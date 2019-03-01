Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)

|
|
|
|2.13, Аноним (12), 11:12, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще 10 лет поддерживать. Или ты думаешь что опеннетик должен работать на древнем перле?
|
|1.17, Аноним (-), 13:08, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Хорошая попытка реанимации мёртвого перла, но ребрендинг толку не дал. Увы. Бывает. Смысла в этом нет - весь продакшн и профи давно перешли на Python.
|
|
|
|
|
|3.19, Джафар (?), 15:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я уже спрашивал этот вопрос, но спрошу еще раз.
Я прочитал много здешних комментариев и пытался принимать участие в дискуссиях.
Сначала думал, что здесь находятся умные и деловые люди, но почитав комментарии понял, что здесь принято оскорблять и унижать собеседника, еще принято обзывать пользователей других ос мягко говоря глупыми людьми, при чем это касается не только пользователей windows, здесь даже обзывают пользователей freebsd.
Сейчас я уже думаю, что здесь находятся далеко не деловые люди, а просто озлобленные на жизнь люди, еще к тому же и агрессивные.
Вот разберем ваш пример.
Мне просто интересно, что лично вам дает оскорбление другого человека и унижение его как личности?
Ваша жизнь настолько плоха, что вы оскорбляете всех вокруг и это дает вам почувствовать, что вы выше других?
Или вы просто трамвайный хам и не умеете по другому общаться? Или вы еще школьник?
Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью.
Извините, но вы просто выставляете себя далеко не с лучшей стороны, а человек прочитав такой комментарий просто покрутит пальцем у виска, посмеется, закроет этот сайт и больше никогда его не будет посещать.
Лично мне можете не отвечать, я на ваши оскорбления все равно не отвечу.
|
|
|
|4.23, Твой Бог (?), 16:24, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью.
вы мягко говоря наивный человек, пытаясь на открытом форуме доказать что в интернете кто-то неправ начитывая очередному анониму свои нравоучения и при этом походя мажете грязью миллионы других пользователей.
хотите стихи Пушкина, идите на Хабр
|
|4.24, Аноним (2), 16:26, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если обзывают, значит есть за что. Интернет заполонён безграмотными пользователями с завышенным самомнением, поэтому чаще всего это адекватная реакция на присутствие таких личностей с токсичным поведением. Нормальные же пользователи видят картину целиком и не станут разводить на эмоции (и оскорбления) поскольку это про большей части лишено смысла.
|
|2.21, Аноним (-), 16:13, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Хорошая попытка реанимации мёртвого перла
Просто толсто, или тосто просто.
|