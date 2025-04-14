Переполнение буфера в Perl, связанное с обработкой символов

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|1.1, Аноним (1), 10:04, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Странно, что перл вообще поддерживает юникод. Это слишком прогрессивно для него, ну и вот видим, к чему это приводит.
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|3.75, Аноним (75), 14:51, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так давно, что в те времена не было смешанной кодировки или коллектив был не в курсе такой возможности?
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|2.22, 12yoexpert (ok), 11:23, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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любая последовательность символов в любой кодировке является валидным perl6 кодом
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|3.45, Аноним (45), 12:14, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не спешите так господа, я только-только перевел энтерпрайзы с 4 стабильного перла.
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|2.71, Аноним (71), 14:14, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юникод для всех слишком прогрессивен.
Нет ни одной библиотеки которая без проблем бы его полностью поддерживала.
Пока люди пользуются юникодом, ни о какой безопасности не может быть речи (подмножества юникода вполне нормально используются).
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|1.2, Жироватт (ok), 10:05, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> оформленных не-ASCII символов при помощи оператора "tr/../../".
Не понимаю, почему бы полностью не перейти в каком-нибудь perl 5.70 на 100% работу с юникодом, принудительно переводя файлы в старых кодовых таблицах в их представление на юникоде?
> Не исключается возможность эксплуатации уязвимости для организации выполнения своего кода в системе.
Так уже эксплоит есть, или снова "чисто гипотетически, не исключено, ну, есть вероятность..."?
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|2.5, ИмяХ (ok), 10:15, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эксплоит был написан вместе с этим бекдором и успешно проработал четыре года.
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|3.56, Bottle (?), 12:35, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юникод нужен везде, где есть ещё языки кроме английского.
Делать по кодировке на каждый язык - контроптимальная стратегия, которая приведёт к куче багов.
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|4.72, Аноним (71), 14:16, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сделать одну кодировку для всех, которую никто не может поддерживать и поэтому плодят кучу багов? Хороший план.
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|3.70, Аноним (-), 14:14, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что бникод не нужен нигде, кроме браузеров.
Ого, свидетель KOI-8 в треде! НенужОн мне ваш юникод! (с)
А в почтовике юникод тоже не нужен? И в офисном пакете?
Может и в играх не нужен? Смотреть на всякую бнопню так весело!
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|2.18, User (??), 11:11, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так уже эксплоит есть, или снова "чисто гипотетически, не исключено, ну, есть вероятность..."?
... найти чего-нибудь работающего на perl'е "использующие непроверенные внешние данные в левой части оператора "tr"? Не очень высокая, но есть :)
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|2.60, Xenia Joness (ok), 12:55, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше, вместо каких-нибудь perl 5.70, оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное, чтобы избегать скриптов из хаотично набранных символов.
Что-то не могу припомнить, чтобы в последнее время какие-нибудь новые проекты делали на Perl, и поэтому, внезапно, вопрос. Кто-нибудь использует Perl для работы? Под работой, полезной, я подразумеваю серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен, и приносящие прибыль. Если использовать Perl для запиливания своей версии *тут название вашей супер свободной и быстрой программы с аудиторией в 6 человек*, это в моём понимании полезной работой не считается.
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|3.61, Аноним (-), 12:58, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лучше, вместо каких-нибудь perl 5.70, оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное, чтобы избегать скриптов из хаотично набранных символов.
А какие есть варианты?
Перловку используют чтобы уйти от башизмов и протухших бш-пртянок.
> Под работой, полезной, я подразумеваю серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен, и приносящие прибыль.
Т.е 99% СПО выкидывается из списка)))?
> Если использовать Perl для запиливания своей версии *тут название вашей супер свободной и быстрой программы с аудиторией в 6 человек*, это в моём понимании полезной работой не считается.
Ух, классное определение.
