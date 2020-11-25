Perl переходит на новую модель управления

Ключевые разработчики языка программирования Perl одобрили документ perlgov.pod, регламентирующий новую модель управления проектом. В качестве основы была использована утверждённая два года назад модель управления разработкой Python.

Во главе проекта будут стоять две управляющие структуры: руководящий совет и Core Team. Среди целей новой модели управления упоминается поддержание стабильности и качества языка Perl и интерпретатора, обеспечение максимальной доступности проекта для новых участников, принятия решений по развитию языка, достижение консенсуса между мнением разработчиков и сообщества.

Core Team включает несколько десятков участников, заслуживающих всеобщего доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров. На данный момент в Core Team уже выбрано 25 участников. Core Team будет устанавливать правила управления Perl, проводить выборы руководящего совета, принимать решения о приёме или исключении своих участников, а также передавать руководящему совету решение тех или иных спорных вопросов. Core Team будет иметь право исключения членов руководящего совета. В область ответственности Core Team также будут входить сопутствующие элементы экосистемы, такие как CPAN, perl.org, metacpan.org, организация конференций и решение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью и лицензиями.

Руководящий совет состоит из трёх лидеров, избираемых голосованием в Core Team. Совет имеет широкие полномочия по принятию решений, связанных с разработкой языка Perl, интерпретатора и всех других компонентов, систем и процессов, приводящих к формированию новых выпусков. Например, совет будет утверждать графики и процессы при подготовке новых выпусков, устанавливать процедуры продвижения, обсуждения и принятия значительных изменений в языке, делегировать полномочия отдельным лицам. Совет также будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов.



