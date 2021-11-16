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Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM

16.11.2021 12:32

Компания GitHub раскрыла информацию о двух инцидентах в инфраструктуре репозитория пакетов NPM. 2 ноября сторонние исследователи безопасности (Kajetan Grzybowski и Maciej Piechota) в рамках программы Bug Bounty сообщили о наличии в репозитории NPM уязвимости, позволяющей опубликовать новую версию любого пакета, используя для этого свою учётную запись, не авторизированную для выполнения подобных обновлений.

Уязвимость была вызвана некорректной проверкой полномочий в коде микросервисов, обрабатывающих запросы к NPM. Сервис авторизации выполнял проверку прав доступа к пакетам на основе данных, передаваемых в запросе, но другой сервис, загружающий обновление в репозиторий, определял пакет для публикации на основе содержимого метаданных в загруженном пакете. Таким образом, атакующий мог запросить публикацию обновления для своего пакета, к которому он имеет доступ, но указать в самом пакете информацию о другом пакете, который и был бы в итоге обновлён.

Проблема была устранена через 6 часов после появления информации об уязвимости, но уявзвимость присутствовала в NPM дольше, чем охватывают логи с телеметрией. GitHub утверждает, что следов совершения атак с использованием данной уязвимости с сентября 2020 года не зафиксировано, но нет гарантий, что проблема не экслуатировалась раньше.

Второй инцидент произошёл 26 октября. В ходе технических работ с базой данной сервиса replicate.npmjs.com было выявлено присутствие в доступной для внешних запросов БД конфиденциальных данных, раскрывающих информацию об именах внутренних пакетов, которые упоминались в логе изменений. Информация о подобных именах может быть использована для совершения атак на зависимости во внутренних проектах (в феврале подобная атака позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний).

Кроме того, в связи с участившимися случаями захвата репозиториев крупных проектов и продвижения вредоносного кода через компрометацию учётных записей разработчиков, компания GitHub приняла решение ввести обязательную двухфакторную аутентификацию. Изменение вступит в силу в первом квартале 2022 года и будет распространяться на сопровождающих и администраторов пакетов, включённых в список наиболее популярных. Дополнительно сообщается о модернизации инфраструктуры, в которой будет внедрён автоматизированный мониторинг и анализ новых версий пакетов для раннего выявления вредоносных изменений.

Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов используют для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей. В ходе проверки надёжности используемых паролей удалось получить доступ к 12% аккаунтов в NPM (13% пакетов) из-за использования предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456". В числе проблемных оказались 4 учётные записи пользователей из Top20 самых популярных пакетов, 13 учётных записей, пакеты которых загружали более 50 млн раз в месяц, 40 - более 10 млн загрузок в месяц и 282 с более 1 млн загрузок в месяц. С учётом загрузки модулей по цепочке зависимостей, компрометация ненадёжных учётных записей могла поразить в сумме до 52% от всех модулей в NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-11-15...)
  2. OpenNews: В NPM-пакеты coa и rc, насчитывающие 9 и 14 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  3. OpenNews: В NPM-пакет UAParser.js, насчитывающий 8 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлены три пакета, выполняющих скрытый майнинг криптовалют
  5. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56167-npm
Ключевые слова: npm
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Какаянахренразница (ok), 13:52, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > уязвимости, позволяющей опубликовать новую версию любого пакета

    Снова, говорите? Нет, такого ещё не было. Никогда ещё $@#&%© не был таким полным.

     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 14:00, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Никогда ещё $@#&%© не был таким полным.

    О чём ты? Он всегда таким был.

     
     
  • 3.17, kusb (?), 15:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А по моему нет, он заметно пополнел. Любая версия любого пакета.
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стандартный руководитель упаковки. Соизвольте изъясняться по-русски! Чай не в пиндосии!
     
  • 2.24, Жироватт (ok), 16:12, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Хакер и солонка)^(90% прода на этой хрени)

    В JS просто последние годы начали крутится привлекательные бабки - от него так просто с учётом всего стека уже не отказаться, так что такие уязвимости будут всплывать регулярно. Да, и такие полные. Смиритесь. Даже в хрустике - дело-то в самом подходе к формированию environment.

     

  • 1.2, А где же каменты (?), 13:53, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что-то NPM часто светиться в новостях начал, никогда такого не было и вот опять!
     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 14:10, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:21, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.10, kusb (?), 14:33, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 3.13, Корец (?), 14:47, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:52, 16/11/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.6, BratishkaErik (ok), 14:13, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GitHub утверждает, что следов совершения атак с использованием данной уязвимости с сентября 2020 года не зафиксировано.

