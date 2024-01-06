Уязвимость в Perl-модуле Spreadsheet::ParseExcel, используемая для компрометации Barracuda ESG

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:51, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, хотя бы содержимое ICMP-пакетов на исполнение не запускает, как Cisco. Уже безопасненько. А исполнение "проверяемых" файлов — у кого из антивирусов этого не было?

3.14 , Аноним ( 14 ), 13:25, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Для этого есть нетворк манагер. Там же линукс внутри, а ИБМ/Редхат продвигает такие вулны на всех уровнях. В данном случае, конечно, безопасность уровня перл -- весь код такой и всегда так было.

4.15 , Аноним ( 7 ), 13:32, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Для этого есть нетворк манагер. Там же линукс внутри, а ИБМ/Редхат продвигает такие вулны на всех уровнях. В данном случае, конечно, безопасность уровня перл -- весь код такой и всегда так было. ^^^ это сгенерировано либо нейросеткой, либо поехавшим.

5.16 , Аноним ( 14 ), 13:40, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >^^^ это сгенерировано либо нейросеткой, либо поехавшим. На основании чего ты сделал подобные выводы? Мои выводы основаны на том, что РХ пропихнул свой толстый вендорлок буквально всем (достаточно посмотреть, сколько из проблемных компонентов типичного дистрибутива контролируется им) и уже в открытую занялся пропихиванием сомнительных зависимостей на перле. А шел/перл от редхата это автоматически подразумевает вулны.

6.19 , Аноним ( 7 ), 13:54, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На основании чего ты сделал подобные выводы? На основании того, что ваши комментарии являются бессвязным бредом.

7.21 , Аноним ( 14 ), 13:59, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не являются, ограниченность и неосведомлённость отдельных комментаторов может вызывать у тех подобное впечатление. И, если я правильно понял, мейнтейнер сабжа на перлопомойке тоже сотрудник РХ. Он конечно же знал, что в коде вулны с евал. Кто, если не он?

8.22 , Аноним ( 7 ), 14:25, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Докажите Попробуйте написать осмысленный текст ...