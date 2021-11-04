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В NPM-пакет coa, насчитывающий 9 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО

04.11.2021 23:59

Злоумышленникам удалось получить контроль над NPM-пакетом coa и выпустить обновления 2.0.3, 2.0.4, 2.1.1, 2.1.3 и 3.1.3, включающие вредоносные изменения. Пакет coa, предоставляющий функции для разбора аргументов командной строки, насчитывает около 9 млн загрузок в неделю и используется в качестве зависимости у 159 других NPM-пакетов, включая react-scripts и vue/cli-service. Администрация NPM уже удалила выпуск с вредоносными изменениями и заблокировала публикацию новых версий до возвращения доступа к репозиторию основного разработчика.

Атака была совершена через взлом учётной записи разработчика проекта. Добавленные вредоносные изменения аналогичны тем, что использовались в совершённой две недели назад атаке на пользователей NPM-пакета UAParser.js, но ограничились атакой только на платформу Windоws (в блоках загрузки для Linux и macOS оставлены пустые заглушки). На систему пользователя с внешнего хоста загружался и запускался исполняемый файл для выполнения майнинга криптовалюты Monero (использовался майнер XMRig) и устанавливалась библиотека для перехвата паролей.

При формировании пакета с вредоносным кодом была допущена ошибка, которая вызывала сбой при установке пакета, поэтому проблема была оперативно выявлена и распространение вредоносного обновления было блокировано на ранней стадии. Пользователем следует убедиться, что у них установлена версия coa 2.0.2 и желательно добавить в package.json своих проектов привязку к рабочей версии на случай повторной компрометации. 


npm и yarn:
 
   "resolutions": { "coa": "2.0.2" },
  
pnpm: 

   "pnpm": {
       "overrides": {
         "coa": "2.0.2"
       }
   },


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: В NPM-пакет UAParser.js, насчитывающий 8 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
  3. OpenNews: В репозитории NPM выявлены три пакета, выполняющих скрытый майнинг криптовалют
  4. OpenNews: Уязвимость в NPM, приводящая к перезаписи файлов в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56104-npm
Ключевые слова: npm
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 00:25, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Шо, опять?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:17, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не опять, а снова!
     
     
  • 3.8, tty0 (?), 03:14, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем так часто качают?
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:41, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    А не думали сделать наконец двухфакторную авторизацию в npm репозитории?
     
     
  • 2.4, OpenEcho (?), 00:52, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Привет Гугл, и тебе хорошего дня !
    Даешь уникальную идентификацию по IMEI
     
  • 2.5, Аноним (5), 01:15, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не пробовали какое-никакое ревью устраивать при публикации?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 02:16, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ревью нужно делать не при публикации, а при использовании у себя, вы же не запускаете у себя всё подряд скаченное из интернета.
     
     
  • 4.9, tty0 (?), 03:15, 05/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он пользуется npm, а значит да, запускает.
     

  • 1.3, имя_ (?), 00:45, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    >При формировании пакета с вредоносным кодом была допущена ошибка, которая вызывала сбой при установке пакета

    нельсон.жпег

     
  • 1.10, Аноним (10), 03:16, 05/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Привязка к версии, но не к подписанному верифицируемому хешу определённого пакета? Звучит надёжно.
     
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