Вангую сpaч))
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|3.62, xsignal (ok), 13:06, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Perl активно используется во многих проектах, например, ядро Linux. Но это не тот язык, исключительно на котором пишут некие "серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен". Это утилитарный язык, с помощью которого осуществляется поддержка функционирования и разработки на других языках, поэтому он не очень заметен. Например, в моих рабочих проектах используется регрессионная система автотестирования на Perl.
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|3.63, xsignal (ok), 13:09, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное
А что в Perl'е неприличного и несовременного?
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|4.65, Аноним (-), 13:31, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что в Perl'е неприличного и несовременного?
Бекдоры которые живут годами?
Хотя может это вполне современно 🤔
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|3.64, Аноним (64), 13:17, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> полезной работой не считается
А что считается полезной работой? То, что приносит прибыль?
За деньги - да!
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|3.73, User (??), 14:37, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, глубокое легаси, которое не меняют, по тому, что оно никому вроде как не мешает - есть, и в количествах. Начнет мешать - проще будет переписать на <чем угодно> нежели разбираться\чинить.
Еще вот пенсионерские скрипты вида башпортянка-на-стероидах - обсуждать бессмысленно, помрет вместе с "носителями культуры".
Как-то так.
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|2.6, Аноним (1), 10:19, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это только потому, что ты не удалил его вместе с руби. Чем можно оправдывать тысячи новых перловых пакетов зависимостей в случайном минорном обновлении я не понимаю.
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|3.12, bdrbt (ok), 10:43, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем можно оправдывать тысячи новых перловых пакетов зависимостей в случайном минорном обновлении я не понимаю.
Гента без перла тупо не соберётся.
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|3.14, Fracta1L (ok), 10:46, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, из генты всю эту скриптовую дичь выкинуть невозможно. Я пытался.
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|1.9, Аноним (9), 10:29, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Публикации CVE надо запретить, а то сплошные публичные действия, направленные на дискредитацию Сей и программистов на Сях.
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|2.15, xsignal (ok), 10:48, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они находят ошибки только в сях, а в расте не находят? Это плохо... для раста. Потому что, как известно, в любой программе есть ошибки и если они не обнаруживаются, то тут что-то не так..
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|3.42, Аноним (42), 12:07, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А они находят ошибки только в сях, а в расте не находят?
Везда находят. Но есть нюанс "какие именно".
Если это логическая ошибка - то ничего тут особо не сделаешь, от них избавится можно только верификацией, а это дорого.
А если это очередной "мы считали буфер и не осилили, поэтому написали мимо"... то хехе))
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|4.48, Аноним (27), 12:20, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если это логическая ошибка - то ничего тут особо не сделаешь
В корне неверно. Для минимизации таких ошибок язык должен обладать минимумом синтаксической шелухи. Намерения программиста должны выражаться ясно, без пространных отвлечений на "эту переменную мы заимствуем, а эту...".
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|5.57, Аноним (42), 12:35, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для минимизации таких ошибок язык должен обладать минимумом синтаксической шелухи.
Для минимазиции ошибок язык должен занимать как можно меньше внимания программиста на всякую ерунду вроде "а изменяет ли эту переменную кто-то еще? а может ли сюда придти null? а что это за void* сюда пришла? я конкотанировал кучу строк, сколько \n мне нужно вычессть из результирующего буфера?" Особенно если продукт больше консольной утилится на 10к строк.
Если внимание тратится на такую фигню, то рано или поздно оно заканчивается. И обычно не вовремя. Как результат, где-то что-то пропускается, не замечается, забывается.
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|3.46, Аноним (46), 12:15, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А они находят ошибки только в сях, а в расте не находят?
проход в раст защитан
> как известно, в любой программе на Си есть ошибки в работе с памятью
исправил. не благодари
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|2.25, Аноним (23), 11:26, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы про закрытые двери? Тогда да,но вони про Андроид было много с таким подходом.
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|2.29, xsignal (ok), 11:34, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Программисты Боинг тоже не умеют кодить - MAXы же падали из-за программной ошибки. Людям вообще свойственно ошибаться и никакой "волшебный язык" этого не изменит.
