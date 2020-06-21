Релиз языка программирования Perl 5.32.0

|
|1.4, Аноним (-), 23:56, 21/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Всегда хотел попробывать изучить перл. Как оно? Стоит-ли сейчас этим заниматься? Есть ли смысл? Я так подозреваю, что нет перло-специфичных фишек и вещей, которые нельзя было бы продублировать на питоне/го/руби/си и тп. Есть какие-то особые стороны у перла?
|
|
|
|2.6, user90 (?), 00:02, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ща тебе понасоветуют тут)
> Есть какие-то особые стороны у перла?
Они есть у КАЖДОГО ЯП пожалуй. Но еще есть мода, есть копро.. ой, корпорации, думаю можно не продолжать.
|
|2.7, Аноним (7), 00:24, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Важное лично для меня:
Perl есть во всех юниксах из коробки.
Perl столь же прост, как python, только в разы быстрее.
В жырном энтерпрайзе пишут на java (c/с++/c#) и perl, а не на питоне, расте, го и руби.
|
|
|
|3.13, qq (??), 01:32, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В энтерпрайзе уже почти ничто на Perl не пишут и правильно делают.
|
|2.8, Cradle (?), 00:28, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ООП у него очень своеобразный, в порядке самообразования обязательно стоит познакомиться. Опять же регекспы в первоисточнике, идею прочуствовать.
|
|2.9, Аноним (9), 00:33, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
sed < awk < perl , т.е. это удобный скриптовый язык, который создавался с функционалом превосходящим возможности(удобство) sed/awk
Ну..., и без perl'а не соберется ядро linux, хотя есть проекты, в которых специально отвязывали одно от другого
|
|2.11, Аноним (11), 01:15, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
- Перл отличная альтернатива шелл-скриптингу
- Божественные регулярки
- Опасно-выразительные однострочники
- Очень специфичное ооп
- поразительное умение не сломать совместимость при выходе новых версий
- несколько стилей написания кода (очень грязно и очень быстро или как "положено")
Если вы уже на чем-то умеете то обратите внимание на "Modern Perl Programming" (есть в свободном доступе). Или попробуйте Raku у него еще все только начинаеться :)
|
|
|
|3.15, Anonymou (?), 02:04, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не сломать совместимость?) 5.24 и 5.26 уже нельзя использовать, без модификации кода.
|
|
|
|4.16, абв (?), 03:06, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 5.24 и 5.26 уже нельзя использовать, без модификации кода.
>
А что именно там сломали?
|
|
|
|
|
|
|
|4.14, НяшМяш (ok), 01:52, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Рехнулся, что ли?
Я ж на опеннете сижу, разве не видно? )
А вообще что угодно было бы лучше жабоскрипта в браузере. Но теперь его уже ничем не выкорчуешь оттуда, только придумывать новый интернет.
|