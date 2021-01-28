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Посторонние получили контроль над доменом Perl.com

28.01.2021 18:40

Брайан Фой (brian d foy), основатель организации Perl Mongers и автор многих книг по языку Perl, предупредил о потере контроля сообществом над основным доменом проекта - Perl.com. Неизвестные перехватили домен у регистратора и теперь Perl.com принадлежит постороннему лицу. Готовится жалоба регистратору на захват домена.

Детали инцидента пока не сообщаются. Известно, что домен не был просрочен, так как был оплачен до 2029 года. В настоящее время при попытке открытия Perl.com выводится предложение о продаже домена. Дополнительно сообщается об аналогичных захватах доменов piracy.com, chip.com, neurologist.com и patterns.com. Во всех случаях домены последним обслуживал регистратор Key-Systems GmbH.

По предварительным данным домены были захвачены с сентября по декабрь прошлого года через взлом учётной записи, во время обслуживания домена у регистратора Network Solutions. После захвата домены были переведены китайскому регистратору Bizcn, а в этом месяце переданы на обслуживание регистратору Key-Systems GmbH. Подобные манипуляции с регистраторами существенно усложняют возвращение захваченных доменов. Параметры владельцев во Whois были оставлены прежними. После захвата злоумышленники пытались продать домены на биржах Sedo и Afternic за 10% от их рыночной стоимости, но покупателей не нашлось и в этом месяце была предпринята более жёсткая попытка продажи с перенаправлением сайтов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Один из участников проекта присвоил себе домен Cyanogenmod.com и попытался шантажировать сообщество
  3. OpenNews: Техника атаки, позволившая получить контроль над всеми доменами в зоне .io
  4. OpenNews: Атака на регистраторов доменов привела к перенаправлению крупнейших сайтов
  5. OpenNews: Атакующие получили контроль над доменом проекта Metasploit через обман регистратора
  6. OpenNews: Домен репозитория debian-multimedia.org перекуплен посторонним лицом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54479-perl
Ключевые слова: perl, domain
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 18:56, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Key-Systems GmbH = рога и копыта.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:46, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ни хрена себе рога т копыта с выручкой почти 3 млн.€ в год, обороты и того выше...
     
     
  • 3.27, Леголас (ok), 19:53, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не рога а рожыщи тогда.
     
  • 3.38, пох. (?), 20:39, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, видать, бизнес кражи чужих доменов - довольно выгодное дело.

    Хотя, конечно, китайцам и приходится отстегивать.

     

  • 1.3, Аноним (3), 19:00, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    PERL - Porno, Enlarge (your...), eRotic, Ladyboys

    Скачать бесплатно и смс прямо сейчас с perl.com

     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 19:08, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Perfect ERLang
     
     
  • 3.63, CrazyAlex (?), 22:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это настоящая порнуха, "сделано телефонистами".
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 22:11, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Elixir прекрасен. Я правда так и не могу придумать, где его применить, потому что микросервисы мне не нужны, но мне нравится.
     
  • 4.69, PnD (??), 22:33, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rabbitMQ
    Но, да. Он тоже про массовое обслуживание.
     
  • 2.18, Сишник (?), 19:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PEtRosyan's Laugh
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:01, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да плевать на .com в данном случае.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:15, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    и на perl в любом
     
     
  • 3.17, псевдонимус (?), 19:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты в слове "пердон" несколько ошибок сделал.
     
     
  • 4.20, Аноним (64), 19:39, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Каждый раз угораю с ярых перлопоклонников, хотя, грешно это смеяться над такими неквалифицированными кадрами.
     
     
  • 5.23, псевдонимус (?), 19:45, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый раз угораю с ярых перлопоклонников, хотя, грешно это смеяться над такими
    > неквалифицированными кадрами.

    Пердон уже перестал пожирать память? А как у пердона с совместимостью с самим собой?
    К тому же он захвачен одноногими небинарными афрогеелесбиянами с ДЦП.

    Никак с совместимостью. Вывод -- пердон не просто не нужен, он вреден.

     
     
  • 6.26, Аноним (64), 19:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну прямо все мифы собранные в одном месте. Но если так посмотреть, в то же время я готов признать, что перл имеет более удобные регулярочки и лучше подходит для задач процессинга текста (можно считать это тот же awk на стероидах), поэтому к самому перлу (5) у меня никаких претензий нет.

    Если тебе нужна более сложная чем регулярочки обработка текста (нейроночки и всё остальное) то тут правда сасамба уже.

     
     
  • 7.28, Аноним (-), 19:59, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нужна более сложная чем регулярочки обработка текста (нейроночки и всё остальное) то тут правда сасамба уже.

