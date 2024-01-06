Уязвимость в Perl-модуле Spreadsheet::ParseExcel, используемая для компрометации Barracuda ESG

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|1.2, Аноним (-), 11:27, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Barracuda ESG (Email Security Gateway)
Прикольное название для фигни с выполнением ремотного кода. Возможно, это опечатка и они имели в виду Email InSecurity Gateway?! :)
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|2.7, Аноним (7), 11:51, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, хотя бы содержимое ICMP-пакетов на исполнение не запускает, как Cisco. Уже безопасненько.
А исполнение "проверяемых" файлов — у кого из антивирусов этого не было?
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|3.14, Аноним (14), 13:25, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для этого есть нетворк манагер. Там же линукс внутри, а ИБМ/Редхат продвигает такие вулны на всех уровнях. В данном случае, конечно, безопасность уровня перл -- весь код такой и всегда так было.
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|4.15, Аноним (7), 13:32, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для этого есть нетворк манагер. Там же линукс внутри, а ИБМ/Редхат продвигает такие вулны на всех уровнях. В данном случае, конечно, безопасность уровня перл -- весь код такой и всегда так было.
^^^ это сгенерировано либо нейросеткой, либо поехавшим.
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|5.16, Аноним (14), 13:40, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>^^^ это сгенерировано либо нейросеткой, либо поехавшим.
На основании чего ты сделал подобные выводы? Мои выводы основаны на том, что РХ пропихнул свой толстый вендорлок буквально всем (достаточно посмотреть, сколько из проблемных компонентов типичного дистрибутива контролируется им) и уже в открытую занялся пропихиванием сомнительных зависимостей на перле. А шел/перл от редхата это автоматически подразумевает вулны.
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|6.19, Аноним (7), 13:54, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На основании чего ты сделал подобные выводы?
На основании того, что ваши комментарии являются бессвязным бредом.
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|7.21, Аноним (14), 13:59, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не являются, ограниченность и неосведомлённость отдельных комментаторов может вызывать у тех подобное впечатление. И, если я правильно понял, мейнтейнер сабжа на перлопомойке тоже сотрудник РХ. Он конечно же знал, что в коде вулны с евал. Кто, если не он?
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|2.8, ИмяХ (ok), 12:02, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Наличие в языке eval и аналогов это признак гoвнoязыка.
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|3.10, YetAnotherOnanym (ok), 12:17, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а наличие лезвия - признак говноинструмента.
Когда пишешь скрипт для обработки каких-то своих данных, eval вполне пригодная штука, использовать его проще, чем подвязать сишную либу и дёргать функции в ней. Но когдв речь идёт о недоверенных данных из внешнего источника - тут за eval надо бить по рукам.
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|4.11, Аноним (7), 12:36, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, а наличие лезвия - признак говноинструмента.
Если оно находится на рукояти в месте хвата — несомненно.
> Когда пишешь скрипт для обработки каких-то своих данных, eval вполне пригодная штука
Вот именно поэтому на такой скрипт и нужно вешать надпись большими буквами "govnokod", чтобы никто не вздумал применять его на внешних данных.
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|5.12, Аноним (7), 12:44, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот именно поэтому на такой скрипт и нужно вешать надпись большими буквами "govnokod", чтобы никто не вздумал применять его на внешних данных.
Но лучше, конечно, сделать всё для минимизации вероятности подобного исхода: скрипт — стереть, автора — перевести в дворники.
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|1.13, crypt (ok), 12:59, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я его слепила из того, что было. Коммерческий продукт страдает от использования noname opensource компонентов.
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|2.18, лютый жабби.... (?), 13:51, 06/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Коммерческий продукт страдает от использования noname opensource компонентов.
ну, это нормально (в смысле типично). архитектора конечно на мыло, в 2024м году использовать перловку, вместо божественной жабки и apache poi
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|1.17, rvs2016 (ok), 13:50, 06/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема устранена в обновлении
> Spreadsheet::ParseExcel 0.66.
Когда это обновление к нашим завезут?
А то у наших пока версия 0.65_2,1:
% pkg search p5-Spreadsheet-ParseExcel
p5-Spreadsheet-ParseExcel-0.65_2,1 Get information from Excel file
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