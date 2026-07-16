Доступен язык программирования Perl 5.44

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.44. При подготовке нового выпуска было изменено около 270 тысяч строк кода (без документации и автоматически сгенерированного кода - 110 тысяч), изменения затронули 860 файлов, в разработке принял участие 71 разработчик. Ветка 5.44 выпущена в соответствии с утверждённым тринадцать лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.44.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.44.0. Одновременно с выходом Perl 5.44 прекращена поддержка ветки 5.40, для которой обновления могут быть выпущены в будущем только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.45, на базе которой в первой половине 2027 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.46, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x. Ключевые изменения: Добавлена экспериментальная возможность использования именованных параметров в сигнатурах функций, определяющих перечень передаваемых в функцию переменных не в теле функции, а при её объявлении. Новая возможность позволяет передавать параметры не в строгом порядке следования, а в произвольном порядке с использованием пар ключ/значения и синтаксиса как при назначении элементов в хэшах: Старый синтаксис: sub f { my ($x, $y) = @_; ...} f(1, 2); Сигнатуры: sub f ($x, $y) { ... } f(1, 2); Сигнатуры с именованными параметрами: sub f (:$x, :$y) { ... } f(y => 2, x => 1);

Добавлена экспериментальная возможность использования алиасов (указателей на указатели) в циклах foreach с несколькими переменными. Реализованная возможность позволяет создавать алиас в цикле foreach при единовременном извлечением сразу нескольких значений в одной итерации цикла. Например, можно сформировать алиас для элемента хэша c массивом при переборе разом ключей и значений хэша: use v5.44; use feature qw( refaliasing declared_refs ); my %hash = ( one => [1], two => [2, 2], ); foreach my ( $key, \@items ) ( %hash ) { say "The $key array contains: @items"; } # До версии 5.44 потребовалось бы выполнять разыменование: foreach my ( $key, $var ) ( %hash ) { say "The $key array contains: @$var"; } # Без экспериментальных возможностей refaliasing и declared_refs: foreach my $key (keys %hash) { say "The $key array contains: @{$hash{$key}}"; }

В регулярных выражениях реализован экспериментальный режим 'enhanced_xx', позволяющий использовать модификатор "/xx" с классами символов в квадратных скобках ([a-zA-Z]) для их разделения на несколько строк или подстановки комментариев. Например, условие "if ($text =~ m/[a-zA-Z]/){" можно оформить так: if ($text =~ m/[ a-z # строчные буквы A-Z # заглавные буквы ]/xx) {

В генераторе псевдослучайных чисел для получения энтропии задействован системный вызов getentropy() на системах с его поддержкой (Linux, BSD, macOS). На остальных системах для получения энтропии осуществляется чтение из устройства /dev/urandom или использование хэша от времени, идентификатора процесса и значения указателя.

Добавлена поддержка спецификации Unicode 17.0.

Обеспечено строгое соблюдение правил Unicode для имён идентификаторов и групп регулярных выражений, в которых теперь запрещено использовать около 160 Unicode-символов, ранее подпадавших под класс "\w". Например, из действия класса "\w", охватывающего все буквы, цифры и символ подчеркивания, выведены латинские буквы в кружках, которые напоминают реальные буквы, но ими не являются. Изменение поведения затрагивает только программы, использующие режим "use utf8".

Устранены уязвимости, вызванные переполнениями буфера в функциях Perl_study_chunk (CVE-2026-8376, проявляется в 32-разрядных сборках) и S_measure_struct (CVE-2026-57432), а также переполнение 16-разрядного счётчика в Regex-движке (CVE-2026-13221), что может привести к неверному срабатыванию регулярного выражения.

Запрещён переход при помощи оператора goto на позиции внутри циклов и блочных конструкций. Данная возможность была объявлена устаревшей в 2010 году.

Проведены оптимизации производительности, ускорившие операции сложения, вычитания и умножения целых чисел, обработку сигнатур функций и заполнение хэшей из списков в формате ключ/значение с известными на этапе компиляции строковыми ключами.



