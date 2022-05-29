Доступен язык программирования Perl 5.36.0

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|1.1, Аноним (1), 09:56, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тот самый момент, когда скриптопоклонники изобретают велосипед, тобиш тащат в свой скриптоязык все то, что уже давно есть в нормальных языках программирования. Т.е. явное указание переменных, явную типизацию и т.д. А все потому, что и ослу было изначально ясно, что код без явных указаний будет небезопасным и на добавление обратно этой безопасности придется тратить время, которое, как известно, деньги.
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|2.4, Аноним (4), 10:12, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>>> было изначально понятно <<<
Вы посмотрите на год выпуска Перла. Тогда цели и задачи были вообще никак не связаны с безопасностью! Так что ваши притензии вообще не обоснованы! Тоже самое касается например языка Си, что он типа весь такой и сякой! Язык развивается и это нормально!
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|3.25, Аноним (25), 10:51, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си развивается? Компиляторы сейчас ощутимо лучше чем даже 15 лет назад, но вот язык ровно тот же остался (не серьёзно обсуждать то, нормальной поддержки чего ни в одном компиляторе не появилось). Да, ту же либц развивают, но это ведь не язык.
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|4.32, Аноним (4), 11:40, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Си развивается? <<<
Во первых, под развивается имелся ввиду только Перл!
Но даже несмотря на это, да язык Си развивается, - развивается ровно на столько, на сколько это необходимо в мире Си, (если интересно можете посмотреть стандарт C2x будущий С23). Уже давно было сказано, что Си, оставляет право быть огромным языком за С++.
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|2.15, funny.falcon (?), 10:37, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Перл не задумывался как язык для написания больших приложений. Это был язык для быстрых текстовых отчётов по анализу текстовых файлов.
Он был заменой bash+sed+awk, потому унаследовал многие их черты. И с ролью их замены Perl справляется довольно хорошо.
Во времена perl (и для целей его использования) ценность строгости не очевидна.
Другой дело, что большие приложения на Perl начали писать очень давно. Тот же Booking.com до сих пор на Perl. А значит, вносить строгость нужно было тоже давно.
Причиной заморозки и полу-гибели Perl послужил Perl6. Проект без чётких целей и плана становления отобрал у Perl5 фокус и время разработчиков. Если бы не Perl6, у нас сейчас был бы совсем другой Perl5. И кто знает, может быть “Perl мёртв” не был бы такой популярной фразой.
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|3.19, Аноним (25), 10:47, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Perl6 когда придумали сделать, в 2000? Почему тогда perl5 до сих пор остался в 1994, куда делись 6 лет?
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|5.28, Аноним (25), 10:59, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут сложно поспорить. Кобол сейчас примерно в том же положении, требования изменились, а язык не эволюционировал под запросы и потребности. Сегодня есть достаточно большой спрос на фортран, в основном из-за кучи готового кода и хорошо оптимизированных библиотек. Было время, когда компиляторы си генерировали заметно менее эффективный код, а вычисления сегодня в большом тренде. Однако, применимость фортрана довольно ограниченная, но им не пытаются затыкать все щели, для чего он явно и не приспособлен.
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|3.43, Аноним (43), 12:28, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фантастическая чушь. Во-первых, перл5 развивался. Между 5.10 и 5.20 произошло очень серьезное развитие, и к 5.30 наверно даже большее. Много экспериментальных фич было за это время. Что-то прижилось, что-то нет.
Перл6 изначально был в стороне от перл5, его разработкой занимались в основном другие люди.
Если вы не в теме перла, не пишете на нем и не разбираетесь в его специфике - зачем пишете посты космической глупости?
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|2.18, Аноним84701 (ok), 10:46, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Тот самый момент, когда скриптопоклонники изобретают велосипед, тобиш тащат в свой скриптоязык
Тот самый неловкий момент, когда скриптонепоклонники высказывают свое фи благодаря этим самым скриптам (да, опеннет -- на перле).
> А все потому, что и ослу было изначально ясно, что код без явных указаний будет
Классический эффект послезнания.
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|1.3, Аноним (3), 10:12, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Любые обновления – зло. Программы как и языки программирования должны быть как здания – построены и сданы в эксплуатацию, а не вечной стройкой.
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|2.5, Аноним (4), 10:17, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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без обид, но такое может сказать только наивный ребенок оторванный от реальности, в реальном мире всё по-другому! Как говорится все течет - всё меняется будь то hardware or software!
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|2.7, Аноним (7), 10:18, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это допустимо только в тех вселенных, где требования пользователей языка и программ не меняются.
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|3.30, Аноним (3), 11:32, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они и не должны меняться. Я сижу на 2 пне, нужные мне программы пишу сам, часто вообще с нуля на ассемблере и си, или дописываю под себя уже имеющиеся. Вот сейчас пишу этот комментарий с почти полностью переписанного под свои нужды dillo. И именно такими должны быть все компьютерщики, а не идиотами с тиктоками и айфонами не умеющими отличить шину данных от шины адреса.
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|4.34, Аноним (4), 11:51, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В реальном мире такого никогда не будет!
ПС: юношеский максимализм со временем должен пройти
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|2.27, Аноним (27), 10:53, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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После написания ПО обслуживается, исправляются недочёты и т.д. Как и здания. Без обслуживания оно начнёт трещать по швам и разрушится в итоге.
