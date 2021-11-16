Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM

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|1.1, Какаянахренразница (ok), 13:52, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> уязвимости, позволяющей опубликовать новую версию любого пакета
Снова, говорите? Нет, такого ещё не было. Никогда ещё $@#&%© не был таким полным.
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|2.4, A.Stahl (ok), 14:00, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Никогда ещё $@#&%© не был таким полным.
О чём ты? Он всегда таким был.
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|3.17, kusb (?), 15:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А по моему нет, он заметно пополнел. Любая версия любого пакета.
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|2.23, Аноним (23), 15:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стандартный руководитель упаковки. Соизвольте изъясняться по-русски! Чай не в пиндосии!
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|2.24, Жироватт (ok), 16:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(Хакер и солонка)^(90% прода на этой хрени)
В JS просто последние годы начали крутится привлекательные бабки - от него так просто с учётом всего стека уже не отказаться, так что такие уязвимости будут всплывать регулярно. Да, и такие полные. Смиритесь. Даже в хрустике - дело-то в самом подходе к формированию environment.
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|1.8, yet another anonymous (?), 14:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Проблема не столько в инфраструктуре, сколько в самой концепции NPM: "мы за вас будем и управлять всей структурой пакетов, и отгрузим вам то, что вам нужно по своему усмотрению, ни о чём не заботьтесь". Реальный профит либо в рекламе, либо в коллекции информации.
На тех же принципах сделали r..st. И пытаются протащить это же в C++ modules.
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|2.11, Enamel (ok), 14:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело репозитории дистров линукса, вот там-то точно всё хорошо, ведь мейнтейнеры святые люди.
Сама по себе концепция репозиториев - замечательно.
ЯП без дефолт менеджера - плохой язык. Модули в C++ - чудесно, текущая система с препроцессором - мрак. Но пока на них перейдут, будет уже какой-нибудь 2030.
А npm - какая-то пожизненная кривая хрень, тут да.
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|3.19, пох. (?), 15:51, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они может и не святые, но пока на троянском пакете в редхат-дебиан-генту никто не попался.
Наверное тысчегласс смотрит только в npm!
Яп не таскающий неведомую херню со всего интернета в хомяк разработчику, а использующий установленные глобально в систему библиотеки - хороший и правильный язык, не позволяющий вот так запросто превратить всю систему в помойку потому что макаке восхотелось распоследней версии ненужного лефтпада.
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|1.9, Аноним (9), 14:31, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>GitHub приняла решение ввести обязательную двухфакторную аутентификацию
Шли бы они в задницу со своими требованиями привязать телефон.
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|2.16, ноунейм (?), 15:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нет никаких телефоном или TOTP или 2FA токен. Для всего этого есть опенсурсные приложения не десктоп/телефон и аппаратные токены.
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|2.18, пох. (?), 15:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что ты, Петька, это рожи у них такие!
(Присмотревшись - а, нет, правда сраками пьют. Впрочем, они ими похоже еще много чего могут. Код писать, вот...)
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|1.20, Аноним (20), 15:54, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов используют для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей.
Это диагноз. Тут двухфакторная авторизация не поможет. Этим людям просто наплевать на всех, такие пакеты надо удалять, а пользователей банить. Даёшь социальный рейтинг!
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|2.25, Жироватт (ok), 16:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Э, слышь, админ, вот тебе конвертик, десяток борзых щенков, адресок того урода, называвшего тво. маму - женщиной с пониженной социальной ответственностью и звонок, после которого полицаи резко перестают тебя видеть, только накрути мне рейтинга до ★★★★★, а?
- Э, слышь, сисоп при суперкомпе, вот тебе по рылу р-р-р-раз, по яйцам - д-д-два, и маме с сестренкой по видеосвязи пару раз по лицу. Отстану, не пищи, только накрути мне рейтинга до ★★★★★, а?
- Э, слышь, кодерок базы, вот тебе, еще доза ультакакоина, а следущая...а следующая - не бесплатно! Оставь мне бекдорчик, рейтинг мне подкрутить до ★★★★★, а там я тебе еще ширева подгоню?
- Эй, пап, привет, я возьму твою учётку старшего зама руководителя ГБ на полчаса? Мне тут какой-то плебей рейтинг понизил по беспределу, хочу откатить ему до ★ и себе до ★★★★★.
Хрень, на самом деле, твой социальный рейтинг. Наоборот, увеличивающий простор для злоупотреблений.
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|3.28, 73 (?), 16:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у людей часто так: кто-то хочет как лучше и делает лучше, но потом приходят 95% и извращают все хорошие, годные стороны себе в угоду
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|1.22, Аноним (22), 15:57, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это смешно "обязательная двухфакторная аутентификация". А где вы раньше были?
Именно из-за вас её и пришлось отключить, потому что нельзя публиковать пакеты автоматически из GitHub / CI / CD.
Сами обос..лись, сами в заслугу себе ставят.
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|1.26, Жироватт (ok), 16:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как определить реальную необходимость и важность технологии в мире на выбранный момент, не впадая в когнитивные искажения, репрезентативно и беспристрастно?
Количество уязвимостей, найденных и поправленных в единицу времени.
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|2.27, Аноним (27), 16:48, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если все поголовно уязвимостей создают на порядки больше чем потом находят, как с сабжем?
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