Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com

Брайан Фой (brian d foy), основатель организации Perl Mongers, опубликовал подробный разбор инцидента, в результате которого домен perl.com был захвачен посторонними лицами. Захват домена не затронул серверную инфраструктуру проекта и был совершён на уровне смены владельца и замены параметров DNS-серверов у регистратора. Утверждается, что компьютеры ответственных за домен также не были скомпрометированы и атакующие пользовались методами социальной инженерии для введения регистратора Network Solutions в заблуждение и смены данных о владельце, используя фальшивые документы для подтверждения прав на владение доменом.

Среди факторов, способствовавших атаке, также упоминаются отключение двухфакторной аутентификации в интерфейсе регистратора и использование контактного email, указывающего на тот же домен. Захват домена был совершён ещё в сентябре 2020 года, в декабре домен был переведён китайскому регистратору BizCN, а в январе для запутывания следов был передан немецкому регистратору Key-Systems GmbH.

До декабря домен оставался в Network Solutions в соответствии с требованиями ICANN, запрещающими передачу домена другому регистратору в течение 60 дней после изменения контактной информации. В случае если бы информация о захвате домена раскрылась до декабря процесс возврата домена существенно бы упростился, поэтому злоумышленники длительное время не меняли DNS-серверы и домен продолжал работать не вызывая подозрений, что помешало своевременному выявлению атаки. Проблема всплыла только в конце января, когда мошенники перенаправили трафик на свой сервер и попытались продать домен на сайте Afternic за 190 тысяч долларов.

Из связанных с языком Perl событий также можно отметить отказ архива модулей CPAN от использования зеркал в пользу применения сети доставки контента, снимающей нагрузку с основного сервера. В июне планируется полностью очистить список зеркал, в котором останется только одна запись - www.cpan.org. Возможность ручной настройки клиента CPAN для работы через явно указанное зеркало сохранится.



