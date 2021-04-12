Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта

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|1.1, Аноним (1), 00:24, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странный он всё-таки... А давайте сложение выкинет как устаревшее!
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|2.2, Аноним (2), 00:33, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы путаете тёплое с мягким и не понимаете, что есть устаревшее.
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|1.6, Аноним (6), 01:32, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще не понятен накал страстей. Sawyer X просто слился после некоторой критики. Видимо он наметил для себя какой-то план и окружающие со своим мнением в него не входили. Но вроде уже давно публичной персоне такое должно быть легко переносить.
При этом он мужественно согласился отойти от своей первоночальной идеи отрезать в виде бинарника perl7 и перейти к use v7.
К сожалению perl потеряет крутого парня с огнем в глазах, а мог бы быть заурядрый срачик в комментариях как в треде добавления trim()
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|1.7, use tvoya qwmamka (?), 01:48, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Травлю порицаю. Причем также сильно, как и идею ломать обратную совместимость ради «новеньких». У ксавьера цель «пампнуть перл» бежит впереди последствий, имхо. Так куль драматизировать? Истории с coro мало? А ведь то были хаки, которые использовались. Сейчас же причины поломки совместимости встречают в штыки как кор разрабы, так и либ. И это правильно, ибонех.
ПыСы: В перле много нюансов, что делают его уникальным. И убрать несколько прагм под капот не добавит новичкам ясности. Ясности добавит новая редакция кэмелбука, актуализированная с 5.32 / cpan. И тогда не будет страшен бойлерплейт из 3х строк, ля. Ну лан, еще +1 книга в таком же жанре для моджо или дэнсера.
ПыПыСы: Ну, и наконец, дать бабла из фонда ребятам из metacpan, чтоб они сделали metaperlmonks.
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|2.13, use tvoya qwmamka (?), 03:09, 13/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Монкс это монкс, целая субкультцра поехавших по перлу. Там большая база знаний, и можно получить дельный совет по кишкам компилятора. Просто считай это культурной средой перлхакеров. Разные штуки, хоть и пересекаются отчасти.
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|1.14, б.б. (?), 03:46, 13/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них же уже есть перл6? Зачем еще один форк перл5 с ломанием совместимости
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