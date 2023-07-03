Доступен язык программирования Perl 5.38.0 с поддержкой классов

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|1.1, Аноним (1), 13:42, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> повышается производительность, но поведение становится менее стабильным.
это начало конца
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|2.12, Аноним (12), 14:30, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто тебя за яйца не тянет использовать неуклюжую конструкцию, просто игнорируй. Регэкспы и перл - это нерушимая связка.
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|3.5, Аноним (2), 14:05, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про один экспериментальный безопастный язык тоже так писал. Но эксперимент затянулся.
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|1.4, Аноним (4), 14:00, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Перл и ООП это всегда была шутка юмора. Видимо, поклонники языка (зря что ли учили) закапывать не спешат, вот, начали активно работать над закапыванием сами, чтобы даже до самых тугих дошло. Кому нужен перл без goto, опять же? Никому.
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|2.6, Sadok (ok), 14:12, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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goto там можно придумать, но за это отрубают руки, вообще то
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|3.8, Аноним (4), 14:23, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Примерно, как в goto в питоне? А так, естественно, уже несколько поколений выросло с лапшой на ушах, будто бы нечитаемая лапша в коде это благо, а goto -- вот, вселенское зло. Но споры об этом ентри левел веб-программистов.
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|4.19, Аноним (19), 14:45, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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goto в 100% случаях только в лапше и применяется. Или ты можешь привести обратный пример?
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|5.20, Аноним (4), 14:52, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логика может быть лапшой, от этого никуда не деться. И goto всего лишь эффективный способ из неё выбраться, в ряде случаев повышающий читаемость и качество кода, без лишних условий, дублирования и создания дополнительных мест для ошибок в будущем (я не утверждаю, что использовать goto повсюду -- хорошая идея, но я такого применения и не встречал).
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|2.10, Аноним (12), 14:28, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты и ИТ - шутка юмора, а ООП в Перле будет помощнее даже C#! Просто клоуны ещё не изучали тему, а уже строчат комменты.
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|3.14, Аноним (4), 14:32, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, там ещё и параллельные вычисления есть, а то и асинхронные генераторы, да помощнее, чем в додиезе? Уж чем-чем гордиться, так это не самой убогой частью языка, неклоун ты наш дорогой.
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|1.7, pashev.ru (?), 14:13, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена новая переменная окружения PERL_RAND_SEED, через которую можно выставить свою затравку для генератора псевдослучайных чисел (например, для достижения повторяемого поведения во время тестирования)
Или для создания бэкдоров.
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|1.9, Аноним (12), 14:26, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, а говорили, что язык мёртв! ЕЩЁ КАК ЖИВ! :)
В своё время, когда я писал Perl-ASP страницы, это был шикарный язык! Высокоуровневые конструкции - просто сказка.
И это... что значит "с поддержкой классов"?! ОНИ ТАМ ВСЕГДА БЫЛИ! Причём не просто какие-то неуклюжие Жаба-классы, а классы в стиле Смоллтока - динамичные настолько, что ты мог даже ПОМЕНЯТЬ ПРЕДКА(!). У Перла очень мощная система классов, но она же может сыграть злую шутку с теми, кто слишком увлекётся его динамическими возможностями.
Так или иначе, Перл для веба рулит неимоверно. Да и скрипты для Линукса никто не отменял - на перле их писать куда проще, чем на туn0рылыx башах.
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|1.18, Пряник (?), 14:42, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После питона всё шляпа. Нигде нельзя просто взять и sorted(print) или sorted.__doc__ или str.__dict__ и сразу понять что это и с чем едят, а не гуглить пол дня, чтобы понять почему в cout << вывод текста через оператор СДВИГА
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