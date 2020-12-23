Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl

|
|
|
|2.6, Аноним (3), 13:57, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
С разморозкой, 🐈! Perl6 теперь называется Raku. А Perl5 это просто Perl теперь. Оба языка разрабатываются параллельно. Более того, скоро должна выйти 7я версия Perl. По понятным причинам с 5й сразу прыгнули на 7
|
|1.5, Лисий Нос (?), 13:56, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Выборы - это фикция для рабов. Всё крупные опенсорц проекты давно подмяты корпорациями, они и рулят движухой.
|
|
|
|2.7, Аноним (3), 13:58, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Perl не фикция. Крупные корпорации не поддерживают стих гасконцев-киберпанков от ИТ
|
|1.10, Аноним (10), 14:32, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> 25 участников, заслуживающих доверия, но не обязательно разработчиков и коммитеров.
не разрабы и даже не те кто помогает в разработке полезными коммитами, а просто УЧАСТНИКИ, супер, надеюсь эти участники лгбт правильные и не будут отклонятся от мирового тренда
|
|1.26, Z (??), 17:34, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Некроманты! Попытаются оживить мертвеца. Времена Perl давно прошли, конечно есть еще старые проекты, но ничего нового на нем не пишут. Даже коротенькие скрипты пишут либо на bash либо на Python.
Времена когда Perl по умолчанию ставился на все Linux прошли, и это хорошо!
|
|
|
|2.30, Аноним (27), 17:59, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Времена когда Perl по умолчанию ставился на все Linux прошли, и это хорошо!
Перл по-умолчанию везде должен ставится. Потому-что его требуют, точно не помню, но то ли, Линуксовые, то ли, ПОЗИКС-овые стандарты.
|
|2.31, Аноним (31), 18:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Времена, когда на питоне всё писали тоже прошли ))
Только перл по-прежнему актуален, а питон с концами бросят.
|
|
|
|3.35, анонимит (?), 18:47, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Питон Go вытесняет. В web точно. Использовать goroutines намного проще чем multiprocessing в Python.
|
|
|
|4.39, банан (?), 20:05, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Питон Go вытесняет. В web точно. Использовать goroutines намного проще чем multiprocessing в Python.
Звучит как будто вы "слышали звон"
|
|4.40, Аноним (40), 20:07, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То что ты используешь что-то отдаленно похожее на горутины, не значит что с Питоном что-то не так.
|
|2.38, user90 (?), 19:32, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень глупый комментатор..
> Времена Perl давно прошли
С чего бы? Можно подумать кардинально поменялись задачи? - Да ничего подобного, никаких изменений. Или то, что на Perl делалось в 50 строк где-то можно записать в 10? Бгг!
|
|
|
|3.41, Аноним (40), 20:08, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда у тебя в руках есть только Перл, ты считаешь что любую проблему в мире можно приколотить Перлом.
|
|1.32, swine (ok), 18:10, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Стало гораздо проще протащить "нужную" фичу, купив определённых лиц.
|
|1.34, АнонимГоним (?), 18:34, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Мне "тыковка" больше нравилась. Вот стану самым крутым пограммистом и форкну перл, будет опять весело и "тыковка", а не эти всякие.
|
|1.42, Alex_K (??), 20:09, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Использую Perl с 2002 года. Отличный язык,если use strict применять. В вебе запускаю через mod_fastcgi. Это чтобы максимально кешировать в оперативке все, что нужно, и не форкать процессы, как в обычном CGI. Несли бы ещё поддержку параллельного программирования завезли... Всем добра :)
|