    ух какой экспонат у нас завелсо, весели ишо

     
     
  • 8.31, Аноним (64), 20:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, чем тебе так весело, тоже низкая квалификация жмёт наверно Я только из... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Lex (??), 21:32, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Scikit- это нечто универсальное, что есть под кучу ЯП или это чисто подпитоновск... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Аноним (64), 22:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эмм есть какие-то альтернативы в других языках И тоже с околосишными производ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.39, псевдонимус (?), 20:44, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейроночки нужно делать на более других языках. Но к сожалению студенты видят в основном гвидовасик.
     
  • 6.32, Аноним (32), 20:26, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну уж не больше питона, а работает так ещё и пошустрее.
     
     
  • 7.40, псевдонимус (?), 20:44, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И совместимость не поломана.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:13, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    То есть с сентября у них украли домен и они не узнали? Как такое возможно? Регистратор вообще никак не уведомляет что ли?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:21, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Показатель на сколько сильно даже создатели языка к нему относятся. Хотя забили они на него году так в 2001-ом.
     
     
  • 3.35, пох. (?), 20:34, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Создателям языке действительно совершенно неинтересен был perl.com (нужный только чтоб застолбить торговую марку) - они живут на perl.org

     
     
  • 4.41, псевдонимус (?), 20:46, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот ты шаблон-то разорвал.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 21:54, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домен может и другой, но то что Перл остановился в развитии в 2001 году факт вполне медицинский.
     
     
  • 6.66, псевдонимус (?), 22:15, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Домен может и другой, но то что Перл остановился в развитии в
    > 2001 году факт вполне медицинский.

    И это прекрасно.

     
  • 6.76, пох. (?), 00:08, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, новую версию с несовместимым со старой синтаксисом благополучно удалось зак*пать.
    К сожалению, не навсегда - мертвяк ожил, и активно лезет на поверхность.

     
  • 2.34, пох. (?), 20:31, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Уведомляет - нового владельца. "Ваши домены вам успешно переданы, не забудьте заплатить Кумару за помощь."

    Это network solutions. Когда-то уважаемая лавка (и, собственно, первый и тогда единственный регистратор .com/net/org и т д) давным-давно скатилась в откровенную индусню и помойку. Владельцы перла видимо давным-давно ничего там не делали и пропустили момент, когда оттуда надо было бежать совсем. Скорее всего, Кумар Наcpалович продали в очередной раз пачку паролей своих клиентов (такое за ними замечалось регулярно и в лучшие времена).

    В свое время они сделали героическую попытку отжать у меня мой домен. Сами, без всяких китайских хакеров.

    Просто вот "А такие домены требуют предоплаты за пол-года. Почему? Мы так хотим! Он у тебя еще не поэкспайрился, но продлять его мы не будем. Позвони нашим индусским специалистам 1-000-xxxx, обсудим почем мы его тебе вернем, может быть. Да, и нам похрен что письмо с информацией об этой интересной фиче мы тебе прислали за неделю до экспайра, а не за те самые пол-года. И что ты у нас десять лет его держал." На почту не отвечали. На сайте никакой обратной связи (точнее, линк был поломан и возвращал обратно через пару итераций).

    К счастью, это-то был не .com, поэтому я обратился напрямую к владельцу gtld. Поскольку дата оплаты еще не прошла - никаких вопросов не задали, плати и пользуйся. Спрашивается - а на что тогда эти п-сы рассчитывали и откуда вообще взялись "пол-года"? Да хз. Так Кумара вштырило.

     
     
  • 3.45, msgod (ok), 21:07, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и истории у тебя...
    епифанцев.джпг
     
     
  • 4.77, пох. (?), 00:13, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и истории у тебя...

    Вчерародившимся не понять, откуда у меня учетка на networksolutions?

    Подсказка: я, конечно, помоложе Ларри, но не безумно намного.


     

  • 1.12, Аноним (12), 19:17, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сделайте редирект на python.org
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смешной комментарий.
     
  • 2.61, nelson (??), 22:05, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На raku.org
     
  • 2.81, Секрет (?), 00:36, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же в доках пробелы, так нельзя с людьми ...
     

  • 1.13, Аноним (15), 19:20, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Домен Перл покупателей не нашлось…

      Directed by
    ROBERT B. WEIDE

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:33, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже за 10% от их рыночной стоимости
     

  • 1.16, Аноним (-), 19:21, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сделать .onion и забыть про оплаты. И люди счастливы и на ойпишнике экономия.
     
     
  • 2.37, пох. (?), 20:36, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И сайт ненужен - все равно его там никто не найдет.

     
     
  • 3.42, псевдонимус (?), 20:48, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я например его там вполне смогу найти. :-)
     
  • 3.72, Аноним (-), 23:37, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если опеннетный лох не найдет - совсем не значит что всем остальным он не нужен
     
     
  • 4.78, пох. (?), 00:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там cp нету, зачем он тебе?

