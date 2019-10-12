Ларри Уолл одобрил переименование Perl 6 в Raku

Ларри Уолл, создатель языка Perl и "великодушный пожизненный диктатор" проекта, одобрил заявку на переименование Perl 6 в Raku, поставив точку в спорах о переименовании. Имя Raku выбрано как производное от Rakudo, названия компилятора Perl 6. Оно уже привычно разработчикам и не пересекается с другими проектами в поисковых системах.

В своём комментарии Ларри процитировал фразу из библии "Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.", но отбросил окончание "И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше".

Напомним, что переименование Perl 6 активно обсуждается в сообществе с начала августа. Основной причиной нежелания продолжать развитие проекта под именем Perl 6 является то, что Perl 6 не стал продолжением Perl 5, как ожидалось изначально, а превратился в отдельный язык программирования, для которого так и не было подготовлено инструментария по прозрачной миграции с Perl 5.

В итоге сложилась ситуация, когда под одним именем Perl предлагаются два параллельно развивающихся самостоятельных языка, не совместимых друг с другом на уровне исходных текстов и имеющих свои сообщества разработчиков. Использование одного имени для родственных, но кардинально отличающихся языков, приводит к путанице и многие пользователи продолжают считать Perl 6 новой версией Perl, а не принципиально другим языком. При этом имя Perl продолжает связываться с Perl 5, а упоминание Perl 6 требует отдельного уточнения.



