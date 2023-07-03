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Доступен язык программирования Perl 5.38.0 с поддержкой классов

03.07.2023 13:16

После 13 месяцев разработки опубликован релиз новой стабильной ветки языка программирования Perl - 5.38. При подготовке нового выпуска было изменено около 290 тыс. строк кода, изменения затронули 1500 файлов, в разработке приняли участие 100 разработчиков.

Ветка 5.38 выпущена в соответствии с утверждённым десять лет назад фиксированным графиком разработки, подразумевающим выпуск новых стабильных веток раз в год и корректирующих релизов - раз в три месяца. Примерно через месяц планируется выпустить первый корректирующий релиз Perl 5.38.1, в котором будут исправлены наиболее значительные ошибки, выявленные в процессе внедрения Perl 5.38.0. Одновременно с выходом Perl 5.38 прекращена поддержка ветки 5.34, для которой в будущем могут быть выпущены обновления только в случае выявления критических проблем с безопасностью. Также начался процесс разработки экспериментальной ветки 5.39, на базе которой в мае или июне 2024 года будет сформирован стабильный релиз Perl 5.40, если не будет принято решение перейти к нумерации 7.x.

Ключевые изменения:

  • Предложен новый экспериментальный синтаксис создания классов, в которых могут определяться поля и методы, привязанные к каждому экземпляру класса. Классы расширяют возможности работы с объектами в Perl и позволяют использовать более близкий к другим языкам программирования синтаксис (ранее подобие объектной модели в Perl 5 основывалось на применении иерархии, привязанной к именам пакетов).

    Определение классов похоже на создание пакетов при помощи блока "package", за исключением необходимости инициализации класса с запуском конструктора ("my $object = My::Class->new(%arguments);") для создания отдельного экземпляра класса, с которым в последующем ведётся работа. Для выполнения своего кода во время инициализации предложен новый блок "ADJUST", напоминающий блок "BEGIN". Возможно наследование классов, используя атрибут ":isa".

    Переменные, определяемые внутри класса при помощи ключевого слова "field", видны только внутри класса - для каждого экземпляра класса создаётся отдельное хранилище полей, не пересекающиеся с другими экземплярами того же класса. Методы позволяют определить работающие в контексте класса функции. 

    
   use feature 'class';

   class Example::Base {
       field $x;
   
       ADJUST {
           $x = "Hello, world";
       }

       method print_message {
          say $x;
       }
 

   }

   class Example::Subclass :isa(Example::Base) {
       ...  
   }

   Example::Base->new->print_message;
  • В предупреждения, выводимые при использовании в коде устаревших возможностей, добавлена привязка к подкатегориями, которые могут отключаться по отдельности. Например, для отключения вывода предупреждения об использовании конструкции goto, но сохранении остальных предупреждений, можно указать "no warnings 'deprecated::goto_construct'".
  • Предложен новый служебный хэш "%{^HOOK}", позволяющий создавать функции-обёртки для ключевых слов. В текущем виде доступны для определения две обёртки - "require__before" и "require__after", позволяющие привязать обработчики, вызываемые на разных стадиях обработки ключевого слова "require". 
    
    my $old_hook = ${^HOOK}{require__before};
    local ${^HOOK}{require__before} = sub {
       my $old_hook_ret;
       $old_hook_ret = $old_hook->($name) if $old_hook;
       warn "Requiring: $name\n";
       ...
    };
  • Добавлена новая переменная окружения PERL_RAND_SEED, через которую можно выставить свою затравку для генератора псевдослучайных чисел (например, для достижения повторяемого поведения во время тестирования).
  • Добавлена поддержка операторов "//=" и "||=" для определения значений по умолчанию аргументов функций. Выставленное через оператор "//=" значение применяется, если аргумент не определён (undef), а оператор "||=" применяется, если аргумент содержит логическое значение "false" или отсутствует). 
    
   sub foo ($name //= "world") {
       print "Hello, $name";
   }
   sub foo ($x ||= 10) {
       return 5 + $x;
   }
   foo(undef);  # будет выведено "Hello, world"
  • Поддержка спецификации Unicode обновлена до версии 15.0.
  • В некоторых случаях внутри блоков "defer" (отложенные блоки, выполняемые в самом конце) и "finally" (блок с кодом, выполняемый в самом конце конструкции try/catch) разрешено использование оператора "goto". Применение goto допускается только при использовании постоянных меток перехода, которые не выходят за пределы блока. 
    
   use feature 'defer';

   defer {
     goto LABEL;
     print "This does not execute\n";
     LABEL: print "This does\n";
   }
  • На стадии компиляции обеспечено выявление недопустимого выхода из блоков defer или finally при помощи операций return или goto. Ранее подобные запрещённые манипуляции выявлялись только в момент выполнения проблемного кода, а теперь ошибка выводится сразу.
  • Для выполнения блоков кода внутри regex-шаблона добавлена конструкция "*{ ... }", которая эквивалентна конструкциям "?{ ... }" и "??{ ... }", за исключением того, что её использование не приводит к отключению оптимизации в движке регулярных выражений, из-за чего повышается производительность, но поведение становится менее стабильным. 
    