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|3.41, Аноним (41), 12:07, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, особенно если давать задачи по созданию высоконадежных систем людям котор... большой текст свёрнут, показать
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|2.49, Аноним (45), 12:21, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Даже перловые диды не умеют на сишке кодить
Я тебе скажу даже больше (к примеру) - погромисты на 1с массово не умеют в регекспы. Вплоть до тимимдов и нач. департаментов.
Это так, к слову про корректные выборки.
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|1.17, Аноним (17), 10:57, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Просто перл писался ненастоящими сишниками. Настоящие сишники такого бы не допустили.
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|2.31, Аноним (27), 11:35, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А они и не допустили.
Но пришли желторотики и сказали, что вот в этом месте проверка не нужна, так как нам хватит знания максимально возможной длинны.
Логическая ошибка.
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|3.44, Аноним (-), 12:14, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но пришли желторотики и сказали,
А они с этим согласились и приняли изменения.
Кто-то же ревьювил эти изменения.
Кто-то апрувал разрешения на слияние.
И не думаю что это были желторотики, которые только вот пришли.
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|3.55, Аноним (55), 12:35, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какие желторотики? Karl Williamson второй по активности среди коммитеров в репе перла. Настоящий Си-дед. Неудобно как-то получилось, да?
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|4.59, Аноним (42), 12:42, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Karl Williamson второй по активности среди коммитеров в репе перла. Настоящий Си-дед.
Прям удар в псину!
> Неудобно как-то получилось, да?
Возможно стоит глянуть его налоговую декларацию за 2021 год.
Вдруг там что-то интересное появилось? В лотерею выиграл. Получил наследство от троюродного дедушки из Латинской Америки.
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|1.30, Аноним (30), 11:35, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я в свое время решил что не буду изучать perl, мне и bash выше крыши. а изучить perl это впихнуть в башку совершенно чуждый всему остальному парсер который хз как будет влиять на другие скилы
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|2.50, Аноним (45), 12:26, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты же в курсе, что изучив только синтаксис BASH, ты рискуешь остаться в уголке, потому что оно ПОЧЕМУ ТО не работает на ванильном SH - "несовместимо".
Это как изучить синтаксис какой нибудь zsh или fish, а потом обнаружить, что все твои скрипты надо переписывать... ))
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|2.54, Аноним (54), 12:31, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Perl по сравнению с Bash - эталон ясности, если только специально не запутывать код.
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|1.35, xsignal (ok), 11:57, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как говорил Глеб Жеглов - "Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!" Ошибки были, есть и будут всегда. То, что их находят - замечательно! Разработчики Perl умеют их обезвреживать и Perl становится только лучше. А много ли ошибок находят в Rust-коде?..
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|2.38, Аноним (42), 12:04, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Глеб Жеглов
Мда... ну у тебя и пример конечно... Хотя для тебя ничего удивительного.
> А много ли ошибок находят в Rust-коде?..
А раст то тут причем???
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|2.40, Соль земли (?), 12:06, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если исправлять ошибки в корне, то и искать их не нужно. Пора бы уже развиваться.
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|1.43, Аноним (42), 12:10, 14/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> уязвимость возникла после добавленного в 2020 году изменения,
> убирающего дополнительную проверку достаточного выделения
> памяти под предлогом того, что при расчёте размера можно
> обойтись округлением размера в большую сторону.
Это восхититительно!
Обосновать закладку оптимизацией.
И главное что все согласились и ее получилось протолкнуть!
"Сишники дуреют с этой прикормки" (с)
Ну что, сэкономили пару тактов процессора?))
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|2.51, Аноним (17), 12:26, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настоящий сишник добавляет проверки, только если есть CVE, обосновывающий необходимость проверки. Этот подход называется CVE Oriented Programming. Это объясняет, почему именно си-код генерит такое количество CVE (C Vulnerabilities and Exposures).
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|2.58, Аноним (55), 12:40, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да закоммитил один из основных разработчиков, он сам с собой согласился и одобрил.
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