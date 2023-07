Доступен язык программирования Perl 5.38.0 с поддержкой классов

После 13 месяцев разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.38. При подготовке нового выпуска было изменено около 290 тыс. строк кода, изменения затронули 1500 файлов, в разработке приняли участие 100 разработчиков. Ветка 5.38 выпущена в соответствии с утверждённым десять лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.38.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.38.0. Одновременно с выходом Perl 5.38 прекращена поддержка ветки 5.34, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.39, на базе которой в мае или июне 2024 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.40, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x. Ключевые изменения: Предложен новый экспериментальный синтаксис создания классов, в которых могут определяться поля и методы, привязанные к каждому экземпляру класса. Классы расширяют возможности работы с объектами в Perl и позволяют использовать более близкий к другим языкам программирования синтаксис (ранее подобие объектной модели в Perl 5 основывалось на применении иерархии, привязанной к именам пакетов). Определение классов похоже на создание пакетов при помощи блока "package", за исключением необходимости инициализации класса с запуском конструктора ("my $object = My::Class->new(%arguments);") для создания отдельного экземпляра класса, с которым в последующем ведётся работа. Для выполнения своего кода во время инициализации предложен новый блок "ADJUST", напоминающий блок "BEGIN". Возможно наследование классов, используя атрибут ":isa". Переменные, определяемые внутри класса при помощи ключевого слова "field", видны только внутри класса - для каждого экземпляра класса создаётся отдельное хранилище полей, не пересекающиеся с другими экземплярами того же класса. Методы позволяют определить работающие в контексте класса функции. use feature 'class'; class Example::Base { field $x; ADJUST { $x = "Hello, world"; } method print_message { say $x; } } class Example::Subclass :isa(Example::Base) { ... } Example::Base->new->print_message;

В предупреждения, выводимые при использовании в коде устаревших возможностей, добавлена привязка к подкатегориями, которые могут отключаться по отдельности. Например, для отключения вывода предупреждения об использовании конструкции goto, но сохранении остальных предупреждений, можно указать "no warnings 'deprecated::goto_construct'".

Предложен новый служебный хэш "%{^HOOK}", позволяющий создавать функции-обёртки для ключевых слов. В текущем виде доступны для определения две обёртки - "require__before" и "require__after", позволяющие привязать обработчики, вызываемые на разных стадиях обработки ключевого слова "require". my $old_hook = ${^HOOK}{require__before}; local ${^HOOK}{require__before} = sub { my $old_hook_ret; $old_hook_ret = $old_hook->($name) if $old_hook; warn "Requiring: $name

"; ... };

Добавлена новая переменная окружения PERL_RAND_SEED, через которую можно выставить свою затравку для генератора псевдослучайных чисел (например, для достижения повторяемого поведения во время тестирования).

Добавлена поддержка операторов "//=" и "||=" для определения значений по умолчанию аргументов функций. Выставленное через оператор "//=" значение применяется, если аргумент не определён (undef), а оператор "||=" применяется, если аргумент содержит логическое значение "false" или отсутствует). sub foo ($name //= "world") { print "Hello, $name"; } sub foo ($x ||= 10) { return 5 + $x; } foo(undef); # будет выведено "Hello, world"

Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 15.0.

В некоторых случаях внутри блоков "defer" (отложенные блоки, выполняемые в самом конце) и "finally" (блок с кодом, выполняемый в самом конце конструкции try/catch) разрешено использование оператора "goto". Применение goto допускается только при использовании постоянных меток перехода, которые не выходят за пределы блока. use feature 'defer'; defer { goto LABEL; print "This does not execute

"; LABEL: print "This does

"; }

На стадии компиляции обеспечено выявление недопустимого выхода из блоков defer или finally при помощи операций return или goto. Ранее подобные запрещённые манипуляции выявлялись только в момент выполнения проблемного кода, а теперь ошибка выводится сразу.

Для выполнения блоков кода внутри regex-шаблона добавлена конструкция "*{ ... }", которая эквивалентна конструкциям "?{ ... }" и "??{ ... }", за исключением того, что её использование не приводит к отключению оптимизации в движке регулярных выражений, из-за чего повышается производительность, но поведение становится менее стабильным. "good" =~ /g(?:o(*{print "o"}))*d/;

Размер квантификаторов регулярных выражений (REG_INF) увеличен с 65 536 до 2 147 483 647 (c U16_MAX до I32_MAX), что позволяет использовать конструкции вида "/(?:word){1000000}/".

Добавлены новые функции optimize_optree и finalize_optree для работы с фрагментами внутренней структуры optree.

В движке регулярных выражений реализована новая переменная ${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}, при помощи которой можно получить доступ к последнему успешно выполненному шаблону. if (m/foo/ || m/bar/) { s/${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}/PQR/; }

Добавлена поддержка категории локали LC_NAME, которую можно указываться при вызове "setlocale".

Изменения, нарушающие совместимость: В функции readline() и операторе "<>" после ошибки при обработке потока прекращена очистка флагов, сигнализирующих конец файла или ошибки. Прекращено выполнение блоков INIT после вызова exit() в секции BEGIN.

Объявлено устаревшим использование символа " ' " в качестве разделителя имён пакетов.