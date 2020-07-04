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Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY

04.07.2020 23:05

В SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY выявлена уязвимость (CVE-2020-14002 в PuTTY и CVE-2020-14145 в OpenSSH), приводящая к утечке сведений в алгоритме согласования соединения. Уязвимость позволяет атакующему, способному перехватить трафик клиента (например, при подключении пользователя через контролируемую атакующим точку беспроводного доступа), определить попытку первоначального подключения клиента к хосту, когда клиентом ещё не прокэширован ключ хоста.

Зная, что клиент пытается подключиться в первый раз и ещё не имеет на своей стороне ключ хоста, атакующий может транслировать соединение через себя (MITM) и выдать клиенту свой хостовый ключ, который SSH-клиент посчитает ключом целевого хоста, если не выполнит сверку отпечатка ключа. Таким образом, атакующий может организовать MITM не вызвав подозрения у пользователя и игнорировать сеансы, в которых на стороне клиента уже имеются прокэшированные ключи хостов, попытка подмены которых приведёт к выводу предупреждения об изменении ключа хоста. Атака строится на беспечности пользователей, не выполняющих ручную проверку fingerprint-отпечатка ключа хоста при первом подключении. Те кто проверяют отпечатки ключей от подобных атак защищены.

В качестве признака для определения первой попытки подключения используется изменение порядка перечисления поддерживаемых алгоритмов хостовых ключей. В случае если происходит первое подключение клиент передаёт список алгоритмов по умолчанию, а если ключ хоста уже имеется в кэше, то связанный с ним алгоритм выставляется на первое место (алгоритмы сортируются в порядке предпочтения).

Проблема проявляется в выпусках с OpenSSH c 5.7 по 8.3 и в PuTTY с 0.68 по 0.73. Проблема устранена в выпуске PuTTY 0.74 через добавление опции для отключения динамического построения списка алгоритмов обработки хостовых ключей в пользу перечисления алгоритмов в постоянном порядке.

Проект OpenSSH не планирует изменять поведение SSH-клиента, так как если не указать алгоритм имеющегося ключа на первом месте, будет применена попытка применения не соответствующего прокэшированному ключу алгоритма с выводом предупреждения о неизвестном ключе. Т.е. возникает выбор - либо утечка информации (OpenSSH и PuTTY), либо вывод предупреждений о смене ключа (Dropbear SSH) в случае, если сохранённый ключ не соответствует первому алгоритму в списке по умолчанию.

Для обеспечения защиты в OpenSSH предлагается использовать альтернативные способы проверки ключа хоста при помощи записей SSHFP в DNSSEC и сертификатов хоста (PKI). Также можно отключить адаптивный выбор алгоритмов хостовых ключей через опцию HostKeyAlgorithms и использовать опцию UpdateHostKeys для получения клиентом дополнительных ключей хоста после аутентификации.

  1. Главная ссылка к новости (https://nvd.nist.gov/vuln/deta...)
  2. OpenNews: Выпуски libssh2 1.8.1 и Putty 0.71 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
  4. OpenNews: В OpenSSH устранена критическая уязвимость
  5. OpenNews: Обновление SSH-клиента PuTTY 0.67 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libssh
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53286-putty
Ключевые слова: putty, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:15, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я так понимаю, пользователям FreeBSD следует срочно обновиться.
     
     
  • 2.6, arfh (?), 23:23, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта уязвимость касается всех. При чём здесь FreeBSD? Тем более, некуда обновляться. Исправленной версии нет.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:35, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Клиент для винды должен был называться LaPuta...
     
     
  • 3.20, бублички (?), 02:31, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или el coño, или la chimba, т.к. в PuTTY легко проследить отзыв к pussy
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:37, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я так понимаю, пользователям FreeBSD следует срочно обновиться.

    ютуб "ubuntu server remote administration"

    первая ссылка:
    https://youtu.be/Pt1vwQiUDn8?t=376

    вторая:
    https://youtu.be/o-W_mDGX1bY?t=446
    > Use a Terminal Emulator to Connect to the Server (PuTTy)

    третья
    https://youtu.be/d1u6TnN3YEw?t=25
    > Tutorial: Install SSH (OpenSSH-Server) in Ubuntu Server and Connect Remotely via Putty to Server

    Какие однако интересные ДЕ у линуксоидов, особенно в первом видео (Гном, не иначе), гы-гы!

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:17, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Те кто проверяют отпечатки ключей проблеме не подвержены.

    А вот поди проверь его! Если сервер за том конце шара)
    И никакой псевдографики не показывается.

     
     
  • 2.5, Hult (?), 23:20, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А не фиг вообще на него лезть!
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:12, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И причём тут псевдографика? Если вы про рисунок, сопровождающий отпечаток, так он именно дополняет, а не заменяет строковое значение.
     
  • 2.15, An0n (?), 00:26, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь же о MITM, то есть на сервер то вы попадёте, только через злоумышленника. Ну а там уже можно и проверить.
     
     
  • 3.16, An0n (?), 00:27, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://superuser.com/questions/421997/what-is-a-ssh-key-fingerprint-and-how-i
     

  • 1.3, Онаним (?), 23:18, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Те кто проверяют отпечатки ключей проблеме не подвержены.

    Ну и басиньки.

     
     
  • 2.4, Онаним (?), 23:20, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вот к тому, что меня тут где-то кто-то упорно вопрошал - а зачем вам закрытая сеть и несколько уровней доступа, включая VPN. Ведь КЛАУД! ДОКЕР! СМУЗИ!

    Вот затем и нужен, чтобы желающие подменить ключ менее опытным пользователям пошли на хрен ещё на этапе доступа к трафику.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:27, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тупо пишу yes при подкдючении
    Какой такой ключ
     

  • 1.8, anonymous (??), 23:29, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понял. Уязвимость в том, что без использования CA возможен MITM?
     
     
  • 2.11, DerRoteBaron (ok), 23:54, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимость в том, что можно определить, кого MITM'ить есть смысл, а у кого хост уже известен и MITM наверняка вскроется
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:39, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько программ, столько и уязвимостей! Возможно ли написать программу без ошибок, если ты не робот? Сомневаюсь...
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 23:59, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ух, сос мыслом брат ☝
     
  • 2.14, BlackRot (ok), 00:16, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидное невероятное
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:27, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно и даже было бы нужно, но это в идеальных условиях, неограниченное время и команда собранная из профи с образованиями не меньше докторского из нормальных западных универов с опытом лет 10 прод разработки. А не веб мака с опытом работы 1 неделя жабаскрипта и оптимальным манагером который урезает и так уже короткое время и требует всяких разных фичей которые кроме как для промо мало кому нужны. Ну или делаются каким-то дорком дома на колене под пивом
     
  • 2.19, doctorishe (?), 01:03, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ваша программа написана без ошибок - позовите системного программиста - он исправит ошибки в компиляторе :)
     
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