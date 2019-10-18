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Уязвимость в пакетном менеджере GNU Guix

18.10.2019 09:16

В пакетном менеджере GNU Guix, выявлена уязвимость (CVE-2019-18192), позволяющая добиться выполнения кода в контексте другого пользователя. Проблема проявляется в многопользовательских конфигурациях Guix и вызвана неверным выставлением прав доступа на системный каталог с профилями пользователей.

По умолчанию профили пользователей ~/.guix-profile определяются как символические ссылки на каталог /var/guix/profiles/per-user/$USER. Проблема в том, что права доступа на каталог /var/guix/profiles/per-user/ допускают создание новых подкаталогов любым пользователем. Атакующий может создать каталог для другого пользователя, который ещё не входил в систему, и организовать запуск своего кода (/var/guix/profiles/per-user/$USER присутствует в переменной PATH, и атакующий может разместить в этом каталоге исполняемые файлы, которые будут выполнены в процессе работы жертвы вместо системных исполняемых файлов).

  1. Главная ссылка к новости (https://guix.gnu.org/blog/2019...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
  3. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: guix
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  • 1.2, Аноним (2), 09:47, 18/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пофиксят. Тем более Guix, тут наверно можно обойтись даже без system reconfigure.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:06, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оперативно можно ручками выставить правильные права.
     

  • 1.3, JL2001 (ok), 10:02, 18/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    в описании механизма опечатка?
    "Атакующий может создать каталог для другого пользователя, который ещё входил в систему" НЕ входил?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:16, 18/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    там 777 чтоль было?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    888
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:39, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там 777 чтоль было?

    1777.


    " Until now, /var/guix/profiles/per-user was world-writable [...] "
    --https://guix.gnu.org/blog/2019/insecure-permissions-on-profile-directory-cve-2

    " This issue was initially reported by Michael Orlitzky for Nix (CVE-2019-17365). "
    ==

    "
    its parent directory. That parent directory is shared by all users on
    the system, and as a result, is world-writable (so that everyone can
    create his own subdirectory thereof). This is enforced by the
    installation script scripts/install-multi-user.sh...

      _sudo "to make the basic directory structure of Nix (part 2)" \
        mkdir -pv -m 1777 /nix/var/nix/{gcroots,profiles}/per-user
    " --https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/10/09/4

     

  • 1.8, danonimous (?), 11:03, 18/10/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Интересно, сколько пользователей могло пострадать от этого? Похоже, кроме разработчиков им больше никто не пользуется.

    Дистрибутив очень интересный - в начале нулевых это был бы прорыв и на него все бы ломанулись. Отличные возможности по сборке программ, да ещё всё это напрямую от GNU. А сейчас его как будто не заметили. Возможно, надо делать форк с блобами, вшитыми в iso образе - как у Убунты, чтобы привлечь хоть какое-то внимание.

     
     
  • 2.9, ilyafedin (ok), 11:10, 18/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, когда оригинальный дистрибутив, на котором он основан - уже с блобами?
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:42, 18/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю бэкдоров
     

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