   "good" =~ /g(?:o(*{print "o"}))*d/;
  • Размер квантификаторов регулярных выражений (REG_INF) увеличен с 65 536 до 2 147 483 647 (c U16_MAX до I32_MAX), что позволяет использовать конструкции вида "/(?:word){1000000}/".
  • Добавлены новые функции optimize_optree и finalize_optree для работы с фрагментами внутренней структуры optree.
  • В движке регулярных выражений реализована новая переменная ${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}, при помощи которой можно получить доступ к последнему успешно выполненному шаблону. 
    
   if (m/foo/ || m/bar/) {
       s/${^LAST_SUCCESSFUL_PATTERN}/PQR/;
   }
  • Добавлена поддержка категории локали LC_NAME, которую можно указываться при вызове "setlocale".
  • Изменения, нарушающие совместимость: В функции readline() и операторе "<>" после ошибки при обработке потока прекращена очистка флагов, сигнализирующих конец файла или ошибки. Прекращено выполнение блоков INIT после вызова exit() в секции BEGIN.
  • Объявлено устаревшим использование символа " ' " в качестве разделителя имён пакетов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nntp.perl.org/grou...)
  2. OpenNews: Доступен язык программирования Perl 5.36.0
  3. OpenNews: Perl 7 плавно продолжит развитие Perl 5 без нарушения обратной совместимости
  4. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  5. OpenNews: Анонсирован Perl 7
  6. OpenNews: Анализ рисков при воплощении в жизнь инициативы Perl 7
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59373-perl
Ключевые слова: perl
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:42, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > повышается производительность, но поведение становится менее стабильным.

    это начало конца

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:30, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто тебя за яйца не тянет использовать неуклюжую конструкцию, просто игнорируй. Регэкспы и перл - это нерушимая связка.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:52, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это они вовремя успели классы как раз в моде.
     
     
  • 2.3, rshadow (ok), 13:59, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано что экспериментально. Возможно еще не примут.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 14:05, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про один экспериментальный безопастный язык тоже так писал. Но эксперимент затянулся.
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:30, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можешь не язвить, классы в Перле существуют уже лет 20.
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 14:39, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В ванильном С тоже тогда есть классы. Зачем тогда С++?
     
     
  • 4.21, анонимус (??), 14:56, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С++ и не нужен.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:00, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Перл и ООП это всегда была шутка юмора. Видимо, поклонники языка (зря что ли учили) закапывать не спешат, вот, начали активно работать над закапыванием сами, чтобы даже до самых тугих дошло. Кому нужен перл без goto, опять же? Никому.
     
     
  • 2.6, Sadok (ok), 14:12, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    goto там можно придумать, но за это отрубают руки, вообще то
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 14:23, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно, как в goto в питоне? А так, естественно, уже несколько поколений выросло с лапшой на ушах, будто бы нечитаемая лапша в коде это благо, а goto -- вот, вселенское зло. Но споры об этом ентри левел веб-программистов.
     
     
  • 4.17, Аноним (2), 14:41, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Goto органично смотрятся только в asm.
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:45, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    goto в 100% случаях только в лапше и применяется. Или ты можешь привести обратный пример?
     
     
  • 5.20, Аноним (4), 14:52, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логика может быть лапшой, от этого никуда не деться. И goto всего лишь эффективный способ из неё выбраться, в ряде случаев повышающий читаемость и качество кода, без лишних условий, дублирования и создания дополнительных мест для ошибок в будущем (я не утверждаю, что использовать goto повсюду -- хорошая идея, но я такого применения и не встречал).
     
  • 2.10, Аноним (12), 14:28, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты и ИТ - шутка юмора, а ООП в Перле будет помощнее даже C#! Просто клоуны ещё не изучали тему, а уже строчат комменты.
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 14:32, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, там ещё и параллельные вычисления есть, а то и асинхронные генераторы, да помощнее, чем в додиезе? Уж чем-чем гордиться, так это не самой убогой частью языка, неклоун ты наш дорогой.
     
  • 2.11, Здрасьте (?), 14:28, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитай про bless.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 14:33, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню прекрасно, это днище.
     

  • 1.7, pashev.ru (?), 14:13, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена новая переменная окружения PERL_RAND_SEED, через которую можно выставить свою затравку для генератора псевдослучайных чисел (например, для достижения повторяемого поведения во время тестирования)

    Или для создания бэкдоров.

     
  • 1.9, Аноним (12), 14:26, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а говорили, что язык мёртв! ЕЩЁ КАК ЖИВ! :)
    В своё время, когда я писал Perl-ASP страницы, это был шикарный язык! Высокоуровневые конструкции - просто сказка.

    И это... что значит "с поддержкой классов"?! ОНИ ТАМ ВСЕГДА БЫЛИ! Причём не просто какие-то неуклюжие Жаба-классы, а классы в стиле Смоллтока - динамичные настолько, что ты мог даже ПОМЕНЯТЬ ПРЕДКА(!). У Перла очень мощная система классов, но она же может сыграть злую шутку с теми, кто слишком увлекётся его динамическими возможностями.

    Так или иначе, Перл для веба рулит неимоверно. Да и скрипты для Линукса никто не отменял - на перле их писать куда проще, чем на туn0рылыx башах.

     
     
  • 2.22, zog (??), 14:57, 03/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипты на Перле - зло.
     

  • 1.18, Пряник (?), 14:42, 03/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После питона всё шляпа. Нигде нельзя просто взять и sorted(print) или sorted.__doc__ или str.__dict__ и сразу понять что это и с чем едят, а не гуглить пол дня, чтобы понять почему в cout << вывод текста через оператор СДВИГА
     
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