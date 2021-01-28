Посторонние получили контроль над доменом Perl.com

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|2.24, Аноним (24), 19:46, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни хрена себе рога т копыта с выручкой почти 3 млн.€ в год, обороты и того выше...
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|3.38, пох. (?), 20:39, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, видать, бизнес кражи чужих доменов - довольно выгодное дело.
Хотя, конечно, китайцам и приходится отстегивать.
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|1.3, Аноним (3), 19:00, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PERL - Porno, Enlarge (your...), eRotic, Ladyboys
Скачать бесплатно и смс прямо сейчас с perl.com
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|4.64, Аноним (64), 22:11, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Elixir прекрасен. Я правда так и не могу придумать, где его применить, потому что микросервисы мне не нужны, но мне нравится.
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|4.69, PnD (??), 22:33, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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rabbitMQ
Но, да. Он тоже про массовое обслуживание.
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|4.20, Аноним (64), 19:39, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый раз угораю с ярых перлопоклонников, хотя, грешно это смеяться над такими неквалифицированными кадрами.
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|5.23, псевдонимус (?), 19:45, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждый раз угораю с ярых перлопоклонников, хотя, грешно это смеяться над такими
> неквалифицированными кадрами.
Пердон уже перестал пожирать память? А как у пердона с совместимостью с самим собой?
К тому же он захвачен одноногими небинарными афрогеелесбиянами с ДЦП.
Никак с совместимостью. Вывод -- пердон не просто не нужен, он вреден.
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|6.26, Аноним (64), 19:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну прямо все мифы собранные в одном месте. Но если так посмотреть, в то же время я готов признать, что перл имеет более удобные регулярочки и лучше подходит для задач процессинга текста (можно считать это тот же awk на стероидах), поэтому к самому перлу (5) у меня никаких претензий нет.
Если тебе нужна более сложная чем регулярочки обработка текста (нейроночки и всё остальное) то тут правда сасамба уже.
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|7.28, Аноним (-), 19:59, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нужна более сложная чем регулярочки обработка текста (нейроночки и всё остальное) то тут правда сасамба уже.
ух какой экспонат у нас завелсо, весели ишо
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|8.31, Аноним (64), 20:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не знаю, чем тебе так весело, тоже низкая квалификация жмёт наверно Я только из... текст свёрнут, показать
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|9.52, Lex (??), 21:32, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Scikit- это нечто универсальное, что есть под кучу ЯП или это чисто подпитоновск... текст свёрнут, показать
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|7.39, псевдонимус (?), 20:44, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейроночки нужно делать на более других языках. Но к сожалению студенты видят в основном гвидовасик.
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|1.10, Аноним (10), 19:13, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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То есть с сентября у них украли домен и они не узнали? Как такое возможно? Регистратор вообще никак не уведомляет что ли?
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|2.15, Аноним (15), 19:21, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Показатель на сколько сильно даже создатели языка к нему относятся. Хотя забили они на него году так в 2001-ом.
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|3.35, пох. (?), 20:34, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Создателям языке действительно совершенно неинтересен был perl.com (нужный только чтоб застолбить торговую марку) - они живут на perl.org
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|5.58, Аноним (58), 21:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Домен может и другой, но то что Перл остановился в развитии в 2001 году факт вполне медицинский.
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|6.66, псевдонимус (?), 22:15, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Домен может и другой, но то что Перл остановился в развитии в
> 2001 году факт вполне медицинский.
И это прекрасно.
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|6.76, пох. (?), 00:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, новую версию с несовместимым со старой синтаксисом благополучно удалось зак*пать.
К сожалению, не навсегда - мертвяк ожил, и активно лезет на поверхность.
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|2.34, пох. (?), 20:31, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уведомляет - нового владельца. "Ваши домены вам успешно переданы, не забудьте заплатить Кумару за помощь."
Это network solutions. Когда-то уважаемая лавка (и, собственно, первый и тогда единственный регистратор .com/net/org и т д) давным-давно скатилась в откровенную индусню и помойку. Владельцы перла видимо давным-давно ничего там не делали и пропустили момент, когда оттуда надо было бежать совсем. Скорее всего, Кумар Наcpалович продали в очередной раз пачку паролей своих клиентов (такое за ними замечалось регулярно и в лучшие времена).
В свое время они сделали героическую попытку отжать у меня мой домен. Сами, без всяких китайских хакеров.