    Основная беда onion - незапоминаемые бессмысленные адреса, которые еще и не индексируются поисковиками (потому что они их тоже не могут найти).

    Поэтому на твой сайт зайдут оба твои друга-васяна, которым ты лично кинешь в телеграчик и всосапчик ссылочку (если оба не воображаемые, правда). А больше, увы, никто его о его существовании вообще не узнает.

    Весь смысл perl.com вместо org - как раз в том, что этот адрес набирали _руками_. Без помощи гугля и шибкоумных алгоритмов угадава.


     
     
  • 5.82, Аноним (82), 01:05, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть поисковики и все есть. Другое дело что не каждый хочет ссылку кому попало давать.. Надо же рано или позно переходить на .onion и другие альтернативы "платибаблозаэтоиэтокаждыйгодмесяцвздох", вот это был бы действительно показательный переход и толк от "кома".
     

  • 1.21, лютый жабби__ (?), 19:44, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    рыночная стоимость может быть высокой, если его захочет купить продавец брульянтов-жемчугов... надо было продавать не в даркнете )
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 20:04, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пытались. Им видите ли pearl подавай
     
     
  • 3.44, Kuromi (ok), 20:52, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пускай производителям перловки продать попробуют.
     
     
  • 4.74, Аноним (30), 00:00, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И они не берут. Эти perd хотят
     

  • 1.22, Аноним (64), 19:44, 28/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.46, rvs2016 (ok), 21:10, 28/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.47, Аноним (64), 21:12, 28/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.49, rvs2016 (ok), 21:21, 28/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.55, Гость (??), 21:38, 28/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.75, rvs2016 (ok), 00:05, 29/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.59, Аноним (58), 21:55, 28/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.25, Аноним (25), 19:46, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > 10% от рыночной стоимости
    > покупателей не нашлось

    —Бабушка, а кто такой Карл Маркс?
    — Карл Маркс был экономистом.
    — Как наш дядя Изя?
    — Нет, наш дядя Изя — старший экономист.

     
  • 1.29, Lex (??), 19:59, 28/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.48, Аноним (48), 21:19, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Домены - вчерашний день. Вся движуха в соцсетях теперь. Вот ежели бы у них канал на тиктоке угнали - вот беда бы была
     
     
  • 2.50, я (?), 21:27, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не все живут в загоне для скота, сидя в по ноздри в дерьме..
     

  • 1.51, Аноним (51), 21:32, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IP сабжа: https://mobile.twitter.com/briandfoy_perl/status/1354842368030216198
     
  • 1.56, mos87 (ok), 21:43, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    индусов/кетайсов понанимали как обычно
    а бонусы пиджакам
    ИТ такое ИТ

    PS опаньки как я точно угадал https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123093.html#34

     
     
  • 2.80, пох. (?), 00:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там как раз полная п-цома настала, когда получатели бонусов тоже стали явно копчоного происхождения - то ли их перепродали в очередной раз, то ли просто поколение менеджеров сменилось.

    Мелочи типа "галочку автосписания денег за домен можно включить, но невозможно потом выключить - причем она теперь включается и для всех вновь регистрируемых" там были и раньше - но работала кнопка на сайте, "пожаловаться кумару" - причем кумар умел в email, галку довольно быстро выключал обратно. Видимо, пороли его по пятницам еще белые.

     

  • 1.57, mos87 (ok), 21:50, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько смишных анонимных школотронов))) Показатель Силы Perl
     
  • 1.60, Аноним (60), 22:04, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну и с какого хера это захват? Забыли заплатить вовремя - ваши проблемы. Теперь домен принадлежит другому лицу и никто не вправе его "отжимать". Регайте новый.
     
     
  • 2.65, Aliech (ok), 22:12, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Здравствуй, друг! Ты, наверное, не очень умеешь читать, раз пропустил, что домен проплачен до 29го года.
     

  • 1.67, ACCA (ok), 22:18, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный ход HR. Регистратору очень нужен программёр Perl. Ну теперь хоть кто-нибудь заинтересуется. ;)
     
  • 1.70, Аноним (70), 22:55, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потусторонние получили контроль над доменом Perl.com
     
  • 1.71, Аноним (71), 22:58, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уж думал что perl умер, а это всего лишь домен украли.
     
  • 1.73, Аноним (73), 23:55, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно без жабаскрипта не открывается, не велика потеря
     
     
  • 2.79, Аноним84701 (ok), 00:24, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Неизвестные перехватили домен у регистратора и теперь Perl.com принадлежит постороннему лицу
    >>  [...] была предпринята более жёсткая попытка продажи с перенаправлением сайтов.

    Неизвестные перехватили домен, перенаправив на свой контент:
    > Оно без жабаскрипта не открывается, не велика потеря

    Л-логика


     

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