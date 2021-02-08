Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com

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|2.5, Леголас (ok), 11:41, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока такие новости доминируют
Что значит доминируют? Где доминируют? Эта вроде вообще в категории «мини».
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|1.7, OpenEcho (?), 12:43, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В Network Solutions супорт - конченые отморозы, не удивительно, что домен увели без авторизации.
сам по себе Network Solutions полный остой, начиная от внешнего вида и заканчивая фичами, а после того как они обьеденились с register.com, то стало вообще мрачно, осенью после их обьединения они сломали DNS, который востанавливали больше месяца, ПЫХ но хостингах где были старые акаунты версии 5.3, а за миграцию на 7-ку предлагали поднять платеж до $28 в месяц
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|2.8, пох. (?), 12:51, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сто лет назад уже была полная беспросветная индусятина - уже не только в саппорте, а явно и в управлении. Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.
P.S. так-так, а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис? А то мне как раз такого надо - надоело поддерживать самому.
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|5.16, Lex (??), 13:34, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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он прост думал что-то ценное, а оказалось.. крч, вернул обратно
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|3.14, OpenEcho (?), 13:17, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.
Это же - Клиенты, пока в одном месте не загорится, то и не чешутся...
> а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис?
Эт у тех кто застрял в основном на старых экаунтах у register.com, новых они подсаживают на 7-ку
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|3.22, Анон1234567890 (?), 14:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.
Более приличное это какое? Мне пока ещё не встречались регистраторы, про которые не писали бы посты с призывом не пользоваться этим лютым говном с мудацкой техподдержкой.
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|4.23, пох. (?), 15:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Техподдержка нужна, когда уже шитхэппенс. Пользоваться желательно теми, у кого он просто не случается, домены не уплывают налево.
Ничего не могу сказать за последние годы про обычные gtld - у меня их не осталось в личном пользовании.
Но в принципе не вижу чем плох hetzner, кроме 30% в пользу фюрера. Техподдержка почти вменяемая, что характерно. Пока ей руками не надо ничего трогать.
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|1.25, Аноним (25), 15:14, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем, непонятно. Удаление домена - вполне логичный шаг в идущей депрекации перла.
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