс вредоносных комментов
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|4.66, йо ж (?), 22:30, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да и ноосферу не за$рали^W^W^W на сообщество меньше вреда.
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|1.17, Аноним (17), 19:30, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения
Кто-то закоммитил туда интерпретатор языка PHP. Нанесён колоссальный вред всему IT сообществу. Десятки тысяч детей никогда не смогут нормально программировать после того, как увидели PHP. Бородатые сишники опеннета вместе с двумя анонимусами ЛОРа срочно готовятся к экспедиции в прошлое для того, чтобы не допустить этот инцидент и спасти человечество от страшного будущего.
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|1.22, Аноним (22), 19:42, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Linux-way: нас похакали! Выводим сайты в off-line на целый месяц, проводим тщательный аудит всей инфраструктуры, разворачиваем её заново и выводим в онлайн, сотрудничаем с ФБР и в конце-концов ловим того хакера, от которого получаем ещё больше информации о взломе.
PHP-way: нас похакали))) А х.з. как это случилось и где дырка))0 Я в админстве не особо силён) Короч го на GitHub я создал, официальная разработка теперь там будет, присоединяйтесь)))0
Вот поэтому и PHP-помойка.
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|2.31, Аноним (10), 19:53, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так Zend давно уже, оказавшись на грани банкротства, продался Perforce и с тех пор вообще никак не участвует в разработке самого PHP, все держится на небольшом сообществе. Инфраструктура как была с тех времен, когда ей занимался Zend, так и осталась, у разработчиков на Си не очень получается заниматься системным администрированием.
Учитывая ситуацию, вполне понятное решение.
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|2.34, Аноним (32), 19:57, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> проводим тщательный аудит всей инфраструктуры, разворачиваем её заново и выводим в онлайн
У вас есть на это несколько сотен тысяч баксов, не? Только языком чесать?
> в конце-концов ловим того хакера, от которого получаем ещё больше информации о взломе.
БОльшая часть взломов не раскрывается.
> Короч го на GitHub я создал, официальная разработка теперь там будет, присоединяйтесь)))0
Единственно правильное решение, когда нет ни ресурсов, ни времени, а работа стоит.
> Вот поэтому и PHP-помойка.
Это можно сказать про ваш комментарий и уровень интеллекта.
// b.
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|2.36, Аноним (-), 20:02, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
https www opennet ru opennews art shtml num 43915 https www opennet ru openn... большой текст свёрнут, показать
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|1.23, еуые (?), 19:43, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А у них просмотра перед коммитом другим разработчиком нет? Если есть, то нужно же всего лишь исключить все коммиты которые прошли "review" оставшиеся и будут "плохими".
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|1.25, Аноним (22), 19:45, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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PHP, Node.js -- два дырявых брата-акробата, которые подрабытывают клоунами смеша достопочтенную IT-публику. Как же хорошо, что OpenNET написан на истинном языке программирования!
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|3.69, Аноним (27), 22:38, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужто на Lisp?
На лиспе хакерньюс, тут какая-то скриптошляпа. Но качество платформы не очень высокое, постоянно то крякозябры из-за koi8r, то код корёжит, то вообще какие-то [an error occurred while processing this directive] -- это не из-за языка, из-за экосистемы языка возможно.
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|1.30, Аноним (30), 19:52, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Git-репозитории проекта PHP выявлены вредоносные изменения
Это добавление исходников PHP.
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|1.35, Аноним (35), 20:02, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну хоть будем теперь знать, что чуть что можно смело будет пинять на микрософт.
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|1.37, Онаним (?), 20:03, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Воу, воу, воу.
Короче от сборки свежих версий пока лучше воздержаться.
Увольте уже девляпсов, возьмите нормальных админов.
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|2.45, пох. (?), 20:23, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные за деньги работают, к сожалению.
А миллиардеры не хотят админить, хотя казалось бы - о еде могут уже и не думать.
Скажи спасибо, что хоть сами разработчики еще нормальные и смогли вовремя заметить.
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|1.38, YetAnotherOnanym (ok), 20:06, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пц... они расписались в своей неспособности содержать в порядке свои сервера и контролировать работу участников проекта.
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|1.39, Ilya Indigo (ok), 20:06, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так как нет уверенности в надёжности сервера ... перенесли эталонный репозиторий на платформу GitHub.
И что-то от этого изменилось?
Вот на GitLab никак нельзя, нужно обязательно на M$ GitHub, где до сих пор нельзя по ключу ED25519 авторизироваться, но зато санкции для Крыма поддерживаются.
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|3.51, Ilya Indigo (ok), 20:39, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> гитлаб такая же говнина
Что за чушь Вы вбрасываете?
GitLab ограничивает крымчан?
GitLab ограничивает использование ED25519 ключей?
> гитхаб хоть привычный/популярный.
А, у нас тут хипстер-неасилятор под портретом Ленина нарисовался, тогда понятно, вопросов больше не имею.
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|5.60, Ilya Indigo (ok), 21:49, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гитлаб дропает продакшн-базу
Подробности и пруфы можно, или я должен Вам поверить на слово?
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|4.67, Аноним (22), 22:34, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GitLab, вообще-то сделан украинцами, у них даже тризуб на страничке "GitLab Hall of Fame" имеется. А когда на Россию и Китай наложили санкции, руководство GitLab'а поставило вопрос о найме сотрудников из этих "неблагонадёжных" стран. И основатель GitLab -- Дмитрий Запорожец не был против блокировки РФ вообще.
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|5.71, Ilya Indigo (ok), 22:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не имею ничего против того, что он сделан Украинцами, скорее это огромный плюс!
Я не знаю и не хочу знать про слухи о том кто там был против или за, но по факту
1 GitLab полноценно работает в Крыму.
2 GitLab авторизирует по ключу ED25519.
3 GitLab можно в любой момент экспортировать и развернуть у себя локально (не проверял).
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|1.48, Kuromi (ok), 20:36, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Только у меня возникает ощущение, что все эти "странные" взломы как раз для того и происходят, чтобы разработчики убедившись в своей неспособности поддерживать инфраструктуру перешли на Гитхаб ВНЕЗАПНО принадлежащий компании, которая называла опенсорц вирусной чумой? Я понимаю, конечно, что резервные копии кода есть, но если завтра МС со словом "кек" просто снесет Гитхаб (напрочь) Опенсорц получит урон от которой будет оправляться годами.
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|2.70, Аноним (27), 22:42, 29/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они ведь правда неспособны, кто-то решил напомнить. В данном случае этот кто-то решил сообщить о многолетнем бэкдоре.
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|1.49, Ыноним (?), 20:37, 29/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Абсолютно было предсказуемо, что они на гитхаб перелезут. Вот ведь в чем штука:
$ grep -i php scum
Rasmus Lerdorf (PHP Project Founder)
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