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|2.37, gvf (??), 12:04, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы хотите лишиться работы?
Огромная часть программистов кормится именно с написания нафиг никому не нужных дополнительных фич, не говоря уже про банальные исправления ошибок.
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|2.10, Аноним (4), 10:24, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы не в курсе но когда-то на Перле писали очень многие и очень много! Поэтому тут как с Си, язык никогда не умрёт!
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|3.11, Аноним (8), 10:29, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хм, С и Perl сложно сравнить, разные задачи. Вместо Perl вышел Python, я был Perl программист, но ушел когда еще был 5.24
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|6.21, ыы (?), 10:48, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти замены- примерно как резиновая женщина на замену настоящей... да, найдутся любители...
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|7.35, Аноним (-), 12:02, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как резиновая ... на замену настоящей
В эпоху форсирования "безопасности" (кто сказал раст?) исполнения супружеских и не только обязанностей, ты контактируешь с резиной. Для полной замены не хватает только искусственного интеллекта для вербального сопровождения процесса.
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|5.26, funny.falcon (?), 10:53, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ruby разрабатывался как замена Перлу и Питону. Но не заменил.
Матц любил Лисп, и ему приходилось использовать Perl и C++, и видел Python. Он решил сделать лисп с фичами перла, с правильными объектами (в отличие от Python) и с приятным синтаксисом.
В целом, как мне кажется, у него получилось. Использовать Ruby вместо Perl для чего-то больше однострочника намного приятнее.
Но язык долго мариновался в пределах Японии, и долго его реализация была ощутимо медленнее Perl. Потому он вытеснить Perl на его поприще не смог. А жаль.
Равно как не смог вытеснит и Python. Во-первых, из-за скорости, во-вторых (как мне кажется) потому, что Reference Counting во некоторых приложениях предпочтительнее Garbage Collector: когда ты в NumPy ворочаешь большими матрицами, хочется, чтобы они из памяти вылетали сразу, как становились не нужными.
Кроме того, вызов сетевого io (read/write) в Ruby эмулирован блокирующим через неблокирующие, т.к. до 1.8 в Ruby потоки были “зелёными”. Что тоже доставляло траблов любителям точных системных вызовов и библиотекописателям.
Сейчас по скорости Ruby 2.x имеет паритет с Python и Perl. (PHP, правда, сумел уйти в отрыв.)
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|7.42, Аноним (43), 12:24, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Главное верить! Даже если получится выдавить единицы процентов, перл быстрее в разы. Пхп еще быстрее, при том, что там уже ООП как в джаве.
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|3.12, Аноним (12), 10:31, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это верно, но объективно Перл безнадёжно устарел. Сейчас все те же задачи намного веселее делать на Rust.
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|4.14, Аноним (4), 10:34, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тоже самое можно сказать и про Си, что он безнадежно устарел и что? люди как писали на Си так и будут писать на нём дальше!
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|5.29, Аноним (29), 11:32, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Си пишут, потому что аналогов до сих пор нет. Rust не аналог Си, как и C++. А вот Perl ушел в прошлое из-за Python.
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|4.22, Аноним (20), 10:49, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это только для любителей плохого синтаксиса. А так для плохой архитектуры приложения есть еще Хаскель.
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|4.40, Аноним (43), 12:22, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перл устарел? Он до сих пор сильно опережает свое время.
Задачи перла на раст? Да в своем ли ты уме. Хотя, что я спрашиваю. Клинический идиот.
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|2.39, Аноним (43), 12:20, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перл еще твой питончик переживет, и джаву с плюсцами возможно тоже (их может заменить раст или нечто подобное). В 2012 пистушки орали хором, что перл умер то, перл умер сё. 10 лет прошло. Питон уже потихонечку выносят на помойку, переходя с него на голанг. Джуны на питоне, прошедшие курсы, уже стали мемом, над вами тупо ржут. Перл как использовался, так и используется. Люди продолжают его учить.
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|2.45, Sw00p aka Jerom (?), 12:44, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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долой всякие макросы из асм, даешь максимально приближенный к архитектуре. Почему нет новостей про всякие HDL или Verilog? Давно пора уже переходить к хардвейрным реализациям алгоритмов и т. д. Всякие машинлернинги в этом нуждаются.
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|1.33, Аноним (33), 11:45, 29/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что нельзя написать на перле из того, что пишут на пистоне⁉️💩Только вот не надо про всякие там смузи библиотеки и фреймворки – они не нужны нормальному программисту с инженерным образованием‼️
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|2.36, Аноним (25), 12:04, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, ну раз уж перл подходит только для работы с текстом, вот, допустим. нлп вписывается в определение. У меня есть задача: мне нужны токенизер, морфологизер и леммализер, я перу питон и выбираю из десятка альтернатив наиболее подходящие задаче. Скажем, мне надо с поддержкой японского языка, что уже сокращает количество доступных вариантов до полутора. Покажите мне мастер-класс по решению примитивной задачи строки текста без смузи-библиотек и фреймворков на питоне.
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|2.38, Аноним (43), 12:13, 29/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На питоне пишут то, что на перле писать в общем случае тоже не надо.
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