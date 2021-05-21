Релиз языка программирования Perl 5.34.0

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|2.2, Аноним (2), 13:02, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ведь он даже безопаснее раста.
Думаю даже попытка приплести раст не добавит комментариев.
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|2.3, Котовшив (?), 13:03, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что он слишком переподвыподвывернут для петушков, которые с трудом смогли осилить только питон.
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|3.6, Аноним (2), 13:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Просто осилившие перл 20 лет назад не смогли осилить что-то еще.
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|2.22, user90 (?), 13:37, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты чо, попсовик шлоте? Вас таки в ойти щаз понабилось больше, чем в маршрутку в час пик) Про запашок тамошний даже не буду..
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|1.4, Аноним (4), 13:04, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то! Релиз наилучшего языка для общесистемного программирования!
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|2.16, Аноним (20), 13:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напиши на нём ядро, которое работает поверх голого железа, тогда поверю.
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|2.17, Аноним (17), 13:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл.
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|2.19, Аноним (17), 13:36, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл.
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|1.7, Че_ (?), 13:06, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> было изменено около 280 тыс. строк кода, изменения затронули 2100 файлов, в разработке приняли участие 78 разработчиков.
Выглядит пугающе...
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|2.23, Аноним (23), 13:46, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл
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|3.12, funny.falcon (?), 13:18, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вовремя запустили развитие, когда захотели Perl6 делать. Perl5 долго стагнировал, тем самым распугав поклонников и возможных новых адептов.
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|1.11, привет (ok), 13:17, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нативный трай-кетч действительно давно пора было завезти
Long Live Perl!
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|1.13, rvs2016 (ok), 13:22, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разрешено использование пустой нижней границы диапазона
> в блоках "{a,n}", в том числе используемых в регулярных
> выражениях. Например, теперь можно указывать "{,3}".
Какая будет нижняя граница по умолчанию? 0 или 1?
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|1.14, Аноним (14), 13:34, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну уж если в перл завезли try-catch, то может и в Го, наконец, возьмутся за нормальную обработку ошибок.
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