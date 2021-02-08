Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com

2.8 , пох. ( ? ), 12:51, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там сто лет назад уже была полная беспросветная индусятина - уже не только в саппорте, а явно и в управлении. Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место. P.S. так-так, а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис? А то мне как раз такого надо - надоело поддерживать самому. 3.9 , Annoynymous ( ok ), 12:57, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если кто застрял в прекрасных 90х

> perl 4.13 , пох. ( ? ), 13:16, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так китаец уже проснулся и все за них увел. 5.16 , Lex ( ?? ), 13:34, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – он прост думал что-то ценное, а оказалось.. крч, вернул обратно

3.14 , OpenEcho ( ? ), 13:17, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место. Это же - Клиенты, пока в одном месте не загорится, то и не чешутся...

> а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис? Эт у тех кто застрял в основном на старых экаунтах у register.com, новых они подсаживают на 7-ку

3.22 , Анон1234567890 ( ? ), 14:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место. Более приличное это какое? Мне пока ещё не встречались регистраторы, про которые не писали бы посты с призывом не пользоваться этим лютым говном с мудацкой техподдержкой.

4.23 , пох. ( ? ), 15:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Техподдержка нужна, когда уже шитхэппенс. Пользоваться желательно теми, у кого он просто не случается, домены не уплывают налево. Ничего не могу сказать за последние годы про обычные gtld - у меня их не осталось в личном пользовании. Но в принципе не вижу чем плох hetzner, кроме 30% в пользу фюрера. Техподдержка почти вменяемая, что характерно. Пока ей руками не надо ничего трогать.

