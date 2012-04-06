Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe

Компания TIOBE Software опубликовала сентябрьский рейтинг популярности языков программирования. Выпуск примечателен значительным ростом популярности языка Perl, который за год поднялся с 27 на 10 место рейтинга. В феврале индекс популярности Perl составлял 0.49%, после чего начался его рост до 0.7% в марте, 0.9% в апреле, 1.2% в мае, 1.47% в июне, 1.76% в июле и достиг 2.08% в августе. Причины роста популярности Perl не ясны, никаких значимых событий, связанных с данным языком, кроме очередного ежегодного релиза Perl 5.42, в этом году не происходило. По предположению руководителя TIOBE высокая позиция в рейтинге связана с большим числом книг по Perl, продаваемых в интернет-магазине Amazon (например, число книг по Perl в 4 раза превышает PHP и в 7 раз Rust). Также упоминается учащение публикации промежуточных релизов Perl 5 и вытеснение Perl 6/Raku из поля зрения (Perl 6 занимает 129 место). Из гипотез также отмечается возвращение интереса к языку Perl из-за его возможностей обработки текста и продвинутых регулярных выражений, что стало востребовано с развитием AI-платформ. Пик популярности Perl пришёлся на март 2003 года, когда данный язык поднялся на 3 место в рейтинге, после чего началось постепенное снижение популярности Perl. Из других набирающих популярность языков выделяется язык Си, который по сравнению с сентябрём прошлого года поднялся на 3 место, вытеснив на 4 место язык Java. Кроме того, с 11 на 9 место поднялся язык Pascal, с 15 на 13 - R, с 26 на 14 - Ada, с 21 на 17 - Assembler. Первое и второе места продолжают занимать Python и С++. Кроме Java популярность снизилась у языков SQL (с 9 на 11 место), Fortran (10 → 12), PHP (13 → 15), Rust (14 → 18), Matlab (12 → 19) и Kotlin (18 → 20). Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu. В сентябрьском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, за год языки C/C++ вытеснили JavaScript с 3 на 4 место, на 4 позиции выросла популярность Objective-C, на три - Ada, на две - Ruby, Lua, Julia и Pascal. Perl поднялся с 28 на 27 место, а Rust с 10 на 9 место. На 4 позиции снизилась популярность Groovy, на три - VBA и TypeScript, на две - Kotlin, Dart и Scala.



В 2025 году также обновлён рейтинг RedMonk, построенный на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, двадцатка лидеров выглядит следующим образом (по сравнению с прошлым годом CSS снизился на позицию, а C++ поднялся): 1 JavaScript 2 Python 3 Java 4 PHP 5 C# 6 TypeScript 7 C++ 8 CSS 9 Ruby 10 C 11 Swift 12 Go 12 R 14 Shell 15 Kotlin 16 Scala 17 Objective-C 18 PowerShell 19 Rust 20 Dart Рейтинг IEEE Spectrum в 2025 году пока не обновлялся. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций). Распределение популярности за прошлый год:



