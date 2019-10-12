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Ларри Уолл одобрил переименование Perl 6 в Raku

12.10.2019 10:39

Ларри Уолл, создатель языка Perl и "великодушный пожизненный диктатор" проекта, одобрил заявку на переименование Perl 6 в Raku, поставив точку в спорах о переименовании. Имя Raku выбрано как производное от Rakudo, названия компилятора Perl 6. Оно уже привычно разработчикам и не пересекается с другими проектами в поисковых системах.

В своём комментарии Ларри процитировал фразу из библии "Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.", но отбросил окончание "И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше".

Напомним, что переименование Perl 6 активно обсуждается в сообществе с начала августа. Основной причиной нежелания продолжать развитие проекта под именем Perl 6 является то, что Perl 6 не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, для которого так и не было подготовлено инструментария по прозрачной миграции с Perl 5.

В итоге сложилась ситуация, когда под одним именем Perl предлагаются два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов и имеющих свои сообщества разработчиков. Использование одного имени для родственных, но кардинально отличающихся языков, приводит к путанице и многие пользователи продолжают считать Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
  4. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2019.03, дистрибутива Perl 6
  5. OpenNews: Ларри Уолл представил Perl 6.0.0
  6. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: perl, raku, perl6
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    похоже Perl ВСЁ
     
  • 1.3, Хомяк Анонима (?), 10:59, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Успех в России обеспечен.
     
  • 1.4, Иван (??), 11:03, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раку шка? Мнда, некрасивое название ИМХО
     
  • 1.5, Fracta1L (ok), 11:09, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новое название словно отвечает на вопрос "кому нужен этот язык программирования?"
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:16, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно теперь перловиков задним числом переименовать в другое слово.
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:15, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос на собеседовании.

    А вы программируете раком?

     
     
  • 2.8, Иван (??), 11:16, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ранее было:

    Вы программируете перловкой (каша перловая xD ) ?

     

  • 1.9, Zenitur (ok), 11:18, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ракуем. Сегодня мы с тобой ракуем
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:20, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    - Скажи "Раку"!

    - Раку.

    - Лопату тебе в сраку)))

     
     
  • 2.11, ананим.orig (?), 11:28, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в номинации "голос дети" этот комментарий пока лидирует.

    зыж
    нужно что-то еще кроме полюса и минуса я щитаю.

     
     
  • 3.14, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:40, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нагиев, перелогиньтесь.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:31, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Было название не очень и новое тоже не очень.
     
  • 1.13, th3m3 (ok), 11:40, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - На чём ты пишешь?
    - На Раку.
    - Раком?
    - ...
     
  • 1.15, BrainFucker (ok), 11:42, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было в Python 4 переименовать.

    > Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше.

    Бред какой. Технику тоже когда ремонтируют принципиально не используют новых деталей?

     
  • 1.16, magnit1993 (ok), 12:09, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно раком программировать, и с друзьями.
     
  • 1.17, Аноним (-), 12:14, 12/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шутки про Сраку будут?
    "и надо было вам, ради одной сраки, новый язык создавать..." (с) анекдот
     

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