Посторонние получили контроль над доменом Perl.com

Уведомляет - нового владельца. "Ваши домены вам успешно переданы, не забудьте заплатить Кумару за помощь." Это network solutions. Когда-то уважаемая лавка (и, собственно, первый и тогда единственный регистратор .com/net/org и т д) давным-давно скатилась в откровенную индусню и помойку. Владельцы перла видимо давным-давно ничего там не делали и пропустили момент, когда оттуда надо было бежать совсем. Скорее всего, Кумар Наcpалович продали в очередной раз пачку паролей своих клиентов (такое за ними замечалось регулярно и в лучшие времена). В свое время они сделали героическую попытку отжать у меня мой домен. Сами, без всяких китайских хакеров. Просто вот "А такие домены требуют предоплаты за пол-года. Почему? Мы так хотим! Он у тебя еще не поэкспайрился, но продлять его мы не будем. Позвони нашим индусским специалистам 1-000-xxxx, обсудим почем мы его тебе вернем, может быть. Да, и нам похрен что письмо с информацией об этой интересной фиче мы тебе прислали за неделю до экспайра, а не за те самые пол-года. И что ты у нас десять лет его держал." На почту не отвечали. На сайте никакой обратной связи (точнее, линк был поломан и возвращал обратно через пару итераций). К счастью, это-то был не .com, поэтому я обратился напрямую к владельцу gtld. Поскольку дата оплаты еще не прошла - никаких вопросов не задали, плати и пользуйся. Спрашивается - а на что тогда эти п-сы рассчитывали и откуда вообще взялись "пол-года"? Да хз. Так Кумара вштырило.