    Ну–ну! https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56104

     
  • 1.8, yet another anonymous (?), 14:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проблема не столько в инфраструктуре, сколько в самой концепции NPM: "мы за вас будем и управлять всей структурой пакетов, и отгрузим вам то, что вам нужно по своему усмотрению, ни о чём не заботьтесь". Реальный профит либо в рекламе, либо в коллекции информации.

    На тех же принципах сделали r..st. И пытаются протащить это же в C++ modules.

     
     
  • 2.11, Enamel (ok), 14:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело репозитории дистров линукса, вот там-то точно всё хорошо, ведь мейнтейнеры святые люди.

    Сама по себе концепция репозиториев - замечательно.
    ЯП без дефолт менеджера - плохой язык. Модули в C++ - чудесно, текущая система с препроцессором - мрак. Но пока на них перейдут, будет уже какой-нибудь 2030.

    А npm - какая-то пожизненная кривая хрень, тут да.

     
     
  • 3.19, пох. (?), 15:51, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они может и не святые, но пока на троянском пакете в редхат-дебиан-генту никто не попался.

    Наверное тысчегласс смотрит только в npm!

    Яп не таскающий неведомую херню со всего интернета в хомяк разработчику, а использующий установленные глобально в систему библиотеки - хороший и правильный язык, не позволяющий вот так запросто превратить всю систему в помойку потому что макаке восхотелось распоследней версии ненужного лефтпада.

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:31, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GitHub приняла решение ввести обязательную двухфакторную аутентификацию

    Шли бы они в задницу со своими требованиями привязать телефон.

     
     
  • 2.12, Enamel (ok), 14:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это неплохая _дополнительная_ авторизация
     
  • 2.16, ноунейм (?), 15:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет никаких телефоном или TOTP или 2FA токен. Для всего этого есть опенсурсные приложения не десктоп/телефон и аппаратные токены.
     

  • 1.15, Извращенцы NPM (?), 14:58, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы морды этих SJW разрабатывающих npm виделы?
     
     
  • 2.18, пох. (?), 15:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что ты, Петька, это рожи у них такие!
    (Присмотревшись - а, нет, правда сраками пьют. Впрочем, они ими похоже еще много чего могут. Код писать, вот...)

     

  • 1.20, Аноним (20), 15:54, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов используют для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей.

    Это диагноз. Тут двухфакторная авторизация не поможет. Этим людям просто наплевать на всех, такие пакеты надо удалять, а пользователей банить. Даёшь социальный рейтинг!

     
     
  • 2.25, Жироватт (ok), 16:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Э, слышь, админ, вот тебе конвертик, десяток борзых щенков, адресок того урода, называвшего тво. маму - женщиной с пониженной социальной ответственностью и звонок, после которого полицаи резко перестают тебя видеть, только накрути мне рейтинга до ★★★★★, а?
    - Э, слышь, сисоп при суперкомпе, вот тебе по рылу р-р-р-раз, по яйцам - д-д-два, и маме с сестренкой по видеосвязи пару раз по лицу. Отстану, не пищи, только накрути мне рейтинга до ★★★★★, а?
    - Э, слышь, кодерок базы, вот тебе, еще доза ультакакоина, а следущая...а следующая - не бесплатно! Оставь мне бекдорчик, рейтинг мне подкрутить до ★★★★★, а там я тебе еще ширева подгоню?
    - Эй, пап, привет, я возьму твою учётку старшего зама руководителя ГБ на полчаса? Мне тут какой-то плебей рейтинг понизил по беспределу, хочу откатить ему до ★ и себе до ★★★★★.

    Хрень, на самом деле, твой социальный рейтинг. Наоборот, увеличивающий простор для злоупотреблений.

     
     
  • 3.28, 73 (?), 16:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у людей часто так: кто-то хочет как лучше и делает лучше, но потом приходят 95% и извращают все хорошие, годные стороны себе в угоду
     

  • 1.21, Аноним (23), 15:55, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое репозиторий?
    Практически тоже самое что и лепрозорий.
     
  • 1.22, Аноним (22), 15:57, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это смешно "обязательная двухфакторная аутентификация". А где вы раньше были?

    Именно из-за вас её и пришлось отключить, потому что нельзя публиковать пакеты автоматически из GitHub / CI / CD.

    Сами обос..лись, сами в заслугу себе ставят.

     
  • 1.26, Жироватт (ok), 16:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как определить реальную необходимость и важность технологии в мире на выбранный момент, не впадая в когнитивные искажения, репрезентативно и беспристрастно?

    Количество уязвимостей, найденных и поправленных в единицу времени.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:48, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если все поголовно уязвимостей создают на порядки больше чем потом находят, как с сабжем?
     

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