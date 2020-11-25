Perl переходит на новую модель управления

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|3.11, Аноним (11), 23:41, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В любой коллективный управляющий орган набиваются sjw-активисты
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|4.17, zzz (??), 00:30, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну вот не стоит по своим линуксам да гуглам судить всех. BSDшники, например, послали всех этих sjw к первоисточнику. В отличие от некоторых уходящих в полугодовой отпуск по решению корпораций за недостаточную терпимость к черным беременным геям (;
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|5.18, имя_ (?), 00:33, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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знаешь анекдот о неуловимом джо? еще не вечер, к сожалению.
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|6.31, Аноним (31), 01:46, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> BSDшники, например
> Все два?
Т.е. вдвоем поддерживают в общем-то неплохую ОС с несильно уступающей пингвинчику софтовой репой?
Как интересно и замысловато ты только что "опустил" линухоидов.
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|6.35, zzz (??), 02:15, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно. Какая-то жалкая кучка повозила факом по мордасам sjw-шников, в то время как огромное и несокрушимое линагз-комьюнити как миленькое бахнулось на колени и начало извиняться перед черными беременными геями (;
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|3.13, rvs2016 (ok), 23:57, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это впереди
Ну да. Для того ж на новую модель управления проектом и перешли. Не для развития ж языка! :-)
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|2.10, master (??), 23:35, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тебе уже ничего не поможет. Мозг уже окончательно проржавел.
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|3.25, Аноним (25), 01:15, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Perl уже есть, состоялся и написанный на нем код продолжает работать. Если говорить о развитии, то вероятно многие предпочтут переключаться на другие яп.
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|1.9, Амоним (?), 23:27, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот как так? Практически вся новость на русском, кроме Core Team. Переводится же элементарно - похоронный комитет.
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|1.16, Аноним (16), 00:16, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В случае с перлом активность подобных комитетов мало на что влияет. Даже если они полностью развалят проект, перл никуда не исчезнет. Можно будет минимум лет 10 пользоваться какой-нибудь 5.26 без особых напрягов. К тому времени активисты уже разбегутся.
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|1.22, Аноним (21), 01:09, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не работатет:
perl -e '$??s:;s:s;;$?::s;;=]=>%-{<-|}<&|'{;;y; -/:-@[-'{-};'-{/" -;;s;;$_;see'
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|2.26, Аноним (26), 01:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано же, «see». Вот и смотрите внимательно, делов-то. Можете не благодарить.
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|2.27, Секрет (?), 01:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, и что, теперь изолированную виртуалку создавать что ли, что бы посмотреть, что оно делает ...
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|2.28, Аноним (26), 01:27, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если новость прочитать сначала? Одни «болеют за Perl», и их больше десятка, а другие собственно работают, и их трое, но назначают их те самые полтора десятка. Очень жизненно.
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|3.30, Аноним (24), 01:39, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читал я. Чет ни члова не нашел про то чтоб те или эти _должны_ были работу работать. Одни руководят и выбирают, а другие руководят и утверждают. В самом деле очень жизненно.
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|2.34, Аноним (6), 01:59, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> одни нигеры и педики?
Говори инклюзивными терминами: люди с инвалидностями.
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|3.36, Жорш (?), 02:22, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только социальный дефект вроде тебя может использовать упоминание инвалидов для придания себе повышенного статуса в виде превосходства.
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