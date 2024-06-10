The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен язык программирования Perl 5.40.0

10.06.2024 12:34

После 11 месяцев разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.40. При подготовке нового выпуска было изменено около 160 тыс. строк кода (без документации и автоматически сгенерированного кода - 110 тысяч), изменения затронули 1500 файлов, в разработке приняли участие 75 разработчиков.

Ветка 5.40 выпущена в соответствии с утверждённым одиннадцать лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.40.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.40.0. Одновременно с выходом Perl 5.40 прекращена поддержка ветки 5.36, для которой обновления могут быть выпущены в будущем только в случае выявления критических проблем с безопасностью. 20 июня начнётся процесс разработки экспериментальной ветки 5.41, на базе которой в мае или июне 2025 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.42, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x.

Ключевые изменения:

  • Расширены возможности, связанные с появившемся в прошлой версии экспериментальным синтаксисом для создания классов. Добавлено новое ключевое слово "__CLASS__", которое при вызове из методов, блоков ADJUST или при инициализации полей возвращает имя текущего класса по аналогии с тем как ключевое слово __PACKAGE__ возвращает имя пакета. В отличие от выражения ref($self) ключевое слово __CLASS__ может применяться при инициализации полей для доступа к методам класса на этапе до завершения создания экземпляра класса. Для базового класса значение __CLASS__ идентично значению __PACKAGE__, но будет отличаться при создании подклассов. 
    
   use feature 'class';
   class Example1 {
       field $f = __CLASS__->default_f;
       sub default_f { 10 }
   }
  • Для определяемых внутри класса полей реализован атрибут ":reader", применяемый для автоматического создания метода, возвращающего значение переменной из поля в текущем экземпляре класса. Например, указание ":reader" после определения поля "field $s;" эквивалентно созданию метода "method s () { return $s; }". При необходимости можно задать не совпадающее имя метода при помощи конструкции вида "field $name :reader(get_name);".
  • Объявлен стабильным синтаксис обработки исключений try/catch, который можно использовать вместо неочевидных манипуляций с "eval". Блок "try" включает блок с выполняемым кодом, а блок "catch" с кодом для обработки любого исключения, которое может возникнуть при выполнении первого блока. В "catch" определяется переменная, содержащая данные, переданные при формировании исключения (например, при срабатывании исключения на вызов "die" будет передана указанная в качестве аргумента строка). Внутри блоков "try" и "catch" разрешены операторы переходов, включая return, goto, next, last и redo. 
    
   try {
       my $x = call_a_function();
       $x < 100 or die "Too big";
       send_output($x);
   }
   catch ($e) {
       warn "Unable to output a value; $e";
   }
   print "Finished\n";
  • Стабилизирован синтаксис "for my (VAR, VAR) (LIST)" и "foreach my (VAR, VAR) (LIST)", применяемый для перебора списков с единовременным извлечением сразу нескольких значений в одной итерации цикла. Например, теперь можно указывать: 
    
   foreach my ($key, $value) (%hash) { ... }
   for my ($left, $right, $gripping) (@moties) { ... }
  • Объявлен стабильным модуль builtin, включающий всегда доступные функции, встроенные в интерпретатор. В настоящее время в модуле предложены функции true, false, weaken, unweaken, is_weak, blessed, refaddr, reftype, ceil, floor, is_tainted, trim и indexed.
  • Добавлены новые экспериментальные встроенные функции inf и nan, доступные в пространстве имён "builtin::" ("builtin::inf" и "builtin::nan"). Данные функции можно использовать в качестве констант, определяющих бесконечность и нечисловое значение.
  • Добавлен новый логический оператор "^^", соответствующий операции XOR и дополняющий битовый оператор "^" (в Perl предоставляет три базовых битовых оператора "&", "|" и "^", соответствующих операциям AND, OR и XOR, но для логических операций до сих пор были доступны только варианты AND ("&&") и OR ("||")). Логическое выражение "$x ^^ $y" вернёт TRUE, когда либо "x", либо "y" имеют значение TRUE, но не одновременно.
  • Прекращена поддержка симуляции версий до 5.11. Использование директивы "use номер_версии", отключающей дополнительные возможности, добавленные в интерпретаторе после указанной версии, с номером версии меньше 5.11 (например, "use v5.8") теперь будет приводить к выводу ошибки, а не предупреждения. Аналогично добавлен вывод предупреждения при использовании в "use" версии меньше 5.39 (предупреждения будут заменены на ошибку в выпуске 5.44).
  • Разрешено использование пробела между опцией командной строки "-M" и именем модуля, например "perl -M Data::Dumper=Dumper -E 'say Dumper [1,2,3]'" (раньше нужно было писать "perl -MData::Dumper...").
  • Объявлено устаревшим использование оператора "goto" для перехода из внешней области видимости во внутреннюю. Поддержка данной возможности будет прекращена в версии Perl 5.42.
  • В основной состав включены модули Term::Table и Test2::Suite, предназначенные для создания unit-тестов. Обновлены версии модулей Archive::Tar, Compress::Raw::Bzip2, Compress::Raw::Zlib, Data::Dumper, DB_File, File::Compare, File::Find, Getopt::Long, Hash::Util, HTTP::Tiny, IO, Math::BigInt, PerlIO::encoding, Tie::File, Time::HiRes и т.п.
  • Добавлена поддержка операционной системы Serenity OS.
  • Устранены две уязвимости:
    • CVE-2023-47038 - запись за границу буфера при обработке некорректных Unicode-свойств, определённых пользователем. Проблема может привести к переполнению буфера на 1 байт при обработке специально оформленных регулярных выражений.
    • CVE-2023-47039 - возможность подмены исполняемого файла на платформе Windows из-за поиска cmd.exe в путях с использованием переменной окружения PATH, в которой текущий рабочий каталог является более приоритетным, чем системный каталог с исполняемым файлом cmd.exe.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.38.0 с поддержкой классов
  3. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  4. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  5. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  6. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61343-perl
Ключевые слова: perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:55, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 12:58, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ветка 6.х будет пропущена как проклятая...
     
