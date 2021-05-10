Выпуск SSH-клиента PuTTY 0.75

Сформирован релиз PuTTY 0.75, клиента для протоколов SSH, Telnet, Rlogin и SUPDUP, поставляемого со встроенным эмулятором терминала и поддерживающего работу в Unix-подобных системах и Windows. Исходные тексты проекта доступны под лицензией MIT. Основные изменения: В Pageant разрешено загружать файл с закрытыми ключами SSH-2 c запросом пароля не на этапе загрузки, а во время первого использования (ключи до начала использования хранятся в памяти зашифрованными).

Для отображения отпечатков ключей SSH-2 теперь применяется используемый в OpenSSH формат SHA-256 с кодировкой base64 (поддержка формата на базе MD5 оставлена в качестве опции).

Обновлён формат файлов с закрытыми ключами, в новом формате PPK3 вместо SHA-1 для хэширования применяется алгоритм Argon2.

Добавлена поддержка алгоритма обмена ключами Curve448 и новых вариантов RSA на базе SHA-2 вместо SHA-1.

В PuTTYgen добавлены дополнительные опции для генерации простых чисел (prime) для ключей RSA и DSA, соответствующих требованиям стандарта.

В эмулятор терминала добавлена поддержка escape-последовательности "ESC [ 9 m" для показа зачёркнутого текста.

В версиях для Unix-систем появилась возможность организации сетевого подключения через Unix-сокет.

Добавлена поддержка нешифрованного протокола и реализация простого сервера для него, которые можно использовать для проброса соединений внутри одной системы в форме, похожей на неименованные каналы (например, для проброса в контейнеры).

Добавлена поддержка ретро-протокола входа SUPDUP (RFC 734), который дополнил собой Telnet и Rlogin.

Устранена уязвимость, проявляющаяся только на платформе Windows и позволяющая вызвать зависание оконной системы при подключении к серверу, отправляющему интенсивный поток из управляющих последовательностей, меняющих содержимое заголовка окна.



