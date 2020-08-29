В NPM-пакете fallguys выявлена вредоносная активность

Разработчики NPM предупредили об удалении из репозитория пакета fallguys из-за выявлении в нём вредоносной активности. Помимо заявленной реализации API для взаимодействия с игрой "Fall Guys: Ultimate Knockout" указанный модуль включал код, пытающийся передавать некоторые системные файлы через webhook к мессенджеру Discord. Модуль был опубликован в начале августа, но сумел набрать лишь 288 загрузок, прежде чем был блокирован.

Вредоносная активность была нацелена на компрометацию пользователей Windows. Вовне передавались следующие файлы, включающие БД с историей навигации в браузерах на основе движка Chromium и клиенте Discord (предполагается, что модуль был блокирован на стадии сбора данных о пользователях и более опасный вредоносный код мог бы быть доставлен в одном из обновлений):