     
  • 2.7, beck (??), 13:20, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Perl6 это Raku.

     
     
  • 3.31, Аноним (-), 14:49, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добалю свои пять. Измененая в проекте "Perl6" было настолько значимыми, что решили создать новый язык не заботясь об обратной совместимости с Perl5.
     
  • 2.11, fi (ok), 13:23, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FOREVER 5! )))

    тут куча неосилянтов сейчас набегут, а как не посмотрю какой нибудь проект - там perl добавили ))))))

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:16, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А новые проекты на нем создают?
     
     
  • 2.17, Цыган (?), 13:52, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да. И не мало. Но это специфические проекты для администрирования в основном.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:18, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлено новое ключевое слово

    Помню как перлунишки с пеной у рта доказывали, что bless - это все, что им нужно.

     
  • 1.8, beck (??), 13:21, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что развитие поехало, когда perl перестал использоваться.
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 13:22, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руководствовались принципом работает не трогай и застогнировали.
     
  • 2.27, xsignal (ok), 14:39, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких это пор перестал использоваться? Используется, да ещё как. Да хотя бы в ядре Linux.
     
     
  • 3.29, vcsir (?), 14:43, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там на раст его потихоньку заменяют
     

  • 1.9, Аноним (6), 13:21, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кобол нашего времени.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:39, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так ли много перла используется на практике? Он был минимально популярен в 90-е и с тех пор использовался исключительно теми, кому лень баш освоить.
     
     
  • 3.14, Анониссимус (?), 13:48, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Напротив, это на баше писали те, кому было лень освоить перл. А писать на баше -- это боль и содомия.
     
     
  • 4.16, Цыган (?), 13:50, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг всегда считался write only языком 😁
     
  • 3.18, Афанасий (?), 13:53, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прировнять Perl к Bash... Ммм... У тебя винегрет в голове.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:20, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мысли формулирует плохо, но идея верная. В применениях для автоматизации чего-нибудь почти всегда есть возможность написать шелл скрипт. Делать это обычно есть смысл, и вот почему. Перл чаще всего приходится устанавливать. Перловые зависимости нужно устанавливать, они обычно компилируемые. Все это добавляет еще один этап - установку перла и зависимостей проги на перле. Который в разных осях будет немножечко разным. Мучаться с этим ради чего? Чтобы на перле пописать?
    Я обожаю перл, но в таких случаях всегда пишу шелл скрипты. Фактически, я всегда их пишу. На перле только сложные утилиты или демоны, что бывает раз в 200 лет примерно. Для демонов в наше время голанг. Для утилит выбор языка часто определяют библиотеки и решаемая проблема. Перл далеко не всегда подходит. Еще раз, я обожаю перл, это мой любимый язык. Но я не пишу на нем все, как это любят делать дети, умеющие только на одном языке.
     
     
  • 5.22, Аноним (2), 14:24, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая штука называется вендоринг. Это когда зависимости идут с прогой как часть  программы и ниоткуда не скачиваются. Это секретная техника никому про неё не рассказывай.
     
     
  • 6.24, Аноним (21), 14:35, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PP зависимости конечно легко можно подложить в папочку. Но перл без XS - как водка без пива.
    Особой разницы нет, ставишь ты зависимости через cpan i (и они скачиваются) или они у тебя уже в папочке и ты делаешь там perl Makefile && make && make install? Ты компилишь и куда-то ставишь модули. Можешь их опакетить заранее. Но всем этим надо заниматься. С шелл скриптами все гораздо проще.
     
  • 5.28, Аноним (28), 14:41, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Перл чаще всего приходится устанавливать

    Где? ниодного дистра не видел чтобы там не было перла из каробки.

    > В применениях для автоматизации чего-нибудь почти всегда есть возможность написать шелл скрипт

    Писать конечно разное можно, но shell из каробки, монтирует образы, создает netns маршруты навешивает...вот на днях для голанга гуглил либу для монтирования, есть, но не работает пока ковырял выяснил что это просто обвязка к стандартной утилитке, забил написал свою

    и зачем голанг или перл если они один черт используют стандартные тузлы

     
  • 2.26, xsignal (ok), 14:38, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен. Кобол - узкоспециализированный многословный язык для финансовых приложений. Perl это даже его противоположность.
     

  • 1.15, Цыган (?), 13:49, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если бы мне нужен был скриптовый язык, я бы выбрал именно перл. Не баш и не питон. Перл. Почему? Потому что я его знаю лет 20 как 🤗
     
     
  • 2.23, Аноним (2), 14:25, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннет тоже сделали на перле потому что автор сайта ничего другого не знал. Да и моды на пхп тогда особо не было.
     
  • 2.25, xsignal (ok), 14:36, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично) Perl 5 отличнейший язык! С помощью него вы всегда решите поставленную задачу, выполните свою работу. Программы выглядят не слишком изящно? Ну и что, это не главное!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру