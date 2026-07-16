Доступен язык программирования Perl 5.44

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|2.2, Аноним (2), 13:15, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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где-то внутри разных системных приблуд все еще встречаются перловые портянки
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|3.9, q (ok), 13:29, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучший язык для "системных скриптов" -- это питон. Стд либа умеет дохрена всего, например, есть либа для IP/CIDR-адресов. Ну а в пердле IP-адрес это максимум строка, которую будешь парсить регекспами (не по RFC, разумеется. RFC для лохов).
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|4.26, Аноним (26), 14:25, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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питон король тормозов, но страшно не это а дебильный синтаксис основанный на отступах - пока не перейдете на точку с запятой, использовать этот мусор нельзя
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|5.28, Аноним (28), 14:35, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как минимум, отсутствие кошмарных однострочников by design — это уже огромный плюс.
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|5.33, q (ok), 14:47, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> король тормозов
Тормоза не страшны в системных скриптах: они выполняются один раз, а потом выходят. Даже если они работают 5 секунд вместо 5 наносекунд -- все равно не страшно, так как скрипты одноразовые и запускаются по требованию. С таким же успехом ты мог бы покритиковать баш.
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|4.29, rshadow (ok), 14:36, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все эти споры уже бессмысленны. На чем ИИ напишет на том и будет ))
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|2.4, Аноним (4), 13:19, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Идеальный язык. Производительность выше Python и долгосрочные гарантии обратной совместимости (15 лет от объявления конструкций устаревшими, до удаления). Хэши и regexp-ы творят чудеса.
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|4.11, Аноним (11), 13:34, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сказал сишник, которого уволили из-за ошибки в буфере.
А он потом неожиданно понял, что на рынке труда столько программистов не нужно, так что теперь устраивайся через курс унижений от HR и работай за еду под крики менеджера: Работать! Солнце ещё высоко!
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|5.32, rshadow (ok), 14:44, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фигня. Судя сколько гасторбайтеров завозят, то работы курьером/таксистом/строителем хватит на всех нас.
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|4.12, вах (ok), 13:36, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Доля рынка - вещь упрямая! Python (как английский язык) это универсальный инструмент - у него есть минусы, но плюсы перевешивают минусы!
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|6.30, Аноним (30), 14:39, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так windows востребован на десткопе. Спроси у знакомых на чем они сидят
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|2.20, xsignal (ok), 13:55, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В смысле, "зачем"? Отличный и удобный стабильный инструмент с огромной библиотечной базой - скрипты, наброски программ, полноценные программы. Скорее более уместен вопрос - почему бы не пользоваться?
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|1.13, Танкист (?), 13:40, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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зачем пользоваться сабжем, ведь пхп есть который появился как перловый шаблонизатор. Чуваку надоело для каждого проекта с нуля писать шаблонизатор на перле, и он сделал скрипты на нем. Так появился пхп
Потом пхп распространился по миру. А некоторые лол до сих пор используют перл, хотя ПХП — это такой же перл, но на сях.
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|2.16, Сладкая булочка (?), 13:44, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А некоторые лол до сих пор используют перл, хотя ПХП — это такой же перл, но на сях.
Тяжело быть в танке, да.
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|3.21, ы (?), 14:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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похоже на слоп для троллинга. а может каникулы.
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|1.27, Аноним (27), 14:30, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ты всё ещё скрипишь над скриптами на Перле?
Это же Doom 1.666 - ад на Земле!
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