В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность

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|2.7, Аноним (7), 10:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, мамкины хакеры веб-макаки игнорируют, они только в хромого умеют.
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|1.3, Lex (??), 09:34, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Brave и яндекс-браузер, значит, перехватывают, а Firefox - нет !?
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|2.4, Аноним (4), 09:44, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что хром. А для этого вашего Firefox ещё отдельный парсер писать.
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|1.5, Аноним (5), 09:57, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как вообще можно защититься от этого на линуксе? Фаерволл? Но как написать такие правила?
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|2.8, Аноним (7), 10:06, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как тебе фаервол поможет от воровства локальных файлов?
И вообще, вы читали статью? Конкретно эту штуку писал мамкин хакер, и она только под виндой умеет тырить файлы. Где в норме работать из под админа и юзать одного юзера для всего.
А под Линуксом, если не запускать всякий шлак, типа ноды под своим юзером (и уж, тем более, под рутом) - то у него тупо не хватит пермиссий добраться до файлов браузеров.
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