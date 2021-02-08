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Сообщество вернуло контроль над доменом perl.com

08.02.2021 11:08

Разработчики языка программирования Perl сообщили об успешном завершении процесса возвращения домена perl.com, который был захвачен посторонним лицом после компрометации учётной записи. Возвращение домена было усложнено тем, что после получения контроля над доменом атакующие несколько раз сменили регистратора - из области ответственности компании Network Solutions домен был переведён вначале китайскому регистратору Bizcn, а затем передан на обслуживание регистратору Key-Systems GmbH.

Процесс восстановления начался с того, что компания Verisign вернула для домена perl.com корректные DNS-серверы (в выводе whois должны быть серверы *.bitnames.com). Теперь восстановление завершено, домен вернулся к регистратору Network Solutions, который обеспечил привязку perl.com к прежнему владельцу.

  1. Главная ссылка к новости (https://log.perl.org/2021/01/p...)
  2. OpenNews: Посторонние получили контроль над доменом Perl.com
  3. OpenNews: Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl
  4. OpenNews: Perl переходит на новую модель управления
  5. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  6. OpenNews: Анонсирован Perl 7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54551-perl
Ключевые слова: perl
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:22, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    хорошо то, что хорошо кончается
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:12, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [здесь могла быть ваша реклама порнхаба]
     
  • 2.19, псевдонимус (?), 14:30, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С языка снял!
     
  • 2.28, Аноним (28), 15:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, пёрлу давно конец. мертвичинка
     

  • 1.2, Lex (??), 11:25, 08/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
  • 1.3, SlackJiralove (?), 11:27, 08/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 11:31, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и славно. Пока такие новости доминируют, и это радует.
    Long Live Perl!
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 11:41, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Пока такие новости доминируют

    Что значит доминируют? Где доминируют? Эта вроде вообще в категории «мини».

     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 13:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    до-мини-руют. :)
     
     
  • 4.11, Сапёр (?), 13:08, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До минируют.
     
     
  • 5.15, A.Stahl (ok), 13:21, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    До-до-до. Ре. Ми-ми-ми!
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:40, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стахл, ты чо это, крышОй поехал шта ли?? Распелся, ого-го!!
     
     
  • 7.20, Аноним (-), 14:46, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь сегодня "День снесённых крыш". Ты разве не знал?
     
     
  • 8.27, Ты идиот (?), 15:38, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут у большинства такой день каждый день ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, OpenEcho (?), 12:43, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В Network Solutions супорт - конченые отморозы, не удивительно, что домен увели без авторизации.

    сам по себе Network Solutions полный остой, начиная от внешнего вида и заканчивая фичами, а после того как они обьеденились с register.com, то стало вообще мрачно, осенью после их обьединения они сломали DNS, который востанавливали больше месяца, ПЫХ но хостингах где были старые акаунты версии 5.3, а за миграцию на 7-ку предлагали поднять платеж до $28 в месяц

     
     
  • 2.8, пох. (?), 12:51, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сто лет назад уже была полная беспросветная индусятина - уже не только в саппорте, а явно и в управлении. Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.

    P.S. так-так, а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис? А то мне как раз такого надо - надоело поддерживать самому.

     
     
  • 3.9, Annoynymous (ok), 12:57, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если кто застрял в прекрасных 90х
    > perl
     
     
  • 4.13, пох. (?), 13:16, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так китаец уже проснулся и все за них увел.

     
     
  • 5.16, Lex (??), 13:34, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он прост думал что-то ценное, а оказалось.. крч, вернул обратно
     
  • 3.14, OpenEcho (?), 13:17, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если кто застрял в прекрасных 90х - пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.

    Это же - Клиенты, пока в одном месте не загорится, то и не чешутся...


    >  а вот про пых 5.3 поподробнее - они такие еще продают, или это только для застрявших в прошлом клиентов сервис?

    Эт у тех кто застрял в основном на старых экаунтах у register.com, новых они подсаживают на 7-ку

     
  • 3.22, Анон1234567890 (?), 14:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пора проснуться и увести оттуда домены в более приличное место.

    Более приличное это какое? Мне пока ещё не встречались регистраторы, про которые не писали бы посты с призывом не пользоваться этим лютым говном с мудацкой техподдержкой.

     
     
  • 4.23, пох. (?), 15:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Техподдержка нужна, когда уже шитхэппенс. Пользоваться желательно теми, у кого он просто не случается, домены не уплывают налево.

    Ничего не могу сказать за последние годы про обычные gtld - у меня их не осталось в личном пользовании.

    Но в принципе не вижу чем плох hetzner, кроме 30% в пользу фюрера. Техподдержка почти вменяемая, что характерно. Пока ей руками не надо ничего трогать.

     

  • 1.18, Онан (?), 13:59, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь верните нам hal и sysvinit.
     
     
  • 2.21, Потный Лёня (?), 14:47, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это невозможно.
     
     
  • 3.24, acroobat (?), 15:11, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем возвращать контроль, если perl уже гуфнулся.
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:14, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем, непонятно. Удаление домена - вполне логичный шаг в идущей депрекации перла.
     
     
  • 2.26, Онан (?), 15:20, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > депрекации

    Скорее к дефакции.

     

  • 1.29, Zitz (?), 15:59, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший скриптовый язык!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:07, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут питон вообще?
     

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