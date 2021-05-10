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Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.75

10.05.2021 08:52

Сформирован релиз PuTTY 0.75, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT.

Основные изменения:

  • В Pageant разрешено загружать файл с закрытыми ключами SSH-2 c запросом пароля не на этапе загрузки, а во время первого использования (ключи до начала использования хранятся в памяти зашифрованными).
  • Для отображения отпечатков ключей SSH-2 теперь применяется используемый в OpenSSH формат SHA-256 с кодировкой base64 (поддержка формата на базе MD5 оставлена в качестве опции).
  • Обновлён формат файлов с закрытыми ключами, в новом формате PPK3 вместо SHA-1 для хэширования применяется алгоритм Argon2.
  • Добавлена поддержка алгоритма обмена ключами Curve448 и новых вариантов RSA на базе SHA-2 вместо SHA-1.
  • В PuTTYgen добавлены дополнительные опции для генерации простых чисел (prime) для ключей RSA и DSA, соответствующих требованиям стандарта.
  • В эмулятор терминала добавлена поддержка escape-последовательности "ESC [ 9 m" для показа зачёркнутого текста.
  • В версиях для Unix-систем появилась возможность организации сетевого подключения через Unix-сокет.
  • Добавлена поддержка нешифрованного протокола и реализация простого сервера для него, которые можно использовать для проброса соединений внутри одной системы в форме, похожей на неименованные каналы (например, для проброса в контейнеры).
  • Добавлена поддержка ретро-протокола входа SUPDUP (RFC 734), который дополнил собой Telnet и Rlogin.
  • Устранена уязвимость, проявляющаяся только на платформе Windows и позволяющая вызвать зависание оконной системы при подключении к серверу, отправляющему интенсивный поток из управляющих последовательностей, меняющих содержимое заголовка окна.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.tartarus.org/pip...)
  2. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  3. OpenNews: Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  5. OpenNews: В неофициальных сборках PuTTY выявлен троян
  6. OpenNews: Обновление SSH-клиента PuTTY 0.67 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55118-putty
Ключевые слова: putty, ssh, terminal
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:01, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Пользователи *BSD обрадуются.
     
  • 2, Аноним (2), 09:06, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Выпуск BSD-клиента PuTTY 0.75
     
  • 3, Аноним (3), 09:07, 10/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Очень рад, мой любимый клиент!
    мимо пользователь линукса
     

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