Язык Perl 6 переименован в Raku

В репозитории Perl 6 официально принято изменение, меняющие имя проекта на Raku. Отмечается, что несмотря на то, что формально проекту уже присвоено новое имя, смена имени для проекта, который развивается уже 19 лет, требует проведения большой работы и до полного завершения переименования потребуется некоторое время. Например, замена Perl на Raku потребует также замены упоминания "perl" в каталогах и именах файлов, классах, переменных окружения, переработки документации и сайта. Также предстоит большая работа с сообществом и сторонними сайтами, по замене упоминаний Perl 6 на Raku на всевозможных информационных ресурсах (например, может потребоваться добавление тега raku в материалы с тегом perl6). Нумерация версий языка пока останется без изменений и следующим станет релиз "6.e", в котором будет сохранена совместимость с прошлыми выпусками. Но не исключается организация обсуждения перехода к другой нумерации выпусков. Для скриптов будет использоваться расширение ".raku", для модулей ".rakumod", для тестов ".rakutest", а для документации ".rakudoc" (более короткое расширение ".rk" решено не использовать так как оно может быть спутано с расширением ".rkt", уже используемым в языке Racket. Новые расширения планируется закрепить в спецификации 6.e, которая будет выпущена в следующем году. Поддержка старых расширений ".pm", ".pm6" и ".pod6" в спецификации 6.e будет сохранена, но в следующей редакции 6.f эти расширения будут помечены как устаревшие (будет выводиться предупреждение). К устаревшими также могут быть отнесены метод ".perl", класс Perl, переменная $*PERL, "#!/usr/bin/perl6" в заголовке скриптов, переменные окружения PERL6LIB и PERL6_HOME. В редакции 6.g многие оставленные для совместимости привязки к Perl возможно будут удалены. Проект продолжит развиваться под покровительством организации "The Perl Foundation". Создание альтернативной организации может быть рассмотрено если "The Perl Foundation" примет решение не иметь дела с проектом Raku. На сайте "The Perl Foundation" проект Raku предлагается преподносить как один из языков семейства Perl, наряду с RPerl и CPerl. С другой стороны упоминается и идея создания "The Raku Foundation", как организации только для Raku с оставлением "The Perl Foundation" для Perl 5. Напомним, что основной причиной нежелания продолжать развитие проекта под именем Perl 6 является то, что Perl 6 не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, для которого так и не было подготовлено инструментария по прозрачной миграции с Perl 5. В итоге сложилась ситуация, когда под одним именем Perl предлагаются два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов и имеющих свои сообщества разработчиков. Использование одного имени для родственных, но кардинально отличающихся языков, приводит к путанице и многие пользователи продолжают считать Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения.