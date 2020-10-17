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Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами

17.10.2020 11:02

В репозитории NPM выявлены четыре пакета с вредоносным кодом. Проблема присутствует в пакетах plutov-slack-client, nodetest1010, nodetest199 и npmpubman, имеющих более тысячи установок. Пользователям, использовавшим первые три пакета, следует считать свои системы скомпрометированными, а все хранящиеся в системе ключи шифрования подлежащими замене.

Пакеты plutov-slack-client, nodetest1010 и nodetest199 включали полностью идентичный вредоносный код, но в файле с манифестом package.json содержали различные данные об авторах и ссылались на разные профили на GitHub. Вероятно за всеми этими пакетами стоит один злоумышленник, который использовал для их распространения фиктивные учётные записи или взломанные учётные записи существующих разработчиков. В процессе установки указанные пакеты оставляли бэкдор, позволяющий управлять системой с внешнего сервера (вредоносный код создавал соединение с сервером злоумышленников и запускал reverse shell). Бэкдор поддерживал работу как в Windows, так и в Unix-подобных системах.

Пакет npmpubman включал код, который собирал данные из переменных окружения (файловые пути, API-ключи, данные о сервере СУБД и т.п.) и отправлял их на внешний хост. Вредоносный код присутствовал в файле index.js и запускался в процессе его выполнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер NPM 7.0
  3. OpenNews: В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе
  4. OpenNews: В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность
  5. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  6. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53904-npm
Ключевые слова: npm, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сообщество Node.js заслужило такое. Ибо это у них такой пакетный менеджер и такое отношение к безопасности.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:32, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему не все?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:39, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И ведь нельзя сказать лишь по названию пакета, установлен у тебя фактически этот пакет или нет. Взять, например, create-react-app -- популярный пакет, создающий каркас нового react-приложения. После его выполнения свежесозданный каркас прямо или косвенно _уже́_ зависит от 1684 пакетов.
     
     
  • 2.6, m.makhno (ok), 11:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и нет возможности проведения хоть какого-то аудита?..

    p.s. веб раздут как мыльный пузырь ):

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 12:00, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще, npm при установке пакетов все же проводит какой-то аудит. По крайней мере, пишет, сколько пакетов audited и сколько vulnerabilities found. Но какой от этого толк, если зловред суют в скрипты, автозапускающиеся при установке... Завтра прилетит еще одна новость, и ищи-свищи post mortem по всем проектам, оказался ли какой-то установочный скрипт бэкдорным.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:59, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивный. Этот "аудит" служит всего лишь звонком домой, типа "шеф, мы тут успешно заразили очередной сервачок (характеристики) пакетами с версиями (список пакетов с версиями), ждём указаний".
     

  • 1.8, Sin2x (ok), 12:45, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всем Deno в етом чяти.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:19, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это который прям с гхаба тянет зависимости? не против дено, но в контексте обсуждения его упоминание сомнительно
     
     
  • 3.13, Sin2x (ok), 13:30, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Deno устанавливает зависимости один раз, кэширует их и потом больше не обновляет, если не сделать это эксплицитно. Плюс, он более секьюрен изначально, и даже в случае со зловредным пакетом тот не принесёт столько вреда, как в ноде.

    https://blog.bitsrc.io/will-deno-kill-npm-dd46c50be715

     
     
  • 4.17, Аноним (12), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока что его приимущества спорны. Никто не мешает установить зловред во время первой установки - у автора угнали доступ к репо, либо он сам туда зловред и засунул. Самое стрёмное, что прямые зависимости я могу сам проконтролировать, указав ссылку на версию на гите или даже на коммит, но зависимости зависимостей контролировать - это нереально. С учетом полного отсутствия аудита - это как было дырой так и остаётся и дено тут сильно не исправит ситуацию. Хотя возможность прямо указывать полномочия аппликухе это конечно плюс. Жаль только что всей аппликухе, включая зависимости.
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ноде тебе тоже никто не запрещает с собой везде таскать node_modules от проекта
     
  • 4.23, Lex (??), 14:32, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто бы энпиэмы и ярны пакеты не кешируют :)
    Только там вполне вменяемое версионирование и источники по умолчанию против неведомой помойки у дэно.

    По поводу «более секурности изначально у дэно» - это в принципе крайне сомнительное утверждение, поскольку чуть ли не каждая «не баг а фича» у дэно при сколь-нибудь серьезном рассмотрении, оказывается самой настоящей дырищей либо в безопасности, либо - в воспроизводимости результата, либо - просто рекламной чушью, не имеющую реального применения в проекте.

    п.с: и да, ничто не мешает таскать с проектом папку с модулями, раз уж на то дело пошло.

     
  • 3.21, Аноним (2), 14:06, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >который прям с гхаба тянет зависимости?

    А это как раз самый правильный вариант. Архивы на серверах пакетных менеджерах никто не смотрит, если кому-нибудь что-нибудь нужно подправить, то клонируют репозиторий, правят, и шлют PR (у этого подхода есть недостаток - иногда среди мейтейнеров апстримов попадаются истерички и/или неадекваты, которые просто выбросят твой труд на помойку, а иногда ещё и забанят вдобавок). Или не шлют и держат форк. Да и смотреть с гитхаба удобнее прямо из браузера, с подсветкой синтаксиса, поиском по истории, и иногда - переходом по символам, чем скачивать архив и его распаковывать, особенно актуально для большого софта.

     
     
  • 4.22, vitalif (ok), 14:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зато это дикая зависимость от гитхаба. Отключат и все, всем сасат.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 12:45, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже можно считать (не)доброй традицией? :)
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 14:05, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да удалять несколько троянов громко об это говорить, а сотни других оставлять в репо
     

  • 1.11, Имя (?), 13:04, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Java такого нет
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:34, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в смысле? npm - пакетный менеджер для джава-библиотек
     
     
  • 3.15, Sin2x (ok), 13:49, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда там каникулы заканчиваются у вас?
     
     
  • 4.16, Аноним (14), 14:00, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на том свете отдохнём, а пока наша задача - обеспечить внукам светлое будущее без байткода
     
  • 3.19, Аноним (12), 14:05, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джаву-джаву взял я на халяву
     

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