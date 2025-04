Переполнение буфера в Perl, связанное с обработкой символов

2.5 , ИмяХ ( ok ), 10:15, 14/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Эксплоит был написан вместе с этим бекдором и успешно проработал четыре года.

2.13 , xsignal ( ok ), 10:43, 14/04/2025 Потому что бникод не нужен нигде, кроме браузеров.

3.56 , Bottle ( ? ), 12:35, 14/04/2025 Юникод нужен везде, где есть ещё языки кроме английского.

Делать по кодировке на каждый язык - контроптимальная стратегия, которая приведёт к куче багов.

4.72 , Аноним ( 71 ), 14:16, 14/04/2025 Сделать одну кодировку для всех, которую никто не может поддерживать и поэтому плодят кучу багов? Хороший план.

3.70 , Аноним ( - ), 14:14, 14/04/2025 > Потому что бникод не нужен нигде, кроме браузеров. Ого, свидетель KOI-8 в треде! НенужОн мне ваш юникод! (с) А в почтовике юникод тоже не нужен? И в офисном пакете?

Может и в играх не нужен? Смотреть на всякую бнопню так весело!

2.18 , User ( ?? ), 11:11, 14/04/2025 > Так уже эксплоит есть, или снова "чисто гипотетически, не исключено, ну, есть вероятность..."? ... найти чего-нибудь работающего на perl'е "использующие непроверенные внешние данные в левой части оператора "tr"? Не очень высокая, но есть :)

2.20 , nuclight ( ?? ), 11:13, 14/04/2025 Смысл? Повторять ошибку питона 2->3 ? Как раз нормально сделано.

2.60 , Xenia Joness ( ok ), 12:55, 14/04/2025 Лучше, вместо каких-нибудь perl 5.70, оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное, чтобы избегать скриптов из хаотично набранных символов. Что-то не могу припомнить, чтобы в последнее время какие-нибудь новые проекты делали на Perl, и поэтому, внезапно, вопрос. Кто-нибудь использует Perl для работы? Под работой, полезной, я подразумеваю серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен, и приносящие прибыль. Если использовать Perl для запиливания своей версии *тут название вашей супер свободной и быстрой программы с аудиторией в 6 человек*, это в моём понимании полезной работой не считается.

3.61 , Аноним ( - ), 12:58, 14/04/2025 > Лучше, вместо каких-нибудь perl 5.70, оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное, чтобы избегать скриптов из хаотично набранных символов. А какие есть варианты?

Перловку используют чтобы уйти от башизмов и протухших бш-пртянок. > Под работой, полезной, я подразумеваю серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен, и приносящие прибыль. Т.е 99% СПО выкидывается из списка)))? > Если использовать Perl для запиливания своей версии *тут название вашей супер свободной и быстрой программы с аудиторией в 6 человек*, это в моём понимании полезной работой не считается. Ух, классное определение.

Вангую сpaч))

3.62 , xsignal ( ok ), 13:06, 14/04/2025 Perl активно используется во многих проектах, например, ядро Linux. Но это не тот язык, исключительно на котором пишут некие "серьезные проекты, уже выпушенные в продакшен". Это утилитарный язык, с помощью которого осуществляется поддержка функционирования и разработки на других языках, поэтому он не очень заметен. Например, в моих рабочих проектах используется регрессионная система автотестирования на Perl.

3.63 , xsignal ( ok ), 13:09, 14/04/2025 > оставить его в покое и перейти на что-нибудь более приличное и современное А что в Perl'е неприличного и несовременного?

4.65 , Аноним ( - ), 13:31, 14/04/2025 > А что в Perl'е неприличного и несовременного? Бекдоры которые живут годами?

Хотя может это вполне современно 🤔

5.66 , xsignal ( ok ), 13:42, 14/04/2025 > Бекдоры которые живут годами? Это какие?

3.64 , Аноним ( 64 ), 13:17, 14/04/2025 > полезной работой не считается А что считается полезной работой? То, что приносит прибыль?

За деньги - да!

3.73 , User ( ?? ), 14:37, 14/04/2025 Ну, глубокое легаси, которое не меняют, по тому, что оно никому вроде как не мешает - есть, и в количествах. Начнет мешать - проще будет переписать на <чем угодно> нежели разбираться\чинить.

Еще вот пенсионерские скрипты вида башпортянка-на-стероидах - обсуждать бессмысленно, помрет вместе с "носителями культуры".

Как-то так.