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Анонсирован Perl 7

24.06.2020 23:38

На проходящей сегодня виртуальной конференции разработчиков языка Perl анонсирован проект Perl 7, который плавно продолжит развитие ветки Perl 5 без внесения радикальных изменений. Perl 7 будет аналогичен выпуску Perl 5.32.0, за исключением иных настроек по умолчанию, лучше соответствующих современной практике разработки. В остальном Perl 7 останется тем же Perl 5 и сохранит совместимость с ранее разработанными приложениями.

Значительная смена номера версия выступит своеобразным разделителем перехода к новой модели наращивания функциональности языка Perl без ощутимого нарушения обратной совместимости. Предполагается, что создание Perl 7 поможет привлечь к использованию Perl новых разработчиков и наладить процесс добавления в язык значительных новых возможностей, сохраняя при этом совместимость с кодовой базой существующих проектов. Номер 7 выбран так как Perl 6 был использован при разработке языка, который теперь развивается под отдельным именем Raku. Первый релиз Perl 7 ожидается в следующем году. Ветка Perl 5.32 станет последней в серии Perl 5 и её планируется поддерживать от 5 до 10 лет.

Наиболее заметным изменением в Perl 7 станет включение по умолчанию режима "strict", подразумевающего строгую проверку объявления переменных, использования символьных указателей и присвоения подпрограмм. Использование "use strict" является хорошим тоном и применяется большинством разработчиков. Аналогично по умолчанию планируют включить обработку предупреждений ("use warnings").

В Perl 7 также рассчитывают стабилизировать и включить по умолчанию некоторые уже существующие экспериментальные возможности, такие как сигнатуры функций ("use feature 'signatures'"), позволяющие при определении функции определить входящие аргументы и автоматизировать проверку их числа (можно будет писать "sub foo ($left, $right) {" вместо "sub foo { my($left, $right) = @_;"). Планируют включить по умолчанию и поддержку оператора "isa" для проверки того, является ли объект экземпляром указанного класса или классом, производным от него ("if( $obj isa Package::Name )", а также операций постфиксного разыменования (postderef) "$sref->$*" вместо "${ $sref }", "$aref->@*" вместо "@{ $aref }" и "$href->%{ ... }" вместо "%$href{ ... }".

Претендентами на отключение по умолчанию в Perl 7 являются:

  • Косвенная нотация вызова объектов ("no feature qw(indirect)") - устаревший способ вызова объектов, при котором вместо "->" используется пробел ("method $object @param" вместо "$object->$method(@param)"). Например, вместо "my $cgi = new CGI" нужно будет всегда использовать "my $cgi = CGI->new".
  • Голые файловые дескрипторы без объявления переменных ("no bareword::filehandle") - использование конструкций вида "open FH, $file" будет приводить к ошибке, нужно использовать "open my $fh, $file". Изменение не затронет стандартные файловые дескрипторы STDIN, STDOUT, STDERR, ARGV, ARGVOUT и DATA.
  • Фиктивные многомерные массивы и хэши в стиле Perl 4 ("no multidimensional"). Например, указание "$hash{1, 2}" будет приводить к ошибке, нужно использовать промежуточный массив, например "$hash{join($;, 1, 2)}".
  • Объявление прототипов в стиле Perl 4 (нужно использовать "use :prototype()").

В более отдалённых планах по умолчанию рассчитывают включить поддержку Unicode, что избавит разработчиков от указания "use utf8" в коде. Для модулей и скриптов, в которых возникнут проблемы с новыми настройками по умолчанию, предусмотрена возможность возвращения поведения Perl 5 через добавление в код строки "use compat::perl5". Отдельные настройки также сохраняться и их можно будет изменить по отдельности.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.perlfoundation.or...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.32.0
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2020.01, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)
  5. OpenNews: Языку Perl исполнилось 30 лет
  6. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53226-perl
Ключевые слова: perl
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  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Видать раку не взлетело
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:55, 24/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю с самого начала было понятно что он не станет прямым продолжением перла
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:59, 24/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, с PHP та же история была. PHP 6 не взлетел, про него решили забыть и после 5 сразу перешли на 7.
     
     
  • 2.24, Gemorroj (ok), 01:51, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну причины там совершенно другие. кроме совпадения цифр, ничего общего.
     
  • 2.25, vanzhiganov (ok), 02:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое PHP 6?
     

  • 1.4, annual slayer (?), 00:01, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    2024: Perl 7 решено переименовать в Lana
     
     
  • 2.28, anonymous (??), 02:52, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lama
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:01, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Есть куча языков, которые спокойно себе развиваются десятилетиями. Awk, tcl/tk... но только perl колбасит и колбасит. Все какие-то громкие заявления, великие планы, непреодолимо привлекательные (нет) фичи...
     
