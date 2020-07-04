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Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7

04.07.2020 08:55

Дэн Бук (Dan Book), поддерживающий более 70 модулей в CPAN, провёл анализ рисков при воплощении предложенного плана внедрения Perl 7. Напомним, что в ветке Perl 7 намереваются включить по умолчанию режим строгой проверки "strict", активировать "use warnings" и изменить значение ряда параметров, влияющих на совместимость со старым кодом.

Ожидается, что изменение приведёт к неработоспособности в Perl 7 большого числа модулей из CPAN и потребует внесения изменений в каждый такой модуль, что нереалистично реализовать за намеченный год, особенно с учётом того, что не все авторы остаются доступными. Нововведения из Perl 7 также не позволят использовать модули, которые рассчитаны на поддержку не только самой последней версии Perl.

Кроме того упоминаются такие возможные проблемы:

  • Путаница у новичков из-за неработоспособности в Perl 7 некоторых примеров и рекомендаций из руководств, написанных для Perl 5.
  • Не изучено влияние на разработку однострочников. Perl активно используется не только для написания больших скриптов, но и для создания однострочников и коротких сценариев для нужд администраторов, в которых использование режима strict излишне.
  • У дистрибутивов возникает проблема одновременной поставки исполняемых файлов для запуска скиптов Perl 7 и Perl 5 (ожидается повторение истории с Python 2 и 3).
  • Код написанный для Perl 7 не обязан особо отмечать, что он не сможет работать в Perl 5, многие разработчики не будет указывать минимально поддерживаемую версию.
  • Различные утилиты и модули, завязанные на Perl 5, потребуют внесения исправлений.
  • Подготовка Perl 7 из-за перераспределения ресурсов на какое-то время заморозит разработку новых возможностей Perl.
  • Возникает риск выгорания и ухода активных разработчиков Perl, модулей, инструментариев и сопровождающих пакетов из-за возникновения большой дополнительной нагрузки без должной мотивации (не все согласны с необходимостью создания Perl 7).
  • Фундаментально поменяется культура в сообществе и отношение к стабильности Perl.
  • Будет подорван авторитет языка из-за критики о нарушение совместимости Perl 7 с существующим кодом при отсутствии чего-то принципиально нового.

Для сглаживания негативных последствий Дэн Бук предложил свой план, который позволит избежать разрыва совместимости. Предлагается сохранить прежний процесс разработки и вместо 5.34.0 присвоить следующему выпуску номер 7.0.0, в котором отключить поддержку косвенной нотации вызова объектов и включить некоторые новые возможности, такие как try/catch. Изменения, такие как "use strict" и "use warnings", предлагается регулировать явным указанием версии Perl в коде через прагму "use v7" (strict уже по умолчанию включается для "use v5.12" и более новых выпусков).

По умолчанию в интерпретаторе рекомендуется сохранить набор параметров, не отличающийся от Perl 5, за исключением штатного процесса чистки устаревшего синтаксиса, применявшегося и ранее. Поддержку старых возможностей и устаревшего синтаксиса можно как и раньше прекращать в соответствии с существующими правилами перевода функциональности в разряд устаревшей. Сигналом по использованию в коде новых элементов Perl 7 и для разделения нового и старого стилей предлагается будет считать прагму "use v7".

  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.perl.org/users/gr...)
  2. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.32.0
  5. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2020.01, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53284-perl
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:29, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же написание обфусцированных однострочников для вызова rm -rf --no-preserve-root /

    ?

     
  • 1.4, Соня Мармеладова (?), 09:47, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    Надо было Perl запретить в конституции. Следующей строчкой под той, что семья - это союз м и ж. Так и написать: погромист - это союз мозга и любого языка кроме Perl)
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:41, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя заставляют на работе поддерживать код перл? А больше никуда не берут? Соболезную
     

  • 1.5, lockywolf (ok), 09:48, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как он связан с Raku?
     
     
  • 2.7, ННН (?), 10:01, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да почти никак не связан, Raku теперь другой язык. В предыдущей новости об этом чуть подробнее было, когда 7 версию анонсировали:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53226
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:07, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раком.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:48, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а старый перл по-любрму придётся поставлять ибо на нём dpkg/apt, например.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:17, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты рехнулся? apt на плюсах. dpkg преимущественно на сишечке, на перле только вспомогательные скрипты из dpkg-dev. И эти скрипты написаны грамотно, вряд ли там вообще какие-то изменения понадобятся для перехода.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты рехнулся, из важного как минимум debconf на перле.
     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 10:50, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну перепишем. Не такая уж и проблема. И времени на это -- вагон. Возможно даже больше, чем сами deb-пакеты проживут.
     