Просто вот "А такие домены требуют предоплаты за пол-года. Почему? Мы так хотим! Он у тебя еще не поэкспайрился, но продлять его мы не будем. Позвони нашим индусским специалистам 1-000-xxxx, обсудим почем мы его тебе вернем, может быть. Да, и нам похрен что письмо с информацией об этой интересной фиче мы тебе прислали за неделю до экспайра, а не за те самые пол-года. И что ты у нас десять лет его держал." На почту не отвечали. На сайте никакой обратной связи (точнее, линк был поломан и возвращал обратно через пару итераций).
К счастью, это-то был не .com, поэтому я обратился напрямую к владельцу gtld. Поскольку дата оплаты еще не прошла - никаких вопросов не задали, плати и пользуйся. Спрашивается - а на что тогда эти п-сы рассчитывали и откуда вообще взялись "пол-года"? Да хз. Так Кумара вштырило.
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|4.77, пох. (?), 00:13, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и истории у тебя...
Вчерародившимся не понять, откуда у меня учетка на networksolutions?
Подсказка: я, конечно, помоложе Ларри, но не безумно намного.
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|1.16, Аноним (-), 19:21, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сделать .onion и забыть про оплаты. И люди счастливы и на ойпишнике экономия.
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|3.72, Аноним (-), 23:37, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если опеннетный лох не найдет - совсем не значит что всем остальным он не нужен
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|4.78, пох. (?), 00:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там cp нету, зачем он тебе?
Основная беда onion - незапоминаемые бессмысленные адреса, которые еще и не индексируются поисковиками (потому что они их тоже не могут найти).
Поэтому на твой сайт зайдут оба твои друга-васяна, которым ты лично кинешь в телеграчик и всосапчик ссылочку (если оба не воображаемые, правда). А больше, увы, никто его о его существовании вообще не узнает.
Весь смысл perl.com вместо org - как раз в том, что этот адрес набирали _руками_. Без помощи гугля и шибкоумных алгоритмов угадава.
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|5.82, Аноним (82), 01:05, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть поисковики и все есть. Другое дело что не каждый хочет ссылку кому попало давать.. Надо же рано или позно переходить на .onion и другие альтернативы "платибаблозаэтоиэтокаждыйгодмесяцвздох", вот это был бы действительно показательный переход и толк от "кома".
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|1.21, лютый жабби__ (?), 19:44, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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рыночная стоимость может быть высокой, если его захочет купить продавец брульянтов-жемчугов... надо было продавать не в даркнете )
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|1.25, Аноним (25), 19:46, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> 10% от рыночной стоимости
> покупателей не нашлось
—Бабушка, а кто такой Карл Маркс?
— Карл Маркс был экономистом.
— Как наш дядя Изя?
— Нет, наш дядя Изя — старший экономист.
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|1.48, Аноним (48), 21:19, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Домены - вчерашний день. Вся движуха в соцсетях теперь. Вот ежели бы у них канал на тиктоке угнали - вот беда бы была
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|2.50, я (?), 21:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не все живут в загоне для скота, сидя в по ноздри в дерьме..
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|2.80, пох. (?), 00:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там как раз полная п-цома настала, когда получатели бонусов тоже стали явно копчоного происхождения - то ли их перепродали в очередной раз, то ли просто поколение менеджеров сменилось.
Мелочи типа "галочку автосписания денег за домен можно включить, но невозможно потом выключить - причем она теперь включается и для всех вновь регистрируемых" там были и раньше - но работала кнопка на сайте, "пожаловаться кумару" - причем кумар умел в email, галку довольно быстро выключал обратно. Видимо, пороли его по пятницам еще белые.
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|1.60, Аноним (60), 22:04, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и с какого хера это захват? Забыли заплатить вовремя - ваши проблемы. Теперь домен принадлежит другому лицу и никто не вправе его "отжимать". Регайте новый.
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|2.65, Aliech (ok), 22:12, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здравствуй, друг! Ты, наверное, не очень умеешь читать, раз пропустил, что домен проплачен до 29го года.
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|1.67, ACCA (ok), 22:18, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересный ход HR. Регистратору очень нужен программёр Perl. Ну теперь хоть кто-нибудь заинтересуется. ;)
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|2.79, Аноним84701 (ok), 00:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Неизвестные перехватили домен у регистратора и теперь Perl.com принадлежит постороннему лицу
>> [...] была предпринята более жёсткая попытка продажи с перенаправлением сайтов.
Неизвестные перехватили домен, перенаправив на свой контент:
> Оно без жабаскрипта не открывается, не велика потеря
Л-логика
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