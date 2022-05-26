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Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместиости

26.05.2022 21:12

Управляющий совет проекта Perl обобщил планы по дальнейшему развитию ветки Perl 5 и созданию ветки Perl 7. В ходе дискуссий управляющий совет согласился, что недопустимо нарушать совместимость с уже написанным для Perl 5 кодом, за исключением случаев, когда нарушение совместимости необходимо для устранения уязвимостей. Совет также пришёл к выводу, что язык должен развиваться и следует более интенсивно продвигать новые возможности, упростив при этом доступ к появляющимся новшествам и стимулируя их внедрение.

В отличие от изначальных намерений, допускающих включение по умолчанию в ветке Perl 7 изменений, нарушающих обратную совместимость, новый план подразумевает постепенное превращение ветки Perl 5 в Perl 7 без нарушения обратной совместимости с уже существующим кодом. Выпуск Perl 7.0 концептуально не будет отличаться от очередной ветки Perl 5.xx.

Разработка новых выпусков Perl 5 продолжится в прежнем виде - добавляемые в ветку новые возможности, несовместимые со старым кодом, как и раньше будут включаться только при явном указании в коде прагмы "use версия" или "use feature возможность". Например, в версии Perl 5.010 было представлено новое ключевое слово "say", но так как в существующем коде могли использоваться функции с именем "say", поддержка нового ключевого слова включалась только при явном указании прагмы "use feature 'say'".

Добавляемый в язык новый синтаксис, который при обработке в прошлых выпусках приводил к выводу ошибки, становится доступен сразу без необходимости указания специальных прагм. Например, в Perl 5.36 появится упрощённый синтаксис единовременной обработки нескольких значений списка ("foreach my ($key, $value) (%hash) {"), который будет доступен сразу, даже в коде без прагмы "use v5.36".

В текущем виде в Perl 5.36 при использовании прагмы "use v5.36" активируется 13 нарушающих совместимость возможностей ('say', 'state', 'current_sub', 'fc', 'lexical_subs', 'signatures', 'isa', 'bareword_filehandles', 'bitwise', 'evalbytes', 'postderef_qq', 'unicode_eval' и 'unicode_strings'), включаются по умолчанию режимы "use strict" и "use warnings" и отключается поддержка устаревшей косвенной нотации вызова объектов (когда вместо "->" используется пробел) и многомерных массивов и хэшей в стиле Perl 4 ("$hash{1, 2}").

Когда изменений накопится достаточно много вместо очередного выпуска Perl 5.x будет сформирована версия Perl 7.0, которая станет своеобразным срезом состояния, но останется полностью обратно совместимой с Perl 5. Для включения нарушающих совместимость изменений и настроек потребуется явное добавление в код прагмы "use v7". Т.е. код с прагмой "use v7" можно трактовать как "современный Perl", в котором доступны нарушающие совместимость изменения языка, а без - "консервативный Perl", который останется полностью обратно совместим с прошлыми выпусками.

  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.perl.org/users/ps...)
  2. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  3. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  4. OpenNews: Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.34.0
  6. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57256-perl
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Dzen Python (ok), 22:35, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для включения нарушающих совместимость изменений и настроек потребуется явное добавление в код прагмы "use v7".

    Зачем? Нет, серьёзно, требуется пояснительная команда.

    Понятно зачем замораживается мажорная версия и все дальше идет в минорщине - у нас есть база и надстройки, которые при всем опциональны и могут включаться, а могут не включаться.

    Понятно зачем нужен срез изменений и запекание их в ломающую совместимость новую мажорную ветку - у нас уже столько много изменений, что включение-выключение фич само по себе есть программирование и нахрен это юзеру-прогеру надо.

    Понятно, почему для некоторых фундаментальных вещей существуют различные ветки поддержки и почему код под 2.7 не обязан собираться под 3.0 и поэтому для наследия мы тянем версионные девтулзы и скрипты миграции.

    А это - зачем?

     
     
  • 2.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:54, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько прагм уже надо писать в начале?
     
     
  • 3.16, Dao Perl (?), 00:14, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    use warnings;
    use strict;
    use utf8;
    use v5.10; # bells and whistles of 5.10 or newer

    Для мелких скриптов автоматизации или однодневок и этих не надо. Ну, может use utf8 для соответствующих случаев. С опциональным use v5.XX (например, если нужен say вместо print .. ,"\n". :)

    Ку.

     
  • 3.17, Dao Perl (?), 00:19, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё можно use bigint. Ну или use bigrat. Сие уже зависит от того, что вам требуется унутре перламутровой неонки. :)
     
  • 2.5, None (??), 22:59, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пистон уже не торт
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:07, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же, чтобы иметь один перл в системе и запускать им старые скрипты без прагмы в режиме perl5, а новые с фичами новой версии.
    Представь себе, можно было и питон не делить на 2 и 3. Но если бы вам запилили прагмы как в перле, вы бы рехнулись от баттхерта.
     
  • 2.12, Dao Perl (?), 23:33, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ответы на вопросы есть в вашем nickname.


    > у нас есть база и надстройки

    У _вас_ есть надстройки. Наша реализация отличается.


    > у нас уже столько много изменений, что включение-выключение фич само по себе есть программирование

    Опять же - у _вас_. Наше "много изменений" было при 4->5 и выводы были сделаны. Зачем ходить по одним и тем же граблям, если известно, что "семь раз отмерь, один раз отрежь"?


    > код под 2.7 не обязан собираться под 3.0
    > поэтому для наследия мы тянем версионные девтулзы и скрипты миграции

    Вы - тянете. Мы - нет, мы пользуемся прагмами.

    Кстати, откуда эта уверенность, что смена мажорной версии должна вести к поломкам? Синдром утёнка?

     

  • 1.6, Аноним (9), 22:59, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея хорошая, потому что их "развитие" perl5 часто нарушает обратную совместимость и создает проблемы. Пусть занимаются улучшайзингом в отдельном проекте.
     
  • 1.11, zog (??), 23:30, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же оно помрёт?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 23:41, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон раньше помрет
     
  • 2.15, Dao Perl (?), 00:01, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позже анонима.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:43, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо разрабы перла учли неудачный опыт 3-го питона...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:22, 27/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы року, может, и учли. С питоном в любом случае не прокатило бы, его решили превратить в нормальный язык. А тут уже ничего не поможет.
     

  • 1.19, ананоша (?), 01:13, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я провёл свой совет и пришёл к выводу, что пора закапывать
     
  • 1.20, Аноним (-), 01:49, 27/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А могли пользоваться лиспом и иметь и repl, и свой синтаксис в библиотеках, и компиляцию в асм.
     

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