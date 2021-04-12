Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта

Sawyer X объявил об уходе из руководящего совета проекта Perl и из Core Team. Он также покинул пост ответственного за формирование релизов Perl, прекратил участие в комитете, выделяющем гранты, отказался от выступления на конференции Perl и удалил свою учётную запись в Twitter. При этом Sawyer X выразил готовность довести до конца находящийся в разработке релиз Perl 5.34.0, запланированный на май, после чего удалить свой доступ к GitHub, CPAN и спискам рассылки.

Уход объясняется нежеланием больше выносить издевательское, оскорбительное и недружественное поведение некоторых участников сообщества. Последней каплей стала дискуссия о целесообразности сохранения некоторых устаревших возможностей языка Perl (Sawyer X является одним из инициаторов создания ветки Perl 7, призванной заменить Perl 5 с нарушением обратной совместимости, с чем несогласны некоторые другие разработчики).

После реструктуризации процесса управления проектом, Sawyer X, наряду с Ricardo Signes и Neil Bowers, был избран в руководящий совет, принимающий решения, связанные с развитием Perl. До этого с апреля 2016 года Sawyer X занимал пост лидера проекта Perl ("pumpking"), отвечающего за координацию работы разработчиков.



