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Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения

10.08.2021 08:34

Управляющий совет организации Perl Foundation изучил действия и процессы, связанные с работой команды по делам сообщества (CAT, Community Affairs Team) и решил приостановить работу данной группы до формализации всех связанных с её работой процессов и официального утверждения полномочий данной группы. Совет также отменил два ранее опубликованных отчёта об инцидентах, на основе которых были приняты меры в связи с ненадлежащим поведением некоторых участников сообщества при проведении обсуждений на платформе Slack.

Команда Community Affairs Team была создана для контроля за соблюдением требований к манере общения в сообществе и разбора жалоб на нарушение кодекса поведения (Code of Conduct). В итоге было выяснено, что Community Affairs Team стал перегибать палку и против некоторых участников, допускающих неосторожные и резкие высказывания, были выдвинуты ложные претензии и неадекватные меры воздействия, в том числе за действия, совершённые до начала движения в сторону инклюзивности и благородных манер.

Совет признал некорректным использование субъективных критериев "недостойного поведения" при наведении порядка в давно сформировавшемся сообществе, и определил, что команда Community Affairs Team должна действовать только в соответствии с чётко изложенными правилами и в рамках явно определённых мер воздействия. Данные правила были предложены в проекте устава, но так и не были должным образом формализованы.

Например, под удар попали Кристиан Вальде (Christian Walde) и Мэтт Траут (Matt S. Trout), активные участники жизни сообщества и известные разработчики Perl, который были навсегда удалены из дискуссионной площадки (позднее постоянный бан был заменён блокировкой на 1 год). Интересно, что Мэтт Траут, пострадавший от действий Community Affairs Team, приветствовал то, что несмотря на заморозку команды наказание оставлено в силе, так как он признаёт, что действовал некорректно по отношению к Sawyer X и позднее принёс ему свои извинения. Мэтт также указал на то, что участники Community Affairs Team оказались в запутанной ситуации и вынуждены были импровизировать из-за неспособности управляющего совета утвердить и опубликовать кодекс поведения до начала разбора инцидентов.

В ответ на действия управляющего совета Саманта Маквей (Samantha McVey), основатель Community Affairs Team, выразила несогласие с действиями и заявила об уходе с поста руководителя команды. Саманта считает не правильным отзыв отчётов группы в одностороннем порядке и недовольна затягиванием принятия устава и кодекса поведения в сообществе, которые должны были быть приняты много месяцев назад. Саманта также не считает убедительной официальную причину отзыва отчётов об инцидентах - совершение действий до принятия устава и до делегирования группе Community Affairs Team официальных полномочий, так как отчёты ранее были утверждены самим управляющим советом. По мнению Саманты, обеспечение безопасности сообщества и соблюдение кодекса поведения важнее формальностей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Сообщество разработчиков Perl покинул один из лидеров проекта
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.34.0
  4. OpenNews: Опубликован разбор инцидента с потерей контроля над доменом perl.com
  5. OpenNews: Избран управляющий совет, который будет руководить разработкой Perl
  6. OpenNews: Perl переходит на новую модель управления
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55614-perl
Ключевые слова: perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 09:35, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Максиму на заметку 😉
     
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 10:46, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как думаете, кто заметку-то публиковал? :)
     
     
  • 3.37, Агл (?), 11:31, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "публиковать" и "читать" не всегда сосуществуют. лучше уточнить ))
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Хоть в одной команде поступили правильно гнать этих SJW'шников поганой метлой.
     
     
  • 2.10, _hide_ (ok), 09:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Да тут всё ещё веселее: "Вы ведете себя слишком неформально и обижаете некоторых особенных", но при этом особенным эти же формальности не нравятся (удивительно, не правда ли?)
    Одним словом, хотят психологического насилия, но не хотят ответственности за это
     

  • 1.3, dullish (ok), 09:38, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Что угодно, лишь бы код не писать.
     
  • 1.4, pashev.me (?), 09:38, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Модератор - всегда мизантроп :)
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 10:34, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совершенно не обязательно. Лично я до того как достать банхаммер использую все попытки достучаться и урезонить, объясняя что от бана проигрываем все вместе, как сообщество. А если это вообще не работает - ну, эх... к счастью я люблю места с разумными существами, так что до этого очень редко доходит, и я рассматриваю необходимость к переходу на этот метод как наполовину свой фэйл.
     
     
  • 3.31, Урри (ok), 10:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То есть устраиваешь никому не нужный флейм и, вероятно, срач?
     
  • 2.27, Michael Shigorin (ok), 10:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тут как-то даже до User294 дошло, что без модераторов (пусть и со своими тараканами) -- ещё хуже :]

    А так вспомнился пластилиновый мультик из девяностых по мотивам сказки "Кот в сапогах"; там Людоед выражал свои чуЙства на практически поэтическом немецком: "Ich bin Humanist; Ich liebe... dich, dich, und dich" (накалывая на вилочку трёх антропов).

     
     
  • 3.36, andy (??), 11:30, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут как-то даже до User294 дошло, что без модераторов (пусть и со своими тараканами) -- ещё хуже :]

    Куда уж хуже-то? Модераторский состав тут давно все донья пробил.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:39, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Долой формальности — всех на костёр[!]
     
     
  • 2.29, Michael Shigorin (ok), 10:46, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Хохма в том, что на костёр надо было ещё постараться попасть по суду -- поднимите материалы дела того же подонка и переворотчика (а вовсе не учёного, как его совейская пропаганда мазала) Джордано Бруно.

    Так вот духовные то ли наследнички, то ли шестёрки тех иудеев, от попытки которых подмять под себя средневековую Испанию инквизиция-то её и спасла -- далеко переплюнули тех, кого всем кагалом разведя гевалт, лицемерно осуждали.

    Таки читайте "Протоколы сионских мудрецов" -- даже если принять иудейскую гипотезу, что это "фальшивка", уж больно занятно текст сходится с уже происшедшим.

     
     
  • 3.39, pashev.me (?), 11:32, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а вовсе не учёного

    "Я идиот, я сужу о событиях 500-летней давности используя современные представления".

    Что такое "учёный" 500 лет назад? Всё, что мы сейчас знаем и имеем, было открыто и изобретено не учёными. Начиная с огня.

     

  • 1.7, A.Stahl (ok), 09:43, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Дон Педро Кастильо Альварес, проснушись после 4-месячной комы, был возмущён тем что его тётка, донья Клаудия Чребуленте Дрома, подписала дарственную на виноградник, который принадлежал ещё прадеду Дона Педро Кастильо Альвареса, весьма известного своей тягой к азартным играм Хуану Одоторе Альваресу, при этом Клаудия Дрома в сговоре с продажным судьёй Чербеленте Троффа замяла тот общеизвестный факт, что согласно Пакту Шестнадцати Лоз виноградник не может быть продан или подарен не члену семьи Альварез без согласия всех членов семьи Альварез.

    Какая трагедия! Продолжение смотрите в 1637 серии сериала "Богатые рабыни тоже уносятся ветром"

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:38, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Продолжение смотрите в 1637 серии сериала "Богатые рабыни тоже уносятся ветром"

    Талант! Если бы у нас такое кино снимали, то Голливуд  закрыли за ненужностью.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:45, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот такой вот CoCk
     
  • 1.9, Нанобот (ok), 09:46, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    насколько я понял, их прикрыли за то, забанили какого-то "неприкасаемого" папку
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:04, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Первый абзац перечитай
     
     
  • 3.32, Michael Shigorin (ok), 10:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это некрософтовский мальчик, он сюда не читать ходит же.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:04, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    perl как тот странный тихий сосед, который сидит дома, но иногда голым бегает по району
     
  • 1.14, имя_ (?), 10:04, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Полиция мысли и слова. То не напиши, того не обидь, иначе отстраним от разработки и патчи принимать не будем.
     
     
  • 2.16, Annoynymous (ok), 10:11, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > То не напиши, того не обидь, иначе отстраним от разработки и патчи принимать не будем.

    Причём в прошлом.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:23, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    упомянуты нелица
    переписать сквозь наверх до подшивки
     

  • 1.18, Аноньимъ (ok), 10:21, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Клоунада конечно, нахрена было этих клоунов вообще в проэкт пускать непонятно.

    Вот итог пренебрежительного отношения "технарей" к гуманитарному знанию.

    Проходимцы в клоунских костюмах вертят этих технарей как лохов последних.

    А до тех доходит только через годы, да и то не до всех.

    Половина не понимает как их разводят и раскрыв рты завороженная пялится на злых клоунов.

    Вторая половина не понимает как их разводят и несёт всякую шовинистическую пургу помогая злым клоунам в их мерзком спектакле.

    Классика.

     
     
  • 2.33, Michael Shigorin (ok), 10:50, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё и #хуцпа -- кто не в курсе, те могут остолбенеть от наглость.  А надо канделябр в руки -- и по харе!  Эти трусы, получив малейший отпор, стремглав в ближайшие кусты сбегают.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:26, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какая неожиданность, команда для бана участников за недостаточную толерантность начала кого-то банить за недостаточную толерантность!
     
  • 1.26, Michael Shigorin (ok), 10:39, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у этой саманты сколько патчей в perl?..

    PS: сказано больше века назад, актуальности не утратило ничуть:

    ---
    У них гуманность напускная, показывают только вид, что имеют ее, [B]а в сущности это эгоисты.[/B] Речи не требуют жертв - ну, они и расточают их, а коснись дело до жертв, они и назад. Нынче почти все лицедеи; одни перед другими рисуются, как ревнители блага и особенно просвещения, и все остаются очень довольны когда успеют засвидетельствовать словом, что они действительно таковы. Оттого у нас коль скоро появится какое либо благотворительное начинание - толки подымутся повсюду, а дело все-таки не спеется.
    --- Ф.З.

     
  • 1.28, Урри (ok), 10:42, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Саманта Маквей (Samantha McVey), основатель Community Affairs Team, выразила несогласие с действиями и заявила об уходе с поста руководителя команды

    "Нехай щастить" (с)

     
  • 1.34, mos87 (ok), 11:07, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче, у саманты гормоны кончились?
     
  • 1.35, mos87 (ok), 11:08, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, сколько Михаила в треде)
     
  • 1.38, Аноним (38), 11:31, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толерантность тоже должна быть системной.
     

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