  • 4.11, Аноним (8), 10:52, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-первых, debconf — это не dpkg и не apt. А во-вторых, ну покажи, где в нём хотя бы один файл без use strict.
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:10, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тыщу лет на перл 5 работали и продолжат на том же 5 так и работать.
     

  • 1.12, Аноним (14), 11:08, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Опять будет как с питоном 2 и 3.
     
     
  • 2.16, пох. (?), 11:17, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будет гораздо хуже - никто, кроме полутора больных, ничего переписывать на новый модный не будет. Потому что одни сделались вечноживые, другие торгуют семками, третьи уже лет десять вместо этого пишут на C# и поверщель.

    Как только бросят поддержку пятой версии - можно будет просто нигде больше эту ненужность и не ставить.

    Эх, была надежда после истории с шестым, что хоть тут разум ненадолго победил. Но нет, как это так, ничего не ломать?

     

  • 1.13, Q2W (?), 11:08, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишу на перле за деньги не первый десяток лет.
    Считаю все тезисы высосанными из пальца. Ерунда это всё.
     
     
  • 2.17, пох. (?), 11:21, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Пишу на перле за деньги не первый десяток лет.

    здесь тебе денег не обломится.

    > Считаю все тезисы высосанными из пальца.

    ну да, ты-то своего дерьма - писатель, пользоваться и вечно башлять тебе за переписывание твоей писанины на модные современные средства вынуждены другие.

    Но придется тебя огорчить - этих других скоро вообще не останется (а немногие упершиеся намертво в legacy - так и будут использовать какой-нибудь 5.10, именно потому что legacy) - и остаток жизни проведешь ты на помойке.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:36, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Букинг.ком судя по всему еще долго будут таких держать как минимум.
     
     
  • 4.40, пох. (?), 17:07, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ок, целых два рабочих места.

    Да и то не факт - придет новый менеджер, и обоих "при помощи ноги". Потому что дешевый серпентарий кодеров на питон и nodejs и дешевле, и легче заменяется если неправильно кланяются.

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 17:31, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если быть прям точным 160 человек перловиков. И кроме Перл они больше ни на чем больше не умеют.
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:35, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пишу на перле упopотые однострочники за миску риса не первый десяток лет.

    Я тебе опечатки поправил, не благодари.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:10, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если сломаются однострочники, то это будет не баг, а фича.
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:50, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    парсер JSON там есть/будет? Сразу бы альтернативу осушающему скрипту на Перле 7 написали - взлетел бы.
     
     
  • 2.44, Аноним (8), 18:07, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://letsencrypt.org/docs/client-options/#clients-perl
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:04, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Путаница у новичков из-за неработоспособности в Perl 7

    Новичков в Perl? Это такая шутка?

    > Perl активно используется не только для написания больших скриптов, но и для создания однострочников и коротких сценариев

    Как раз в основном для однострочников и используется. В древности и большие скрипты делали, но сейчас в здравом уме никто не будет писать.

    > У дистрибутивов возникает проблема одновременной поставки исполняемых файлов для запуска скиптов Perl 7 и Perl 5 (ожидается повторение истории с Python 2 и 3).

    Из большинства дистрибутивов уже выпилили.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:58, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я научился перлу в 2013 году. На 5.18 - 5.20 учился. В то время перл особенно активно хоронили, лол.

    Все написанное тобой - расхожие стереотипы. Мы скорее увидим, как питон закопают по причине полной непригодности для реального продакшена, чем перл откуда-то выпилят.
     
     
  • 3.26, Аноним (29), 13:58, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же тогда Python широко используется в _реальном_ продакшене, ежели он полностью не пригоден?
     
     
  • 4.31, Аноним (32), 14:34, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Писатели на Перл живут в своем манямирке. Это примерно как писатели на Коболе медленно переходили в маразм.
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:06, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своем уме никто не будет в продакшне писать на питоне. Казуалам и учöным делат обертки-интерфейсы для взаимодействия с библиотеками написанными на статически типизированных языках.
     
