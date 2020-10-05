В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе

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|1.2, A.Stahl (ok), 21:10, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Четыре? Четыре штуки? Не четыре тысячи? Тю, всего-то. Я пользуюсь Андроид телефоном, запускаю виндовые бинарные блобы без всяких песочниц и мои данные светятся во всяких гос.службах от ЖЕКа до налоговой. Пфф, испугали тоже мне... Четыре пакета. Вы ещё скажите что в четырёх километрах от столицы обнаружили контейнер с четырьмя атомами радиоактивного вещества.
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|2.15, Аноним (15), 23:09, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, как это ты запускаешь на Андроеде виндовые ехешники?
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|1.3, Аноним (3), 21:19, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Выявлены четыре позорных пакета, которые пересылают данные ТОЛЬКО О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. Все остальыне пересылают всё, к чему имеют доступ!
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|2.23, gogo (?), 04:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки да. Главное, придумать мало-мальски правдоподобный повод. Типа "нам нужно знать разрешение экрана юзеров для какой-то там фичи"....
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|1.7, Ананимус (?), 21:26, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Meh. По-моему, кроме того факапа с leftpad, никто так ни разу и не смог распросранить свой зловред через пакетные репозитории с какими-то действительно серьезными последствиями.
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|4.24, gogo (?), 04:25, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты настаиваешь, что не нужно креститься, если гром гремит не очень сильно?
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|1.14, Аноним (14), 23:01, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В стоге игл нашли иголки.... следующая новость в толпе людей нашли человека а у человека нашли две руки две ноги
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|1.17, Ordu (ok), 23:15, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно. Когда аноним опеннета не согласен с комментом, он отвечает на этот коммент и возникает тред. Когда аноним опеннета согласен с комментом, он создаёт новый тред, пытаясь развить тему. Странно, почему так?
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|1.18, Аноним (-), 23:19, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хруст решит эту проблему, усложненная реверсинженерия сделает невозможным для пользователя защитить себя.
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|2.21, Аноним (21), 23:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естествнно. А чего ещё ожидать от поделки придуманной неудачниками вендузятниками. Этож их вечная головная боль... ааааа библиотеку поставить, всё, караул, надо звать гуру и взывать к богам. Этож непосильная задача.
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|1.22, MintUser (?), 04:08, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное что выявили. Значит какой то контроль осуществляется. И в последующим будет усилен, предположительно.
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|1.25, Денис (??), 04:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> домашнем каталоге пользователя
В смысле? Название каталога, список файлов или все содержимое? Еще одна причина ничего там не хранить, для этого есть отдельные разделы. Кто перешел с винды, у того так и есть. Разве что NTFS вместо ext4, но это поправимо.
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