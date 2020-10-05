The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В репозитории NPM выявлены четыре пакета, пересылающие данные о пользователе

05.10.2020 20:36

В репозитории NPM выявлена вредоносная активность в четырёх пакетах, включающих preinstall-скрипт, который перед установкой пакета отправлял на GitHub комментарий с информацией об IP-адресе, местоположении, логине, модели CPU и домашнем каталоге пользователя. Вредоносный код был найден в пакетах electorn (255 загрузок), lodashs (78 загрузок), loadyaml (48 загрузок) и loadyml (37 загрузок).

Проблемные пакеты были размещены в NPM c 17 по 24 августа для распространения с использованием тайпсквоттинга, т.е. с назначением имён похожих на названия других популярных библиотек с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка. Судя по числу загрузок на данную уловку попалось около 400 пользователей, большая часть которая спутала electorn с electron. В настоящее время пакеты electorn и loadyaml уже удалены администрацией NPM, а пакеты lodashs и loadyml были удалены автором.

Мотивы злоумышленников неизвестны, но предполагается, что утечка информации через GitHub (комментарий отправлялся через Issue и в течение суток удалялся) могла быть выполнена в ходе эксперимента для оценки эффективности метода, или была запланирована атака в несколько стадий, на первой из которых собирались данные о жертвах, а на второй, которая не была воплощена в жизнь из-за блокировки, злоумышленники намеревались выпускалось обновление с включением в новом выпуске более опасного вредоносного кода или бэкдора.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/sona...)
  2. OpenNews: В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность
  3. OpenNews: Лишь 9.27% мэйнтейнеров пакетов NPM используют двухфакторную аутентификацию
  4. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
  5. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
  6. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53836-npm
Ключевые слова: npm, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, дедушка старый (?), 21:06, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А я вам говорил!
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 21:10, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Четыре? Четыре штуки? Не четыре тысячи? Тю, всего-то. Я пользуюсь Андроид телефоном, запускаю виндовые бинарные блобы без всяких песочниц и мои данные светятся во всяких гос.службах от ЖЕКа до налоговой. Пфф, испугали тоже мне... Четыре пакета. Вы ещё скажите что в четырёх километрах от столицы обнаружили контейнер с четырьмя атомами радиоактивного вещества.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:09, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, как это ты запускаешь на Андроеде виндовые ехешники?
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 23:23, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я не запускаю на Андроиде виндовые ехешники.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:19, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Выявлены четыре позорных пакета, которые пересылают данные ТОЛЬКО О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ. Все остальыне пересылают всё, к чему имеют доступ!
     
     
  • 2.23, gogo (?), 04:23, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да. Главное, придумать мало-мальски правдоподобный повод. Типа "нам нужно знать разрешение экрана юзеров для какой-то там фичи"....
     

  • 1.7, Ананимус (?), 21:26, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Meh. По-моему, кроме того факапа с leftpad, никто так ни разу и не смог распросранить свой зловред через пакетные репозитории с какими-то действительно серьезными последствиями.
     
     
  • 2.11, имя_ (?), 21:48, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.trendmicro.com/vinfo/nz/security/news/cybercrime-and-digital-threa хотя бы
     
     
  • 3.12, Ананимус (?), 22:03, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну там с дюжину подобных историй есть. Импакт-то какой?
     
     
  • 4.24, gogo (?), 04:25, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты настаиваешь, что не нужно креститься, если гром гремит не очень сильно?
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:35, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    в лесу выявлены четыре дерева
     
     
  • 2.10, онанимуз (?), 21:42, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    this
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:10, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё, что нужно знать об экосистеме JS.
     
     
  • 3.30, bergentroll (ok), 05:44, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NPM как-то в корне отличается от PyPI, RubyGems, CPAN etc?
     

  • 1.13, darkshvein (ok), 22:41, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эм. всего четыре? четыри сотни или 4 тысячи?
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:01, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В стоге игл  нашли иголки.... следующая новость в толпе людей нашли человека а у человека нашли две руки две ноги
     
  • 1.17, Ordu (ok), 23:15, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно. Когда аноним опеннета не согласен с комментом, он отвечает на этот коммент и возникает тред. Когда аноним опеннета согласен с комментом, он создаёт новый тред, пытаясь развить тему. Странно, почему так?
     
     
  • 2.31, bergentroll (ok), 05:45, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В одном случае пытается закидать, во втором — раздуть.
     

  • 1.18, Аноним (-), 23:19, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хруст решит эту проблему, усложненная реверсинженерия сделает невозможным для пользователя защитить себя.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:28, 05/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естествнно. А чего ещё ожидать от поделки придуманной неудачниками вендузятниками. Этож их вечная головная боль... ааааа библиотеку поставить, всё, караул, надо звать гуру и взывать к богам. Этож непосильная задача.
     

  • 1.20, Аноним (21), 23:27, 05/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто бы сомневался.
     
  • 1.22, MintUser (?), 04:08, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное что выявили. Значит какой то контроль осуществляется. И в последующим будет усилен, предположительно.
     
  • 1.25, Денис (??), 04:40, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > домашнем каталоге пользователя

    В смысле? Название каталога, список файлов или все содержимое? Еще одна причина ничего там не хранить, для этого есть отдельные разделы. Кто перешел с винды, у того так и есть. Разве что NTFS вместо ext4, но это поправимо.

     
     
  • 2.27, Google (?), 04:53, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    btc waller и $HOME/.ssh*
     
  • 2.28, Google (?), 04:54, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебе это поможет от запуска агента reverse NAT shell?
     

  • 1.26, Google (?), 04:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    docker run yarn/npm
     
  • 1.29, Аноним (29), 04:55, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/evilsocket/opensnitch
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру