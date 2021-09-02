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Уязвимость в NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем 3 млн загрузок в неделю

02.09.2021 22:15

В NPM-пакете pac-resolver, насчитывающем более 3 млн загрузок в неделю, выявлена уязвимость (CVE-2021-23406), которая позволяет добиться выполнения своего JavaScript-кода в контексте приложения при отправке HTTP-запросов из Node.js-проектов, поддерживающих функцию автонастройки прокси-сервера.

Пакет pac-resolver осуществляет разбор PAC-файлов, включающих сценарий автоматической настройки прокси-сервера. PAC-файл содержит обычный JavaScript-код с функцией FindProxyForURL, определяющей логику выбора прокси в зависимости от хоста и запрашиваемого URL. Суть уязвимости в том, что для выполнения данного JavaScript-кода в pac-resolver применялся предоставляемый в Node.js API VM, позволяющий выполнить JavaScript-код в другом контексте движка V8.

Указанный API явно помечен в документации как не предназначенный для запуска кода, не заслуживающего доверия, так как он не предоставляет полноценной изоляции запускаемого кода и позволяет получить доступ к изначальному контексту. Проблема устранена в выпуске pac-resolver 5.0.0, который переведён на использование библиотеки vm2, предоставляющей более высокий уровень изоляции, подходящий для запуска не заслуживающего доверия кода.

При использовании уязвимой версии pac-resolver атакующий через передачу специально оформленного PAC-файла может добиться выполнения своего JavaScript-кода в контексте кода проекта, использующего Node.js,если в данном проекте используются библиотеки, связанные зависимостями с pac-resolver. Наиболее популярной из проблемных библиотек явлеятся Proxy-Agent, указанная в зависимостях у 360 проектов, включая urllib, aws-cdk, mailgun.js и firebase-tools, в сумме насчитывающих более трёх миллионов загрузок в неделю.

Если приложение, связанное зависимостями с pac-resolver, загружает PAC-файл, предоствляемый системой с поддержкой протокола автоматической настройки прокси WPAD, то для подстановки вредоносных PAC-файлов злоумышленники, имеющие доступ к локальной сети, могут воспользоваться распространением настроек прокси через DHCP.

  1. Главная ссылка к новости (https://httptoolkit.tech/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в NPM-пакете node-netmask, применяемом в 270 тысячах проектов
  3. OpenNews: Проблемы с безопасностью при использовании протокола автоматической настройки прокси WPAD
  4. OpenNews: Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами
  5. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
  6. OpenNews: В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55728-npm
Ключевые слова: npm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:52, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По предварительным расчётам, за полгода уязвимость охватывает всё население Мидгарда )
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:53, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надоже, даже без работы с памятью. Кто бы сомневался. Толи ещё Rust ожидает.
     
     
  • 2.7, Ordu (ok), 00:26, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надоже, даже без работы с памятью.

    Зато с eval'ом.

     

  • 1.3, Аноним (2), 22:55, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проблема устранена в выпуске pac-resolver 5.0.0, который переведён на использование библиотеки vm2, предоставляющей уровень изоляции для запуска не заслуживающего доверие кода.

    Эта проблема решается выкидыванием всех этих NPM и им подобных каргоф. ДНК конечно поврежденно навсегда, но есть благотварительные организации которые таких хотябы изолируют.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:03, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я правильно тебя понял, ты предлагаешь писать код без библиотек вообще? Или у тебя есть гарантия того, что та либа, которую ты взял без некоторого менеджера зависимостей, неуязвима?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:30, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > писать код без библиотек вообще?

    Сейчас библиотеки такие, что сложность написания кода без них гораздо ниже, чем использовать их.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 01:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что ничего сложнее hello world в жизни не писал.
     

  • 1.6, бедный буратино (ok), 00:18, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда такое было, и вот опять.
     
  • 1.8, Dzen Python (ok), 00:36, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау! В eval-языке нашли "уязвимость" - он может исполнить код, пришедший как данные!
     
     
  • 2.11, Аноньимъ (ok), 01:13, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому-то показалось хорошей идеей автоматически выполнять код пришедший как данные из случайного источника.
     

  • 1.9, Аноньимъ (ok), 01:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Указанный API явно помечен в документации как не предназначенный для запуска кода, не заслуживающего доверия, так как он не предоставляет полноценной изоляции запускаемого кода и позволяет получить доступ к изначальному контексту. Проблема устранена в выпуске pac-resolver 5.0.0, который переведён на использование библиотеки vm2, предоставляющей более высокий уровень изоляции, подходящий для запуска не заслуживающего доверия кода.

    Я правильно понимаю, что проблему устранили указанием в документации что API теперь предназначено для запуска не заслуживающего доверия кода?

    >PAC-файл содержит обычный JavaScript-код с функцией FindProxyForURL, определяющей логику выбора прокси в зависимости от хоста и запрашиваемого URL. Суть уязвимости в том, что для выполнения данного JavaScript-кода в pac-resolver применялся предоставляемый в Node.js API

    Чего блин?
    Загружать хрен пойми откуда код и выполнять его У СЕБЯ НА СЕРВЕРЕ/приложении чтобы настроить прокси?
    Что происходит?
    Что это за нафиг такой?
    Остановите это немедленно!

     
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