     
  • 2.8, Аноним (2), 00:14, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное потому что ими никто не пользуется? ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:30, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, то-то с 2.х питона все никак не слезут. Какие там слухи по RedHat/CentOS 8, отключать будут? Или через пять лет в RedHat 9? =)
     
     
  • 3.14, jOKer (ok), 00:49, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, еще как слазят.
    У второго питона EXPIRATION DATE: 2020-12-31, и на данный момент пакетов жестко завязанных на него можно буквально по пальцам посчитать.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:53, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это во FreeBSD у него EXPIRATION DATE, а официально он уже сдох 1 января. В портах зависящей от него тухлятине просто так и быть дали ещё повонять до августа.
     
     
  • 5.20, jOKer (ok), 00:56, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это во FreeBSD у него EXPIRATION DATE, а официально он уже сдох
    > 1 января. В портах зависящей от него тухлятине просто так и
    > быть дали ещё повонять до августа.

    Ну, я когда последний раз пытался обновить мир без него (на домашней генте) пара пакетов с заявкой на второй питон таки выползло. Если память не изменяет - gtk2, setuptools и что-то там еще. Так что вонять еще воняет. Но видимо не долго осталось.

     
  • 2.18, Аноним (17), 00:54, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все какие-то громкие заявления, великие планы, непреодолимо привлекательные (нет) фичи...

    Так они же лингвисты, а не разработчики.

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:05, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только несколько дней назад радовался о том, что Perl5 не лезет в гонку версий и наращивания ненужных фич, и понемногу оттачивает уже сформировшийся язык, не ломая совместимость. Видимо сглазил.

    От Perl 7 двоякое впечатление. С одной стороны хорошо, что ломать как в Python 3 ничего  глобально не собираются, наломали уже в Perl 6. С другой стороны,  "open(FH, $file)" и "$cgi = new CGI" довольно часто встречаются и используются. Какой смысл нарушать совместимость по дефолту ради самого изменения? Те кому надо и сами все эти настройки ставят. Ну будет в скрипте на строку "use strict" меньше и что, зато сломают кучу старых скриптов. Толкут воду в ступе и пытаются на пустом месте видимость бурной деятельности создать. Новичков не привлекут, а оставшихся разработчиков растеряют.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 00:32, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще добавлю про "use warnings", после common::sense этот "use warnings" кажется одной большой ошибкой, которую никто не хочет исправлять.
     
  • 2.15, Аноним (17), 00:49, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл нарушать совместимость по дефолту ради самого изменения?

    Вот мне интересно. Ладно, вы новость не читали. Ладно, в языке ничего не понимаете. Но понимать-то что не читали и не понимаете на минимальном уровне вы должны, чтобы такой чуши не писать и не позориться?

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:11, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Лучше бы за оптимизацию производительности интерпретатора взялись, добавили JIT и компилятор написали.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да.
     
  • 2.19, Аноним (17), 00:55, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так raku же. Ешьте, не обляпайтесь.
     
  • 2.21, Аноним (10), 01:03, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради интереса, чем не угодили Perl::Strip, Perl::Stripper? И можно пример юзкейса, где важна именно производительность интерпретатора? Просто интересно. Потому, что вопросы производительности в 99% решаются сишкой, а не интерпретатором, JIT и прочей лабуденью, которая предназначена для очень специфичных случаев и в случае Java, ее JIT это скорее недостаток, чем преимущество.
     
     
  • 3.27, OpenEcho (?), 02:36, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И можно пример юзкейса, где важна именно производительность интерпретатора? Просто интересно.

    spamassassin + busy email server

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:28, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Интересно, множество пользователей раста пересекается с множеством перловиков? Новости очень похожи по стилю (и частоте) :)
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 00:50, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто Максим пытается пожертвования отработать.
     

  • 1.13, Аноним (17), 00:47, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну чо, кто там из перловиков смеялся над потерей совместимости между питоном 2 и 3 и говорил что вот у них такого никогда не будет?
     
     
  • 2.22, Aliech (ok), 01:08, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где потеря совместимости то?

    Ну а то, что придётся переписать скрипты, которые 10 лет назад написаны... Нет, не придётся, так как все изменения, которые сейчас прибьют гвоздями, уже тогда считались хорошей практикой.

    А если на "хорушую практику" забил при написании актуального кода, сделав всё так же, как во времена, когда этого вашего пихона ещё не было даже, то сам дурак.

    Есть конечно же и легаси... но для неё 5.32.* будет ещё долго.

     
     
  • 3.29, Lex (??), 03:09, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Парадокс написания кода в том, что «дурак» вроде бы программист, его написавший, а крайний и отхватывающий кучу проблем из-за говнокода - конечный пользователь.

    Это к слову о том, что даже если кто-то там и «дурак», то разгребать проблемы с неподдерживаемыми из-за более строгих требований пакетами и модулями придётся конечному Васе в ходе обновления, точнее, поломок в ходе или по итогу обновления.

     
  • 2.23, Аноним (10), 01:13, 25/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В перле ломка началась примерно с 5.18-5.20. Плавно и постепенно он меняется, а не ломается так, что полкода надо переписывать. Так что сравнение с питоном не уместно.
     

  • 1.26, dotpot (?), 02:20, 25/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://blogs.perl.org/users/leon_timmermans/2020/06/not-quite-getting-better-
     
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