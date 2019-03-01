Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)

2.18 , user90 ( ? ), 15:17, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только потому, что ты - идиот.

3.19 , Джафар ( ? ), 15:48, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уже спрашивал этот вопрос, но спрошу еще раз.

Я прочитал много здешних комментариев и пытался принимать участие в дискуссиях.

Сначала думал, что здесь находятся умные и деловые люди, но почитав комментарии понял, что здесь принято оскорблять и унижать собеседника, еще принято обзывать пользователей других ос мягко говоря глупыми людьми, при чем это касается не только пользователей windows, здесь даже обзывают пользователей freebsd.

Сейчас я уже думаю, что здесь находятся далеко не деловые люди, а просто озлобленные на жизнь люди, еще к тому же и агрессивные.

Вот разберем ваш пример.

Мне просто интересно, что лично вам дает оскорбление другого человека и унижение его как личности?

Ваша жизнь настолько плоха, что вы оскорбляете всех вокруг и это дает вам почувствовать, что вы выше других?

Или вы просто трамвайный хам и не умеете по другому общаться? Или вы еще школьник?

Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью.

Извините, но вы просто выставляете себя далеко не с лучшей стороны, а человек прочитав такой комментарий просто покрутит пальцем у виска, посмеется, закроет этот сайт и больше никогда его не будет посещать.

Лично мне можете не отвечать, я на ваши оскорбления все равно не отвечу.

4.23 , Твой Бог ( ? ), 16:24, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Выходит, что это правда, что пользователи из стран СНГ только и умеют как поливать других гряью. вы мягко говоря наивный человек, пытаясь на открытом форуме доказать что в интернете кто-то неправ начитывая очередному анониму свои нравоучения и при этом походя мажете грязью миллионы других пользователей.

хотите стихи Пушкина, идите на Хабр

4.24 , Аноним ( 2 ), 16:26, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если обзывают, значит есть за что. Интернет заполонён безграмотными пользователями с завышенным самомнением, поэтому чаще всего это адекватная реакция на присутствие таких личностей с токсичным поведением. Нормальные же пользователи видят картину целиком и не станут разводить на эмоции (и оскорбления) поскольку это про большей части лишено смысла.

2.21 , Аноним ( - ), 16:13, 29/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Хорошая попытка реанимации мёртвого перла Просто толсто, или тосто просто.

