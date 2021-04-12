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Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта

12.04.2021 23:41

Sawyer X объявил об уходе из руководящего совета проекта Perl и из Core Team. Он также покинул пост ответственного за формирование релизов Perl, прекратил участие в комитете, выделяющем гранты, отказался от выступления на конференции Perl и удалил свою учётную запись в Twitter. При этом Sawyer X выразил готовность довести до конца находящийся в разработке релиз Perl 5.34.0, запланированный на май, после чего удалить свой доступ к GitHub, CPAN и спискам рассылки.

Уход объясняется нежеланием больше выносить издевательское, оскорбительное и недружественное поведение некоторых участников сообщества. Последней каплей стала дискуссия о целесообразности сохранения некоторых устаревших возможностей языка Perl (Sawyer X является одним из инициаторов создания ветки Perl 7, призванной заменить Perl 5 с нарушением обратной совместимости, с чем несогласны некоторые другие разработчики).

После реструктуризации процесса управления проектом, Sawyer X, наряду с Ricardo Signes и Neil Bowers, был избран в руководящий совет, принимающий решения, связанные с развитием Perl. До этого с апреля 2016 года Sawyer X занимал пост лидера проекта Perl ("pumpking"), отвечающего за координацию работы разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
  3. OpenNews: Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl
  4. OpenNews: Perl переходит на новую модель управления
  5. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  6. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54952-perl
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:24, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странный он всё-таки... А давайте сложение выкинет как устаревшее!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы путаете тёплое с мягким и не понимаете, что есть устаревшее.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 00:57, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, иксперт проснулся.
     
  • 3.9, use tvoya qwmamka (?), 01:57, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи нам, не томи, интриган  :Р
     

  • 1.4, Аноним (4), 01:28, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и пусть идёт в Раку
     
  • 1.5, Аноним (5), 01:32, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Психанул)
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:32, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще не понятен накал страстей. Sawyer X просто слился после некоторой критики. Видимо он наметил для себя какой-то план и окружающие со своим мнением в него не входили. Но вроде уже давно публичной персоне такое должно быть легко переносить.
    При этом он мужественно согласился отойти от своей первоночальной идеи отрезать в виде бинарника perl7 и перейти к use v7.
    К сожалению perl потеряет крутого парня с огнем в глазах, а мог бы быть заурядрый срачик в комментариях как в треде добавления trim()
     
     
  • 2.8, use tvoya qwmamka (?), 01:52, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весна. У всех причем.)

    > срачик в комментариях как в треде добавления trim()

    Эт где?)

     

  • 1.7, use tvoya qwmamka (?), 01:48, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Травлю порицаю. Причем также сильно, как и идею ломать обратную совместимость ради «новеньких». У ксавьера цель «пампнуть перл» бежит впереди последствий, имхо. Так куль драматизировать? Истории с coro мало? А ведь то были хаки, которые использовались. Сейчас же причины поломки совместимости встречают в штыки как кор разрабы, так и либ. И это правильно, ибонех.

    ПыСы: В перле много нюансов, что делают его уникальным. И убрать несколько прагм под капот не добавит новичкам ясности. Ясности добавит новая редакция кэмелбука, актуализированная с 5.32 / cpan. И тогда не будет страшен бойлерплейт из 3х строк, ля. Ну лан, еще +1 книга в таком же жанре для моджо или дэнсера.

    ПыПыСы: Ну, и наконец, дать бабла из фонда ребятам из metacpan, чтоб они сделали metaperlmonks.

     
  • 1.10, Аноним (6), 02:00, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > чтоб они сделали metaperlmonks

    Зачем это, если есть стэковерфлоу?

     
     
  • 2.13, use tvoya qwmamka (?), 03:09, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Монкс это монкс, целая субкультцра поехавших по перлу. Там большая база знаний, и можно получить дельный совет по кишкам компилятора. Просто считай это культурной средой перлхакеров. Разные штуки, хоть и пересекаются отчасти.
     

  • 1.11, Аноним (11), 02:04, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    умерла, так умерла. ретроградов - на мороз
     
  • 1.12, Какаянахренразница (ok), 02:30, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    --Сколько можно критиковать X?
    --Да-да, когда мы уже наконец начнём его пи*дить?!
     
  • 1.14, б.б. (?), 03:46, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них же уже есть перл6? Зачем еще один форк перл5 с ломанием совместимости
     
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