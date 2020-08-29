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В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность

29.08.2020 09:05

Разработчики NPM предупредили об удалении из репозитория пакета fallguys из-за выявлении в нём вредоносной активности. Помимо заявленной реализации API для взаимодействия с игрой "Fall Guys: Ultimate Knockout" указанный модуль включал код, пытающийся передавать некоторые системные файлы через webhook к мессенджеру Discord. Модуль был опубликован в начале августа, но сумел набрать лишь 288 загрузок, прежде чем был блокирован.

Вредоносная активность была нацелена на компрометацию пользователей Windows. Вовне передавались следующие файлы, включающие БД с историей навигации в браузерах на основе движка Chromium и клиенте Discord (предполагается, что модуль был блокирован на стадии сбора данных о пользователях и более опасный вредоносный код мог бы быть доставлен в одном из обновлений):

  • /AppData/Local/Google/Chrome/User\x20Data/Default/Local\x20Storage/leveldb
  • /AppData/Roaming/Opera\x20Software/Opera\x20Stable/Local\x20Storage/leveldb
  • /AppData/Local/Yandex/YandexBrowser/User\x20Data/Default/Local\x20Storage/leveldb
  • /AppData/Local/BraveSoftware/Brave-Browser/User\x20Data/Default/Local\x20Storage/leveldb
  • /AppData/Roaming/discord/Local\x20Storage/leveldb


  1. Главная ссылка к новости (https://www.npmjs.com/advisori...)
  2. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  3. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  4. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  5. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  6. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53621-npm
Ключевые слова: npm, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 09:12, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да сколько можно? Что ни новость, то закладки или дыры.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:59, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Selection bias.
     

  • 1.2, Annms_tmp (?), 09:18, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FF настолько непопулярен, что его даже хакеры игнорируют
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, мамкины хакеры веб-макаки игнорируют, они только в хромого умеют.
     

  • 1.3, Lex (??), 09:34, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Brave и яндекс-браузер, значит, перехватывают, а Firefox - нет !?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:44, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что хром. А для этого вашего Firefox ещё отдельный парсер писать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:57, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как вообще можно защититься от этого на линуксе? Фаерволл? Но как написать такие правила?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:06, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебе фаервол поможет от воровства локальных файлов?

    И вообще, вы читали статью? Конкретно эту штуку писал мамкин хакер, и она только под виндой умеет тырить файлы. Где в норме работать из под админа и юзать одного юзера для всего.

    А под Линуксом, если не запускать всякий шлак, типа ноды под своим юзером (и уж, тем более, под рутом) - то у него тупо не хватит пермиссий добраться до файлов браузеров.

     

  • 1.9, nebularia (ok), 10:15, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то должен форкнуть, вырезав вредоносный код XD
     
  • 1.10, Fracta1L (ok), 10:17, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие-то вендопетушнявые проблемы, зачем эта новость здесь вообще?
     
     
  • 2.11, kravich (ok), 10:26, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не на Си
     
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