Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения

Управляющий совет организации Perl Foundation изучил действия и процессы, связанные с работой команды по делам сообщества (CAT, Community Affairs Team) и решил приостановить работу данной группы до формализации всех связанных с её работой процессов и официального утверждения полномочий данной группы. Совет также отменил два ранее опубликованных отчёта об инцидентах, на основе которых были приняты меры в связи с ненадлежащим поведением некоторых участников сообщества при проведении обсуждений на платформе Slack. Команда Community Affairs Team была создана для контроля за соблюдением требований к манере общения в сообществе и разбора жалоб на нарушение кодекса поведения (Code of Conduct). В итоге было выяснено, что Community Affairs Team стал перегибать палку и против некоторых участников, допускающих неосторожные и резкие высказывания, были выдвинуты ложные претензии и неадекватные меры воздействия, в том числе за действия, совершённые до начала движения в сторону инклюзивности и благородных манер. Совет признал некорректным использование субъективных критериев "недостойного поведения" при наведении порядка в давно сформировавшемся сообществе, и определил, что команда Community Affairs Team должна действовать только в соответствии с чётко изложенными правилами и в рамках явно определённых мер воздействия. Данные правила были предложены в проекте устава, но так и не были должным образом формализованы. Например, под удар попали Кристиан Вальде (Christian Walde) и Мэтт Траут (Matt S. Trout), активные участники жизни сообщества и известные разработчики Perl, который были навсегда удалены из дискуссионной площадки (позднее постоянный бан был заменён блокировкой на 1 год). Интересно, что Мэтт Траут, пострадавший от действий Community Affairs Team, приветствовал то, что несмотря на заморозку команды наказание оставлено в силе, так как он признаёт, что действовал некорректно по отношению к Sawyer X и позднее принёс ему свои извинения. Мэтт также указал на то, что участники Community Affairs Team оказались в запутанной ситуации и вынуждены были импровизировать из-за неспособности управляющего совета утвердить и опубликовать кодекс поведения до начала разбора инцидентов. В ответ на действия управляющего совета Саманта Маквей (Samantha McVey), основатель Community Affairs Team, выразила несогласие с действиями и заявила об уходе с поста руководителя команды. Саманта считает не правильным отзыв отчётов группы в одностороннем порядке и недовольна затягиванием принятия устава и кодекса поведения в сообществе, которые должны были быть приняты много месяцев назад. Саманта также не считает убедительной официальную причину отзыва отчётов об инцидентах - совершение действий до принятия устава и до делегирования группе Community Affairs Team официальных полномочий, так как отчёты ранее были утверждены самим управляющим советом. По мнению Саманты, обеспечение безопасности сообщества и соблюдение кодекса поведения важнее формальностей.



