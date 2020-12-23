Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl

Объявлены итоги выборов управляющего совета, который пришёл на смену единоличному лидеру проекта Perl. Участниками Core Team избраны три заслуживающих доверия сообщества разработчика, которые теперь будут принимать решения, связанные с развитием Perl. В совет вошли Ricardo Signes, Neil Bowers и Sawyer X. Напомним, что проект Perl перешёл на новую модель управления проектом, в соответствии с которой управление осуществляется двумя структурами: Core Team - включает 25 участников, заслуживающих доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров. Core Team устанавливает правила управления Perl, проводит выборы руководящего совета, принимает решения о приёме или исключении своих участников, а также делегирует руководящему совету решение тех или иных спорных вопросов. Core Team имеет право исключения членов руководящего совета. В область ответственности Core Team также входят сопутствующие элементы экосистемы, такие как CPAN, perl.org, metacpan.org, организация конференций и решение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью и лицензиями.

Руководящий совет - состоит из трёх лидеров, избираемых голосованием в Core Team. Совет имеет широкие полномочия по принятию решений, связанных с разработкой языка Perl, интерпретатора и всех других компонентов, систем и процессов, приводящих к формированию новых выпусков. Например, совет будет утверждать графики и процессы при подготовке новых выпусков, устанавливать процедуры продвижения, обсуждения и принятия значительных изменений в языке, делегировать полномочия отдельным лицам. Совет также будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов.



