Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7

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|1.1, Аноним (1), 09:29, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А как же написание обфусцированных однострочников для вызова rm -rf --no-preserve-root /
?
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|1.4, Соня Мармеладова (?), 09:47, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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Надо было Perl запретить в конституции. Следующей строчкой под той, что семья - это союз м и ж. Так и написать: погромист - это союз мозга и любого языка кроме Perl)
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|2.38, Аноним (38), 15:41, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебя заставляют на работе поддерживать код перл? А больше никуда не берут? Соболезную
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|1.6, Аноним (6), 09:48, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а старый перл по-любрму придётся поставлять ибо на нём dpkg/apt, например.
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|2.8, Аноним (8), 10:17, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты рехнулся? apt на плюсах. dpkg преимущественно на сишечке, на перле только вспомогательные скрипты из dpkg-dev. И эти скрипты написаны грамотно, вряд ли там вообще какие-то изменения понадобятся для перехода.
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|4.10, A.Stahl (ok), 10:50, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну перепишем. Не такая уж и проблема. И времени на это -- вагон. Возможно даже больше, чем сами deb-пакеты проживут.
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|4.11, Аноним (8), 10:52, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Во-первых, debconf — это не dpkg и не apt. А во-вторых, ну покажи, где в нём хотя бы один файл без use strict.
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|4.14, Аноним (14), 11:10, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тыщу лет на перл 5 работали и продолжат на том же 5 так и работать.
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|2.16, пох. (?), 11:17, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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будет гораздо хуже - никто, кроме полутора больных, ничего переписывать на новый модный не будет. Потому что одни сделались вечноживые, другие торгуют семками, третьи уже лет десять вместо этого пишут на C# и поверщель.
Как только бросят поддержку пятой версии - можно будет просто нигде больше эту ненужность и не ставить.
Эх, была надежда после истории с шестым, что хоть тут разум ненадолго победил. Но нет, как это так, ничего не ломать?
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|1.13, Q2W (?), 11:08, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пишу на перле за деньги не первый десяток лет.
Считаю все тезисы высосанными из пальца. Ерунда это всё.
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|2.17, пох. (?), 11:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Пишу на перле за деньги не первый десяток лет.
здесь тебе денег не обломится.
> Считаю все тезисы высосанными из пальца.
ну да, ты-то своего дерьма - писатель, пользоваться и вечно башлять тебе за переписывание твоей писанины на модные современные средства вынуждены другие.
Но придется тебя огорчить - этих других скоро вообще не останется (а немногие упершиеся намертво в legacy - так и будут использовать какой-нибудь 5.10, именно потому что legacy) - и остаток жизни проведешь ты на помойке.
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|3.32, Аноним (32), 14:36, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Букинг.ком судя по всему еще долго будут таких держать как минимум.
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|4.40, пох. (?), 17:07, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну ок, целых два рабочих места.
Да и то не факт - придет новый менеджер, и обоих "при помощи ноги". Потому что дешевый серпентарий кодеров на питон и nodejs и дешевле, и легче заменяется если неправильно кланяются.
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|5.41, Аноним (41), 17:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если быть прям точным 160 человек перловиков. И кроме Перл они больше ни на чем больше не умеют.
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|2.45, Аноним (45), 18:35, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Пишу на перле упopотые однострочники за миску риса не первый десяток лет.
Я тебе опечатки поправил, не благодари.
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|1.18, Аноним (18), 11:50, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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парсер JSON там есть/будет? Сразу бы альтернативу осушающему скрипту на Перле 7 написали - взлетел бы.
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|1.19, Аноним (19), 12:04, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Путаница у новичков из-за неработоспособности в Perl 7
Новичков в Perl? Это такая шутка?
> Perl активно используется не только для написания больших скриптов, но и для создания однострочников и коротких сценариев
Как раз в основном для однострочников и используется. В древности и большие скрипты делали, но сейчас в здравом уме никто не будет писать.
> У дистрибутивов возникает проблема одновременной поставки исполняемых файлов для запуска скиптов Perl 7 и Perl 5 (ожидается повторение истории с Python 2 и 3).
Из большинства дистрибутивов уже выпилили.
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|2.22, Аноним (22), 12:58, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я научился перлу в 2013 году. На 5.18 - 5.20 учился. В то время перл особенно активно хоронили, лол.
Все написанное тобой - расхожие стереотипы. Мы скорее увидим, как питон закопают по причине полной непригодности для реального продакшена, чем перл откуда-то выпилят.
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|3.26, Аноним (29), 13:58, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как же тогда Python широко используется в _реальном_ продакшене, ежели он полностью не пригоден?
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|4.31, Аноним (32), 14:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Писатели на Перл живут в своем манямирке. Это примерно как писатели на Коболе медленно переходили в маразм.
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|4.33, Аноним (33), 15:06, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В своем уме никто не будет в продакшне писать на питоне. Казуалам и учöным делат обертки-интерфейсы для взаимодействия с библиотеками написанными на статически типизированных языках.
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|4.34, topin89 (ok), 15:20, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в том и суть, что перл выпилят разве что вместе с питоном. Не уверен насчёт никогда, но точно не скоро
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|1.20, Аноним (20), 12:18, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё правильно этот Дэн Бук сказал. Доводы (они хоть есть!) гораздо разумнее чем объявлялось в предыдущей новости о Perl7
Предлагаю рассмотреть "как это было" с "C" и "C++"
В начале C++ умел компилировать программы на C - кто хотел писать "в стиле C" - мог это делать но уже например более фривольно - объявлять переменные не в начале функции а ближе к месту использования (шикарная особенность для человека и кончено источник проблем, но достоинства этой фичи - ПЕРЕКРЫВАЮТ).
C++11 это ДРУГОЙ язык (несовместимости есть, но они редки и экзотичны на StackOverflow есть занятные темы), но КТО ХОЧЕТ\МОЖЕТ\РАЗРЕШЕНО сможет по прежнему программировать с стиле "старого C++", но иногда всё же юзая например "auto" и таким образом ПОСТЕПЕННО переползая в НОВЫЙ МИР. А не то как сделали с этим Raku - просто всех швырнули, а народ судя по всему не хочет.
С готовыми библиотеками в этих языках - тоже разное всякое интересное, но в целом ОТБРАСЫВАТЬ и заставлять переписывать было нельзя - ибо потеряете пользователей т.е. разработчников. Developers Matter :-)
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|1.21, Аноним (21), 12:38, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в ветке Perl 7 намереваются включить по умолчанию режим строгой проверки "strict", активировать "use warnings"
Очередные последствия обвала порога входа в отрасль.
Тупые не хотят напрягать свой мозг. Они хотят заботливую твёрдую руку и заповеди свыше. (кхе-кхе, пистонята)
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|1.23, einaig (?), 13:13, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для односточников strict излишен, но ведь можно отключать по умолчанию в однострочниках -- не думаю, что это проблема такая уж. Не совсем понятен синтаксис в "режимами совместимости" потому, как есть уже "v5.blah" с 18, если правильно помнится, который пытается эмулировать поведение.
Принудительное отключение старых и "depricated" возможностей сейчас -- плохо. Затягивание с отключением и десятки лет носить их, как это сейчас -- тоже плохо. Объявить устаревшей и через релиз отключить? легаси.
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|1.25, Аноним (25), 13:32, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забить на Perl 7 и начать пилить уже Perl 8 с полной обратной совместимостью с 5
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|2.28, Аноним (29), 14:04, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Perl 8 получится Metro-Perl и с производительностью так себе. Поэтому быстренько потребуется новая версия... Стоп, 9-е версии принято пропускать. Ага, и тут выйдет Perl X ! :)
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|1.43, Аноним (43), 17:57, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> приведёт к неработоспособности в Perl 7 большого числа модулей
Прикол в том, что новые поколения в силу своего хипстерства и веб-макакства просто физически не в состоянии поддерживать действительно полезные для продакшена библиотеке.
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