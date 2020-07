Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7

Дэн Бук (Dan Book), поддерживающий более 70 модулей в CPAN, провёл анализ рисков при воплощении предложенного плана внедрения Perl 7. Напомним, что в ветке Perl 7 намереваются включить по умолчанию режим строгой проверки "strict", активировать "use warnings" и изменить значение ряда параметров, влияющих на совместимость со старым кодом. Ожидается, что изменение приведёт к неработоспособности в Perl 7 большого числа модулей из CPAN и потребует внесения изменений в каждый такой модуль, что нереалистично реализовать за намеченный год, особенно с учётом того, что не все авторы остаются доступными. Нововведения из Perl 7 также не позволят использовать модули, которые рассчитаны на поддержку не только самой последней версии Perl. Кроме того упоминаются такие возможные проблемы: Путаница у новичков из-за неработоспособности в Perl 7 некоторых примеров и рекомендаций из руководств, написанных для Perl 5.

Не изучено влияние на разработку однострочников. Perl активно используется не только для написания больших скриптов, но и для создания однострочников и коротких сценариев для нужд администраторов, в которых использование режима strict излишне.

У дистрибутивов возникает проблема одновременной поставки исполняемых файлов для запуска скиптов Perl 7 и Perl 5 (ожидается повторение истории с Python 2 и 3).

Код написанный для Perl 7 не обязан особо отмечать, что он не сможет работать в Perl 5, многие разработчики не будет указывать минимально поддерживаемую версию.

Различные утилиты и модули, завязанные на Perl 5, потребуют внесения исправлений.

Подготовка Perl 7 из-за перераспределения ресурсов на какое-то время заморозит разработку новых возможностей Perl.

Возникает риск выгорания и ухода активных разработчиков Perl, модулей, инструментариев и сопровождающих пакетов из-за возникновения большой дополнительной нагрузки без должной мотивации (не все согласны с необходимостью создания Perl 7).

Фундаментально поменяется культура в сообществе и отношение к стабильности Perl.

Будет подорван авторитет языка из-за критики о нарушение совместимости Perl 7 с существующим кодом при отсутствии чего-то принципиально нового. Для сглаживания негативных последствий Дэн Бук предложил свой план, который позволит избежать разрыва совместимости. Предлагается сохранить прежний процесс разработки и вместо 5.34.0 присвоить следующему выпуску номер 7.0.0, в котором отключить поддержку косвенной нотации вызова объектов и включить некоторые новые возможности, такие как try/catch. Изменения, такие как "use strict" и "use warnings", предлагается регулировать явным указанием версии Perl в коде через прагму "use v7" (strict уже по умолчанию включается для "use v5.12" и более новых выпусков). По умолчанию в интерпретаторе рекомендуется сохранить набор параметров, не отличающийся от Perl 5, за исключением штатного процесса чистки устаревшего синтаксиса, применявшегося и ранее. Поддержку старых возможностей и устаревшего синтаксиса можно как и раньше прекращать в соответствии с существующими правилами перевода функциональности в разряд устаревшей. Сигналом по использованию в коде новых элементов Perl 7 и для разделения нового и старого стилей предлагается будет считать прагму "use v7".