Релиз языка программирования Perl 5.32.0

После 13 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.32. При подготовке нового выпуска было изменено около 220 тыс. строк кода, изменения затронули 1800 файлов, в разработке приняли участие 89 разработчиков. Одновременно объявлено о переводе разработки Perl и отслеживания ошибок на платформу GitHub. Ветка 5.32 выпущена в соответствии с утверждённым семь лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.32.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.32.0. Одновременно с выходом Perl 5.32 прекращена поддержка ветки 5.28, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.33, на базе которой в июне 2021 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.34. Ключевые изменения: Добавлен инфиксный оператор "isa" для проверки того, является ли объект экземпляром указанного класса или классом, производным от него. Например "if( $obj isa Package::Name ) { ... }". Оператор пока помечен как экспериментальный.

Предоставлена возможность объединения операторов сравнения в цепочки, позволяющие разом сравнить несколько значений, при условии использования операторов с равным приоритетом. Например цепочка "if ( $x < $y <= $z ) {...}" эквивалентна раздельному указанию "if ( $x < $y && $y <= $z ) {...}".

Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 13.0. Добавлены новые свойства Unicode - Identifier_Status и Identifier_Type, которые могут применяться для проверки типа Unicode-символа (нетипичный, устаревший, игнорируемый, исключаемый, специализированный и т.п.) и его статуса в контексте безопасности (разрешённые и ограниченные символы).

В регулярных выражениях разрешено использование Unicode-свойства Name (именованные символы) вместо "\N{...}", в том числе в шаблонах, например "qr!\p{name=/(SMILING|GRINNING) FACE/}!".

Обеспечена работа функций POSIX::mblen(), mbtowc и wctomb с изменяющими своё состояние локалями и в многопоточных приложениях.

Убран признак экспериментальной возможности с символьных синонимов операторов регулярных выражений. Например, вместо "(?<=...)" теперь можно указать "(*plb:...)" или "(*positive_lookbehind:...)", что значительно проще запомнить.

В регулярных выражениях убран признак экспериментальной возможности со средств для выявления смешивания различных классов Unicode-символов в строке, например, когда в слове используются символы кириллицы и латиницы. Для ограничения области значений только одним типом символов можно использовать выражения вида "qr/(*script_run: \d+ \b )/x" или "qr/(*sr: \b \w+ \b )/x".

В константах запрещено применять изменяемые переменные, например "my $var; $sub = sub () { $var };" теперь вызовет ошибку, для избежания которой нужно писать "my $var; $sub = sub () { return $var };".

Строка "0" теперь воспринимается как число при указании в операторах определения диапазонов. Например, раньше конструкция '"0" .. "-1"' приводила к генерации диапазона строк от "0" до "99", а теперь будет приводить к генерации пустого списка, как при указании "0 .. -1". Аналогично '"0" .. "9"' приведёт к генерации списка чисел от 0 до 9 , а не строк.

Проведена оптимизация производительности: Заметно увеличена производительность сортировки при использовании конструкций вида "sort {$a <=> $b}" и "sort {$b <=> $a}". Реализация my_strnlen ускорена для систем без собственной реализации strnlen. Ускорена работа функций grok_bin_oct_hex, grok_bin, grok_oct, grok_hex и grok_number_flags.

В состав включена утилита streamzip для создания zip-файла из входного потока, поставляемая вместе с новым выпуском модуля IO::Compress::Base.

Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку. Из основного состава удалён модуль "Pod::Parser".

Устранены три уязвимости (CVE-2020-10543, CVE-2020-10878 и CVE-2020-12723), которые могут привести к переполнению буфера или целочисленному переполнению при обработке специально оформленных регулярных выражений. Уязвимости представляют опасность для программ, в которых при построении регулярных выражений используются непроверенные внешние данные (когда внешние данные формируют регулярные выражения, а не используются при проверке).