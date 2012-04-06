The OpenNET Project / Index page

Язык Perl поднялся с 27 на 10 место в рейтинге Tiobe

14.09.2025 11:37

Компания TIOBE Software опубликовала сентябрьский рейтинг популярности языков программирования. Выпуск примечателен значительным ростом популярности языка Perl, который за год поднялся с 27 на 10 место рейтинга. В феврале индекс популярности Perl составлял 0.49%, после чего начался его рост до 0.7% в марте, 0.9% в апреле, 1.2% в мае, 1.47% в июне, 1.76% в июле и достиг 2.08% в августе.

Причины роста популярности Perl не ясны, никаких значимых событий, связанных с данным языком, кроме очередного ежегодного релиза Perl 5.42, в этом году не происходило. По предположению руководителя TIOBE высокая позиция в рейтинге связана с большим числом книг по Perl, продаваемых в интернет-магазине Amazon (например, число книг по Perl в 4 раза превышает PHP и в 7 раз Rust).

Также упоминается учащение публикации промежуточных релизов Perl 5 и вытеснение Perl 6/Raku из поля зрения (Perl 6 занимает 129 место). Из гипотез также отмечается возвращение интереса к языку Perl из-за его возможностей обработки текста и продвинутых регулярных выражений, что стало востребовано с развитием AI-платформ. Пик популярности Perl пришёлся на март 2003 года, когда данный язык поднялся на 3 место в рейтинге, после чего началось постепенное снижение популярности Perl.

Из других набирающих популярность языков выделяется язык Си, который по сравнению с сентябрём прошлого года поднялся на 3 место, вытеснив на 4 место язык Java. Кроме того, с 11 на 9 место поднялся язык Pascal, с 15 на 13 - R, с 26 на 14 - Ada, с 21 на 17 - Assembler. Первое и второе места продолжают занимать Python и С++. Кроме Java популярность снизилась у языков SQL (с 9 на 11 место), Fortran (10 → 12), PHP (13 → 15), Rust (14 → 18), Matlab (12 → 19) и Kotlin (18 → 20).

Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

В сентябрьском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, за год языки C/C++ вытеснили JavaScript с 3 на 4 место, на 4 позиции выросла популярность Objective-C, на три - Ada, на две - Ruby, Lua, Julia и Pascal. Perl поднялся с 28 на 27 место, а Rust с 10 на 9 место. На 4 позиции снизилась популярность Groovy, на три - VBA и TypeScript, на две - Kotlin, Dart и Scala.

В 2025 году также обновлён рейтинг RedMonk, построенный на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, двадцатка лидеров выглядит следующим образом (по сравнению с прошлым годом CSS снизился на позицию, а C++ поднялся): 


1 JavaScript 
2 Python
3 Java
4 PHP
5 C#
6 TypeScript
7 C++
8 CSS
9 Ruby
10 C
11 Swift
12 Go
12 R
14 Shell
15 Kotlin
16 Scala
17 Objective-C
18 PowerShell
19 Rust
20 Dart

Рейтинг IEEE Spectrum в 2025 году пока не обновлялся. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций). Распределение популярности за прошлый год:



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63878-tiobe
Ключевые слова: tiobe, lang, perl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:16, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самый бредовый рейтинг из всех, словно из параллельной вселенной. Раст, видите ли, менее популярен, чем вижуал бейсик и дельфи. Вы че там, совсем того?
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 12:25, 14/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это рейтинг запросов. Видимо вопросы про Раст нет смысла задавать через поисковик, а статей\форумов по Бейсику и Дельфи -- валом, и поиск с помощью Гугла достаточно эффективен.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:25, 14/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На бейсике и дельфи очень много легаси, очень много GUI софта, который дорого переписывать с нуля. Раст же бодается с сями. И хайпит в основном узких кругах и то только практически только в опен сорсе.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 12:47, 14/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На бейсике и дельфи очень много легаси, очень много GUI софта, который дорого переписывать с нуля.

    Лично я на Дельфи в нулевые много прогал. Может мои проги кто-то поддерживает. Последний раз писал в году эдак 2011-м.

     
  • 2.8, joe lemonade (?), 12:39, 14/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:28, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подарок для Максима Чуркава.
     
  • 1.5, Ларри (?), 12:35, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предсказуемо, зуммеры начали "вкуривать" истинные языки и приходят к истокам. Диды оказывается не зря ели свой хлеб.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:37, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Щас поисковые запросы все делает ИИ, а уж он делает то, что ему покажется правильным. Например, когда я его спрашиваю про проблемы и их решения в геймдеве, он постоянно ищет про юнити, годот и анрил. При этом ни один из этих движков меня не интересует и я ими не пользуюсь.
     
  • 1.7, User (??), 12:37, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну Кадышева же в топы вышла? Чому нi?
    Оно не вмiрае - просто так пахнет.
     
  • 1.9, Savaoff (?), 12:39, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смысла обсуждать perl  на stackover нету. Все давно уже обсуждено на perlmonks, etc и прекрасно гуглится.
     
  • 1.10, Trurl (-), 12:40, 14/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Bottle (?), 12:42, 14/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любители перловки таки вкурили, что в топы рейтинга попадают язычки, о которых чаще всего говорят, а не на которых работают.
    Желаем перловке успехов!
     
  • 1.12, Аноним (-), 12:43, 14/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (-), 12:49, 14/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

