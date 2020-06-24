Анонсирован Perl 7

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|2.2, Аноним (2), 23:55, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю с самого начала было понятно что он не станет прямым продолжением перла
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|1.3, Аноним (3), 23:59, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, с PHP та же история была. PHP 6 не взлетел, про него решили забыть и после 5 сразу перешли на 7.
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|2.24, Gemorroj (ok), 01:51, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну причины там совершенно другие. кроме совпадения цифр, ничего общего.
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|1.5, Аноним (5), 00:01, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Есть куча языков, которые спокойно себе развиваются десятилетиями. Awk, tcl/tk... но только perl колбасит и колбасит. Все какие-то громкие заявления, великие планы, непреодолимо привлекательные (нет) фичи...
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|2.10, Аноним (10), 00:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу, то-то с 2.х питона все никак не слезут. Какие там слухи по RedHat/CentOS 8, отключать будут? Или через пять лет в RedHat 9? =)
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|3.14, jOKer (ok), 00:49, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, еще как слазят.
У второго питона EXPIRATION DATE: 2020-12-31, и на данный момент пакетов жестко завязанных на него можно буквально по пальцам посчитать.
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|4.17, Аноним (17), 00:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это во FreeBSD у него EXPIRATION DATE, а официально он уже сдох 1 января. В портах зависящей от него тухлятине просто так и быть дали ещё повонять до августа.
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|5.20, jOKer (ok), 00:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это во FreeBSD у него EXPIRATION DATE, а официально он уже сдох
> 1 января. В портах зависящей от него тухлятине просто так и
> быть дали ещё повонять до августа.
Ну, я когда последний раз пытался обновить мир без него (на домашней генте) пара пакетов с заявкой на второй питон таки выползло. Если память не изменяет - gtk2, setuptools и что-то там еще. Так что вонять еще воняет. Но видимо не долго осталось.
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|2.18, Аноним (17), 00:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все какие-то громкие заявления, великие планы, непреодолимо привлекательные (нет) фичи...
Так они же лингвисты, а не разработчики.
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|1.6, Аноним (6), 00:05, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Только несколько дней назад радовался о том, что Perl5 не лезет в гонку версий и наращивания ненужных фич, и понемногу оттачивает уже сформировшийся язык, не ломая совместимость. Видимо сглазил.
От Perl 7 двоякое впечатление. С одной стороны хорошо, что ломать как в Python 3 ничего глобально не собираются, наломали уже в Perl 6. С другой стороны, "open(FH, $file)" и "$cgi = new CGI" довольно часто встречаются и используются. Какой смысл нарушать совместимость по дефолту ради самого изменения? Те кому надо и сами все эти настройки ставят. Ну будет в скрипте на строку "use strict" меньше и что, зато сломают кучу старых скриптов. Толкут воду в ступе и пытаются на пустом месте видимость бурной деятельности создать. Новичков не привлекут, а оставшихся разработчиков растеряют.
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|2.11, Аноним (10), 00:32, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще добавлю про "use warnings", после common::sense этот "use warnings" кажется одной большой ошибкой, которую никто не хочет исправлять.
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|2.15, Аноним (17), 00:49, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какой смысл нарушать совместимость по дефолту ради самого изменения?
Вот мне интересно. Ладно, вы новость не читали. Ладно, в языке ничего не понимаете. Но понимать-то что не читали и не понимаете на минимальном уровне вы должны, чтобы такой чуши не писать и не позориться?
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|1.7, Аноним (7), 00:11, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Лучше бы за оптимизацию производительности интерпретатора взялись, добавили JIT и компилятор написали.
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|2.21, Аноним (10), 01:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ради интереса, чем не угодили Perl::Strip, Perl::Stripper? И можно пример юзкейса, где важна именно производительность интерпретатора? Просто интересно. Потому, что вопросы производительности в 99% решаются сишкой, а не интерпретатором, JIT и прочей лабуденью, которая предназначена для очень специфичных случаев и в случае Java, ее JIT это скорее недостаток, чем преимущество.
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|3.27, OpenEcho (?), 02:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И можно пример юзкейса, где важна именно производительность интерпретатора? Просто интересно.
spamassassin + busy email server
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|1.9, Аноним (9), 00:28, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Интересно, множество пользователей раста пересекается с множеством перловиков? Новости очень похожи по стилю (и частоте) :)
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|1.13, Аноним (17), 00:47, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну чо, кто там из перловиков смеялся над потерей совместимости между питоном 2 и 3 и говорил что вот у них такого никогда не будет?
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|2.22, Aliech (ok), 01:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где потеря совместимости то?
Ну а то, что придётся переписать скрипты, которые 10 лет назад написаны... Нет, не придётся, так как все изменения, которые сейчас прибьют гвоздями, уже тогда считались хорошей практикой.
А если на "хорушую практику" забил при написании актуального кода, сделав всё так же, как во времена, когда этого вашего пихона ещё не было даже, то сам дурак.
Есть конечно же и легаси... но для неё 5.32.* будет ещё долго.
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|3.29, Lex (??), 03:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Парадокс написания кода в том, что «дурак» вроде бы программист, его написавший, а крайний и отхватывающий кучу проблем из-за говнокода - конечный пользователь.
Это к слову о том, что даже если кто-то там и «дурак», то разгребать проблемы с неподдерживаемыми из-за более строгих требований пакетами и модулями придётся конечному Васе в ходе обновления, точнее, поломок в ходе или по итогу обновления.
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|2.23, Аноним (10), 01:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В перле ломка началась примерно с 5.18-5.20. Плавно и постепенно он меняется, а не ломается так, что полкода надо переписывать. Так что сравнение с питоном не уместно.
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