The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Perl переходит на новую модель управления

25.11.2020 22:11

Ключевые разработчики языка программирования Perl одобрили документ perlgov.pod, регламентирующий новую модель управления проектом. В качестве основы была использована утверждённая два года назад модель управления разработкой Python.

Во главе проекта будут стоять две управляющие структуры: руководящий совет и Core Team. Среди целей новой модели управления упоминается поддержание стабильности и качества языка Perl и интерпретатора, обеспечение максимальной доступности проекта для новых участников, принятия решений по развитию языка, достижение консенсуса между мнением разработчиков и сообщества.

Core Team включает несколько десятков участников, заслуживающих всеобщего доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров. На данный момент в Core Team уже выбрано 25 участников. Core Team будет устанавливать правила управления Perl, проводить выборы руководящего совета, принимать решения о приёме или исключении своих участников, а также передавать руководящему совету решение тех или иных спорных вопросов. Core Team будет иметь право исключения членов руководящего совета. В область ответственности Core Team также будут входить сопутствующие элементы экосистемы, такие как CPAN, perl.org, metacpan.org, организация конференций и решение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью и лицензиями.

Руководящий совет состоит из трёх лидеров, избираемых голосованием в Core Team. Совет имеет широкие полномочия по принятию решений, связанных с разработкой языка Perl, интерпретатора и всех других компонентов, систем и процессов, приводящих к формированию новых выпусков. Например, совет будет утверждать графики и процессы при подготовке новых выпусков, устанавливать процедуры продвижения, обсуждения и принятия значительных изменений в языке, делегировать полномочия отдельным лицам. Совет также будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.32.0
  5. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  6. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54145-perl
Ключевые слова: perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я (??), 22:32, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Перл уже не спасти
     
     
  • 2.3, user90 (?), 22:35, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    От кого? Вроде покушений не было))
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:41, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В любой коллективный управляющий орган набиваются sjw-активисты
     
     
  • 4.17, zzz (??), 00:30, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну вот не стоит по своим линуксам да гуглам судить всех. BSDшники, например, послали всех этих sjw к первоисточнику. В отличие от некоторых уходящих в полугодовой отпуск по решению корпораций за недостаточную терпимость к черным беременным геям (;
     
     
  • 5.18, имя_ (?), 00:33, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знаешь анекдот о неуловимом джо? еще не вечер, к сожалению.
     
  • 5.19, анонн. (?), 00:40, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну вот не стоит по своим линуксам да гуглам судить всех. BSDшники,
    > например, послали всех этих sjw к первоисточнику.

    Это когда нанимали на пожертвования фонду консультанта по диверсити?
    https://www.reddit.com/r/freebsd/comments/7zk3z6/benno_rice_says_a_diversity_c

     
     
  • 6.20, zzz (??), 00:45, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это когда СоС ограничили доброжелательностью и уважительным отношением, вне зависимости от
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53138
     
  • 5.21, Аноним (21), 01:03, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > BSDшники, например

    Все два? В пусси.ехе?

     
     
  • 6.31, Аноним (31), 01:46, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> BSDшники, например
    > Все два?

    Т.е. вдвоем поддерживают в общем-то неплохую ОС с несильно уступающей пингвинчику софтовой репой?
    Как интересно и замысловато ты только что "опустил" линухоидов.


     
  • 6.35, zzz (??), 02:15, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. Какая-то жалкая кучка повозила факом по мордасам sjw-шников, в то время как огромное и несокрушимое линагз-комьюнити как миленькое бахнулось на колени и начало извиняться перед черными беременными геями (;
     

  • 1.2, user90 (?), 22:33, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего там про 6, 7? ;)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:42, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Perl 5 foreva
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некогда им, надо директоров назначать коры тима.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:46, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где же про master/slave, black/white?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:49, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это впереди.
     
     
  • 3.13, rvs2016 (ok), 23:57, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это впереди

    Ну да. Для того ж на новую модель управления проектом и перешли. Не для развития ж языка! :-)

     
  • 2.23, Аноним (21), 01:10, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этогго есть PCRE…
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:48, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bless убрать это оскорбляет атеистов
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:08, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ему уже ничего не поможет.
     
     
  • 2.10, master (??), 23:35, 25/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе уже ничего не поможет. Мозг уже окончательно проржавел.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 01:15, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl уже есть, состоялся и написанный на нем код продолжает работать. Если говорить о развитии, то вероятно многие предпочтут переключаться на другие яп.
     

  • 1.9, Амоним (?), 23:27, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот как так? Практически вся новость на русском, кроме Core Team. Переводится же элементарно - похоронный комитет.


     
  • 1.12, PerlMaster (?), 23:56, 25/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Long Live Perl!
     
     
  • 2.15, анон (?), 00:10, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl lives matter
     
     
  • 3.32, Аноним (33), 01:47, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nothing else matter
     

  • 1.14, Михрютка (ok), 23:58, 25/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 00:16, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В случае с перлом активность подобных комитетов мало на что влияет. Даже если они полностью развалят проект, перл никуда не исчезнет. Можно будет минимум лет 10 пользоваться какой-нибудь 5.26 без особых напрягов. К тому времени активисты уже разбегутся.
     
  • 1.22, Аноним (21), 01:09, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не работатет:
    perl -e '$??s:;s:s;;$?::s;;=]=>%-{<-|}<&|'{;;y; -/:-@[-'{-};'-{/" -;;s;;$_;see'
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же, «see». Вот и смотрите внимательно, делов-то. Можете не благодарить.
     
  • 2.27, Секрет (?), 01:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, и что, теперь изолированную виртуалку создавать что ли, что бы посмотреть, что оно делает ...
     

  • 1.24, Аноним (24), 01:13, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Два конкурирующих ведомства, занимающихся одним и тем же? Какжес...
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 01:27, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если новость прочитать сначала? Одни «болеют за Perl», и их больше десятка, а другие собственно работают, и их трое, но назначают их те самые полтора десятка. Очень жизненно.
     
     
  • 3.30, Аноним (24), 01:39, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читал я. Чет ни члова не нашел про то чтоб те или эти _должны_ были работу работать. Одни руководят и выбирают, а другие руководят и утверждают. В самом деле очень жизненно.
     

  • 1.29, Аноним (33), 01:35, 26/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дай угадаю, в совете будут одни нигеры и педики?
     
     
  • 2.34, Аноним (6), 01:59, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > одни нигеры и педики?

    Говори инклюзивными терминами: люди с инвалидностями.

     
     
  • 3.36, Жорш (?), 02:22, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только социальный дефект вроде тебя может использовать упоминание инвалидов для придания себе повышенного статуса в виде превосходства.
     
  • 3.37, Аноним (37), 03:25, 26/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты нигер или педик?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру