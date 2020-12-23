The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl

23.12.2020 13:39

Объявлены итоги выборов управляющего совета, который пришёл на смену единоличному лидеру проекта Perl. Участниками Core Team избраны три заслуживающих доверия сообщества разработчика, которые теперь будут принимать решения, связанные с развитием Perl. В совет вошли Ricardo Signes, Neil Bowers и Sawyer X.

Напомним, что проект Perl перешёл на новую модель управления проектом, в соответствии с которой управление осуществляется двумя структурами:

  • Core Team - включает 25 участников, заслуживающих доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров. Core Team устанавливает правила управления Perl, проводит выборы руководящего совета, принимает решения о приёме или исключении своих участников, а также делегирует руководящему совету решение тех или иных спорных вопросов. Core Team имеет право исключения членов руководящего совета. В область ответственности Core Team также входят сопутствующие элементы экосистемы, такие как CPAN, perl.org, metacpan.org, организация конференций и решение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью и лицензиями.
  • Руководящий совет - состоит из трёх лидеров, избираемых голосованием в Core Team. Совет имеет широкие полномочия по принятию решений, связанных с разработкой языка Perl, интерпретатора и всех других компонентов, систем и процессов, приводящих к формированию новых выпусков. Например, совет будет утверждать графики и процессы при подготовке новых выпусков, устанавливать процедуры продвижения, обсуждения и принятия значительных изменений в языке, делегировать полномочия отдельным лицам. Совет также будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Perl переходит на новую модель управления
  3. OpenNews: Язык Perl 6 переименован в Raku
  4. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  5. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.32.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54306-perl
Ключевые слова: perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:44, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я что-то пропустил? Ларри уже не у дел?
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:47, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну не так много ты пропустил, бро. Только последние 10-15 лет
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:54, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ларри теперь не интересен Перл?
     

  • 1.4, Rodegast (ok), 13:54, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они собираются версию 5.x разрабатывать или как?
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 13:57, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С разморозкой, 🐈! Perl6 теперь называется Raku. А Perl5 это просто Perl теперь. Оба языка разрабатываются параллельно. Более того, скоро должна выйти 7я версия Perl. По понятным причинам с 5й сразу прыгнули на 7
     
  • 2.22, rshadow (ok), 16:15, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ее никто не бросал и не планирует бросать пока.
     

  • 1.5, Лисий Нос (?), 13:56, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выборы - это фикция для рабов. Всё крупные опенсорц проекты давно подмяты корпорациями, они и рулят движухой.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 13:58, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Perl не фикция. Крупные корпорации не поддерживают стих гасконцев-киберпанков от ИТ
     
     
  • 3.11, Riddick (?), 14:32, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Он как неуловимый Джо )
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:36, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, анонимус помнит голосование в debian.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:04, 23/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.9, хацкер (ok), 14:07, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:32, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > 25 участников, заслуживающих доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров.

    не разрабы и даже не те кто помогает в разработке полезными коммитами, а просто УЧАСТНИКИ, супер, надеюсь эти участники лгбт правильные и не будут отклонятся от мирового тренда

     
     
  • 2.19, fsb4000 (?), 15:28, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хахах, крутой комментарий :)
     

  • 1.12, lockywolf (ok), 14:35, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перл умер. Раку не входит в Перл Фаундейшен.
     
     
  • 2.20, псевдонимус (?), 15:31, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.13, mos87 (ok), 14:38, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    адекватно
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:56, 23/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.15, Lex (??), 15:23, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:26, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Ordu (ok), 17:16, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.28, Аноним (3), 17:55, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.36, Ordu (ok), 19:08, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.16, Аноним (18), 15:24, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опеннет он же на Перле написан. Вот теперь заживем.
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:25, 23/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.21, докерман (?), 15:35, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они на зарплате или как?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:20, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На донатах
     

  • 1.26, Z (??), 17:34, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Некроманты! Попытаются оживить мертвеца. Времена Perl давно прошли, конечно есть еще старые проекты, но ничего нового на нем не пишут. Даже коротенькие скрипты пишут либо на bash либо на Python.
    Времена когда Perl по умолчанию ставился на все Linux прошли, и это хорошо!
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 17:59, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Времена когда Perl по умолчанию ставился на все Linux прошли, и это хорошо!

    Перл по-умолчанию везде должен ставится. Потому-что его требуют, точно не помню, но то ли, Линуксовые, то ли, ПОЗИКС-овые стандарты.

     
     
  • 3.33, Аноним (23), 18:33, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус лично требует
     
  • 2.31, Аноним (31), 18:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Времена, когда на питоне всё писали тоже прошли ))

    Только перл по-прежнему актуален, а питон с концами бросят.

     
     
  • 3.35, анонимит (?), 18:47, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Питон Go вытесняет. В web точно. Использовать goroutines намного проще чем multiprocessing в Python.
     
     
  • 4.39, банан (?), 20:05, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Питон Go вытесняет. В web точно. Использовать goroutines намного проще чем multiprocessing в Python.

    Звучит как будто вы "слышали звон"

     
  • 4.40, Аноним (40), 20:07, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что ты используешь что-то отдаленно похожее на горутины, не значит что с Питоном что-то не так.
     
  • 2.38, user90 (?), 19:32, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень глупый комментатор..

    > Времена Perl давно прошли

    С чего бы? Можно подумать кардинально поменялись задачи? - Да ничего подобного, никаких изменений. Или то, что на Perl делалось в 50 строк где-то можно записать в 10? Бгг!

     
     
  • 3.41, Аноним (40), 20:08, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда у тебя в руках есть только Перл, ты считаешь что любую проблему в мире можно приколотить Перлом.
     
     
  • 4.43, user90 (?), 20:16, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только Перл

    Откуда ты взял "только", интересно)

     

  • 1.29, Аноним (27), 17:57, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бывшие работники Мэйл.Ру отписались здесь? Ау-у!
     
  • 1.32, swine (ok), 18:10, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стало гораздо проще протащить "нужную" фичу, купив определённых лиц.
     
  • 1.34, АнонимГоним (?), 18:34, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне "тыковка" больше нравилась. Вот стану самым крутым пограммистом и форкну перл, будет опять весело и "тыковка", а не эти всякие.
     
     
  • 2.37, Аноним (3), 19:30, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добра тебе, лапмоя
     

  • 1.42, Alex_K (??), 20:09, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую Perl с 2002 года. Отличный язык,если use strict применять. В вебе запускаю через mod_fastcgi. Это чтобы максимально кешировать в оперативке все, что нужно, и не форкать процессы, как в обычном CGI. Несли бы ещё поддержку параллельного программирования завезли... Всем добра :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру