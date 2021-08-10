Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения

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|3.37, Агл (?), 11:31, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"публиковать" и "читать" не всегда сосуществуют. лучше уточнить ))
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|1.2, Аноним (2), 09:37, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Хоть в одной команде поступили правильно гнать этих SJW'шников поганой метлой.
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|2.10, _hide_ (ok), 09:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Да тут всё ещё веселее: "Вы ведете себя слишком неформально и обижаете некоторых особенных", но при этом особенным эти же формальности не нравятся (удивительно, не правда ли?)
Одним словом, хотят психологического насилия, но не хотят ответственности за это
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|2.23, Аноним (-), 10:34, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совершенно не обязательно. Лично я до того как достать банхаммер использую все попытки достучаться и урезонить, объясняя что от бана проигрываем все вместе, как сообщество. А если это вообще не работает - ну, эх... к счастью я люблю места с разумными существами, так что до этого очень редко доходит, и я рассматриваю необходимость к переходу на этот метод как наполовину свой фэйл.
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|3.31, Урри (ok), 10:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То есть устраиваешь никому не нужный флейм и, вероятно, срач?
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|2.27, Michael Shigorin (ok), 10:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тут как-то даже до User294 дошло, что без модераторов (пусть и со своими тараканами) -- ещё хуже :]
А так вспомнился пластилиновый мультик из девяностых по мотивам сказки "Кот в сапогах"; там Людоед выражал свои чуЙства на практически поэтическом немецком: "Ich bin Humanist; Ich liebe... dich, dich, und dich" (накалывая на вилочку трёх антропов).
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|3.36, andy (??), 11:30, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут как-то даже до User294 дошло, что без модераторов (пусть и со своими тараканами) -- ещё хуже :]
Куда уж хуже-то? Модераторский состав тут давно все донья пробил.
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|2.29, Michael Shigorin (ok), 10:46, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Хохма в том, что на костёр надо было ещё постараться попасть по суду -- поднимите материалы дела того же подонка и переворотчика (а вовсе не учёного, как его совейская пропаганда мазала) Джордано Бруно.
Так вот духовные то ли наследнички, то ли шестёрки тех иудеев, от попытки которых подмять под себя средневековую Испанию инквизиция-то её и спасла -- далеко переплюнули тех, кого всем кагалом разведя гевалт, лицемерно осуждали.
Таки читайте "Протоколы сионских мудрецов" -- даже если принять иудейскую гипотезу, что это "фальшивка", уж больно занятно текст сходится с уже происшедшим.
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|3.39, pashev.me (?), 11:32, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а вовсе не учёного
"Я идиот, я сужу о событиях 500-летней давности используя современные представления".
Что такое "учёный" 500 лет назад? Всё, что мы сейчас знаем и имеем, было открыто и изобретено не учёными. Начиная с огня.
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|1.7, A.Stahl (ok), 09:43, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Дон Педро Кастильо Альварес, проснушись после 4-месячной комы, был возмущён тем что его тётка, донья Клаудия Чребуленте Дрома, подписала дарственную на виноградник, который принадлежал ещё прадеду Дона Педро Кастильо Альвареса, весьма известного своей тягой к азартным играм Хуану Одоторе Альваресу, при этом Клаудия Дрома в сговоре с продажным судьёй Чербеленте Троффа замяла тот общеизвестный факт, что согласно Пакту Шестнадцати Лоз виноградник не может быть продан или подарен не члену семьи Альварез без согласия всех членов семьи Альварез.
Какая трагедия! Продолжение смотрите в 1637 серии сериала "Богатые рабыни тоже уносятся ветром"
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|2.25, Аноним (25), 10:38, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Продолжение смотрите в 1637 серии сериала "Богатые рабыни тоже уносятся ветром"
Талант! Если бы у нас такое кино снимали, то Голливуд закрыли за ненужностью.
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|1.9, Нанобот (ok), 09:46, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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насколько я понял, их прикрыли за то, забанили какого-то "неприкасаемого" папку
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|1.12, Аноним (12), 10:04, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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perl как тот странный тихий сосед, который сидит дома, но иногда голым бегает по району
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|1.14, имя_ (?), 10:04, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Полиция мысли и слова. То не напиши, того не обидь, иначе отстраним от разработки и патчи принимать не будем.
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|2.16, Annoynymous (ok), 10:11, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> То не напиши, того не обидь, иначе отстраним от разработки и патчи принимать не будем.
Причём в прошлом.
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|1.18, Аноньимъ (ok), 10:21, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Клоунада конечно, нахрена было этих клоунов вообще в проэкт пускать непонятно.
Вот итог пренебрежительного отношения "технарей" к гуманитарному знанию.
Проходимцы в клоунских костюмах вертят этих технарей как лохов последних.
А до тех доходит только через годы, да и то не до всех.
Половина не понимает как их разводят и раскрыв рты завороженная пялится на злых клоунов.
Вторая половина не понимает как их разводят и несёт всякую шовинистическую пургу помогая злым клоунам в их мерзком спектакле.
Классика.
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|2.33, Michael Shigorin (ok), 10:50, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ещё и #хуцпа -- кто не в курсе, те могут остолбенеть от наглость. А надо канделябр в руки -- и по харе! Эти трусы, получив малейший отпор, стремглав в ближайшие кусты сбегают.
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|1.20, Аноним (20), 10:26, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какая неожиданность, команда для бана участников за недостаточную толерантность начала кого-то банить за недостаточную толерантность!
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|1.26, Michael Shigorin (ok), 10:39, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А у этой саманты сколько патчей в perl?..
PS: сказано больше века назад, актуальности не утратило ничуть:
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У них гуманность напускная, показывают только вид, что имеют ее, [B]а в сущности это эгоисты.[/B] Речи не требуют жертв - ну, они и расточают их, а коснись дело до жертв, они и назад. Нынче почти все лицедеи; одни перед другими рисуются, как ревнители блага и особенно просвещения, и все остаются очень довольны когда успеют засвидетельствовать словом, что они действительно таковы. Оттого у нас коль скоро появится какое либо благотворительное начинание - толки подымутся повсюду, а дело все-таки не спеется.
--- Ф.З.
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|1.28, Урри (ok), 10:42, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Саманта Маквей (Samantha McVey), основатель Community Affairs Team, выразила несогласие с действиями и заявила об уходе с поста руководителя команды
"Нехай щастить" (с)
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