  • 4.34, topin89 (ok), 15:20, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в том и суть, что перл выпилят разве что вместе с питоном. Не уверен насчёт никогда, но точно не скоро
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:18, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё правильно этот Дэн Бук сказал. Доводы (они хоть есть!) гораздо разумнее чем объявлялось в предыдущей новости о Perl7
    Предлагаю рассмотреть "как это было" с "C" и "C++"

    В начале C++ умел компилировать программы на C - кто хотел писать "в стиле C" - мог это делать но уже например более фривольно - объявлять переменные не в начале функции а ближе к месту использования (шикарная особенность для человека и кончено источник проблем, но достоинства этой фичи - ПЕРЕКРЫВАЮТ).

    C++11 это ДРУГОЙ язык  (несовместимости есть, но они редки и экзотичны на StackOverflow есть занятные темы), но КТО ХОЧЕТ\МОЖЕТ\РАЗРЕШЕНО сможет по прежнему программировать с стиле "старого C++", но иногда всё же юзая например "auto" и таким образом ПОСТЕПЕННО переползая в НОВЫЙ МИР. А не то как сделали с этим Raku - просто всех швырнули, а народ судя по всему не хочет.

    С готовыми библиотеками в этих языках - тоже разное всякое интересное, но в целом ОТБРАСЫВАТЬ и заставлять переписывать было нельзя - ибо потеряете пользователей т.е. разработчников. Developers Matter :-)

     
     
  • 2.36, Аноним (33), 15:28, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Уже стандарт C99 позволяет декларировать переменные не только вначале, но и внутри блоков/функций [1]
    2) Легаси в C++ сначало популяризировало С++ ("Это Си с классами!"), а затем сыграло с языком злую шутку. Есть целая книга[2], где обсуждаются не явные(!) конвекции, отхождение от которых ломает код.
    [1] https://stackoverflow.com/questions/288441/variable-declaration-placement-in-c
    [2] Scott Meyers, Effective C++
     
     
  • 3.37, Аноним (33), 15:30, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *конвенции
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:38, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в ветке Perl 7 намереваются включить по умолчанию режим строгой проверки "strict", активировать "use warnings"

    Очередные последствия обвала порога входа в отрасль.
    Тупые не хотят напрягать свой мозг. Они хотят заботливую твёрдую руку и заповеди свыше. (кхе-кхе, пистонята)

     
  • 1.23, einaig (?), 13:13, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для односточников strict излишен, но ведь можно отключать по умолчанию в однострочниках -- не думаю, что это проблема такая уж. Не совсем понятен синтаксис в "режимами совместимости" потому, как есть уже "v5.blah" с 18, если правильно помнится, который пытается эмулировать поведение.
    Принудительное отключение старых и "depricated" возможностей сейчас -- плохо. Затягивание с отключением и десятки лет носить их, как это сейчас -- тоже плохо. Объявить устаревшей и через релиз отключить? легаси.
     
  • 1.24, nelson (??), 13:19, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    походу смузисты добрались и до Perl'a
     
     
  • 2.27, Аноним (29), 14:00, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, ещё не добрались до запрещённых слов.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:32, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забить на Perl 7  и начать пилить уже Perl 8 с полной обратной совместимостью с 5
     
     
  • 2.28, Аноним (29), 14:04, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Perl 8 получится Metro-Perl и с производительностью так себе. Поэтому быстренько потребуется новая версия... Стоп, 9-е версии принято пропускать. Ага, и тут выйдет Perl X ! :)
     
     
  • 3.30, Аноним (1), 14:18, 04/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl 10 с Perl 5 Subsystem for Perl 10.
     

  • 1.35, Повидло19 (?), 15:22, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, хоть движуха началась.
     
  • 1.39, Аноним (39), 16:41, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как то все печально с перлом
    Пора хоронить
     
  • 1.42, Аноним (41), 17:32, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати где про то что Перл 5 идеален и новые версии ему не нужны?
     
  • 1.43, Аноним (43), 17:57, 04/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приведёт к неработоспособности в Perl 7 большого числа модулей

    Прикол в том, что новые поколения в силу своего хипстерства и веб-макакства просто физически не в состоянии поддерживать действительно полезные для продакшена библиотеке.

     

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