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Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com

02.03.2021 13:34

Брайан Фой (brian d foy), основатель организации Perl Mongers, опубликовал подробный разбор инцидента, в результате которого домен perl.com был захвачен посторонними лицами. Захват домена не затронул серверную инфраструктуру проекта и был совершён на уровне смены владельца и замены параметров DNS-серверов у регистратора. Утверждается, что компьютеры ответственных за домен также не были скомпрометированы и атакующие пользовались методами социальной инженерии для введения регистратора Network Solutions в заблуждение и смены данных о владельце, используя фальшивые документы для подтверждения прав на владение доменом.

Среди факторов, способствовавших атаке, также упоминаются отключение двухфакторной аутентификации в интерфейсе регистратора и использование контактного email, указывающего на тот же домен. Захват домена был совершён ещё в сентябре 2020 года, в декабре домен был переведён китайскому регистратору BizCN, а в январе для запутывания следов был передан немецкому регистратору Key-Systems GmbH.

До декабря домен оставался в Network Solutions в соответствии с требованиями ICANN, запрещающими передачу домена другому регистратору в течение 60 дней после изменения контактной информации. В случае если бы информация о захвате домена раскрылась до декабря процесс возврата домена существенно бы упростился, поэтому злоумышленники длительное время не меняли DNS-серверы и домен продолжал работать не вызывая подозрений, что помешало своевременному выявлению атаки. Проблема всплыла только в конце января, когда мошенники перенаправили трафик на свой сервер и попытались продать домен на сайте Afternic за 190 тысяч долларов.

Из связанных с языком Perl событий также можно отметить отказ архива модулей CPAN от использования зеркал в пользу применения сети доставки контента, снимающей нагрузку с основного сервера. В июне планируется полностью очистить список зеркал, в котором останется только одна запись - www.cpan.org. Возможность ручной настройки клиента CPAN для работы через явно указанное зеркало сохранится.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.perl.com/article/t...)
  2. OpenNews: Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com
  3. OpenNews: Посторонние получили контроль над доменом Perl.com
  4. OpenNews: Perl переходит на новую модель управления
  5. OpenNews: В Perl-пакете Module-AutoLoad выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54683-perl
Ключевые слова: perl
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  • 1.1, Аноним (1), 14:13, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +8 +/
    > использование контактного email, указывающего на тот же домен

    pkunzip.zip

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:45, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха-ха, смешной комментарий.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:19, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Из связанных с языком Perl событий также можно отметить отказ архива модулей CPAN от использования зеркал в пользу применения сети доставки контента

    Ну да, в свете новости про домен ну крайне логичный шаг намеренно отказаться от децентрализованной инфраструктуры, прям сверхразум.
    Так конечно уже давно, но это ведь замнчательный толчок к действию: "после факапа такого масштаба надо намертво прикрутить еще больше единых точек отказа"

     
  • 1.3, Аноним (3), 14:32, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    >используя фальшивые документы для подтверждения прав на владение доменом.

    Атакующие уже присели под нары?

     
     
  • 2.9, регистратор (?), 15:35, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда присели? Они и так сидят на скамейке ровненько, новый домен для перепродажи китайцу старательно ищут.

     

  • 1.5, Kuromi (ok), 14:49, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    "отключение двухфакторной аутентификации в интерфейсе регистратора" и нахрена они это сделали?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "отключение двухфакторной аутентификации в интерфейсе регистратора" и нахрена они это сделали?

    Это элементарно!
    Владелец домена сам же всё это и провернул, чтобы навариться на 190 тысяч долларов!

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:07, 02/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Регистратор идиот, но виновато почему-то "отключение двухфакторной аутентификации", кек.
     
     
  • 2.8, реистратор (?), 15:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "дура-не дура, а тридцатку-то в день - имею!"
    С этими - ну не прокатилло, вычеркиваем. Угу, конечно-конечно, нас ввели в заблуждение. Эй, Кумар,хватит там спать - давай еще раз нас куда-нибудь введи, а то зарплату не получишь!

    И в этот раз потрудись выбрать что-нибудь, за что покупатели заплатят, а не такой же ненужный хлам!

     
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