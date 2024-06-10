Доступен язык программирования Perl 5.40.0

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|3.31, Аноним (-), 14:49, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добалю свои пять. Измененая в проекте "Perl6" было настолько значимыми, что решили создать новый язык не заботясь об обратной совместимости с Perl5.
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|2.11, fi (ok), 13:23, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FOREVER 5! )))
тут куча неосилянтов сейчас набегут, а как не посмотрю какой нибудь проект - там perl добавили ))))))
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|2.17, Цыган (?), 13:52, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да. И не мало. Но это специфические проекты для администрирования в основном.
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|1.6, Аноним (6), 13:18, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлено новое ключевое слово
Помню как перлунишки с пеной у рта доказывали, что bless - это все, что им нужно.
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|1.8, beck (??), 13:21, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль, что развитие поехало, когда perl перестал использоваться.
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|2.10, Аноним (6), 13:22, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Руководствовались принципом работает не трогай и застогнировали.
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|2.27, xsignal (ok), 14:39, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких это пор перестал использоваться? Используется, да ещё как. Да хотя бы в ядре Linux.
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|2.13, Аноним (13), 13:39, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так ли много перла используется на практике? Он был минимально популярен в 90-е и с тех пор использовался исключительно теми, кому лень баш освоить.
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|3.14, Анониссимус (?), 13:48, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Напротив, это на баше писали те, кому было лень освоить перл. А писать на баше -- это боль и содомия.
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|4.21, Аноним (21), 14:20, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мысли формулирует плохо, но идея верная. В применениях для автоматизации чего-нибудь почти всегда есть возможность написать шелл скрипт. Делать это обычно есть смысл, и вот почему. Перл чаще всего приходится устанавливать. Перловые зависимости нужно устанавливать, они обычно компилируемые. Все это добавляет еще один этап - установку перла и зависимостей проги на перле. Который в разных осях будет немножечко разным. Мучаться с этим ради чего? Чтобы на перле пописать?
Я обожаю перл, но в таких случаях всегда пишу шелл скрипты. Фактически, я всегда их пишу. На перле только сложные утилиты или демоны, что бывает раз в 200 лет примерно. Для демонов в наше время голанг. Для утилит выбор языка часто определяют библиотеки и решаемая проблема. Перл далеко не всегда подходит. Еще раз, я обожаю перл, это мой любимый язык. Но я не пишу на нем все, как это любят делать дети, умеющие только на одном языке.
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|5.22, Аноним (2), 14:24, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такая штука называется вендоринг. Это когда зависимости идут с прогой как часть программы и ниоткуда не скачиваются. Это секретная техника никому про неё не рассказывай.
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|6.24, Аноним (21), 14:35, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PP зависимости конечно легко можно подложить в папочку. Но перл без XS - как водка без пива.
Особой разницы нет, ставишь ты зависимости через cpan i (и они скачиваются) или они у тебя уже в папочке и ты делаешь там perl Makefile && make && make install? Ты компилишь и куда-то ставишь модули. Можешь их опакетить заранее. Но всем этим надо заниматься. С шелл скриптами все гораздо проще.
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|5.28, Аноним (28), 14:41, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перл чаще всего приходится устанавливать
Где? ниодного дистра не видел чтобы там не было перла из каробки.
> В применениях для автоматизации чего-нибудь почти всегда есть возможность написать шелл скрипт
Писать конечно разное можно, но shell из каробки, монтирует образы, создает netns маршруты навешивает...вот на днях для голанга гуглил либу для монтирования, есть, но не работает пока ковырял выяснил что это просто обвязка к стандартной утилитке, забил написал свою
и зачем голанг или перл если они один черт используют стандартные тузлы
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|2.26, xsignal (ok), 14:38, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не согласен. Кобол - узкоспециализированный многословный язык для финансовых приложений. Perl это даже его противоположность.
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|1.15, Цыган (?), 13:49, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если бы мне нужен был скриптовый язык, я бы выбрал именно перл. Не баш и не питон. Перл. Почему? Потому что я его знаю лет 20 как 🤗
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|2.23, Аноним (2), 14:25, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опеннет тоже сделали на перле потому что автор сайта ничего другого не знал. Да и моды на пхп тогда особо не было.
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|2.25, xsignal (ok), 14:36, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогично) Perl 5 отличнейший язык! С помощью него вы всегда решите поставленную задачу, выполните свою работу. Программы выглядят не слишком изящно? Ну и что, это не главное!
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