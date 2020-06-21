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Релиз языка программирования Perl 5.32.0

21.06.2020 23:28

После 13 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.32. При подготовке нового выпуска было изменено около 220 тыс. строк кода, изменения затронули 1800 файлов, в разработке приняли участие 89 разработчиков. Одновременно объявлено о переводе разработки Perl и отслеживания ошибок на платформу GitHub.

Ветка 5.32 выпущена в соответствии с утверждённым семь лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.32.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.32.0. Одновременно с выходом Perl 5.32 прекращена поддержка ветки 5.28, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.33, на базе которой в июне 2021 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.34.

Ключевые изменения:

  • Добавлен инфиксный оператор "isa" для проверки того, является ли объект экземпляром указанного класса или классом, производным от него. Например "if( $obj isa Package::Name ) { ... }". Оператор пока помечен как экспериментальный.
  • Предоставлена возможность объединения операторов сравнения в цепочки, позволяющие разом сравнить несколько значений, при условии использования операторов с равным приоритетом. Например цепочка "if ( $x < $y <= $z ) {...}" эквивалентна раздельному указанию "if ( $x < $y && $y <= $z ) {...}".
  • Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 13.0. Добавлены новые свойства Unicode - Identifier_Status и Identifier_Type, которые могут применяться для проверки типа Unicode-символа (нетипичный, устаревший, игнорируемый, исключаемый, специализированный и т.п.) и его статуса в контексте безопасности (разрешённые и ограниченные символы).
  • В регулярных выражениях разрешено использование Unicode-свойства Name (именованные символы) вместо "\N{...}", в том числе в шаблонах, например "qr!\p{name=/(SMILING|GRINNING) FACE/}!".
  • Обеспечена работа функций POSIX::mblen(), mbtowc и wctomb с изменяющими своё состояние локалями и в многопоточных приложениях.
  • Убран признак экспериментальной возможности с символьных синонимов операторов регулярных выражений. Например, вместо "(?<=...)" теперь можно указать "(*plb:...)" или "(*positive_lookbehind:...)", что значительно проще запомнить.
  • В регулярных выражениях убран признак экспериментальной возможности со средств для выявления смешивания различных классов Unicode-символов в строке, например, когда в слове используются символы кириллицы и латиницы. Для ограничения области значений только одним типом символов можно использовать выражения вида "qr/(*script_run: \d+ \b )/x" или "qr/(*sr: \b \w+ \b )/x".
  • В константах запрещено применять изменяемые переменные, например "my $var; $sub = sub () { $var };" теперь вызовет ошибку, для избежания которой нужно писать "my $var; $sub = sub () { return $var };".
  • Строка "0" теперь воспринимается как число при указании в операторах определения диапазонов. Например, раньше конструкция '"0" .. "-1"' приводила к генерации диапазона строк от "0" до "99", а теперь будет приводить к генерации пустого списка, как при указании "0 .. -1". Аналогично '"0" .. "9"' приведёт к генерации списка чисел от 0 до 9 , а не строк.
  • Проведена оптимизация производительности: Заметно увеличена производительность сортировки при использовании конструкций вида "sort {$a <=> $b}" и "sort {$b <=> $a}". Реализация my_strnlen ускорена для систем без собственной реализации strnlen. Ускорена работа функций grok_bin_oct_hex, grok_bin, grok_oct, grok_hex и grok_number_flags.
  • В состав включена утилита streamzip для создания zip-файла из входного потока, поставляемая вместе с новым выпуском модуля IO::Compress::Base.
  • Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку. Из основного состава удалён модуль "Pod::Parser".
  • Устранены три уязвимости (CVE-2020-10543, CVE-2020-10878 и CVE-2020-12723), которые могут привести к переполнению буфера или целочисленному переполнению при обработке специально оформленных регулярных выражений. Уязвимости представляют опасность для программ, в которых при построении регулярных выражений используются непроверенные внешние данные (когда внешние данные формируют регулярные выражения, а не используются при проверке).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2020.01, дистрибутива языка Raku (бывший Perl 6)
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
  5. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  6. OpenNews: Релиз оптимизирующего компилятора Perl5-кода RPerl 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53207-perl
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Повидло19 (?), 23:31, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильная ссылка на гитхабе - perl5.

    CoC не найден.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:43, 21/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато emoji 🐪 в заголовке.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:34, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Название языка не эстетичное.
     
  • 1.4, Аноним (-), 23:56, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всегда хотел попробывать изучить перл. Как оно? Стоит-ли сейчас этим заниматься? Есть ли смысл? Я так подозреваю, что нет перло-специфичных фишек и вещей, которые нельзя было бы продублировать на питоне/го/руби/си и тп. Есть какие-то особые стороны у перла?
     
     
  • 2.6, user90 (?), 00:02, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ща тебе понасоветуют тут)

    > Есть какие-то особые стороны у перла?

    Они есть у КАЖДОГО ЯП пожалуй. Но еще есть мода, есть копро.. ой, корпорации, думаю можно не продолжать.

     
  • 2.7, Аноним (7), 00:24, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Важное лично для меня:
    Perl есть во всех юниксах из коробки.
    Perl столь же прост, как python, только в разы быстрее.
    В жырном энтерпрайзе пишут на java (c/с++/c#) и perl, а не на питоне, расте, го и руби.
     
     
  • 3.13, qq (??), 01:32, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В энтерпрайзе уже почти ничто на Perl не пишут и правильно делают.
     
  • 3.17, funny.falcon (?), 03:06, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Perl столь же прост, как python, только в разы быстрее.

    Ох и спорное утверждение...

    https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/perl-pytho
    https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r19&hw=ph&test=query&l=zi

    Вот чего-то ни где не заметно "в разы быстрее"...

    Я не противник Perl. Просто нужно адекватнее воспринимать даже любимый язык.

     
  • 2.8, Cradle (?), 00:28, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ООП у него очень своеобразный, в порядке самообразования обязательно стоит познакомиться. Опять же регекспы в первоисточнике, идею прочуствовать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:33, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sed < awk < perl , т.е. это удобный скриптовый язык, который создавался с функционалом превосходящим возможности(удобство) sed/awk
    Ну..., и без perl'а не соберется ядро linux, хотя есть проекты, в которых специально отвязывали одно от другого
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:15, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Перл отличная альтернатива шелл-скриптингу
    - Божественные регулярки
    - Опасно-выразительные однострочники
    - Очень специфичное ооп
    - поразительное умение не сломать совместимость при выходе новых версий
    - несколько стилей написания кода (очень грязно и очень быстро или как "положено")

    Если вы уже на чем-то умеете то обратите внимание на "Modern Perl Programming" (есть в свободном доступе). Или попробуйте Raku у него еще все только начинаеться :)

     
     
  • 3.15, Anonymou (?), 02:04, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не сломать совместимость?) 5.24 и 5.26 уже нельзя использовать, без модификации кода.
     
     
  • 4.16, абв (?), 03:06, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 5.24 и 5.26 уже нельзя использовать, без модификации кода.
    >

    А что именно там сломали?

     

  • 1.5, user90 (?), 23:58, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для полного щастья не хватает лишь браузера на GTK-Perl..
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 01:07, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот лучше бы в браузеры перл вместо жабоскрипта завезли.
     
     
  • 3.12, qq (??), 01:31, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рехнулся, что ли?
     
     
  • 4.14, НяшМяш (ok), 01:52, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Рехнулся, что ли?

    Я ж на опеннете сижу, разве не видно? )

    А вообще что угодно было бы лучше жабоскрипта в браузере. Но теперь его уже ничем не выкорчуешь оттуда, только придумывать новый интернет.

     
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