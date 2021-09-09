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Уязвимость в NPM, приводящая к перезаписи файлов в системе

09.09.2021 10:11

Компания GitHub раскрыла подробности о семи уязвимостях в пакетах tar и @npmcli/arborist, предоставляющих функции для работы с tar-архивами и расчета дерева зависимостей в Node.js. Уязвимости позволяют при распаковке специально оформленного архива перезаписать файлы за пределами корневого каталога, в который осуществляется распаковка, насколько это позволяют текущие права доступа. Проблемы дают возможность организовать выполнение произвольного кода в системе, например, через добавление команд в ~/.bashrc или ~/.profile при выполнении операции непривилегированным пользователем или через замену системных файлов при запуске с правами root.

Опасность уязвимостей усугубляется тем, что проблемный код используется в пакетном менеджере npm при операциях с npm-пакетами, что позволяет организовать атаку на пользователей, разместив в репозитории специально оформленный npm-пакет, при обработке которого в системе будет выполнен код злоумышленника. Атака возможна даже при установке пакетов в режиме "--ignore-scripts", отключающем выполнение встроенных скриптов. Всего npm затрагивает четыре уязвимости (CVE-2021-32804, CVE-2021-37713, CVE-2021-39134 и CVE-2021-39135) из семи. Первые две проблемы касаются пакета tar, а остальные две пакета @npmcli/arborist.

Наиболее опасная уязвимость CVE-2021-32804 вызвана тем, что при очистке указанных в архиве tar абсолютных путей некорректно обрабатываются повторяющиеся символы "/" - удаляется только первый символ, а остальные оставляются. Например, путь "/home/user/.bashrc" будет преобразован в "home/user/.bashrc", а путь "//home/user/.bashrc" в "/home/user/.bashrc". Вторая уязвимость CVE-2021-37713 проявляется только на платформе Windows и связана с некорректной очисткой относительных путей, включающих неразделённый символ диска ("C:some\path") и последовательность для возврата в предыдущий каталог ("C:../foo").

Уязвимости CVE-2021-39134 и CVE-2021-39135 специфичны для модуля @npmcli/arborist. Первая проблема проявляется только на системах, не различающих регистр символов в ФС (macOS и Windows), и позволяет записать файлы в произвольную часть ФС, указав в числе зависимостей два модуля '"foo": "file:/some/path"' и 'FOO: "file:foo.tgz"', обработка которых приведёт удалению содержимого каталога /some/path и записи в него содержимого foo.tgz. Вторая проблема позволяет перезаписать файлы через манипуляцию с символическими ссылками.

Уязвимости устранены в выпусках Node.js 12.22.6 и 14.17.6, npm CLI 6.14.15 и 7.21.0, а также в отдельных выпусках пакета tar 4.4.19, 5.0.11 и 6.1.10. Получив информацию о проблеме в рамках инициативы "bug bounty", GitHub выплатил исследователям $14500 и просканировал содержимое репозитория, в котором не было выявилено попыток эксплуатации уязвимостей. Для защиты от указанных проблем GitHub также ввёл запрет на публикацию в репозитории NPM-пакетов, включающих символические ссылки, жесткие ссылки и абсолютные пути.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-09-08...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist
  3. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере GNU Guix
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  6. OpenNews: Уязвимость в Apache CouchDB, позволяющая совершить атаку на реестр пакетов NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55767-npm
Ключевые слова: npm, tar, nodeюjs
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  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    остановите, нормальному программисту надо выйти
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:59, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это чем ты занимаешься нормальный?) Нейросетки? Другие алгоритмы машинного обучения? Делаешь комиты в ядро linux? Алгоритмы распознавания образов? Пишешь игровые движки? Движки физ. процессов? Мат. моделирование? Программы для космических спутников? Или может прошивки для крутых устройств пишешь на ассемблере и C++?
     
     
  • 3.18, pashev.me (?), 11:28, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фортран.

    Лучший язык, в том числе для обучения.

    Простой, не не примитивный. Минимальная программа - end.
    Батарейки в комплекте.

    Компилируемый. Близкий к железу. Но можно и на кластерах.

     

  • 1.2, ___ (??), 10:13, 09/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.3, Sw00p aka Jerom (?), 10:16, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:30, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:19, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:23, 09/09/2021 Скрыто модератором
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  • 3.8, Жорш (?), 10:24, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 10:39, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.7, Жироватт (ok), 10:23, 09/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 10:40, 09/09/2021 Скрыто модератором
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  • 3.13, Аноним (5), 10:40, 09/09/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.4, Аноним (5), 10:19, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классика
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 10:31, 09/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но это знать не надо
     

  • 1.16, безответственность не всё (?), 11:02, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    то ли ещё будет. и в хвалёном rust такое будет и в Go и в питонах.

    всё от моды на безответственность!

     
  • 1.17, pashev.me (?), 11:26, 09/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Негодяи.
     

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