Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами

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|1.2, Аноним (2), 11:30, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сообщество Node.js заслужило такое. Ибо это у них такой пакетный менеджер и такое отношение к безопасности.
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|1.5, Аноним (5), 11:39, 17/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И ведь нельзя сказать лишь по названию пакета, установлен у тебя фактически этот пакет или нет. Взять, например, create-react-app -- популярный пакет, создающий каркас нового react-приложения. После его выполнения свежесозданный каркас прямо или косвенно _уже́_ зависит от 1684 пакетов.
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|2.6, m.makhno (ok), 11:50, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и нет возможности проведения хоть какого-то аудита?..
p.s. веб раздут как мыльный пузырь ):
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|3.7, Аноним (5), 12:00, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще, npm при установке пакетов все же проводит какой-то аудит. По крайней мере, пишет, сколько пакетов audited и сколько vulnerabilities found. Но какой от этого толк, если зловред суют в скрипты, автозапускающиеся при установке... Завтра прилетит еще одна новость, и ищи-свищи post mortem по всем проектам, оказался ли какой-то установочный скрипт бэкдорным.
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|4.10, Аноним (10), 12:59, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наивный. Этот "аудит" служит всего лишь звонком домой, типа "шеф, мы тут успешно заразили очередной сервачок (характеристики) пакетами с версиями (список пакетов с версиями), ждём указаний".
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|2.12, Аноним (12), 13:19, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это который прям с гхаба тянет зависимости? не против дено, но в контексте обсуждения его упоминание сомнительно
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|4.17, Аноним (12), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что его приимущества спорны. Никто не мешает установить зловред во время первой установки - у автора угнали доступ к репо, либо он сам туда зловред и засунул. Самое стрёмное, что прямые зависимости я могу сам проконтролировать, указав ссылку на версию на гите или даже на коммит, но зависимости зависимостей контролировать - это нереально. С учетом полного отсутствия аудита - это как было дырой так и остаётся и дено тут сильно не исправит ситуацию. Хотя возможность прямо указывать полномочия аппликухе это конечно плюс. Жаль только что всей аппликухе, включая зависимости.
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|4.18, Аноним (18), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ноде тебе тоже никто не запрещает с собой везде таскать node_modules от проекта
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|4.23, Lex (??), 14:32, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будто бы энпиэмы и ярны пакеты не кешируют :)
Только там вполне вменяемое версионирование и источники по умолчанию против неведомой помойки у дэно.
По поводу «более секурности изначально у дэно» - это в принципе крайне сомнительное утверждение, поскольку чуть ли не каждая «не баг а фича» у дэно при сколь-нибудь серьезном рассмотрении, оказывается самой настоящей дырищей либо в безопасности, либо - в воспроизводимости результата, либо - просто рекламной чушью, не имеющую реального применения в проекте.
п.с: и да, ничто не мешает таскать с проектом папку с модулями, раз уж на то дело пошло.
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|3.21, Аноним (2), 14:06, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>который прям с гхаба тянет зависимости?
А это как раз самый правильный вариант. Архивы на серверах пакетных менеджерах никто не смотрит, если кому-нибудь что-нибудь нужно подправить, то клонируют репозиторий, правят, и шлют PR (у этого подхода есть недостаток - иногда среди мейтейнеров апстримов попадаются истерички и/или неадекваты, которые просто выбросят твой труд на помойку, а иногда ещё и забанят вдобавок). Или не шлют и держат форк. Да и смотреть с гитхаба удобнее прямо из браузера, с подсветкой синтаксиса, поиском по истории, и иногда - переходом по символам, чем скачивать архив и его распаковывать, особенно актуально для большого софта.
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|4.22, vitalif (ok), 14:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но зато это дикая зависимость от гитхаба. Отключат и все, всем сасат.
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|2.20, Аноним (18), 14:05, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да удалять несколько троянов громко об это говорить, а сотни других оставлять в репо
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|4.16, Аноним (14), 14:00, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на том свете отдохнём, а пока наша задача - обеспечить внукам светлое будущее без байткода
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