Из репозитория NPM удалены четыре пакета с бэкдорами

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:19, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это который прям с гхаба тянет зависимости? не против дено, но в контексте обсуждения его упоминание сомнительно

3.13 , Sin2x ( ok ), 13:30, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Deno устанавливает зависимости один раз, кэширует их и потом больше не обновляет, если не сделать это эксплицитно. Плюс, он более секьюрен изначально, и даже в случае со зловредным пакетом тот не принесёт столько вреда, как в ноде. https://blog.bitsrc.io/will-deno-kill-npm-dd46c50be715

4.17 , Аноним ( 12 ), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пока что его приимущества спорны. Никто не мешает установить зловред во время первой установки - у автора угнали доступ к репо, либо он сам туда зловред и засунул. Самое стрёмное, что прямые зависимости я могу сам проконтролировать, указав ссылку на версию на гите или даже на коммит, но зависимости зависимостей контролировать - это нереально. С учетом полного отсутствия аудита - это как было дырой так и остаётся и дено тут сильно не исправит ситуацию. Хотя возможность прямо указывать полномочия аппликухе это конечно плюс. Жаль только что всей аппликухе, включая зависимости.

4.18 , Аноним ( 18 ), 14:04, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В ноде тебе тоже никто не запрещает с собой везде таскать node_modules от проекта

4.23 , Lex ( ?? ), 14:32, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будто бы энпиэмы и ярны пакеты не кешируют :)

Только там вполне вменяемое версионирование и источники по умолчанию против неведомой помойки у дэно. По поводу «более секурности изначально у дэно» - это в принципе крайне сомнительное утверждение, поскольку чуть ли не каждая «не баг а фича» у дэно при сколь-нибудь серьезном рассмотрении, оказывается самой настоящей дырищей либо в безопасности, либо - в воспроизводимости результата, либо - просто рекламной чушью, не имеющую реального применения в проекте. п.с: и да, ничто не мешает таскать с проектом папку с модулями, раз уж на то дело пошло.

3.21 , Аноним ( 2 ), 14:06, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >который прям с гхаба тянет зависимости? А это как раз самый правильный вариант. Архивы на серверах пакетных менеджерах никто не смотрит, если кому-нибудь что-нибудь нужно подправить, то клонируют репозиторий, правят, и шлют PR (у этого подхода есть недостаток - иногда среди мейтейнеров апстримов попадаются истерички и/или неадекваты, которые просто выбросят твой труд на помойку, а иногда ещё и забанят вдобавок). Или не шлют и держат форк. Да и смотреть с гитхаба удобнее прямо из браузера, с подсветкой синтаксиса, поиском по истории, и иногда - переходом по символам, чем скачивать архив и его распаковывать, особенно актуально для большого софта.

4.22 , vitalif ( ok ), 14:31, 17/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но зато это дикая зависимость от гитхаба. Отключат и все, всем сасат.

