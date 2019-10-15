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Язык Perl 6 переименован в Raku

15.10.2019 20:47

В репозитории Perl 6 официально принято изменение, меняющие имя проекта на Raku. Отмечается, что несмотря на то, что формально проекту уже присвоено новое имя, смена имени для проекта, который развивается уже 19 лет, требует проведения большой работы и до полного завершения переименования потребуется некоторое время.

Например, замена Perl на Raku потребует также замены упоминания "perl" в каталогах и именах файлов, классах, переменных окружения, переработки документации и сайта. Также предстоит большая работа с сообществом и сторонними сайтами, по замене упоминаний Perl 6 на Raku на всевозможных информационных ресурсах (например, может потребоваться добавление тега raku в материалы с тегом perl6). Нумерация версий языка пока останется без изменений и следующим станет релиз "6.e", в котором будет сохранена совместимость с прошлыми выпусками. Но не исключается организация обсуждения перехода к другой нумерации выпусков.

Для скриптов будет использоваться расширение ".raku", для модулей ".rakumod", для тестов ".rakutest", а для документации ".rakudoc" (более короткое расширение ".rk" решено не использовать так как оно может быть спутано с расширением ".rkt", уже используемым в языке Racket. Новые расширения планируется закрепить в спецификации 6.e, которая будет выпущена в следующем году. Поддержка старых расширений ".pm", ".pm6" и ".pod6" в спецификации 6.e будет сохранена, но в следующей редакции 6.f эти расширения будут помечены как устаревшие (будет выводиться предупреждение). К устаревшими также могут быть отнесены метод ".perl", класс Perl, переменная $*PERL, "#!/usr/bin/perl6" в заголовке скриптов, переменные окружения PERL6LIB и PERL6_HOME. В редакции 6.g многие оставленные для совместимости привязки к Perl возможно будут удалены.

Проект продолжит развиваться под покровительством организации "The Perl Foundation". Создание альтернативной организации может быть рассмотрено если "The Perl Foundation" примет решение не иметь дела с проектом Raku. На сайте "The Perl Foundation" проект Raku предлагается преподносить как один из языков семейства Perl, наряду с RPerl и CPerl. С другой стороны упоминается и идея создания "The Raku Foundation", как организации только для Raku с оставлением "The Perl Foundation" для Perl 5.

Напомним, что основной причиной нежелания продолжать развитие проекта под именем Perl 6 является то, что Perl 6 не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, для которого так и не было подготовлено инструментария по прозрачной миграции с Perl 5. В итоге сложилась ситуация, когда под одним именем Perl предлагаются два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов и имеющих свои сообщества разработчиков. Использование одного имени для родственных, но кардинально отличающихся языков, приводит к путанице и многие пользователи продолжают считать Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/perl6/probl...)
  2. OpenNews: Ларри Уолл одобрил переименование Perl 6 в Raku
  3. OpenNews: Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
  5. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: perl, raku
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:51, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и помрет, никому он такой не нужен
     
  • 1.2, питонщик (?), 20:51, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чаво? Раком?
     
     
  • 2.3, qwerty123 (??), 20:54, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть проблемы?
     
  • 2.24, Восилий Шмартеншпенц (?), 21:55, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего? Портонщик? Это который на портках ковногодит?
     

  • 1.4, бывший перловик (?), 20:54, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выходит что следующей версией Perl 5 будет Perl 7?
     
     
  • 2.7, qwerty123 (??), 20:55, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    >Язык Perl 6 переименован в Raku

    6 - свободна

     
     
  • 3.11, бывший перловик (?), 20:58, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    6 могут пропустить как это сделали PHPшники
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:54, 15/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, Аноним (10), 20:58, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос. Нахрена?
     
     
  • 2.13, бывший перловик (?), 21:00, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотят переименованием решить все проблемы с языком
     
  • 2.14, бывший перловик (?), 21:03, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что они могут
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:32, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, на хрена столько новостей об этом, и все в главных? Вроде бы и так уже понятно, что у здешней публики они вызывают только острые приступы петросянства.
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:53, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=G0EIIV8DNV4&t=85s
     

  • 1.15, Аноним (15), 21:05, 15/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:08, 15/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:25, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как старый разработчик на Perl могу предположить, что Perl 6 не взлетел потому что того, кому Perl остаётся интересен, полностью устраивает и Perl 5. Для себя не нашёл в  Perl 6 ничего, что дало бы стимул портировать скрипты на него или хотя бы использовать для новых проектов. Явное указание типов - хорошо, но в контексте Perl и без этого нормально. Классы - в Perl они как мёртвому припарка, хэши и без них рулят. Изменения в регулярных выражениях - уж это точно не стоит трогать.

    Что бы ни говорили, но Perl 6 это не новый язык, а лишь Perl 5 с сомнительными и обратно не совместимыми нашлёпками, сделанными в дань моде. Тем кому эта "мода" интересна, не интересен Perl и им проще смотреть в сторону Go или Rust, чем связываться с каким-то новым Raku, в котором новшества лишь подпорки.

     
     
  • 2.18, Антон (??), 21:30, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Perl
    > Go
    > Rust

    Омлет

     
  • 2.21, user90 (?), 21:42, 15/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, анонимус дело говорит!
    За Perl 6 ничего не могу сказать, даже в тутор ни разу не заглядывал - ибо на кой? Изначально же было понятно, что сия попытка обречена и достаточных оснований не имеет, а вот чего_именно добивались - как раз понятно не было.
     

  • 1.20, IdeaFix (ok), 21:41, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять двигают койки...
     
  • 1.22, user90 (?), 21:48, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Покажите пальцем на тех, кто замутил шестой!)) Это пожалуй единственное, чего не хватает в тексте.
     
  • 1.25, Аноним (25), 22:02, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот как отхватить геморроя на ровном месте, ничего не приобретя.
     
  • 1.26, Аноним (26), 22:15, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > .raku
    > .rakudoc
    > .rakutest
    > .rakumod

    .rakukoshmar
    Честно, они бы ещё длиннее расширения предложили... Уж лучше бы всё таки .rk или .ra ...

    Иногда думаешь, какая ж всё-таки полезная вещь хэшбанги... Гениальное — просто.

     
  • 1.27, Michael Shigorin (ok), 22:17, 15/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для скриптов будет использоваться расширение ".raku",
    > для модулей ".rakumod", для тестов ".rakutest",
    > а для документации ".rakudoc"

    Ой.  Это точно как-то не по перловому -- после .pl, .pm и .pod это всё читается как на полстраницы.  После той новости подумал -- а это будет .rk и .rm?..

    // ни разу не перлятник

     

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