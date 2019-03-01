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Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)

29.02.2020 09:51

Доступен релиз пакета Rakudo Star 2020.01, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Raku (новое название языка Perl 6 после переименования). Компилятор соответствует спецификации Raku v6.d, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии добавлен новый исполняемый файл raku, который заменил собой perl6, а также добавлены новые опции, в которых название perl заменено на raku. Проведена большая оптимизация производительности операций, связанных с обработкой строк (например, Str.chomp стал быстрее от 10 до 100 раз, Str.substr от 1.5 до 3 раз, а Str.trim* от 1.5 до 90 раз). Реализованы многие новые возможности языка, развиваемые в спецификации Raku v6.e. Вместо Readline для интерактивного редактирования строк предложен модуль Linenoise. Временно прекращена поддержка бинарных сборок для Windows и macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://rakudo.org/post/announ...)
  2. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  3. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6
  4. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
  5. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raku, perl, rakudo
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  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 29/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.4, Долбоним (?), 10:37, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долго вдуплял, думал ОС на Raku написали.
     
  • 1.8, К (?), 10:48, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заживем, или еще лет 10 ждем!
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:12, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще 10 лет поддерживать. Или ты думаешь что опеннетик должен работать на древнем перле?
     

  • 1.17, Аноним (-), 13:08, 29/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая попытка реанимации мёртвого перла, но ребрендинг толку не дал. Увы. Бывает. Смысла в этом нет - весь продакшн и профи давно перешли на Python.
     
     
  • 2.18, user90 (?), 15:17, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только потому, что ты - идиот.
     
     
  • 3.19, Джафар (?), 15:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже спрашивал этот вопрос, но спрошу еще раз.
    Я прочитал много здешних комментариев и пытался принимать участие в дискуссиях.
    Сначала думал, что здесь находятся умные и деловые люди, но почитав комментарии понял, что здесь принято оскорблять и унижать собеседника, еще принято обзывать пользователей других ос мягко говоря глупыми людьми, при чем это касается не только пользователей windows, здесь даже обзывают пользователей freebsd.
    Сейчас я уже думаю, что здесь находятся далеко не деловые люди, а просто озлобленные на жизнь люди, еще к тому же и агрессивные.  
    Вот разберем ваш пример.
    Мне просто интересно, что лично вам дает оскорбление другого человека и унижение его как личности?
    Ваша жизнь настолько плоха, что вы оскорбляете всех вокруг и это дает вам почувствовать, что вы выше других?
    Или вы просто трамвайный хам и не умеете по другому общаться? Или вы еще школьник?
    Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью.
    Извините, но вы просто выставляете себя далеко не с лучшей стороны, а человек прочитав такой комментарий просто покрутит пальцем у виска, посмеется, закроет этот сайт и больше никогда его не будет посещать.
    Лично мне можете не отвечать, я на ваши оскорбления все равно не отвечу.
     
     
  • 4.23, Твой Бог (?), 16:24, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью.

    вы мягко говоря наивный человек, пытаясь на открытом форуме доказать что в интернете кто-то неправ начитывая очередному анониму свои нравоучения и при этом походя мажете грязью миллионы других пользователей.
    хотите стихи Пушкина, идите на Хабр

     
  • 4.24, Аноним (2), 16:26, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если обзывают, значит есть за что. Интернет заполонён безграмотными пользователями с завышенным самомнением, поэтому чаще всего это адекватная реакция на присутствие таких личностей с токсичным поведением. Нормальные же пользователи видят картину целиком и не станут разводить на эмоции (и оскорбления) поскольку это про большей части лишено смысла.
     
  • 2.21, Аноним (-), 16:13, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошая попытка реанимации мёртвого перла

    Просто толсто, или тосто просто.

     

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