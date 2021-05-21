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Релиз языка программирования Perl 5.34.0

21.05.2021 12:31

После 11 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.34. При подготовке нового выпуска было изменено около 280 тыс. строк кода, изменения затронули 2100 файлов, в разработке приняли участие 78 разработчиков.

Ветка 5.34 выпущена в соответствии с утверждённым восемь лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.34.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.34.0. Одновременно с выходом Perl 5.34 прекращена поддержка ветки 5.30, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.35, на базе которой в мае или июне 2022 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.36, если Perl 5 не заменит ветка Perl 7.

Ключевые изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка синтаксиса try/catch для обработки исключений, который можно использовать вместо не очевидных манипуляций с "eval". Блок "try" включает блок с выполняемым кодом, а блок "catch" с кодом для обработки любого исключения, которое может возникнуть при выполнении первого блока. В "catch" определяется переменная, содержащая данные, переданные при формировании исключения (например, при срабатывании исключения на вызов "die" будет передана указанная в качестве аргумента строка). Внутри блоков "try" и "catch" разрешены операторы переходов, включая return, goto, next, last и redo. 
    
   use feature 'try';
 
   try {
       a_function();
   } catch ($e) {
       warn "An error occurred: $e";
   }
  • Разрешено использование пустой нижней границы диапазона в блоках "{a,n}", в том числе используемых в регулярных выражениях. Например, теперь можно указывать "{,3}".
  • Внутри параметров с фигурными скобками {m,n}, \b{}, \g{}, \k{}, \N{}, \o{} и \x{} разрешено использование пробелов, если пробел прилегает к фигурной скобке или запятой, для двойного экранирования или в шаблонах регулярных выражений, например, теперь можно указывать "qr/a{ 5, 7 }/" или "\x{ FFFC }" без заключения значений в кавычки.
  • В дополнение к шестнадцатеричным (0xddddd) и двоичным (0bddddd) литералам предложен новый синтаксис для задания восьмеричных чисел - "0oddddd", в которых для наглядности можно указывать подчёркивания (0o123_456). Поддержка нового синтаксиса также добавлена в функцию builtin oct().
  • В движке регулярных выражений устранена утечка памяти.
  • Обновлены версии модулей, входящих в базовую поставку. В состав включён модуль ExtUtils::PL2Bat для преобразования perl-скриптов в bat-файлы для запуска в Windows.
  • Добавлена поддержка сборки Perl для системы 9front (форк Plan9). Улучшена поддержка Plan9 и macOS. Прекращена поддержка ОС Symbian.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта
  3. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
  4. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  5. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.32.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55188-perl
Ключевые слова: perl
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  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот что значит мертвый язык. Ни одного комментария на опеннете...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:02, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ведь он даже безопаснее раста.

    Думаю даже попытка приплести раст не добавит комментариев.

     
     
  • 3.15, flexagoon (ok), 13:34, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно попробовать приплести BSD
     
  • 2.3, Котовшив (?), 13:03, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он слишком переподвыподвывернут для петушков, которые с трудом смогли осилить только питон.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 13:06, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Просто осилившие перл 20 лет назад не смогли осилить что-то еще.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:36, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25 лет назад и ранее.
     
  • 2.22, user90 (?), 13:37, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты чо, попсовик шлоте? Вас таки в ойти щаз понабилось больше, чем в маршрутку в час пик) Про запашок тамошний даже не буду..
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:04, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то! Релиз наилучшего языка для общесистемного программирования!
     
     
  • 2.16, Аноним (20), 13:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напиши на нём ядро, которое работает поверх голого железа, тогда поверю.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:35, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:05, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличный язык! Говно руби-пхп-питон в сторонке
     
     
  • 2.19, Аноним (17), 13:36, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл.
     

  • 1.7, Че_ (?), 13:06, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > было изменено около 280 тыс. строк кода, изменения затронули 2100 файлов, в разработке приняли участие 78 разработчиков.

    Выглядит пугающе...

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:46, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Руби-то не трожь. Этож просто объектно-смузно-клетчатый Перл
     

  • 1.8, Васян (?), 13:07, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалко что похерили Perl. На python не нравится скрипты писать.
     
     
  • 2.10, абв (?), 13:14, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что именно похерили?
     
     
  • 3.12, funny.falcon (?), 13:18, 21/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вовремя запустили развитие, когда захотели Perl6 делать. Perl5 долго стагнировал, тем самым распугав поклонников и возможных новых адептов.
     

  • 1.9, Аноним12345 (?), 13:13, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трай-кеч - это круто
     
  • 1.11, привет (ok), 13:17, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нативный трай-кетч действительно давно пора было завезти

    Long Live Perl!

     
  • 1.13, rvs2016 (ok), 13:22, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разрешено использование пустой нижней границы диапазона
    > в блоках "{a,n}", в том числе используемых в регулярных
    > выражениях. Например, теперь можно указывать "{,3}".

    Какая будет нижняя граница по умолчанию? 0 или 1?

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:34, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну уж если в перл завезли try-catch, то может и в Го, наконец, возьмутся за нормальную обработку ошибок.
     
  • 1.18, user90 (?), 13:35, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, тема! Все руки до него не доходят побыдлокодить, вдруг зайдет?
     
  • 1.21, Аноним (21), 13:36, 21/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про бородатого ничего не слышно?
     
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